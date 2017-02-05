МиГ в полутяжелом весе
Российский многоцелевой истребитель поколения « 4++» МиГ-35 перестал быть загадкой. Новейшая машина предстала в Луховицах перед специалистами, военными из разных стран мира и журналистами.
Ни «Суперджет», ни ПАК ФА, ни МС-21 не удостаивались столь масштабной церемонии. Мероприятие было зрелищным, с элементами шоу. А за день до этого суперМиГ продемонстрировали Владимиру Путину. Глава государства высоко оценил возможности нового самолета и предрек ему высокий экспортный потенциал.
Между тем МиГ-35 – достаточно спорная машина. В обсуждении целесообразности ее закупок для ВКС России, а также перечня потенциальных заказчиков эксперты сломали не одно копье.
До недавнего времени все рассуждения носили скорее теоретический характер: машины не было в металле. Но сейчас МиГ-35 уже готов, появилась возможность оценить его перспективы.
Революцию опять отменили
Новый истребитель начинает свою карьеру в ВКС России в сложной для создателя – РСК «МиГ» – ситуации. Сегодня МиГ-29 в авиапарке отечественных воздушно-космических сил – достаточно редкая машина. И это несмотря на то, что с конца прошлого года в войска начали поступать МиГ-29СМТ по недавнему контракту, идет закупка палубных МиГ-29КР/КУБР для морской авиации.
«Двадцать девятые» неуклонно снимались с вооружения авиаполков, на их место поступали Су-27 и Су-30. Достаточно вспомнить, что один из рекламных слоганов ОАК, описывающий работу российской боевой авиации в Сирии, гласил: «Шторм «Сухого». С авиабазы «Хмеймим» позиции боевиков утюжили фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25. С воздуха их прикрывали сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35.
Ситуацию несколько исправила авиагруппа ТАРК «Адмирал Кузнецов» с четырьмя МиГ-29КР/КУБР 100-го корабельного авиаполка. Но в первые дни боевой работы один палубный истребитель в результате технического происшествия был потерян.
На мировом рынке для МиГов ситуация складывалась также не лучшим образом. После провального контракта с Алжиром на поставку МиГ-29СМТ, которые в итоге вынуждена была выкупить Россия, новых клиентов у РСК «МиГ» не появилось. Исключением из общего правила стал широко разрекламированный индийский контракт на поставку палубных МиГ-29К/КУБ.
Конечно, продажа нескольких десятков корабельных истребителей – это хорошо. Но вряд ли сравнится с сотнями поставленных в десятки стран мира машин семейства Су-30.
В чем же причина сложившейся ситуации? На рубеже 90-х годов генеральный конструктор ОКБ Сухого Михаил Симонов рискнул внедрить в Су-30 самые передовые технические достижения. Впервые в истребителе были заложены неустойчивость, двигатели с изменяемым вектором тяги, появилась открытая архитектура для бортовых систем.
В РСК «МиГ» не решились сразу пойти ва-банк и по максимуму внести новшества в свои перспективные машины. Фирма пошла не революционным, а эволюционным путем. Такое решение было оправдано предыдущим опытом. Модели самолетов в семействах МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-23 развивались постепенно и плавно эволюционировали в границах общего направления.
Впоследствии Михаилу Симонову говорили, что рисковать за иностранные деньги (не секрет, что серьезную финансовую помощь в разработке Су-30 оказала Индия) легко. И задавали вопрос: смог бы он внедрить новые решения за деньги «Сухого»?
Фактически до МиГ-35 корпорация-разработчик топталась на месте. Все предложенные модели – слегка измененные классические МиГ-29. Исключение составляет только МиГ-29К/КУБ. Для полетов с палубы пришлось серьезно переделать крыло и его механизацию, внедрить усиленные стойки шасси и тормозной гак.
За 20 с лишним лет мы так и не увидели экспериментов с неустойчивостью, а двигатели с изменяемым вектором тяги остались только на экспериментальном МиГ-29ОВТ. В оправдание обычно говорится, что МиГ-29 – легкий истребитель, а Су-27/30/35 – тяжелый. Дорабатывать тяжелый самолет в разы легче: в них много места для новых систем и элементов конструкции. А легкий истребитель компактен, «выкроить» место и вес под новшества сложно.
Но за это время американские авиастроители чуть ли не каждый год выкатывали модели F-16 с новыми двигателями, радиолокаторами с АФАР, системой определения высотно-скоростных параметров, заменившей привычный приемник высотного давления (ПВД). И эти машины расходились по миру сотнями. Шведская SAAB недавно представила модель Grippen-NG, где также внедрены самые передовые наработки. А более ранний «Гриппен» стал одним из хитов рынка вооружения.
И в этой ситуации наконец появился МиГ-35, которому предстоит совершить прорыв. Но готова ли к нему эта машина?
Первый взгляд на новинку
Попробуем оценить возможности машины по первым показательным полетам.
Сразу бросается в глаза: в нос МиГ-35 вынесли привычный ПВД. В чем смысл устанавливать современный и мощный радар с фазированной решеткой «Жук», если его возможности серьезно снижает ПВД?
На Су-35 и ПАК ФА, где стоят схожие по возможностям РЛС, приемники заменила система определения высотных параметров (СИ ВСП). Это набор датчиков, установленных в носовой части самолета. Конечно, доводка самой системы и ее алгоритмов потребовала много времени и ресурсов, зато возможности радаров «Сухих» реализованы на сто процентов. Для сравнения: на американских F-16 и F-18 аналогичная система «прописалась» еще в середине 90-х.
Не исключено, что на первых МиГ-35 для сбора информации для алгоритма СИ ВСП останется привычный ПВД. А на последующих моделях приемник будет снят и его заменит СИ ВСП. Но это вызывает определенные сомнения. На представленных моделях в носовой части машины головные части датчиков определения высотных параметров не видны.
Нет на машине и двигателей с изменяемым вектором тяги. Все маневры МиГ-35 выполнял на высокой скорости с использованием эффективной механизации крыла, доставшейся ему от своего родителя – корабельного МиГ-29КУБ.
На истребителе отчетливо видны датчики системы предупреждения о ракетном нападении, обнаруживающие лазерное излучение, а также ультрафиолетовый след от приближающейся ракеты на расстоянии в десятки километров.
В носу МиГ-35 стоит отличная оптико-локационная система (ОЛС), которая не только видит на десятки километров вражеские самолеты по их теплу, но и наводит на них ракеты. Также ОЛС, объединяющая в себе видеокамеру, тепловизор и лазерный дальномер, заменяет подвесной прицельный контейнер.
«Айфон плюс» боевой авиации
Одним из самых критикуемых решений главы «Эппл» (Apple) Тима Кука (сменившего на этом посту умершего Стива Джобса) стало решение начать производство Iphone Plus – больших смартфонов с широким экраном. Это был уже не айфон, но еще и не планшет. Специалисты говорили, что «плюсы» не послужат его популярности и будет провал – ведь есть планшетные компьютеры и обычные смартфоны. Но сейчас именно этот продукт занимает одно из лидирующих мест в линейке «Эппл».
МиГ-35, пусть это звучит достаточно странно, – Iphone Plus в мире авиации. Он гораздо тяжелее своих ближайших конкурентов – F-16, Grippen, китайских FC-1 и J-10. Более того, у машины два двигателя. Но суперМиг – это не тяжелый истребитель, как F-18, Rafale и Eurofighter.
Но в этом и преимущество «тридцать пятого». Клиент получает самолет явно сильнее легких конкурентов и несколько, но некритично уступающий (а местами и неуступающий) более тяжелым машинам. Правда, встает вопрос цены МиГ-35. Если она соответствует скорее тяжелым истребителям, о конкуренции на международном рынке можно забыть. В ином случае МиГ станет весьма привлекательной покупкой.
О стремлении РСК «МиГ» предложить клиентам наиболее выгодную цену говорит отказ от отклоняемого вектора тяги. Легкие машины берут не самые богатые страны мира, а ОВТ явно удорожает машину, к тому же требуется увеличить расходы на подготовку пилотов и наземного персонала.
Неоспоримое преимущество МиГ-35 – его ОЛС. Она эффективная в бою не только на ближних, но и на средних дистанциях. При этом нет необходимости задействовать мощный радар «Жук». Для работы по земле, как это делают Grippen и F-16, придется купить не самые дешевые прицельные контейнеры. Конечны, они выигрывают в поле обзора по сравнению с оптической станцией. Но ОЛС интегрирована в конструкцию МиГ-35 и эффективна в воздушном бою. А прицельный контейнер – нет.
МиГ-35 с ОЛС и «Жуком» в воздушном бою и в поражении наземных целей явно лучше F-16 всех последних серий, а также «Гриппена». Остается вопрос конкуренции с китайскими машинами. Но вряд ли Поднебесная преподнесет сюрприз.
РСК «МиГ» имеет готовую производственную линию под МиГ-29КР/КУБР и начать серийный выпуск МиГ-35 для корпорации не составит труда. В то же время линия по производству F-16 уже фактически закрыта. Еще более смешная ситуация с Grippen. Машину производят, разбирая более старые модели этого самолета. Вопрос с открытием полного производства пока только обсуждается.
Да, МиГ-35 опять стал результатом эволюции, а не революции. Но сейчас у этой машины есть уникальный шанс побороться за место под солнцем.
Ни «Суперджет», ни ПАК ФА, ни МС-21 не удостаивались столь масштабной церемонии. Мероприятие было зрелищным, с элементами шоу. А за день до этого суперМиГ продемонстрировали Владимиру Путину. Глава государства высоко оценил возможности нового самолета и предрек ему высокий экспортный потенциал.
Между тем МиГ-35 – достаточно спорная машина. В обсуждении целесообразности ее закупок для ВКС России, а также перечня потенциальных заказчиков эксперты сломали не одно копье.
До недавнего времени все рассуждения носили скорее теоретический характер: машины не было в металле. Но сейчас МиГ-35 уже готов, появилась возможность оценить его перспективы.
Революцию опять отменили
Новый истребитель начинает свою карьеру в ВКС России в сложной для создателя – РСК «МиГ» – ситуации. Сегодня МиГ-29 в авиапарке отечественных воздушно-космических сил – достаточно редкая машина. И это несмотря на то, что с конца прошлого года в войска начали поступать МиГ-29СМТ по недавнему контракту, идет закупка палубных МиГ-29КР/КУБР для морской авиации.
«Двадцать девятые» неуклонно снимались с вооружения авиаполков, на их место поступали Су-27 и Су-30. Достаточно вспомнить, что один из рекламных слоганов ОАК, описывающий работу российской боевой авиации в Сирии, гласил: «Шторм «Сухого». С авиабазы «Хмеймим» позиции боевиков утюжили фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25. С воздуха их прикрывали сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35.
Ситуацию несколько исправила авиагруппа ТАРК «Адмирал Кузнецов» с четырьмя МиГ-29КР/КУБР 100-го корабельного авиаполка. Но в первые дни боевой работы один палубный истребитель в результате технического происшествия был потерян.
На мировом рынке для МиГов ситуация складывалась также не лучшим образом. После провального контракта с Алжиром на поставку МиГ-29СМТ, которые в итоге вынуждена была выкупить Россия, новых клиентов у РСК «МиГ» не появилось. Исключением из общего правила стал широко разрекламированный индийский контракт на поставку палубных МиГ-29К/КУБ.
Конечно, продажа нескольких десятков корабельных истребителей – это хорошо. Но вряд ли сравнится с сотнями поставленных в десятки стран мира машин семейства Су-30.
В чем же причина сложившейся ситуации? На рубеже 90-х годов генеральный конструктор ОКБ Сухого Михаил Симонов рискнул внедрить в Су-30 самые передовые технические достижения. Впервые в истребителе были заложены неустойчивость, двигатели с изменяемым вектором тяги, появилась открытая архитектура для бортовых систем.
В РСК «МиГ» не решились сразу пойти ва-банк и по максимуму внести новшества в свои перспективные машины. Фирма пошла не революционным, а эволюционным путем. Такое решение было оправдано предыдущим опытом. Модели самолетов в семействах МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-23 развивались постепенно и плавно эволюционировали в границах общего направления.
Впоследствии Михаилу Симонову говорили, что рисковать за иностранные деньги (не секрет, что серьезную финансовую помощь в разработке Су-30 оказала Индия) легко. И задавали вопрос: смог бы он внедрить новые решения за деньги «Сухого»?
Фактически до МиГ-35 корпорация-разработчик топталась на месте. Все предложенные модели – слегка измененные классические МиГ-29. Исключение составляет только МиГ-29К/КУБ. Для полетов с палубы пришлось серьезно переделать крыло и его механизацию, внедрить усиленные стойки шасси и тормозной гак.
За 20 с лишним лет мы так и не увидели экспериментов с неустойчивостью, а двигатели с изменяемым вектором тяги остались только на экспериментальном МиГ-29ОВТ. В оправдание обычно говорится, что МиГ-29 – легкий истребитель, а Су-27/30/35 – тяжелый. Дорабатывать тяжелый самолет в разы легче: в них много места для новых систем и элементов конструкции. А легкий истребитель компактен, «выкроить» место и вес под новшества сложно.
Но за это время американские авиастроители чуть ли не каждый год выкатывали модели F-16 с новыми двигателями, радиолокаторами с АФАР, системой определения высотно-скоростных параметров, заменившей привычный приемник высотного давления (ПВД). И эти машины расходились по миру сотнями. Шведская SAAB недавно представила модель Grippen-NG, где также внедрены самые передовые наработки. А более ранний «Гриппен» стал одним из хитов рынка вооружения.
И в этой ситуации наконец появился МиГ-35, которому предстоит совершить прорыв. Но готова ли к нему эта машина?
Первый взгляд на новинку
Попробуем оценить возможности машины по первым показательным полетам.
Сразу бросается в глаза: в нос МиГ-35 вынесли привычный ПВД. В чем смысл устанавливать современный и мощный радар с фазированной решеткой «Жук», если его возможности серьезно снижает ПВД?
На Су-35 и ПАК ФА, где стоят схожие по возможностям РЛС, приемники заменила система определения высотных параметров (СИ ВСП). Это набор датчиков, установленных в носовой части самолета. Конечно, доводка самой системы и ее алгоритмов потребовала много времени и ресурсов, зато возможности радаров «Сухих» реализованы на сто процентов. Для сравнения: на американских F-16 и F-18 аналогичная система «прописалась» еще в середине 90-х.
Не исключено, что на первых МиГ-35 для сбора информации для алгоритма СИ ВСП останется привычный ПВД. А на последующих моделях приемник будет снят и его заменит СИ ВСП. Но это вызывает определенные сомнения. На представленных моделях в носовой части машины головные части датчиков определения высотных параметров не видны.
Нет на машине и двигателей с изменяемым вектором тяги. Все маневры МиГ-35 выполнял на высокой скорости с использованием эффективной механизации крыла, доставшейся ему от своего родителя – корабельного МиГ-29КУБ.
На истребителе отчетливо видны датчики системы предупреждения о ракетном нападении, обнаруживающие лазерное излучение, а также ультрафиолетовый след от приближающейся ракеты на расстоянии в десятки километров.
В носу МиГ-35 стоит отличная оптико-локационная система (ОЛС), которая не только видит на десятки километров вражеские самолеты по их теплу, но и наводит на них ракеты. Также ОЛС, объединяющая в себе видеокамеру, тепловизор и лазерный дальномер, заменяет подвесной прицельный контейнер.
«Айфон плюс» боевой авиации
Одним из самых критикуемых решений главы «Эппл» (Apple) Тима Кука (сменившего на этом посту умершего Стива Джобса) стало решение начать производство Iphone Plus – больших смартфонов с широким экраном. Это был уже не айфон, но еще и не планшет. Специалисты говорили, что «плюсы» не послужат его популярности и будет провал – ведь есть планшетные компьютеры и обычные смартфоны. Но сейчас именно этот продукт занимает одно из лидирующих мест в линейке «Эппл».
МиГ-35, пусть это звучит достаточно странно, – Iphone Plus в мире авиации. Он гораздо тяжелее своих ближайших конкурентов – F-16, Grippen, китайских FC-1 и J-10. Более того, у машины два двигателя. Но суперМиг – это не тяжелый истребитель, как F-18, Rafale и Eurofighter.
Но в этом и преимущество «тридцать пятого». Клиент получает самолет явно сильнее легких конкурентов и несколько, но некритично уступающий (а местами и неуступающий) более тяжелым машинам. Правда, встает вопрос цены МиГ-35. Если она соответствует скорее тяжелым истребителям, о конкуренции на международном рынке можно забыть. В ином случае МиГ станет весьма привлекательной покупкой.
О стремлении РСК «МиГ» предложить клиентам наиболее выгодную цену говорит отказ от отклоняемого вектора тяги. Легкие машины берут не самые богатые страны мира, а ОВТ явно удорожает машину, к тому же требуется увеличить расходы на подготовку пилотов и наземного персонала.
Неоспоримое преимущество МиГ-35 – его ОЛС. Она эффективная в бою не только на ближних, но и на средних дистанциях. При этом нет необходимости задействовать мощный радар «Жук». Для работы по земле, как это делают Grippen и F-16, придется купить не самые дешевые прицельные контейнеры. Конечны, они выигрывают в поле обзора по сравнению с оптической станцией. Но ОЛС интегрирована в конструкцию МиГ-35 и эффективна в воздушном бою. А прицельный контейнер – нет.
МиГ-35 с ОЛС и «Жуком» в воздушном бою и в поражении наземных целей явно лучше F-16 всех последних серий, а также «Гриппена». Остается вопрос конкуренции с китайскими машинами. Но вряд ли Поднебесная преподнесет сюрприз.
РСК «МиГ» имеет готовую производственную линию под МиГ-29КР/КУБР и начать серийный выпуск МиГ-35 для корпорации не составит труда. В то же время линия по производству F-16 уже фактически закрыта. Еще более смешная ситуация с Grippen. Машину производят, разбирая более старые модели этого самолета. Вопрос с открытием полного производства пока только обсуждается.
Да, МиГ-35 опять стал результатом эволюции, а не революции. Но сейчас у этой машины есть уникальный шанс побороться за место под солнцем.
Автор: Павел ИвановПервоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34971