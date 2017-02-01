22:32 01 февраля

Полторак заявил, что Россия обстреляла самолёт Ан-26 ВМС Украины

Украинские СМИ сегодня демонстрируют фото пробоины в фюзеляже самолёта Ан-26 ВМС Украины, который, по заявлениям портала «Думская», осуществлял «облёт одесского газового месторождения» над Чёрным морем. Указанный интернет-ресурс со ссылкой на министра обороны Украины Степана Полторака утверждает, что самолёт ВМС Украины был обстрелян из стрелкового оружия с буровой установки, принадлежащей России. В трактовке Киева, буровая установка была ранее «захвачена Россией».

В том же материале говорится, что самолёт Ан-26 якобы сопровождался станцией обнаружения ЗРК, принадлежащей ВС РФ, и что в момент «обстрела самолёта» рядом с буровой платформой находился корабль Черноморского флота РФ.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Ан-26 «был обстрелян с борта российского военного корабля».


Полторак заявил, что Россия обстреляла самолёт Ан-26 ВМС Украины



В украинском сегменте социальных сетей пользователи, которые до сих пор находятся в восторге от майданной перемоги, призвали «незамедлительно ответить России в военном плане».

Возникает вопрос, что делал самолёт украинских военно-морских сил непосредственно над российской буровой установкой? Вполне понятно, что речь идёт о провокации, которую теперь будут превращать то в зраду, то в перемогу украинские СМИ.

А если руководствоваться привычной логикой Киева, то можно смело заявлять, что самолёт Ан-26 ВМСУ «сам себя обстрелял»...

Использованы фотографии: https://dumskaya.net
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 133
  1. Mavrikiy Сегодня, 18:13
    А че не сбили? Жаль.
    Mavrikiy
    1. katalonec2014 Сегодня, 18:14
      Допросились всё таки.
      Цитата: Mavrikiy
      А че не сбили? Жаль.

      Видимо такая задача не стояла.
      katalonec2014
      1. cniza Сегодня, 18:18
        А если руководствоваться привычной логикой Киева, то можно смело заявлять, что самолёт Ан-26 ВМСУ «сам себя обстрелял»...


        Мне этот вариант более всего нравится и не удивлюсь , что так и было.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 20:31
          Станция навела на цель для стрельбы пулями? Совсем заврались фашистские голодранцы. Но это даже не смешно, этот их перманентный бред - это диагноз всей хунте и её шавкам.
          Чёрный
      2. Zibelew Сегодня, 18:19
        А дырка вроде как почти квадратная... Может это сами лётчики на земле и сделали? Например, ломиком, в надежде на высокие правительственные награды и статус участника боевых действий. Тут недавно москальская буровая на украинское водолазное корыто напала, однако доблестный экипаж (не факт что трезвый) смог выйти из боя без потерь.
        Zibelew
        1. Koshak Сегодня, 18:52
          Цитата: Zibelew
          А дырка вроде как почти квадратная... Может это сами лётчики на земле и сделали?

          Механик катил стремянку, клювом щелкнул и пробил дырку в обшивке. На кого ремонт списывать? Естественно, на клятых.
          Koshak
          1. Mole Сегодня, 19:14
            Этож как надо стрельнуть с корабля ЧФ РФ чтоб в "потолке" самолета пробоину проделать! laughing
            Mole
            1. DMB_95 Сегодня, 19:48
              Из миномёта , наверное . laughing
              DMB_95
            2. Василенко Владимир Сегодня, 19:49
              Цитата: Mole
              Этож как надо стрельнуть с корабля ЧФ РФ

              вообще-то с нефтяной вышки, стреляли судя по всему из дульно зарядного кремневого карамультука навесом по пораболе потому и дырка в потолке
              Василенко Владимир
              1. Mole Сегодня, 19:53
                Неа. В статье написано:
                Цитата: Василенко Владимир
                что в момент «обстрела самолёта» рядом с буровой платформой находился корабль Черноморского флота РФ.
                Ранее украинские СМИ сообщили, что Ан-26 «был обстрелян с борта российского военного корабля».
                Mole
              2. Чёрный Сегодня, 20:05
                К заявлению Полторашки нужно отнестись с пониманием.Не надо считать, что слабоумие – удел отдельных индивидов, представляющих украинскую власть. Похоже на то, что в Киеве умственная отсталость передаётся то ли воздушно-капельным, то ли половым путём.А так как Полторашка часто видится с Петей-чекушкой т другими ЧЛЕНАМИ, которые сейчас захватили власть на Украине, то в заявлении нет ничего удиыительного. wassat
                Чёрный
            3. Монос Сегодня, 20:54
              Цитата: Mole
              Этож как надо стрельнуть с корабля ЧФ РФ чтоб в "потолке" самолета пробоину проделать! laughing

              Он вверх ногами летел. Наверное... what
              Монос
              1. Mole Сегодня, 22:13
                Скорее всего он сам себя когда вверх ногами летел!
                Mole
        2. Berkut24 Сегодня, 19:10
          Когда-то году в 1989-м к нам на полигон дослуживать прислали вертушки МИ-8 после Афгана. На некоторых были заделанные дырки от стрелковки. Так вот на эту дырку от зубила нифига не похоже.
          Berkut24
        3. 79807420129 Сегодня, 19:49
          Цитата: Zibelew
          А дырка вроде как почти квадратная... Может это сами лётчики на земле и сделали?

          Коллега так скорее всего и было. hi
          79807420129
          1. Zoldat_A Сегодня, 19:53
            Цитата: 79807420129
            Цитата: Zibelew
            А дырка вроде как почти квадратная... Может это сами лётчики на земле и сделали?

            Коллега так скорее всего и было. hi

            Он просто петлю делал, от ракеты уходил. Ну, тут в него из Калаша и попали..... lol
            Zoldat_A
            1. РДР Сегодня, 20:42
              Цитата: Zoldat_A
              Он просто петлю делал, от ракеты уходил. Ну, тут в него из Калаша и попали.....

              От АК было бы круглое аккуратное отверстие, а это из дальнобойной рогатки с рикошетом от облаков, поэтому сверху и пробили laughing
              РДР
          2. Mole Сегодня, 19:54
            Бочку делал laughing
            Mole
        4. avdkrd Сегодня, 21:33
          Цитата: Zibelew
          А дырка вроде как почти квадратная...

          Как то не похоже на пулевое отверстие и тем боле пушечное, на осколочное то же как то не похоже. Шляпа какая то, как впрочем все вна украине.
          avdkrd
      3. Асадулла Сегодня, 19:21
        Видимо такая задача не стояла.


        Если стреляли. Без приказа не стреляют. Если приказа не было, то там всю команду трясут аки грушу. Все потроха вытрясут. Если был приказ, то тогда, интересные дела....
        Асадулла
      4. Василенко Владимир Сегодня, 19:47
        Цитата: katalonec2014
        Допросились всё таки.

        да сдается мне что сам полторак зубилом дырку пробил
        Василенко Владимир
    2. Joker787 Сегодня, 18:16
      Для начала намекнули, помогло.
      Жаль только жен пилотов, попробуй-ка, отстирай-ка теперь лётный комбез.
      Joker787
      1. Zoldat_A Сегодня, 19:57
        Цитата: Joker787
        Жаль только жен пилотов, попробуй-ка, отстирай-ка теперь лётный комбез.

        А они лётные технички отменили как пережиток ужасного советского прошлого. Летают в шароварах и вышиванках. А шаровары знаете, зачем такие широкие делают?.... lol Чтобы жёнам раз в год стирать. Подпустил тёпленького - в таких штанинах не заметно....
        Zoldat_A
    3. кеп Сегодня, 18:21
      Цитата: Mavrikiy
      А че не сбили? Жаль.


      Очередная,и наверно не последняя провокация.Моську запускают лаять на слона.
      На фотографиях "самострел" laughing
      кеп
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:38
        Цитата: кеп
        На фотографиях "самострел"

        Да нет...пальцем расковыряли по самое днище...уже думаю,а точно ли это самолет?Может это Сайгаг Дачный?Капитан курнул да и полетел,со шлю...пками.. feel
        НЕКСУС
        1. роман66 Сегодня, 22:24
          да метеорит это, уже и инопланетян достали
          роман66
      2. svd-73 Сегодня, 19:38
        На фотографиях "самострел"
        Пилот решил застрелится,пуля прошла через голову не задев жизненноважные органы(то чем едят) и проделала дыру в фюзеляже laughing А если серьезно, они что там "бочку" на этом летаке крутили,что пуля в верхнюю часть попала?
        svd-73
    4. birs Сегодня, 18:34
      Скоро будут показывать прогнившие трубы городских теплотрасс с обвинениями в российских обстрелах. Джигурду еще выбрать в президенты Украины и усиленно стараться не ржать.
      birs
    5. shooter18 Сегодня, 18:39
      Полторашка опять брешет!
      shooter18
      1. Mole Сегодня, 19:16
        Цитата: shooter18
        Полторашка опять брешет!

        Очень в ЕС хочет wink
        Mole
    6. vovanpain Сегодня, 19:28
      В украинском сегменте социальных сетей пользователи, которые до сих пор находятся в восторге от майданной перемоги, призвали «незамедлительно ответить России в военном плане».

      Ну ну,дибилятки,пора уже,давно пора. yes Там вам и парад по Красной Площади проведут и с Наполеоном и бандерой познакомят. yes
      vovanpain
      1. Zoldat_A Сегодня, 20:04
        Цитата: vovanpain
        Там вам и парад по Красной Площади проведут и с Наполеоном и бандерой познакомят.

        Печерский суд Киева дал разрешение следователю Генеральной прокуратуры Украины по особо важным делам провести обыск в администрации президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщают украинские «Вести».
        Сообщается, что после разрешения суда у следователя есть 30 дней, чтобы провести обыск в администрации президента России с целью изъятия «письменного заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой использовать Вооружённые силы России на территории Украины» к Владимиру Путину.
        https://regnum.ru/news/2220931.html

        Ну, обыск в нашей Администрации Президента РФ уже провели... Теперь только парад на Красной площади остался.... lol Они хоть иногда отдыхают или круглосуточно тупят?
        Zoldat_A
        1. Терский Сегодня, 20:16
          Цитата: Zoldat_A
          Они хоть иногда отдыхают или круглосуточно тупят?

          winked А Вы ещё не поняли.. no ...? .У них же замкнутый цикл .. fool
          Терский
    7. Балу Сегодня, 19:42
      Оказывается самолеты тоже могут болеть майдауном, поэтому он же, т.е. wassat самолёт Ан-26 ВМСУ «сам себя обстрелял»...
      Балу
      1. трактористъ Сегодня, 20:36
        Все проще. Недавно ж статья на ВО была "Наёмник Blackwater о русской армии: могут сбить самолёт сапёрной лопаткой". Наверное, это предупредительный был, черенком от лопатки ))
        трактористъ
        1. Балу Сегодня, 20:39
          Да горохом из рогатки. Там буровые морпехи охраняют, а они такие затейники, могли и косточку от вишенки запендюрить. посто ребята скромные, поэтому молчат. lol
          Балу
          1. 9lvariag Сегодня, 21:15
            Да нет ломом из майданной рогатки, а пппал на излёте когда с неба падал.-)
            9lvariag
  2. avt Сегодня, 18:14
    Чего рагули не дописали то что ,,Буком " bully Во же ДБ... fool Уже не знают как до нас до... ,Сайгак Дачный " со всеми шлюпками вмёрз в лёд , так летаки летакить ить значалы здобуваты пэрэмогы.wassat Сельдь Творогам! bully
    avt
    1. рюрикович Сегодня, 18:21
      Цитата: avt
      так летаки летакить ить значалы здобуваты пэрэмогы.wassat

      Удивительно, что ещё что-то летает what laughing
      рюрикович
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:31
        Цитата: рюрикович
        Удивительно, что ещё что-то летает

        А чего удивительного то? Если летает это ржавое корыто,значит внутри сидит хохол и педали крутит...
        НЕКСУС
    2. НЕКСУС Сегодня, 18:21
      Цитата: avt
      Чего рагули не дописали то что ,,Буком "

      Так там была мирная ракета,а тут берданка с боевым ржавым патроном. Чуете разницу опасности? lol С учетом того,что ВВС Украины примерно в таком же состоянии,что и ЧФ Украины...тут его не то что пулей сбить,камнем ,думаю можно...
      Цитата: avt
      Сайгак Дачный " со всеми шлюпками вмёрз в лёд ,

      Прочел с первого раза не верно...вернее верно,но не совсем политкоректно..вы написали шлюпками,ну а я ,из-за торопливости...вообщем не так прочел... feel
      НЕКСУС
      1. Joker787 Сегодня, 18:30
        + теперь прочитал,как Вы в первый раз. Супер, как же это правильно!
        Joker787
  3. 210окв Сегодня, 18:14
    Ну так давайте недоумки,попробуйте,рискните тупой головешкой.Сразу отпадет множество проблем fool
    210окв
    1. АВП 518 Сегодня, 18:17
      Странные отверстия.В них что болты или гаечные ключи кидали?
      АВП 518
      1. АВП 518 Сегодня, 18:21
        Цитата: АВП 518
        Странные отверстия.

        АВП 518
        1. killganoff Сегодня, 19:52
          Что-то фашистское есть в этом камуфляже.
          killganoff
      2. 210окв Сегодня, 18:21
        Это их грач клювом долбанул... wassat
        Цитата: АВП 518
        Странные отверстия.В них что болты или гаечные ключи кидали?
        210окв
      3. рюрикович Сегодня, 18:23
        Цитата: АВП 518
        Странные отверстия.В них что болты или гаечные ключи кидали?

        Пилоты узнали, что по ним стреляли, когда приземлились и увидели дятлов, кои с молотками и зубилами ринулись намечать отверстия для будущих пуль bully
        рюрикович
      4. Серый брат Сегодня, 18:25
        Да это трубка в кондиционере лопнула.
        Серый брат
        1. АВП 518 Сегодня, 18:34
          Цитата: Серый брат
          Да это трубка в кондиционере лопнула.

          Да нет.Кроме стеба.Показано странное входное отверстие.Где выходное?Вот пример обстрела.
          АВП 518
          1. НЕКСУС Сегодня, 18:47
            Цитата: АВП 518
            Да нет.Кроме стеба.Показано странное входное отверстие.Где выходное?Вот пример обстрела.

            Не смущает,что входное отверстие С ВЕРХУ ? Потому я и предположил,может это Сайгак Дачный...пульнули в него с верху,он и взлетел... wassat
            НЕКСУС
            1. АВП 518 Сегодня, 19:19
              Цитата: НЕКСУС
              Не смущает,что входное отверстие С ВЕРХУ ?

              Привет Андрей,если шел с креном,что вполне вероятно при облете вышки,то могло и так прилететь.
              АВП 518
              1. НЕКСУС Сегодня, 19:50
                Цитата: АВП 518
                Привет Андрей,

                Привет ,Саша! drinks
                Цитата: АВП 518
                то могло и так прилететь.

                Саша,ну ты на размер то отверстия глянь..по самолёту из ГШ-30-1 лупили что ли? Если бы так,то он бы развалился бы в воздухе...Скорее всего,ломиком расковыряли ,и сказали ,что это русские нефтяники сделали.
                НЕКСУС
                1. АВП 518 Сегодня, 21:35
                  Цитата: НЕКСУС
                  размер то отверстия глянь

                  Андрей,ну так и я про тоже laughing
                  АВП 518
                  1. НЕКСУС Сегодня, 21:39
                    Цитата: НЕКСУС
                    Скорее всего,ломиком расковыряли ,и сказали ,что это русские нефтяники сделали.


                    Цитата: АВП 518
                    Андрей,ну так и я про тоже

                    Чуешь какая исключительность? Весь мир русские хакеры кошмарят,а хохлов русские нефтяники. laughing
                    Получается,что наши нефтяники-это часть российского ПВО. wink
                    НЕКСУС
          2. Серый брат Сегодня, 18:48
            Цитата: АВП 518
            Да нет.Кроме стеба.Показано странное входное отверстие.Где выходное?Вот пример обстрела.

            Выходное на нижней. После попадания пулю развернуло немного, поэтому края неровные.

            Да на самом деле неизвестно где и когда они эту пробоину получили. Эти Аны вовсю над Донбассом летали и по ним только ленивый не стрелял.
            Некоторым не повезло.
            Серый брат
            1. АВП 518 Сегодня, 19:36
              Цитата: Серый брат
              Некоторым не повезло.

              Это точно laughing
              АВП 518
          3. svd-73 Сегодня, 20:14
            Да нет.Кроме стеба.Показано странное входное отверстие.Где выходное?
            Диаметр фюзеляжа под три метра,вопрос:где найти зубило такой длинны? winked
            svd-73
          4. dauria Сегодня, 20:24
            Да нет.Кроме стеба.Показано странное входное отверстие.Где выходное?Вот пример обстрела.


            Да, это балка Ми-8, как раз в районе подвески АСО на хомутах. Именно так и выглядит. Но по одной хватали редко- издалека с винтовки . Разок Ми-24 полрожка от АК привёз. И тут диаметр соизмерим с головкой заклёпки.

            А у Ан 26 на фото - пролом соизмерим с шагом заклёпочного шва. Непонятно. Из мушкета ?
            dauria
          5. тундряк Сегодня, 21:24
            А что это за стяжные ленты на фото?.
            Прям как на баке грузового авто.
            тундряк
            1. dauria Сегодня, 22:29
              А что это за стяжные ленты на фото?.


              Так сначала крепили на балке вертолёта кассеты АСО - ложные тепловые цели, видели наверняка. Просто, быстро и прочность балки не страдает . Похож на ружейный охотничий патрон,(только побольше). но электрозапал и термитный цилиндрик. Разок случайно на земле пустили- трава вспыхнула сразу.
              dauria
      5. Vita VKO Сегодня, 18:33
        Судя по кривизне обшивки, это отверстие или сбоку или сверху. С низу так обстрелять точно невозможно. laughing
        Vita VKO
        1. pv1005 Сегодня, 19:10
          Цитата: Vita VKO
          Судя по кривизне обшивки, это отверстие или сбоку или сверху. С низу так обстрелять точно невозможно. laughing

          Та ниии. Стреляли точно с низу, но по навесной траектории, из секретной Российской зенитки. laughing
          pv1005
          1. Vita VKO Сегодня, 20:06
            Цитата: pv1005
            секретной Российской зенитки. laughing

            Точно из С-600
            Vita VKO
        2. Mole Сегодня, 19:29
          По навесной траектории полет пули рассчитали. Главное цель поражена! wink
          И с такими "профи" способными снять снайпера из трофейного Вальтера они в на Красной площади парады собирались проводить? laughing
          Mole
      6. НЕКСУС Сегодня, 18:44
        Цитата: АВП 518
        Странные отверстия.В них что болты или гаечные ключи кидали?

        Это либо моль,либо термиты...у нас ведь и такие войска есть. lol
        НЕКСУС
      7. Zoldat_A Сегодня, 20:08
        Цитата: АВП 518
        Странные отверстия.В них что болты или гаечные ключи кидали?

        Пилоты шкурку от сала выкинули в окошко....
        Zoldat_A
  4. vsoltan Сегодня, 18:16
    Как им хочется исполнить последнее задание клана Обамы-Хиллари - втравить Россию в войну. ....очередное голимое вранье. ...сами поди, дырок в самолетике наделали. ..
    vsoltan
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:17
    Полторак заявил, что Россия обстреляла самолёт Ан-26 ВМС Украины
    Да идёт этот Полторак лесом.Будут там летать и ракетой сами себя обстреляют.И вообще в самолёте курить и стрелять запрещено. laughingДырка в крыше! laughing
    Наблюдатель2014
    1. Злой543 Сегодня, 18:30
      Тоже думаю как отверстие сверху оказалось what, летали ниже буровой?
      Злой543
    2. тундряк Сегодня, 21:29
      Цитата: Наблюдатель2014
      Да идёт этот Полторак лесом.

      Просто полтарак уконтропупил горилки, полтарашку.
      Ну так как чёртики ему устали являться, явилась Российская зенитка.
      тундряк
  6. мичман Сегодня, 18:18
    По международным правилам надо было посадить на наш аэродром и конфисковать. В случае неповиновения уничтожить, как это мы сделали с Ю. Корейским разведчиком. Больше летать не стали. Сожалею, что не сбили. Честь имею.
    мичман
    1. Alex_Tug Сегодня, 18:36
      Цитата: мичман
      Сожалею, что не сбили.

      Зачем сбивать? Лишать детей отцов? Не воюем с Украиной. Не виноват экипаж что Полторак грибов наелся.
      Alex_Tug
      1. Zoldat_A Сегодня, 20:27
        Цитата: Alex_Tug
        Лишать детей отцов? Не воюем с Украиной.

        Каких детей? Каких отцов? Борт ВМС Украины, если кто не понял. Военные люди. Всегда готовы умереть за Родину. Ну, или за неньку - кому чо ближе... При чём тут дети? ещё бабушек вспомните......
        Zoldat_A
    2. Zoldat_A Сегодня, 20:14
      Цитата: мичман
      В случае неповиновения уничтожить, как это мы сделали с Ю. Корейским разведчиком. Больше летать не стали.

      А вони-то, вони-то было.... Помните? Только почему-то все вещи пассажиров тросиком связаны были - ну, чтоб спасателям проще было искать вещи несчастных жертв русской агрессии..... И на 700 километров с курса уйти - так неизвестно куда залететь можно. И тут - повоняли бы - и перестали.... А нет - мы бы им вспомнили пассажирский борт из Израиля, который они на учениях завалили... До сих пор ДАЖЕ не извинились... Сбить и послать по адресу. Хотят войны - мы не боимся, а они поймут, наконец, что такое "российская агрессия", про которую они уже 3 года на весь мир вопят....
      Zoldat_A
  7. katalonec2014 Сегодня, 18:19
    Им легко с дивана " незамедлительно ответить России военным путём ",а как дойдёт до мобилизации,так к входной двери при звонке подходить не будет,малоли,а вдруг на войну заберут.
    katalonec2014
    1. Zoldat_A Сегодня, 20:33
      Цитата: katalonec2014
      Им легко с дивана " незамедлительно ответить России военным путём ",а как дойдёт до мобилизации,так к входной двери при звонке подходить не будет,малоли,а вдруг на войну заберут.

      В Россию от призыва побегут.... Уже и ФМС не знает, сколько у нас таких "воинов" - два либо три миллиона... Если б их всех в Донбасс - так они б не только Донецк давно взяли, а и нас завоевали и Китай по пути.... Ну, конечно, если б мы все от войны в Куев поубегали и оттуда "патриотствовали" бы... Д,Б....
      Zoldat_A
  8. Ferdinant Сегодня, 18:20
    Это шрапнелина с Донбасс прилетела
    Ferdinant
  9. san4es Сегодня, 18:20
    Да с буровой из воздушки шмальнули...
    san4es
  10. Мар.Тира Сегодня, 18:21
    Цитата: Mavrikiy
    А че не сбили? Жаль.

    Контрабандисты поди и поработали,что бы лишние не летали на перевозках?
    Мар.Тира
  11. Холуай Сегодня, 18:21
    Надо было сбить...
    Холуай
    1. Alex_Tug Сегодня, 18:39
      Цитата: Холуай
      Надо было сбить

      Что-то вы сегодня кровожадные. Если был приказ Полторака - сбиться, то сами бы упали. Как вариант сдались бы оккупантам - сели в Бильбеке.
      Alex_Tug
  12. Blue Fox Сегодня, 18:23
    Нет, я понимаю, если бы литак прилетел со снятой в Питере мем. доской Маннергейму в обшивке, тут уж точно не отвертелись бы от " руки Москвы ", а то несерьёзно, так любую дырку в самолёте, танке и т.д. (даже от коррозии или износа металла) можно списать на обстрел русскими. Хотя ведь в то, что в ВВС 404 есть ещё летающие самолёты не верят даже многие герои АТО, могли и сами обстрелять, приняв за Пе-2 агрессора.
    Blue Fox
  13. GeorgeSev85 Сегодня, 18:27
    Обострение в ДНР теперь "обстрел" самолета .... Скаклы из кожи вон лезут что бы обратить на себя внимание. Что они еще есть, бедные и несчастные. Но поезд ушел ... Обама отправился кушать бананы.
    GeorgeSev85
  14. лысова Сегодня, 18:29
    Дибилы одно слово, причём кончинные. Керном, понятно, удобней кернить с верху. (какую ..... обсуждаем).
    лысова
  15. Стройбат запаса Сегодня, 18:32
    Забавно. Отверстие явно не пулевое, да и расположено оно как-то интересно. Этот Ан-26 там что, кружил с креном градусов 45-50? Или на бреющем подкрасться пытался?
    Стройбат запаса
  16. К-50 Сегодня, 18:33
    Чё-то стрельнули-то видимо "с навесиком". belay laughing
    "Дырка" не пропорциональна стрелковому оружию. Это раз.
    Второе.Если обстрел вёлся снизу, так и пулевое отверстие должно быть снизу, а не на верхней части фюзеляжа.
    Третье.Пуля ну никак не могла потерять убойную силу после пробития 1мм дюраля, а где тогда остальные повреждения? Уж как-то аккуратно отверстие получилось. what
    А где доказательство, что раньше этого отверстия не было? А то может сами проковыряли, над чужой платформой покружили и как всегда бездоказательно Россию обвинили. А что вообще самолёт ВТА крутился в месте, где для него не было никаких задач по перевозки грузов и личного состава?
    Похоже весна будет очень "энергичной" во всех отношениях, таких как развязывания нового витка противостояния на Донбассе и криков о "агрессивности" России.
    К-50
    1. Владимир Постников Сегодня, 18:55
      Искал, кто обратит внимание на первый снимок. Вы первый и единственный оказались.
      Владимир Постников
    2. Серый брат Сегодня, 18:57
      Цитата: К-50
      Третье.Пуля ну никак не могла потерять убойную силу после пробития 1мм дюраля,

      Смотря какое расстояние она пролетела до этого.
      Серый брат
    3. Mole Сегодня, 19:41
      Цитата: К-50
      Если обстрел вёлся снизу, так и пулевое отверстие должно быть снизу, а не на верхней части фюзеляжа.

      Судя по калибру пробоина должна быть и в на верхней части фюзеляжа.
      Mole
      1. faiver Сегодня, 20:20
        ну вообще то показанная пробоина на фото и так на верхней части фюзеляжа, т.е. либо стреляли сверху (платформа взлетела со стрелком) либо ан - 26 круги нарезал около платформы у самой поверхности воды :)
        faiver
  17. 113262а Сегодня, 18:33
    Ибо нефиг! Спасибо,что не Кортиком!
    113262а
  18. кг пв Сегодня, 18:34
    И не жалко было свой лiтак расковыривать,их и так не много осталось... feel
    кг пв
  19. Либероид- Сегодня, 18:42
    Думаю скоро провокация будет ,еще чудовищней ,чем сбитый боинг...Уже готовят почву "общественного либерастного мнения.."...Деньги заканчиваются на войнушку с Россией,нужно больше крови....
    Либероид-
  20. Окорок Сегодня, 18:43
    после сбитого боинга это просто смешно
    Окорок
  21. Тень тьмы Сегодня, 18:43
    Опять, русские хакеры? А вообще плохо стреляли, не туда. Стрелка найти и наказать, пусть теперь ПЗРКа до конца вахты таскает, что бы в следующий раз не промахивался.
    Тень тьмы
  22. andryz72 Сегодня, 18:46
    Эт от старости прохудился
    andryz72
    1. Mole Сегодня, 19:41
      Цитата: andryz72
      Эт от старости прохудился

      Неа. Сам себя!
      Mole
  23. 1536 Сегодня, 18:46
    Надо в следующий раз сбить. Нет самолета, нет проблемы. А наше море нам поможет.
    1536
  24. ded100 Сегодня, 18:47
    Ну все теперь петька очередной железкой с дыркой с трибуны в европе махать будет и жалится на злую Россию!! laughing
    ded100
    1. Куница Сегодня, 19:18
      Да тебе смешно, а в Европарламенте не знают куда чермет уже складывать.
      Куница
    2. samoletil18 Сегодня, 20:08
      Ага! Же сви Ан-26 sad
      samoletil18
  25. MaksoMelan Сегодня, 18:49
    Киркой долбанули.. А пуля где? Майдауны! И вроде российская буровая установка находится не на газовом месторождении украины!!!!
    MaksoMelan
  26. ZAVal Сегодня, 18:56
    "Пробоины" в верхней части флюзеляжа и имеют не правильную форму. Подобное может возникнуть только от бесформенного осколка летящего с верху. Ну или от камней которыми бросались летчики ВКС России с верху отгоняя самолет от границы.
    ZAVal
  27. Moskovit Сегодня, 18:58
    Место нахождения отверстия и его размеры говорят о том, ан-26 делал мертвые петлю на высоте сто метров над буровой установкой.
    Moskovit
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:10
      Moskivit -самолет делал мертвую петлю под буровой устоновкой,вот его и "пометили ".
      Изгоняющий либероидов
  28. МВГ Сегодня, 19:00
    Че то дырень сильно большая для стрелкового оружия, да и форма неподходящая. Явно кайлом пробивали наивно-тупые неандертальцы.Уже не знают, что бы этакого сделать. Скоро вниз головой начнут кидаться под запись с криком "помогите, москали жизни лишают"
    МВГ
  29. Alex20042004 Сегодня, 19:01
    Когда читал эту статью, то мне вспомнились картинки о главном:
    Alex20042004
  30. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:08
    Это суровые Российские бурильщики пробурили буром дырку в самолете! Трое держали самолет за крылья,чтобы не дергался,а четвертый бурил! !!
    Изгоняющий либероидов
  31. Москаль 55 Сегодня, 19:14
    Может, действительно, сами дырку сделали? Иначе, получается, что по самолету из автомата одиночными стреляли. Ведь от пушки такое мелкое отверстие не должно быть, а от крупнокалиберного пулемета маловероятна одна дырка, и тоже, вроде, мелковата. На какой высоте он тогда летел? Такие смелые укролетчики?
    Как то все это неправдоподобно.
    Москаль 55
  32. Куница Сегодня, 19:15
    Эта дыра на фото от СТРЕЛКОВОГО оружия?! Осколочная пробоина ещё бы поверил, но это... Новейший камнемёт опробовали на самостийном летаке?
    Куница
  33. dvina71 Сегодня, 19:15
    На фото какое-то странное отверстие.. Насколько я понимаю оно в верхней части и кроме того угол вхождения близок к прямому.. Он под вышкой летал?
    dvina71
    1. Куница Сегодня, 19:20
      Рыбачили на бреющем полёте, и ли в БЕ200 играли.
      Куница
    2. Cook Сегодня, 19:28
      Мог и в крене поймать. Сейчас передали инфу от МО, что сотрудник охраны вышки сделал четыре выстрела из ракетницы, когда Антон второй провокационный заход на них делал.
      Cook
      1. dvina71 Сегодня, 19:42
        Цитата: Cook
        Мог и в крене поймать.

        Мог..В СССР ГСС давали за сбитие самолета из птр... таких случаев единицы за 4 года..
        А тут с первого раза..ракетницой...
        dvina71
  34. Кот канибал Сегодня, 19:19
    Нужно было сбить этот бандеровский дирижабль,из ПЗРК,чтобы знали свое место .
    Кот канибал
  35. Мар.Тира Сегодня, 19:21
    Цитата: Mavrikiy
    А че не сбили? Жаль.

    "Черноморнефтегаз" не подтвердил обстрел.Им об этом ни чего не известно!
    Мар.Тира
  36. vinni-puk Сегодня, 19:21
    Лётчикам удался маневр и они смогли увести самолет из-под огня самой современной системы ПВО России. Усраинские летчики-асы - это вам не сирийцев бомбить.
    vinni-puk
  37. pvv113 Сегодня, 19:22
    Прекрасная пробоина, ни одна коммуникация не повреждена, ни одного силового элемента не задето. Чем-то самострел дезертира напоминает
    pvv113
  38. irbis0373 Сегодня, 19:28
    Идиотизм укропских военноначальников просто зашкаливает! Ну просто уму не постижимо какую ахинею несут. Так вот самое интересное , что скачущие кастрюлеголовые в это свято верят.
    irbis0373
  39. Громобой Сегодня, 19:33
    Клоуны,если бы действительно обстреляли,то некому было бы об этом доложить.А так...если эта платформа российская ,то не аэростатами же заграждать от незванных гостей.Надо на самом высоком уровне довести до киевских властей,чем могут закончиться подобные облёты.Хотя...возможно,что и не летали никуда,а как обычно брешут и нагнетают.В данной ситуации сбить---это значит подарить Порошенко подарок,они только и жаждут немного пострадать от варварской России.
    П.С. Интересно,Порошенко целиком потащит пробитый самолёт для демонстрации своим евродрузьям или часть обшивки вырежут?
    Громобой
    1. Evgenijus Сегодня, 21:17
      Громобой:
      или часть обшивки вырежут?


      Не будут вырезать, в Нидерландах выпросят кусок фюзеляжа Боинга с дырой от Бука ...
      Evgenijus
  40. Василенко Владимир Сегодня, 19:46
    вообще фигя какая-то, почему одно отверстие?!
    почему кроме обшивки ни чег не повреждено судя по калибру там много что еще разворотить должны были
    Василенко Владимир
  41. ALEA IACTA EST Сегодня, 20:05
    Ну-ка, что за перемена?
    То не шутки — бой идет.
    Встал один и бьет с колена
    Из винтовки в самолет.

    Трехлинейная винтовка
    На брезентовом ремне,
    Да патроны с той головкой,
    Что страшна стальной броне.

    Бой неравный, бой короткий.
    Самолет чужой, с крестом,
    Покачнулся, точно лодка,
    Зачерпнувшая бортом.

    Накренясь, пошел по кругу,
    Кувыркается над лугом,—
    Не задерживай — давай,
    В землю штопором въезжай!

    Сам стрелок глядит с испугом:
    Что наделал невзначай.

    Скоростной, военный, черный,
    Современный, двухмоторный
    Самолет — стальная снасть —
    Ухнул в землю, завывая,
    Шар земной пробить желая
    И в Америку попасть.

    — Не пробил, старался слабо.
    — Видно, место прогадал.
    ALEA IACTA EST
  42. Мар.Тира Сегодня, 20:17
    Цитата: Mavrikiy
    А че не сбили? Жаль.

    Представляю что будет с ними если по настоящему шмальнут?

    Во время второго захода украинского Ан-26 для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал 4 световых сигнала из сигнального пистолета.


    штаб Черноморского флота РФ
    Мар.Тира
  43. rotor Сегодня, 20:24
    Да никто их не обстреливал, у них истерия после прихода Трампа, вот они и пытаются всеми способами привлечь к себе внимание.
    rotor
  44. трассер Сегодня, 21:15
    А кто нибудь на самом деле верит в то что наши пытались сбить ? Захотели бы сбили... на это корыто и старенькой иглы с головой хватит.
    трассер
  45. Alex Xorkam Сегодня, 21:18
    Полторак сообщил только часть абсолютно секретной информации. В действительности дело обстояло так.
    Украинский самолет обнаружил сверхсекретную летающую Российскую буровую платформу. В ходе воздушного боя, Российская буровая платформа нанесла по безоружному украинскому самолету шквальный огонь, но благодаря мастерству украинских асов и исключительным тактико-техническим характеристикам украинского самолета, он отделался только одной пробоиной, которая не повлияла на летные качества самолета.
    Alex Xorkam
  46. Kreedjer Сегодня, 21:32
    Провокация украинских спецслужб! Они заслали украинского автоматчика на российскую платформу, что бы он обстрелял украинский самолет!
    Kreedjer
  47. razved Сегодня, 21:45
    Стреляли, по их словам, снизу. А почему пробоина в верхней части фюзеляжа?
    razved
    1. Громобой Сегодня, 22:11
      Обычное дело,перед попаданием в цель пуля сделала "горку".
      Громобой
  48. RUSIVAN Сегодня, 21:53
    Опять украинцы "отличились" ,хоть бы уж тогда круглых дыр наделали,да и где ни будь снизу самолета,даже по хорошему провокацию сделать не могут,уж если бы мы и захотели сбить это корыто, то сделали бы это так,что б и фотографировать было бы нечего,а то эти хохлы наверное счищали наледь с самолета ломом и воткнули случайно,а потом подумали,а почему бы нам не обвинить Россию,я желаю,что бы в этой стране вся боевая техники была бы в дырах как и сама страна сейчас...
    RUSIVAN
  49. Alekseyklg Сегодня, 22:26
    Да, что не понятного, с МКС что то уронили, ну или со спутника расстреляли.
    Alekseyklg

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