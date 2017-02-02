Проект модернизации танков MB-3 Tamoyo (Бразилия)



Легкий танк M41 Walker Bulldog. Фото Wikimedia Commons



Первый прототип танка "Тамойо", построенный без применения дополнительных броневых деталей. Фото Globalsecurity.org



Один из опытных танков второй модели. Фото Military-today.com



Опытный танк MB-3 Tamoyo II. Фото Military-today.com



Опытный танк Tamoyo II на полигоне. Фото Globalsecurity.org



Единственный танк третьей модели на хранении. Фото Military-today.com



Опытный танк с 105-мм пушкой. Фото Military-today.com

По материалам сайтов:

http://military-today.com/

http://militaryfactory.com/

http://zonwar.ru/

http://globalsecurity.org/

http://tankinfo.ru/

http://strangernn.livejournal.com/

Создание и строительство танков является весьма сложной задачей, из-за чего далеко не все государства имеют собственное производство подобной техники. Тем не менее, желая обновить парк техники свои армий, различные страны время от времени предпринимают попытки создания собственных проектов. В конце семидесятых годов прошлого века свою попытку разработки собственных танков предприняла Бразилия. За несколько лет было создано несколько новых проектов, которые, однако, так и не дали реальных результатов. Первой попыткой сделать собственный танк был проект MB-3 Tamoyo.В конце семидесятых на вооружении бразильской армии состояли танки нескольких типов исключительно зарубежного производства. Часть парка техники уже имела солидный возраст и не отвечала современным требованиям. Как следствие, требовалось либо провести глубокую модернизацию устаревающих бронемашин, либо купить или создать совершенно новые образцы. Изучив имеющиеся промышленные и финансовые возможности, командование армии решило обойтись без закупки новой техники. Восстанавливать боеспособность войск предлагалось при помощи модернизации имеющихся на вооружении танков. При этом проект модернизации следовало разработать и реализовать самостоятельно и без помощи со стороны.Модернизацию должны были пройти имеющиеся легкие танки M41 Walker Bulldog американского производства. Несколькими годами ранее Бразилия уже обновляла эту технику. Улучшенные своими силами бронемашины получили обозначение M41C Caxias. Теперь следовало создать новый проект обновления танков M41C, по результатам реализации которого старые машины могли получить новые возможности и улучшить свои характеристики. Разработка очередного проекта была поручена компании Bernardini.В существующей конфигурации танки M41C представляли собой технику легкого класса с ограниченными боевыми возможностями. Дальнейшая модернизация техники путем замены незначительного числа компонентов уже не имела смысла. По этой причине компанией Bernardini была предложена разработка проекта самой серьезной переделки танков. Фактически предлагалось перестроить имеющийся легкий танк в основной, соответствующий требованиям современности и ближайшего будущего. Подобное предложение было одобрено военными и вскоре стало основой для нового проекта.Работы по глубокой модернизации танков M41C стартовали в 1978 году. Изначально перспективная модификация танка получила рабочее обозначение X-30. Впоследствии проект переименовали в MB-3, а также добавили к названию имя Tamoyo в часть одного из южноамериканских индейских племен. Следует отметить, что в некоторых источниках также упоминаются обозначения MB-1 и MB-2, относящиеся к разным прототипам улучшенного танка. Также встречаются названия Tamoyo I, Tamoyo II и Tamoyo III. Тем не менее, широкую известность бронемашина «Тамойо» получила именно под названием MB-3.Напомним, американский легкий танк M41 Walker Bulldog был разработан в конце сороковых годов и с 1951-го производился серийно. В ходе эксплуатации такую технику признали не слишком удачной, из-за чего в шестидесятых она была снята с вооружения. Списываемые танки продавались зарубежным странам. С определенного времени танки M41 состояли на вооружении Бразилии. Более того, свыше 150 танков «Уокер Бульдог» разных модификаций до сих пор остаются в резерве бразильской армии.Проект Tamoyo разрабатывался с учетом некоторых дополнительных пожеланий заказчика. Помимо роста основных характеристик следовало обеспечить возможность производства техники исключительно своими силами. Все новые агрегаты, используемые в проекте, должны были производиться в Бразилии. При этом, ввиду специфики развития бразильской промышленности, речь шла о продукции лицензионного производства. Тем не менее, предприятия страны располагали большим числом лицензий на выпуск различного оборудования, что в определенной мере упрощало поиск подходящих изделий.Разработка первой версии танка MB-3, также иногда именуемой как MB-1, продолжалась до 1982 года. С целью повышения основных характеристик техники конструкторы компании «Бернардини» решили подвергнуть существующий M41 серьезной переработке. Улучшение защиты и повышение боевых качеств должно было привести к соответствующему росту боевой массы. Как следствие, требовалась переработка ходовой части, силовой установки и трансмиссии. Таким образом, модернизация была связана с определенными трудностями, что соответствующим образом сказалось на сроках ее выполнения.Формально танк MB-3 Tamoyo являлся модернизацией существующей машины, однако фактически конструкторам пришлось заново создавать некоторые его элементы, в том числе используя имеющиеся агрегаты. Так, была предложена серьезная переработка корпуса, направленная на некоторое повышение уровня защиты. Она привела к появлению новой граненой формы с выраженными наклонными лобовыми и скуловыми листами, а также прямоугольными надгусеничными полками. Возможно, такая форма создавалась путем установки новых деталей поверх старого корпуса, благодаря чему танк мог получить комбинированное или разнесенное бронирование. При этом точные данные о составе и характеристиках получившегося бронирования до сих пор неизвестны.Компоновка корпуса осталась прежней, классической. В передней части корпуса находилось отделение управления, в центре – боевое отделение, а корма выделялась под моторно-трансмиссионное. Изменение компоновки не имело смысла, хотя расположение некоторых отдельных агрегатов могло корректироваться в соответствии с нуждами проекта. Одновременно с этим для установки нового оборудования пришлось увеличить длину корпуса, добавив дополнительную секцию.В кормовом отсеке обновленного танка предлагалось устанавливать двигатель Saab-Scania DSI-14 мощностью 500 л.с., выпускавшийся в Бразилии по лицензии. С двигателем соединялась автоматическая коробка передач из состава механической трансмиссии типа General Dynamics HMPT-500. При помощи последней осуществлялся привод задних ведущих колес. Также в ходе разработки нового проекта рассматривались иные варианты силовой установки и трансмиссии. Некоторые из них впоследствии были использованы при дальнейшем развитии проекта.Базовый танк M41 имел по пять опорных катков на каждом борту. Из-за удлинения корпуса новый бразильский танк должен был получить по шесть подобных устройств, отличающихся немного меньшим диаметром. Катки сохраняли индивидуальную торсионную подвеску. Кроме того, на первой, второй и шестой парах катков использовались дополнительные гидравлические амортизаторы. Три поддерживающих ролика, ведущее и направляющее колесо, а также гусеница без изменений заимствовались у базовой машины. При этом потребовалось увеличить длину гусеницы, компенсировав доработку корпуса несколькими дополнительными траками.Существующая башня была доработана по тому же принципу, что и корпус. Поверх существующей конструкции из листов толщиной до 25 мм устанавливались дополнительные детали, образовывавшие комбинированную защиту. Как следствие, форма башни изменилась незначительно. По-прежнему имелись клиновидный лоб, соединявшийся с вертикальными бортами, и развитая кормовая ниша.Первый вариант танка MB-3 Tamoyo сохранил существующее орудие типа M32. Это была 76-мм нарезная танковая пушка со стволом длиной 60 калибров и дульным тормозом. В качестве дальнейшего развития комплекса вооружения компания Bernardini разработала свой вариант такой пушки под названием M32 BR3, который мог бы выпускаться бразильскими предприятиями. Характеристики M32 BR3 соответствовали оригинальной системе американского производства. Пушка могла наводиться по вертикали с углами от -6° до +18°. Поворот башни обеспечивал круговую горизонтальную наводку. Внутри боевого отделения удалось разместить укладки на 68 унитарных снарядов калибра 76 мм.В качестве вспомогательного вооружения можно было применять пулеметы разных типов и калибров. В одной установке с пушкой должен был размещаться спаренный пулемет, на башне имелось место для зенитного. Также предлагался монтаж нескольких дымовых грагатометов.Управлять танком должен был экипаж из четырех человек, размещенных в отделении управления (водитель) и в башне (все остальные). Размещение люков осталось прежним: один в корпусе и два в башне. Люки комплектовались перископическими смотровыми приборами. Водитель и командир могли использовать приборы ночного видения. На рабочем месте наводчика имелись телескопический и перископический прицелы. В дальнейшем комплекс смотровых и прицельных устройств неоднократно дорабатывался в соответствии с актуальными тенденциями в танкостроении.После переработки корпуса длина танка увеличилась до 8,76 м, ширина – до 3,22 м, высота – 2,48 м. Использование нового двигателя позволило компенсировать увеличившуюся до 29-30 т боевую массу и сохранить подвижность машины на приемлемом уровне. Максимальная скорость на шоссе достигала 60 км/ч. Запас хода – 550 км. Танк мог пересекать ров шириной 2,4 м и подниматься на 70-см стенку. Без подготовки танк мог преодолеть брод глубиной 1,3 м.Первый опытный образец танка MB-3 Tamoyo был построен в 1982 году. Основной задачей этой машины была проверка основных идей и решений нового проекта. В связи с этим компания Bernardini решила сэкономить и использовала при перестройке стандартного M41C конструкционную сталь. В таком виде опытный образец выпустили на испытания, где он показал свои возможности и продемонстрировал потенциал предложенной модернизации.В 1983 году компания-разработчик представила новый вариант обновленного танка, который иногда именуют как MB-2 или Tamoyo II. Учтя опыт испытаний первого прототипа, а также изучив требования военных, компания-разработчик заметным образом переработала существующую конструкцию. Прежде всего, изменениям подверглись силовая установка и вооружение бронемашины. Прочие элементы танка могли остаться прежними, поскольку хорошо показали себя во время испытаний.Второй прототип получил дизельный двигатель Detroit Diesel 8V-92TA мощностью 730 л.с. С таким двигателем соединялась автоматическая трансмиссия Allison CD-500-3. Как и агрегаты из предыдущего проекта, эти изделия выпускались в Бразилии. Обновленная силовая установка дала заметный прирост удельной мощности, что позволяло рассчитывать на получение улучшенных показателей подвижности.Имеющаяся 76-мм пушка имела ограниченные характеристики и уже не соответствовала требованиям времени. По этой причине второй вариант танка Tamoyo должен был получить более мощное главное оружие. На переработанных креплениях башни предлагалось монтировать пушку калибра 90 мм, разработанную компанией Bernardini. Такое орудие имело ствол длиной 40 калибров с дульным тормозом. Для установки более мощной пушки пришлось доработать существующую башню. При этом, в связи с невозможностью серьезной переработки башни базового танка M41C, изменения были незначительными и в основном касались креплений того или иного оборудования.В 1983 году завод «Бернардини» построил первый опытный образец танка MB-3 улучшенной версии. В ближайшем будущем такую же модернизацию прошли еще восемь машин типа M41. В 1985 году парк опытной техники состоял из одного частично бронированного танка первой версии и девяти полноценных образцов с 90-мм пушками. Вся эта техника активно использовалась в рамках разнообразных испытаний, а также давала повод для оптимистических оценок. С определенного времени опытные танки «Тамойо» даже передавались для испытаний зарубежным странам. Возможность закупки такой техники рассматривалась военными ведомствами Парагвая и Перу.Параллельно с созданием проекта модернизации имеющейся устаревшей техники Бразилия начала разработку совершенно новых танков. В течение определенного времени оба проекта создавались параллельно и не рассматривались в качестве конкурирующих, поскольку один из них позволял сохранить имеющуюся технику, а другой мог усилить бронетанковые подразделения. Проекты достигли определенных успехов, но вскоре ситуация изменилась.Начиная с середины восьмидесятых годов, на международном рынке вооружений и техники появилось большое количество «подержанных» танков M60 американского производства. Соединенные Штаты перевооружали свою армию, закупая более новые танки M1, а освободившиеся устаревшие образцы продавали всем желающим. Параллельно ФРГ представила на рынок большое количество списанных танков Leopard 1. Бразильское военное ведомство оценило имеющиеся на рынке предложения и вынесло свое решение. Разработка собственных проектов бронетанковой техники была поводом для гордости, но все же требовала больших денег и особых усилий. Импортные танки, пусть даже и с частично выработанным ресурсом, обходились гораздо дешевле. Как следствие, было решено заменить устаревшие машины Walker Bulldog / Caxias менее старыми M60 и Leopard 1. От проекта модернизации, уже давшего некоторые результаты, отказались.Компания Bernardini лишилась потенциального заказчика модернизированных танков. Не желая мириться с таким исходом и планируя заработать на новом проекте, фирма решила выйти на международный рынок. Многие страны все еще продолжали эксплуатацию устаревших танков M41, и поэтому могли проявить интерес к проекту MB-3 Tamoyo. Тем не менее, проект в существующем виде не стали представлять потенциальным заказчикам. Перед выходом на новые рынки было предложено в очередной раз улучшить имеющуюся машину.В 1987 году был разработан третий вариант танка, в котором от первых двух осталось только шасси и его оснащение. 90-мм пушку сочли недостаточно мощной для завоевания доли на рынке. Существующее орудие решили заменить нарезной пушкой L7A3 британской разработки. Более крупное и мощное орудие не умещалось в имеющейся башне, из-за чего конструкция последней была серьезно переработана. Башня лишилась исходной лобовой части, вместо которой теперь следовало монтировать агрегат с трапециевидной передней частью и расходящимися скуловыми листами. Эта система выполняла функции лба башни и маски орудия.Пушка калибра 105 мм могла использовать снаряды различных типов. Боекомплект включал 50 выстрелов, размещаемых в боевом отделении и корпусе танка. Пушка имела двухплоскостную стабилизацию. С целью полной реализации возможностей пушки танк MB-3 третьей версии должен был оснащаться новейшей системой управления огнем типа Ferranti Falcon. В ее составе имелись дневные и ночные прицелы на рабочих местах командира и наводчика. Также присутствовали лазерный дальномер и цифровой баллистический вычислитель. С точки зрения огневой мощи и точности стрельбы новый вариант танка безоговорочно превосходил предыдущие.Компания Bernardini неоднократно участвовала в различных выставках вооружений и техники, продвигая свою новейшую разработку. Потенциальным заказчикам рассылались необходимые рекламные материалы и документы технического характера. Дополнительным средством привлечения клиентов была возможность доработки проекта в соответствии с их пожеланиями. В зависимости от выбранной заказчиком конфигурации, стоимость модернизации танка могла достигать 2,8 млн долларов США. Тем не менее, рекламная кампания не привела к желаемым результатам. По тем или иным причинам, никто не пожелал обновлять парк своих «Уокер Бульдогов» при помощи проекта бразильской разработки.Рекламная кампания в поддержку проекта MB-3 Tamoyo продолжалась до 1993 года. За несколько лет компания-разработчик не смогла найти заказчика, из-за чего проект был окончательно свернут и закрыт. Неудача проекта модернизации танков стала серьезным ударом по «Бернардини». Фирма смогла продолжать деятельность в течение некоторого времени, но в 1995 году обанкротилась.В рамках проекта MB-3 Tamoyo компанией-подрядчиком было построено в общей сложности 11 танков-прототипов трех версий. После окончания испытаний машины первых версий отправлялись на стоянку, где пребывали до самого конца программы. После техника стала музейными экспонатами. Первый небронированный образец и прототип второй версии проекта были переданы музею Технологического центра вооруженных сил, где и остаются до настоящего времени. Единственный прототип танка с пушкой калибра 105 мм в течение многих лет оставался на хранении, а в 2007 году стал лотом аукциона. Стартовая цена уникального образца бронетехники была определена всего в 63 тыс. долларов.Проекты модернизации серийных танков Bernardini MB-3 Tamoyo разрабатывались с конца семидесятых годов, но так и не привели к требуемым результатам. Из-за сложности и дороговизны работы затянулись на несколько лет, когда армия получила возможность начать перевооружение за счет закупки импортной техники. Экономическая выгода оказалась сильнее желания выполнить перевооружение исключительно своими силами, что и привело к печальному финалу. Сначала за ненадобностью был закрыт проект, а затем закрылась и разработавшая его компания.