Поаккуратнее там с "Дунфэнами"

Пекин проводил подготовку по оказанию своеобразного давления на новую администрацию США с целью добиться большего уважения от Вашингтона.

Китай является нашим союзником, стратегическим союзником, нашим партнёром, партнёром и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями. Безусловно, какие-либо действия в плане развития вооружённых сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны.

В общем, на самом высоком уровне объявлено, что опасаться нечего, и что в связи со стратегическим партнёрством России и КНР ядерное оружие Китая для России «никакой угрозы не представляет».

Мы очень высоко ценим уровень российско-китайских отношений, и взаимное доверие между нашими странами продолжает расти.

Размещать МБР рядом с границей вероятного противника глупо, любой «Искандер» и очень оперативно вырубить сможет. Тут такое размещение наоборот – признак доверия.

Несколько дней назад российская блогосфера, что называется, закипела на фоне сообщений китайского издания «Global Times» о размещении межконтинентальной баллистической ракеты в провинции Хэйлунцзян. Волна явного недовольства в среде российских пользователей Глобальной сети поднялась в связи с тем, что провинция Хэйлунцзян граничит сразу с несколькими российскими регионами, включая Приморский и Забайкальский края.Для начала стоит напомнить, с чего началось. В китайском сегменте социальных сетей появилось видео, как МБР на автомобильной платформе перебазируют на северо-востоке Китайской Народной Республики. При этом в китайском сегменте Интернета, где уйма всевозможных ограничений на публикации, эту видеозапись никто из «всевидящих» контролирующих органов КНР удалять не стал, после чего кадры разошлись по миру огромным, если так можно выразиться, тиражом.Далее одно из структурных подразделений газеты «Жэньмин жибао», являющегося официальным печатным источником Центрального комитета Компартии Китая, опубликовало информацию о китайской МБР DF-41 («Дунфэн-41») на своих страницах. Речь об упомянутой выше «Global Times», тиражу которой может позавидовать любое крупное издание в мире (более 1,5 млн экземпляров в печатном варианте). В газете указывалось, что до прихода к власти нового президента США Дональда Трампа его команда демонстрировала жёсткую позицию по отношению к КНР. Далее текст примерно такой:При этом в той же газете заявлено, что «некоторые СМИ надуманно заявили, что размещение МБР «Дунфэн-1» на северо-востоке КНР является ответом на инаугурационную речь Трампа.В общем, газета с присущей китайской цивилизации витиеватостью заявляет, что ракеты есть, что их действительно перемещали по китайской территории, засветив на кадрах, и что США должны не забывать уважать Китай, но СМИ якобы «перегнули палку». Мол, ничего милитаристского в размещении МБР в провинции Хэйлунцзян нет и быть не может.Ну, с США, допустим, понятно – уважать, побаиваться и всё в таком духе от Пекина... А как же быть с Россией, в паре сотен км от границ которой «Дунфэн-41» и появилась?Для начала комментарий от главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова:Далее уже официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что командование НОАК вовсе не ведёт «никакого военного строительства», а все статьи, циркулирующие по этому поводу в Интернете, включая китайский и российский его сегменты – «не более чем обычные спекуляции, направленные против отношений между РФ и Китаем».Хуа Чуньин:Если проводить анализ заявлений китайской стороны в адрес США и России, то риторика выглядит несколько непоследовательной. С одной стороны вроде как состоялось признание, что DF-41 действительно размещены в провинции Хэйлунцзян, но направлены они не то, что бы против США, а в качестве этакого жеста твёрдости по отношению к новой администрации. С другой стороны объявлено, что никакого «военного строительства» и развития вооружённых сил Китая не ведётся, а все слова об этом – типичная провокация.В среде российских пользователей была отмечена попытка заявить, а что, мол, Китаю остаётся ещё делать для демонстрации США своей ядерной дубины – мол, провинция Хэйлунцзян и есть ближайшая к США территория Китая. Добавляется и ещё одна мысль – против России это априори не может быть направлено, так как только последний идиот осуществит постановку на боевое дежурство МБР на расстоянии в 200-300 км от границы со страной, против которой и собирается, по мнению некоторых, действовать.Вот один из комментариев в соцсетях российского сегмента:Получается, что размещение элементов системы ПРО США в Восточной Европе, а также новейших американских ядерных боеголовок авиационного базирования в Германии – в нескольких сотнях км от Калининградской области – тоже признак высокого доверия... Да – с ФРГ и США у нас нет стратегического партнёрства в отличие от Китая, но всё течёт, всё меняется, как говаривал философ.В общем, вполне можно было бы закрывать тему словами российских политиков образца начала 90-х: «У России врагов нет, кругом – друзья».Однако тема, которая обсуждалась – вплоть до возможности нанесения превентивного удара «Искандером» и вплоть «ну они же не идиоты, чтобы против нас...» - получает своё продолжение.Как уже было отмечено, китайский сегмент Интернета не прост и не настолько, если можно так выразиться, безбарьерен, как, к примеру, российский. И если что-то всплыло сначала в каком-то небольшом блоге (в конечном счёте, без его забанивания или удаления ролика китайским аналогом Роскомнадзора), а затем было прокомментировано одним из крупнейших СМИ КНР, то всё это далеко не случайно.Эксперты, которые знакомы с принципами работы китайских групп, анализирующих так называемые "big-data", уверены в том, что информация с DF-41 была слита намеренно. Китайские аналитики блогосферы таким образом нередко оценивают реакцию общественности на то или иное действие. В данной ситуации общая негативная реакция российской блогосферы даёт понять китайским мониторщикам, что Россия (несмотря на озвученную официальную позицию) явно не собирается рассматривать в качестве «дружественного шага» размещение у своих границ таких вооружений как межконтинентальные баллистические ракеты, которые сами по себе становятся целями для тех же американских ядерных сил. Хотя изначально за счёт "заинтересованных лиц", работающих в сети, китайская сторона сама пыталась подкинуть идею о том, что "это не против России". С "идеей" в России ознакомились, но дали понять партнёрам, что такие ходы не станут лучшим решением для дальнейшего развития двусторонних отношений. Партнёрство партнёрством, но расчехлять "Дунфэны" лучше бы в другом месте - Китай, ведь он большой... И эти посылы командованию НОАК придётся учитывать.