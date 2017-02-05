МиГ в полутяжелом весе

Российский многоцелевой истребитель поколения « 4++» МиГ-35 перестал быть загадкой. Новейшая машина предстала в Луховицах перед специалистами, военными из разных стран мира и журналистами.Ни «Суперджет», ни ПАК ФА, ни МС-21 не удостаивались столь масштабной церемонии. Мероприятие было зрелищным, с элементами шоу. А за день до этого суперМиГ продемонстрировали Владимиру Путину. Глава государства высоко оценил возможности нового самолета и предрек ему высокий экспортный потенциал.Между тем МиГ-35 – достаточно спорная машина. В обсуждении целесообразности ее закупок для ВКС России, а также перечня потенциальных заказчиков эксперты сломали не одно копье.До недавнего времени все рассуждения носили скорее теоретический характер: машины не было в металле. Но сейчас МиГ-35 уже готов, появилась возможность оценить его перспективы.Новый истребитель начинает свою карьеру в ВКС России в сложной для создателя – РСК «МиГ» – ситуации. Сегодня МиГ-29 в авиапарке отечественных воздушно-космических сил – достаточно редкая машина. И это несмотря на то, что с конца прошлого года в войска начали поступать МиГ-29СМТ по недавнему контракту, идет закупка палубных МиГ-29КР/КУБР для морской авиации.«Двадцать девятые» неуклонно снимались с вооружения авиаполков, на их место поступали Су-27 и Су-30. Достаточно вспомнить, что один из рекламных слоганов ОАК, описывающий работу российской боевой авиации в Сирии, гласил: «Шторм «Сухого». С авиабазы «Хмеймим» позиции боевиков утюжили фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25. С воздуха их прикрывали сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35.Ситуацию несколько исправила авиагруппа ТАРК «Адмирал Кузнецов» с четырьмя МиГ-29КР/КУБР 100-го корабельного авиаполка. Но в первые дни боевой работы один палубный истребитель в результате технического происшествия был потерян.На мировом рынке для МиГов ситуация складывалась также не лучшим образом. После провального контракта с Алжиром на поставку МиГ-29СМТ, которые в итоге вынуждена была выкупить Россия, новых клиентов у РСК «МиГ» не появилось. Исключением из общего правила стал широко разрекламированный индийский контракт на поставку палубных МиГ-29К/КУБ.Конечно, продажа нескольких десятков корабельных истребителей – это хорошо. Но вряд ли сравнится с сотнями поставленных в десятки стран мира машин семейства Су-30.В чем же причина сложившейся ситуации? На рубеже 90-х годов генеральный конструктор ОКБ Сухого Михаил Симонов рискнул внедрить в Су-30 самые передовые технические достижения. Впервые в истребителе были заложены неустойчивость, двигатели с изменяемым вектором тяги, появилась открытая архитектура для бортовых систем.В РСК «МиГ» не решились сразу пойти ва-банк и по максимуму внести новшества в свои перспективные машины. Фирма пошла не революционным, а эволюционным путем. Такое решение было оправдано предыдущим опытом. Модели самолетов в семействах МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-23 развивались постепенно и плавно эволюционировали в границах общего направления.Впоследствии Михаилу Симонову говорили, что рисковать за иностранные деньги (не секрет, что серьезную финансовую помощь в разработке Су-30 оказала Индия) легко. И задавали вопрос: смог бы он внедрить новые решения за деньги «Сухого»?Фактически до МиГ-35 корпорация-разработчик топталась на месте. Все предложенные модели – слегка измененные классические МиГ-29. Исключение составляет только МиГ-29К/КУБ. Для полетов с палубы пришлось серьезно переделать крыло и его механизацию, внедрить усиленные стойки шасси и тормозной гак.За 20 с лишним лет мы так и не увидели экспериментов с неустойчивостью, а двигатели с изменяемым вектором тяги остались только на экспериментальном МиГ-29ОВТ. В оправдание обычно говорится, что МиГ-29 – легкий истребитель, а Су-27/30/35 – тяжелый. Дорабатывать тяжелый самолет в разы легче: в них много места для новых систем и элементов конструкции. А легкий истребитель компактен, «выкроить» место и вес под новшества сложно.Но за это время американские авиастроители чуть ли не каждый год выкатывали модели F-16 с новыми двигателями, радиолокаторами с АФАР, системой определения высотно-скоростных параметров, заменившей привычный приемник высотного давления (ПВД). И эти машины расходились по миру сотнями. Шведская SAAB недавно представила модель Grippen-NG, где также внедрены самые передовые наработки. А более ранний «Гриппен» стал одним из хитов рынка вооружения.И в этой ситуации наконец появился МиГ-35, которому предстоит совершить прорыв. Но готова ли к нему эта машина?Попробуем оценить возможности машины по первым показательным полетам.Сразу бросается в глаза: в нос МиГ-35 вынесли привычный ПВД. В чем смысл устанавливать современный и мощный радар с фазированной решеткой «Жук», если его возможности серьезно снижает ПВД?На Су-35 и ПАК ФА, где стоят схожие по возможностям РЛС, приемники заменила система определения высотных параметров (СИ ВСП). Это набор датчиков, установленных в носовой части самолета. Конечно, доводка самой системы и ее алгоритмов потребовала много времени и ресурсов, зато возможности радаров «Сухих» реализованы на сто процентов. Для сравнения: на американских F-16 и F-18 аналогичная система «прописалась» еще в середине 90-х.Не исключено, что на первых МиГ-35 для сбора информации для алгоритма СИ ВСП останется привычный ПВД. А на последующих моделях приемник будет снят и его заменит СИ ВСП. Но это вызывает определенные сомнения. На представленных моделях в носовой части машины головные части датчиков определения высотных параметров не видны.Нет на машине и двигателей с изменяемым вектором тяги. Все маневры МиГ-35 выполнял на высокой скорости с использованием эффективной механизации крыла, доставшейся ему от своего родителя – корабельного МиГ-29КУБ.На истребителе отчетливо видны датчики системы предупреждения о ракетном нападении, обнаруживающие лазерное излучение, а также ультрафиолетовый след от приближающейся ракеты на расстоянии в десятки километров.В носу МиГ-35 стоит отличная оптико-локационная система (ОЛС), которая не только видит на десятки километров вражеские самолеты по их теплу, но и наводит на них ракеты. Также ОЛС, объединяющая в себе видеокамеру, тепловизор и лазерный дальномер, заменяет подвесной прицельный контейнер.Одним из самых критикуемых решений главы «Эппл» (Apple) Тима Кука (сменившего на этом посту умершего Стива Джобса) стало решение начать производство Iphone Plus – больших смартфонов с широким экраном. Это был уже не айфон, но еще и не планшет. Специалисты говорили, что «плюсы» не послужат его популярности и будет провал – ведь есть планшетные компьютеры и обычные смартфоны. Но сейчас именно этот продукт занимает одно из лидирующих мест в линейке «Эппл».МиГ-35, пусть это звучит достаточно странно, – Iphone Plus в мире авиации. Он гораздо тяжелее своих ближайших конкурентов – F-16, Grippen, китайских FC-1 и J-10. Более того, у машины два двигателя. Но суперМиг – это не тяжелый истребитель, как F-18, Rafale и Eurofighter.Но в этом и преимущество «тридцать пятого». Клиент получает самолет явно сильнее легких конкурентов и несколько, но некритично уступающий (а местами и неуступающий) более тяжелым машинам. Правда, встает вопрос цены МиГ-35. Если она соответствует скорее тяжелым истребителям, о конкуренции на международном рынке можно забыть. В ином случае МиГ станет весьма привлекательной покупкой.О стремлении РСК «МиГ» предложить клиентам наиболее выгодную цену говорит отказ от отклоняемого вектора тяги. Легкие машины берут не самые богатые страны мира, а ОВТ явно удорожает машину, к тому же требуется увеличить расходы на подготовку пилотов и наземного персонала.Неоспоримое преимущество МиГ-35 – его ОЛС. Она эффективная в бою не только на ближних, но и на средних дистанциях. При этом нет необходимости задействовать мощный радар «Жук». Для работы по земле, как это делают Grippen и F-16, придется купить не самые дешевые прицельные контейнеры. Конечны, они выигрывают в поле обзора по сравнению с оптической станцией. Но ОЛС интегрирована в конструкцию МиГ-35 и эффективна в воздушном бою. А прицельный контейнер – нет.МиГ-35 с ОЛС и «Жуком» в воздушном бою и в поражении наземных целей явно лучше F-16 всех последних серий, а также «Гриппена». Остается вопрос конкуренции с китайскими машинами. Но вряд ли Поднебесная преподнесет сюрприз.РСК «МиГ» имеет готовую производственную линию под МиГ-29КР/КУБР и начать серийный выпуск МиГ-35 для корпорации не составит труда. В то же время линия по производству F-16 уже фактически закрыта. Еще более смешная ситуация с Grippen. Машину производят, разбирая более старые модели этого самолета. Вопрос с открытием полного производства пока только обсуждается.Да, МиГ-35 опять стал результатом эволюции, а не революции. Но сейчас у этой машины есть уникальный шанс побороться за место под солнцем.