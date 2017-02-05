20:57 05 февраля
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Китай начинает воспринимать США как реальную военную угрозу

Китай начинает воспринимать США как реальную военную угрозуОдин из представителей китайского командования предсказал войну США и КНР в период правления Дональда Трампа. Шаги новой американской администрации действительно нервируют Пекин – но неужели до такой степени, что существует реальная угроза военного конфликта между двумя мощнейшими державами мира, причем уже в ближайшее время?

Народно-освободительная армия Китая опубликовала на своем сайте заявление одного из официальных представителей Центральной военной комиссии. В заявлении, которое цитирует во вторник портал «ИноСМИ», прямо сказано: с приходом к власти Дональда Трампа война Китая с США стала практически неизбежной. Кроме того, в нем содержится рекомендация отправить корабли ВМС КНР в Восточное-Китайское и Южно-Китайское моря, чтобы изменить стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как известно, взгляды Вашингтона и Пекина на воды Южно-Китайского моря кардинально расходятся. Если Китай претендует на эту акваторию, осваивает там естественные спорные острова и насыпает новые искусственные, пытаясь установить контроль над проходом международных судов, то США и ряд ближайших стран требуют сохранить морские пути свободными. Во время избирательной кампании Трамп неоднократно называл Пекин одним из главных противников США, обвинял его в строительстве «крепости» на спорных островах и нежелании помогать обуздывать ядерные амбиции КНДР. Трамп грозился усилить американское военное присутствие в Южно-Китайском море, чтобы остановить возведение Пекином искусственных островов.
В Пекине растут опасения по поводу отказа Трампа от «политики одного Китая», которую проводил его предшественник Барак Обама. Так, Китай считает остров Тайвань «своей непокорной провинцией», которую необходимо вернуть в КНР. Из-за этого Китай отказывается иметь дипломатические отношения со странами, которые признают Тайвань независимым. Однако в конце прошлого года Трамп поговорил по телефону с главой Тайваня, чем встревожил китайцев.


В середине января председатель КНР Си Цзиньпин в рамках своего европейского турне говорил о том, что Китай будет пытаться «построить новую модель отношений с США». Во время встречи в Давосе на Всемирном экономическом форуме с уходящим вице-президентом США Джо Байденом Си призвал США к совместным усилиям для построения долгосрочных отношений. Это заявление прозвучало после того, как выдвинутый Трампом на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон призвал послать Китаю «ясный сигнал» о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море.

Впрочем, критики Трампа внутри страны успели обвинить нового президента в действиях на пользу Китаю. На прошлой неделе сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что решение Трампа о выходе страны из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству только поможет Китаю усилить экономическую мощь.

Старший научный сотрудник института Дальнего Востока РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин воспринимает подобные заявления всерьез. Он напоминает: в последние годы отношения двух стран только ухудшались, и военный конфликт считался возможным еще при Обаме.

«При Трампе постепенный рост напряженности может стать неуправляемым и лавинообразным. Это просто констатация нового качества китайско-американских отношений», – сказал Кашин газете ВЗГЛЯД. Он напомнил, что предыдущие правительства обеих стран при взаимном недоверии все-таки наработали огромный опыт поведения в отношении разных острых проблем, начиная с вопроса Тайваня. Если в Пекине весь этот опыт сохранился, то в Вашингтоне пришла новая команда.
«В Пентагоне преемственность сохраняется, и генерал Мэттис – уважаемый всеми военный профессионал. Но, например, в Белом доме и частично в Госдепе огромное количество людей просто разгонят. Уже сейчас видно, что Трамп склонен подвергать сомнению фундаментальные истины, которые все вокруг давно договорились не обсуждать, например пресловутую тему «политики одного Китая», – пояснил эксперт.

По словам Кашина, особенность Трампа в том, что на волне в общем-то правильного осознания неудачности прежней внешней политики он начинает подвергать сомнению вообще все. Для него нет бесспорных истин, он берет сложившуюся за десятилетия практику и задает вопрос, зачем продолжать в том же духе. «Правила игры меняются на ходу. Да и Трамп далеко не всегда обладает необходимыми знаниями, чтобы понять последствия своих действий», – предупредил он.

Новые американские реалии накладываются на то, что в Китае идет рост национального самосознания, ощущения силы и гордости. Например, если еще в 90-е годы народ прощал правительству некоторые вещи, как было со случаями массовых антикитайских погромов в Индонезии на волне азиатского финансового кризиса, то, если теперь китайское правительство не защитит достоинство, честь и интересы страны даже в менее крупном кризисе, реакция населения может оказаться непредсказуемой. «Рост напряженности между США и Китаем усугубляется увеличением военных возможностей КНР и одновременным усилением присутствия США на Тихом океане», – предупреждает эксперт.

В свою очередь американский политолог из Университета Теннесси Андрей Коробков считает, что китайцы всерьез не ждут войны. Но они понимают, что стратегически Трамп действительно считает КНР главной угрозой и что центр власти в мировом балансе смещается из Атлантики и Западной Европы на север Тихого океана.

«Эта линия будет продолжаться. Это стратегический подход Трампа. Китайские военные осознают это и готовят себя и общественное мнение к этому изменению. Напряженность между Китаем и США будет расти, как по экономическим причинам, так и военно-стратегическим. Именно этим обосновано изменение линии США по отношению к России. Трамп пытается повторить модель Никсона, только наоборот: Никсон сформировал альянс с Китаем против СССР, а Трамп пытается сделать Россию хотя бы нейтральной в отношениях с Китаем», – сказал Коробков газете ВЗГЛЯД.

По его прогнозу, военная стратегия США будет переориентирована на потенциальный конфликт с Китаем, на поддержку его оппонентов и одновременно на улучшение отношений с Россией. «При Обаме Россию всячески отталкивали от Европы и толкали в сторону Китая. Ясно, что Трамп считает эту стратегию порочной», – уверен Коробков.
Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин напомнил, что, согласно одному из открытых китайских документов – Белой книге по безопасности, война с США считается маловероятной. «Таков официальный взгляд. Что касается разных отдельных генералов, то там постоянно кто-то о чем-то высказывается. Правда, обычно это отставные люди, а не такого высокого уровня», – сказал Лукин газете ВЗГЛЯД.

Появление подобного заявления от представителя действующего военного совета, по мнению эксперта, связано с желанием Китая открыто выказать опасения. В то же время Пекин демонстрирует непонимание Трампа, «который делает противоречивые высказывания».

«Китайцы хотят показать, что готовы и не боятся даже самого негативного развития событий. Но вряд ли официальные представители Центральной военной комиссии КНР действительно думают, что начнется война с США. Возможно, Китай хочет оказать давление на новую американскую администрацию», – предположил Лукин, добавив, что подобные заявления делаются и с расчетом на внутреннюю аудиторию, потому что в Китае «идет укрепление разных националистических тенденций».
Автор: Андрей Резчиков
Первоисточник: http://www.vz.ru/world/2017/1/31/687770.html


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Комментарии 11
  1. кеп Сегодня, 15:51
    Появление подобного заявления от представителя действующего военного совета, по мнению эксперта, связано с желанием Китая открыто выказать опасения.


    Старо как мир, тысячапервое,последнее китайское предупреждение laughing
    кеп
  2. knn54 Сегодня, 16:40
    США будут стремится организовывать" майданы" в Тибете,Синьцзяне,Гонконге. А также в РФ.Цель-стравить РФ и КНР.
    Последним надо направлять бойцов НОАК в Аляску как "алеутов".И в какой то момент Аляска захочет выйти из США.А там созреют и Техас,и Калифорния...
    А если по существу,то противостояние КНР и США будет аналогично противостоянию СССР и США в 1960-начало 1980-е гг..ИМХО.
    knn54
    1. болот Сегодня, 17:19
      Цитата: knn54
      США будут стремится организовывать" майданы" в Тибете,Синьцзяне,Гонконге. А также в РФ.Цель-стравить РФ и КНР.

      Не получится,служба внутренней безопасности у них отменно работает.
      По Синьцзяну они ставку сделали на казахов проживающих в том регионе.А так же активно кредитуют и оказывают безвозмездную помощь странам граничащим с тем регионом.
      Цитата: knn54
      Последним надо направлять бойцов НОАК в Аляску как "алеутов".И в какой то момент Аляска захочет выйти из США.А там созреют и Техас,и Калифорния...

      А им на кой? Там у них все в порядке.
      болот
      1. knn54 Сегодня, 17:35
        -Не получится,служба внутренней безопасности...
        В Гонконге сильна Триада.
        -По Синьцзяну они ставку сделали на казахов...
        И СССР(когда то) и США (и ИГ) ставку делают на уйгуров .
        -Там у них все в порядке.
        РЕАЛЬНО, из всех штатов Аляска самая проблемная.
        knn54
        1. болот Сегодня, 17:45
          Цитата: knn54
          В Гонконге сильна Триада.

          Триада laughing это пугало для иностранцев.Она слабее "русской братвы" laughing и Италянской Козы-ностры.Если учесть что триада это националисты,против своих они работать не будут.
          Цитата: knn54
          -По Синьцзяну они ставку сделали на казахов...
          И СССР(когда то) и США (и ИГ) ставку делают на уйгуров .

          только в освободительном движении в качестве боевого крыла были только одни казахи.На Вики есть про Аспан-батыра статья.А не давняя инфа про казахов от ЦРУ,рассекретили,подтверждает.Как там-добродушные,ленивые-СВЕРЕПЫЕ,https://ru.sputn
          iknews.kz/society/20170124/1439779/svirepye-borod
          atye-milye-kazahi-glazami-analitikov-cru.html
          Цитата: knn54
          РЕАЛЬНО из всех штатов Аляска самая проблемная.

          Да ну на фиг я думал южные штаты,мексиканская миграция их достала.
          болот
  3. APASUS Сегодня, 17:35
    Посмотрите процент торговых сделок с Китаем у США ,там почти треть товаров производиться в Китае.Американцы никогда не воевали с ядерными державами и не будут,это слишком хлопотно .
    Для таких стран с несговорчивым руководством,есть оружие не меньшей разрушительной силой - демократия и права человека!
    APASUS
    1. антивирус Сегодня, 18:26
      Большую войну я запрещаю. Создание авианосцев( за 10 лет -- ??, за следующие 10-15 лет еще -??), авиации, ПВО, итп мелочи приведет к локальным стычкам ( в тч чужими руками). Это обычный передел бабла.
      За фин потоками уйдут международные инвест банки. переедут офисы кому платить налоги будут?
      Сколько надо налогов на Ф35 в сравнении с китайским или рос 5 поколения?
      Злость за уже потерянные, в пустую, несколько десятков трлн дол заставила в США менять и внутр политику, и "опускать" конкурента.
      антивирус
  4. Darth Revan Сегодня, 18:09
    Если такое, не дай бог, случится - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ!!! Пусть грызутся друг с другом - нам от этого только выгода. Ослабнут обе стороны, да и анимэшники тоже получат свою порцию люлей от фэньшуев. Только посредниками выступать и миротворцами! Только так - и никак не иначе!
    Darth Revan
    1. боеприпас Сегодня, 19:53
      Цитата: Darth Revan
      НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ!!! ....Только так - и никак не иначе!.


      Гм-м. Может вы и правы.
      Однако .. Американцы умело вмешались в 1941-м году. Настолько умело , что за пару лет превратились в единственную и главную супердержаву на планете. smile
      боеприпас
  5. raid14 Сегодня, 20:02
    Очередной китайский пробный камень по проверке позиций новой администрации США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с явным посылом "своих позиций сдавать не будем и взглядов не изменим".
    Посмотреть на реакцию БД США на подобные выступления, по результатам сделать свои выводы и внести корректировки в своей внешней политике, стоит ли продолжать наглеть дальше или до поры умерить свои аппетиты
    raid14
  6. vlad007 Сегодня, 20:46
    Горячей войны не будет, усилиться противостояние. Китай нуждается в США больше, чем США в Китае.
    1. Китай активно ворует американские технологии - это самое важное для китайцев сейчас. Промышленный шпионаж процветает.
    2. В США огромная китайская диаспора и неизвестно как она отреагирует на ухудшение отношений между США и Китаем. По факту это "пятая колонна".
    3. США продолжают принимать в свои университеты выходцев из Китая, что равносильно поливке цветка, нуждающегося в воде!
    4. В Китае очень сильные хакеры и здесь возможны серьезные провокации.
    vlad007

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