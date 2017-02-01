Полторак заявил, что Россия обстреляла самолёт Ан-26 ВМС Украины
Украинские СМИ сегодня демонстрируют фото пробоины в фюзеляже самолёта Ан-26 ВМС Украины, который, по заявлениям портала «Думская», осуществлял «облёт одесского газового месторождения» над Чёрным морем. Указанный интернет-ресурс со ссылкой на министра обороны Украины Степана Полторака утверждает, что самолёт ВМС Украины был обстрелян из стрелкового оружия с буровой установки, принадлежащей России. В трактовке Киева, буровая установка была ранее «захвачена Россией».
В том же материале говорится, что самолёт Ан-26 якобы сопровождался станцией обнаружения ЗРК, принадлежащей ВС РФ, и что в момент «обстрела самолёта» рядом с буровой платформой находился корабль Черноморского флота РФ.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Ан-26 «был обстрелян с борта российского военного корабля».
В украинском сегменте социальных сетей пользователи, которые до сих пор находятся в восторге от майданной перемоги, призвали «незамедлительно ответить России в военном плане».
Возникает вопрос, что делал самолёт украинских военно-морских сил непосредственно над российской буровой установкой? Вполне понятно, что речь идёт о провокации, которую теперь будут превращать то в зраду, то в перемогу украинские СМИ.
А если руководствоваться привычной логикой Киева, то можно смело заявлять, что самолёт Ан-26 ВМСУ «сам себя обстрелял»...
В том же материале говорится, что самолёт Ан-26 якобы сопровождался станцией обнаружения ЗРК, принадлежащей ВС РФ, и что в момент «обстрела самолёта» рядом с буровой платформой находился корабль Черноморского флота РФ.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Ан-26 «был обстрелян с борта российского военного корабля».
В украинском сегменте социальных сетей пользователи, которые до сих пор находятся в восторге от майданной перемоги, призвали «незамедлительно ответить России в военном плане».
Возникает вопрос, что делал самолёт украинских военно-морских сил непосредственно над российской буровой установкой? Вполне понятно, что речь идёт о провокации, которую теперь будут превращать то в зраду, то в перемогу украинские СМИ.
А если руководствоваться привычной логикой Киева, то можно смело заявлять, что самолёт Ан-26 ВМСУ «сам себя обстрелял»...
Использованы фотографии: https://dumskaya.net