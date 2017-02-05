12:48 05 февраля

МиГ в полутяжелом весе

Российский многоцелевой истребитель поколения « 4++» МиГ-35 перестал быть загадкой. Новейшая машина предстала в Луховицах перед специалистами, военными из разных стран мира и журналистами.

Ни «Суперджет», ни ПАК ФА, ни МС-21 не удостаивались столь масштабной церемонии. Мероприятие было зрелищным, с элементами шоу. А за день до этого суперМиГ продемонстрировали Владимиру Путину. Глава государства высоко оценил возможности нового самолета и предрек ему высокий экспортный потенциал.

Между тем МиГ-35 – достаточно спорная машина. В обсуждении целесообразности ее закупок для ВКС России, а также перечня потенциальных заказчиков эксперты сломали не одно копье.


До недавнего времени все рассуждения носили скорее теоретический характер: машины не было в металле. Но сейчас МиГ-35 уже готов, появилась возможность оценить его перспективы.

Революцию опять отменили

Новый истребитель начинает свою карьеру в ВКС России в сложной для создателя – РСК «МиГ» – ситуации. Сегодня МиГ-29 в авиапарке отечественных воздушно-космических сил – достаточно редкая машина. И это несмотря на то, что с конца прошлого года в войска начали поступать МиГ-29СМТ по недавнему контракту, идет закупка палубных МиГ-29КР/КУБР для морской авиации.

«Двадцать девятые» неуклонно снимались с вооружения авиаполков, на их место поступали Су-27 и Су-30. Достаточно вспомнить, что один из рекламных слоганов ОАК, описывающий работу российской боевой авиации в Сирии, гласил: «Шторм «Сухого». С авиабазы «Хмеймим» позиции боевиков утюжили фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25. С воздуха их прикрывали сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35.

Ситуацию несколько исправила авиагруппа ТАРК «Адмирал Кузнецов» с четырьмя МиГ-29КР/КУБР 100-го корабельного авиаполка. Но в первые дни боевой работы один палубный истребитель в результате технического происшествия был потерян.

На мировом рынке для МиГов ситуация складывалась также не лучшим образом. После провального контракта с Алжиром на поставку МиГ-29СМТ, которые в итоге вынуждена была выкупить Россия, новых клиентов у РСК «МиГ» не появилось. Исключением из общего правила стал широко разрекламированный индийский контракт на поставку палубных МиГ-29К/КУБ.

Конечно, продажа нескольких десятков корабельных истребителей – это хорошо. Но вряд ли сравнится с сотнями поставленных в десятки стран мира машин семейства Су-30.

В чем же причина сложившейся ситуации? На рубеже 90-х годов генеральный конструктор ОКБ Сухого Михаил Симонов рискнул внедрить в Су-30 самые передовые технические достижения. Впервые в истребителе были заложены неустойчивость, двигатели с изменяемым вектором тяги, появилась открытая архитектура для бортовых систем.

МиГ в полутяжелом весе


В РСК «МиГ» не решились сразу пойти ва-банк и по максимуму внести новшества в свои перспективные машины. Фирма пошла не революционным, а эволюционным путем. Такое решение было оправдано предыдущим опытом. Модели самолетов в семействах МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-23 развивались постепенно и плавно эволюционировали в границах общего направления.

Впоследствии Михаилу Симонову говорили, что рисковать за иностранные деньги (не секрет, что серьезную финансовую помощь в разработке Су-30 оказала Индия) легко. И задавали вопрос: смог бы он внедрить новые решения за деньги «Сухого»?

Фактически до МиГ-35 корпорация-разработчик топталась на месте. Все предложенные модели – слегка измененные классические МиГ-29. Исключение составляет только МиГ-29К/КУБ. Для полетов с палубы пришлось серьезно переделать крыло и его механизацию, внедрить усиленные стойки шасси и тормозной гак.

За 20 с лишним лет мы так и не увидели экспериментов с неустойчивостью, а двигатели с изменяемым вектором тяги остались только на экспериментальном МиГ-29ОВТ. В оправдание обычно говорится, что МиГ-29 – легкий истребитель, а Су-27/30/35 – тяжелый. Дорабатывать тяжелый самолет в разы легче: в них много места для новых систем и элементов конструкции. А легкий истребитель компактен, «выкроить» место и вес под новшества сложно.

Но за это время американские авиастроители чуть ли не каждый год выкатывали модели F-16 с новыми двигателями, радиолокаторами с АФАР, системой определения высотно-скоростных параметров, заменившей привычный приемник высотного давления (ПВД). И эти машины расходились по миру сотнями. Шведская SAAB недавно представила модель Grippen-NG, где также внедрены самые передовые наработки. А более ранний «Гриппен» стал одним из хитов рынка вооружения.

И в этой ситуации наконец появился МиГ-35, которому предстоит совершить прорыв. Но готова ли к нему эта машина?

Первый взгляд на новинку

Попробуем оценить возможности машины по первым показательным полетам.

Сразу бросается в глаза: в нос МиГ-35 вынесли привычный ПВД. В чем смысл устанавливать современный и мощный радар с фазированной решеткой «Жук», если его возможности серьезно снижает ПВД?



На Су-35 и ПАК ФА, где стоят схожие по возможностям РЛС, приемники заменила система определения высотных параметров (СИ ВСП). Это набор датчиков, установленных в носовой части самолета. Конечно, доводка самой системы и ее алгоритмов потребовала много времени и ресурсов, зато возможности радаров «Сухих» реализованы на сто процентов. Для сравнения: на американских F-16 и F-18 аналогичная система «прописалась» еще в середине 90-х.

Не исключено, что на первых МиГ-35 для сбора информации для алгоритма СИ ВСП останется привычный ПВД. А на последующих моделях приемник будет снят и его заменит СИ ВСП. Но это вызывает определенные сомнения. На представленных моделях в носовой части машины головные части датчиков определения высотных параметров не видны.

Нет на машине и двигателей с изменяемым вектором тяги. Все маневры МиГ-35 выполнял на высокой скорости с использованием эффективной механизации крыла, доставшейся ему от своего родителя – корабельного МиГ-29КУБ.

На истребителе отчетливо видны датчики системы предупреждения о ракетном нападении, обнаруживающие лазерное излучение, а также ультрафиолетовый след от приближающейся ракеты на расстоянии в десятки километров.

В носу МиГ-35 стоит отличная оптико-локационная система (ОЛС), которая не только видит на десятки километров вражеские самолеты по их теплу, но и наводит на них ракеты. Также ОЛС, объединяющая в себе видеокамеру, тепловизор и лазерный дальномер, заменяет подвесной прицельный контейнер.

«Айфон плюс» боевой авиации

Одним из самых критикуемых решений главы «Эппл» (Apple) Тима Кука (сменившего на этом посту умершего Стива Джобса) стало решение начать производство Iphone Plus – больших смартфонов с широким экраном. Это был уже не айфон, но еще и не планшет. Специалисты говорили, что «плюсы» не послужат его популярности и будет провал – ведь есть планшетные компьютеры и обычные смартфоны. Но сейчас именно этот продукт занимает одно из лидирующих мест в линейке «Эппл».

МиГ-35, пусть это звучит достаточно странно, – Iphone Plus в мире авиации. Он гораздо тяжелее своих ближайших конкурентов – F-16, Grippen, китайских FC-1 и J-10. Более того, у машины два двигателя. Но суперМиг – это не тяжелый истребитель, как F-18, Rafale и Eurofighter.

Но в этом и преимущество «тридцать пятого». Клиент получает самолет явно сильнее легких конкурентов и несколько, но некритично уступающий (а местами и неуступающий) более тяжелым машинам. Правда, встает вопрос цены МиГ-35. Если она соответствует скорее тяжелым истребителям, о конкуренции на международном рынке можно забыть. В ином случае МиГ станет весьма привлекательной покупкой.

О стремлении РСК «МиГ» предложить клиентам наиболее выгодную цену говорит отказ от отклоняемого вектора тяги. Легкие машины берут не самые богатые страны мира, а ОВТ явно удорожает машину, к тому же требуется увеличить расходы на подготовку пилотов и наземного персонала.

Неоспоримое преимущество МиГ-35 – его ОЛС. Она эффективная в бою не только на ближних, но и на средних дистанциях. При этом нет необходимости задействовать мощный радар «Жук». Для работы по земле, как это делают Grippen и F-16, придется купить не самые дешевые прицельные контейнеры. Конечны, они выигрывают в поле обзора по сравнению с оптической станцией. Но ОЛС интегрирована в конструкцию МиГ-35 и эффективна в воздушном бою. А прицельный контейнер – нет.

МиГ-35 с ОЛС и «Жуком» в воздушном бою и в поражении наземных целей явно лучше F-16 всех последних серий, а также «Гриппена». Остается вопрос конкуренции с китайскими машинами. Но вряд ли Поднебесная преподнесет сюрприз.

РСК «МиГ» имеет готовую производственную линию под МиГ-29КР/КУБР и начать серийный выпуск МиГ-35 для корпорации не составит труда. В то же время линия по производству F-16 уже фактически закрыта. Еще более смешная ситуация с Grippen. Машину производят, разбирая более старые модели этого самолета. Вопрос с открытием полного производства пока только обсуждается.

Да, МиГ-35 опять стал результатом эволюции, а не революции. Но сейчас у этой машины есть уникальный шанс побороться за место под солнцем.
Автор: Павел Иванов
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34971


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Комментарии 37
  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:29
    Но вряд ли Поднебесная преподнесет сюрприз.
    ой ли? у нас лучше с электроникой? китай работает по всем перспективным направлениям, упорно,ошибаясь,но идёт вперёд...
    андрей юрьевич
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:55
      Цитата: андрей юрьевич
      ,но идёт вперёд...

      Не стесняясь использовать при этом чужие технологии. Для них важен результат. А для нас? request
      Ну и привет Юрьич! hi
      Ингвар 72
  2. Мар.Тира Сегодня, 07:54
    Всё это может проверить,только тактическая подготовка реальная работа,бой,.На учениях мы всех уделываем,как и на компьютерном моделировании!А на деле несём потери,в авариях,безобразной организации работ,и не предупреждаем подлые удары,не самого сильного противника.Будет машина будем и смотреть!
    Мар.Тира
  3. demiurg Сегодня, 08:09
    Миг-35 весит столько сколько и Рафаль. Вернее пустой тяжелей, а полный легче.
    Единственно чем он может кого то заинтересовать, так только ценой.
    Кстати, у этого 4++++++ ЭПР кто нибудь озвучивал? Или всё как в 80е года, около десяти метров?
    demiurg
    1. sivuch Сегодня, 09:51
      Где-то писали ,что удалось подсократить ,но без цифр .А почему нет -на Су-35 же уменьшили
      sivuch
      1. demiurg Сегодня, 10:21
        Для кардинального сокращения ЭПР семейства СУ-27 понадобилось лет пятнадцать и куча модификаций.
        А тут выкатывают под фанфары с чистого поля, и вуаля, стелс feel
        demiurg
    2. tomket Сегодня, 10:23
      Цитата: demiurg
      Кстати, у этого 4++++++ ЭПР кто нибудь озвучивал? Или всё как в 80е года, около десяти метров?

      Была статья о том ,что уменьшили в 4 раза. Около 10 метров? Вы маленький МиГ ни с чем не путаете?
      tomket
      1. demiurg Сегодня, 10:29
        У ранних Су-27 чуть больше десятка метров, вроде 12. Миг немного меньше. Так что думаю 7-8-9 вполне реально. На фоне ЭПР Рафаля менее метра, ну никак не айс.
        demiurg
        1. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:48
          Цитата: demiurg
          Так что думаю 7-8-9 вполне реально

          МиГ-29 имел ЭПР около 5 м2. У МиГ-35 - существенно меньше, упоминалось даже четырехкратно меньше.
          Андрей из Челябинска
          1. demiurg Сегодня, 12:07
            Угу, куда не гляну, и на вике, и на аирваре статьи захваливают машину. Ангел смерти, не иначе. И что характерно, несмотря на то, что стоит дешевле всех, никому в мире не нужен. Странно это.
            demiurg
  4. кедр Сегодня, 08:31
    Самое главное дать РСК "МиГ" вздохнуть полной грудью. Т.е. загрузить заказами научно-производственный коллектив. Будем надеятся, что Миг -35 будет весенней ласточкой, а на РСК наконец наступила весна возрождения былой славы, прорывных достижений и уникальных самолётов.
    кедр
    1. Titsen Сегодня, 11:35
      Цитата: кедр
      Самое главное дать РСК "МиГ" вздохнуть полной грудью. Т.е. загрузить заказами научно-производственный коллектив. Будем надеятся, что Миг -35 будет весенней ласточкой,


      А не очередным ведром с болтами!

      Я за продукцию АВТОВАЗа, но не за такие же деньги!

      И с 35 МИГами всё по аналогии АВТОВАЗа будет!
      Titsen
  5. tomket Сегодня, 10:19
    Претензии к автору. Итак. Прежде всего по пресловутой ПВД. Если вы не заметили, то Т-50 тоже летает с ПВД, потому как он находится в стадии летных испытаний, так же как и МиГ-35. Ситуация с АФАР на МиГ-35 действительно не ясна, информация протеворечива. Но что бы вот так, делать выводы по опытному образцу...По топтанию на месте... МиГ выставил на испытания гораздо раньше Сухого полноценную многофункциональную машину, речь идет о МиГ-29М. Сухой же смог "допилить" Су-30 до многофункциональной только на рубеже 2000-х, за Индийские деньги. Победа в Индийском тендере Су-30 обусловлена противовесом Китаю, который начал закупать Су-27 в то время. Вот вам и весь секрет успеха. А не пресловутая смелость и прозорливость Симонова.
    tomket
    1. zyablik.olga Сегодня, 11:29
      Модели самолетов в семействах МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-23 развивались постепенно и плавно эволюционировали в границах общего направления.

      Не фига себе эволюция! Автор реально не понимает о чём пишет! Да и про МиГ-21 он судя по всему никогда не слышал. negative
      zyablik.olga
      1. tomket Сегодня, 12:44
        Цитата: zyablik.olga
        Не фига себе эволюция! Автор реально не понимает о чём пишет! Да и про МиГ-21 он судя по всему никогда не слышал.

        Ну да , если концептуально МиГ-15 и МиГ-19 еще можно увязать, то поставить в этот ряд МиГ-23? Это надо быть очень смелым человеком, с очень смелыми взглядами))))
        tomket
  6. tomket Сегодня, 10:22
    Сравнение с айфоном вообще убило. Автор, если ты хорошо разбираешься в айфонах, так и пиши про айфоны. Завелся еще один Медведев понимаешь...
    tomket
    1. menRU2016work Сегодня, 10:38
      автор бредит заодно не помня о лазерном оружиии с дальностью СТО км которое показали аж на первам канале, при том на больших авиа высотах оное теряет всего 30% на сто км (не в любую погоду но всё же скорость удара на такую дальность равна нулю=)) и вобще весь текст завуалированная проститурция.
      menRU2016work
      1. menRU2016work Сегодня, 10:38
        форма не меняет содержание пропоганды! паразиты на нашей нефти!!!
        menRU2016work
    2. Монархист Сегодня, 10:47
      Камрад tomket,согласен с Вами:сравнение с айфоном неуместно. Создалось впечатление,что автор рисуется:"какой я передовой"
      Монархист
  7. Горный стрелок Сегодня, 10:41
    Во времена СССР была развитая технология КОПИРОВАНИЯ вражеской микроэлектроники. Достаточно было получить несколько кристаллов микросхемы, и примерно через год аналогичные кристаллы уже испытывались. Не думаю, что наши специалисты утратили навыки. Плюс к тому, микросхемы "милитари" не слишком "мелкоразмерные", и их топологические нормы вполне "по зубам" нашим заводам, даже не самым крутым, типа "Микрона" или "Ангстрема-Т".
    Горный стрелок
  8. _Ugene_ Сегодня, 10:49
    Новейшая машина предстала в Луховицах перед специалистами
    - и оказалась слегка модернизированным МиГ-29.
    _Ugene_
    1. tomket Сегодня, 12:30
      Цитата: _Ugene_
      - и оказалась слегка модернизированным МиГ-29.

      Су-35 тогда тоже слегка модернизированный Су-27.
      tomket
  9. _Ugene_ Сегодня, 11:06
    Отличная машина, жаль что из прошлого века. Если встретится в реальном бою с F-35, который здесь так смачно обсмеивают, итог будет печальным для нас. Именно для борьбы с такими самолетами и создавался этот воробушек - пилот мига так и не узнает кто его сбил.
    _Ugene_
    1. tomket Сегодня, 12:31
      Цитата: _Ugene_
      Отличная машина, жаль что из прошлого века. Если встретится в реальном бою с F-35, который здесь так смачно обсмеивают, итог будет печальным для нас.

      Вы читали новости последних дней? Канада закупает "Супер Хорнеты", Саудиты закупают пачками Ф-15. Четвертое поколение еще долго со сцены не сойдет.
      tomket
  10. Горный стрелок Сегодня, 11:08
    Не дали дописать комментарий. Продолжу. Тема с АФАР - не такая очевидная, как кажется. В антенне пресловутой АФАР находится несколько ТЫСЯЧ активных элементиков ( приемо-передатчиков со всякими управляемыми ИЗВНЕ дивайсиками), каждый активный элемент может перегореть, перестать управляться и т.п. После НАКОПЛЕНИЯ критического количества дефектов, антенну надо пересобрать и заново настроить в безэховой камере - дорогое и трудозатратное мероприятие! Пока массовое производство таких устройств не наладим - существующие в настоящее время станции ничем особенным НЕ УСТУПАЮТ новомодным АФАРАМ. Некоторое преимущество мы имеем вследствие того, что не поставили ВСЕ на твердотельный электронику, а оставили вакуумную электронику - все эти ЛБВ, магнетроны и т.п. И ремонт РЛС путём замены ОДНОГО магнетрона ( довольно надежного прибора, кстати) совсем не то, что ремонт АФАР. wassat
    Горный стрелок
    1. mr.redpartizan Сегодня, 12:15
      АФАР необходим для борьбы с противником, имеющим мощные средства РЭБ и самолеты с низкой ЭПР (F-22/35, J-20/31). РЛС с АФАР гораздо сложнее задавить помехами, она гораздо тяжелее обнаруживается СПО противника, может изменять диаграмму направленности, выступать в качестве средства РЭБ, имеет большую надежность.
      mr.redpartizan
  11. da Vinci Сегодня, 11:17
    Эпопея с МИГ 35 такая же, как и АК 12: огромный пиар о начале модернизации, выделяются колоссальные деньги на проект, шумная презентация длительностью до полугода новинки с новыми прибамбасами (но кардинально не улучшившие изделие по сути), и, наконец, предложение для заказчика в виде тюнингированого исходного образца... Где ожидаемый результат? Еще 10 лет на модернизацию модернизированного? А где деньги, Зин...? recourse Что-то Рогозин мне начинает все больше напоминать сМердюкова! wink
    da Vinci
    1. tomket Сегодня, 12:28
      Цитата: da Vinci
      Эпопея с МИГ 35 такая же, как и АК 12: огромный пиар о начале модернизации, выделяются колоссальные деньги на проект, шумная презентация длительностью до полугода новинки с новыми прибамбасами (но кардинально не улучшившие изделие по сути), и, наконец, предложение для заказчика в виде тюнингированого исходного образца.

      А Су-35 вам это не напоминает?
      Цитата: da Vinci
      . Где ожидаемый результат?

      А какой результат лично вы ожидаете? Лично я ожидаю поставки в войска.
      Цитата: da Vinci
      Еще 10 лет на модернизацию модернизированного?

      Смотри про Су-35 выше.
      Цитата: da Vinci
      А где деньги, Зин...?

      Была информация, что на деньги Египта идет разработка и доводка, как в свое время и создание МФИ на базе Су-30 на деньги Индии. В чем проблема то?
      Цитата: da Vinci
      Что-то Рогозин мне начинает все больше напоминать сМердюкова!

      А ради чего такого у нас Сердюков костьми ложился? Какой такой проект можно назвать его детищем? По моему он только шантажом занимался, мол если цену не снизите , то нанем по Европам закупать.
      tomket
  12. БастаКарапузикИ Сегодня, 11:25
    Боевая машина способная выполнять широкий спектр задач, возможностей которой в локальных конфликтах должно хватать, без претензий на максимально большую дальность полёта, высокую бомбовую нагрузку и рекордные стелс технологии.
    Самое главное, снизили стоимость лётного часа, не только по сравнению с машинами СУ, но даже в сравнении с МИГ-29 (писалось где то), хоть это и кажется мало возможным.
    Преимущество в небе перед самолётами устаревших моделей неоспоримо.
    Эта машина вполне перспективна на экспорт, большинство конфликтов последнего времени- локальные. Для успешных продаж не хватает только, что бы она стояла на вооружении, собственно в самой России.
    БастаКарапузикИ
    1. Nikolaevich I Сегодня, 12:04
      Цитата: БастаКарапузикИ
      Для успешных продаж не хватает только, что бы она стояла на вооружении, собственно в самой России.

      Вот именно ! Скорее главный аргумент в решении:" МиГ-35-в производство !"-это перспективы поставок МиГ-35 на экспорт для замены МиГ-29. За "рубежом" на вооружении находится достаточно "интересное" кол-во МиГ-29,а они устаревают. МиГ-35 имеет хорошие шансы для "внедрения"; ибо можно существенно сэкономить на подготовке(переподготовке) лётно-технического состава и дальнейшем обслуживании (эксплуатации).Но для этого необходимы 3 условия: 1."заменитель" должен иметь более совершенные ТТХ, 2.по стоимости,если и превосходить "заменяемое",то не слишком значительно(то есть быть "сравнительно-относительно" недорогим )3. и,желательно, находиться на вооружении "страны-производителя" ! 1 и 3 условия выполняются-теперь очень многое зависит от 2го условия...
      Nikolaevich I
  13. EternalStranger Сегодня, 11:33
    У автора Рафаль вдруг стал тяжелым истребителем?
    В общем то о его компетентности после такого рассуждать незачем. Все и так понятно..
    EternalStranger
    1. Cook Сегодня, 11:54
      Интересно, а автор в курсе, что как и для Информационного комплекса высотноскоростных параметров полёта, так и для системы анероидно-мембранных приборов, датчиком является ПВД? И разница только в наличии аналого-цифрового преобразователя, и цифровых средств отображения информации. Притом, что на опытном самолёте, бывает навешено много дополнительного оборудования, например для передачи телеметрии и т.д., и совсем необязательно что оно будет присутствовать на серийных экземплярах.
      Cook
  14. da Vinci Сегодня, 11:59
    Увидел новость; "Самолет СР-10 продолжает испытания". Я понимаю, что это учебный самолет, но почему его разработка с нуля заняла 2-3 года, а мегакорпорации только тюнингом занимаются лет 5, а новыми разработками - 10-15 лет? request
    da Vinci
    1. mr.redpartizan Сегодня, 12:21
      Сложность создания СР-10 и ПАК ФА несопоставима, поэтому вопрос поставлен неверно. Можно еще как-то сравнивать СР-10 и Як-130, но последний значительно сложнее и дороже.
      mr.redpartizan
  15. mr.redpartizan Сегодня, 12:02
    Закупка Миг-35 без двигателей с ОВТ и РЛС с АФАР - преступление против страны. Если и закупать его массово, то только в топовой комплектации. Новый "Миг" должен не только на деле доказать свою способность успешно вести бой против Су-35С/Су-30СМ и фрацузкого Рафаля, но и иметь меньшую стоимость. Если же он будет стоить как 75% цены Су-35 и уступать ему в маневренности, продвинутости БРЭО, номенклатуре вооружения, то и начинать производство не стоит.
    Наши ВВС и так имеют очень пестрый "зоопарк" самолетов, поэтому прибавка к нему еще одного типа истребителя явно не облегчит жизнь техникам и авиаремонтным заводам.
    В ВС США сегодня состоит на вооружении 5 типов истребителей (F-15, F-16, F-18, F-22, F-35) нескольких модификаций, а у нас - 9 (Миг-29/31/35, Су-27/30/33/34/35, ПАК ФА), причем Миг-29/31 и Су-27 имеют множество модификаций. Это серьезно усложняет обслуживание, ремонт и модернизацию авиапарка.
    Лучше бы "МИГ" занимался созданием ударных беспилотников, нового дальнего перехватчика и легкого истребителя поколения 5+. Когда будет готов двигатель второго этапа для ПАК ФА, то на его основе можно будет создавать однодвигательный легкий истребитель массой до 20 тонн (аналог F-16, J-10, JAS-39 Gripen).
    mr.redpartizan
    1. tomket Сегодня, 12:37
      Цитата: mr.redpartizan
      Закупка Миг-35 без двигателей с ОВТ и РЛС с АФАР - преступление против страны.

      Читал что высмеивать отсутствие АФАР на МиГ - 35 , на данный момент продолжают только отечественные уряпатриотолибералы. Пресса Китая уже разобралась в данном вопросе и закидывают нас шапками в виде преимущества легкого j-10 в китайской копии американского "Сайдвиндера - 9х". Вопрос будет ли АФАР на МиГ-35 или нет, для них не стоит. Для них однозначно будет.
      tomket
    2. tomket Сегодня, 12:41
      Цитата: mr.redpartizan
      В ВС США сегодня состоит на вооружении 5 типов истребителей (F-15, F-16, F-18, F-22, F-35) нескольких модификаций,

      Что за плачь Ярославны? Вы не в курсе , что любая модификация американских самолетов имеет еще и подмодификации? Так называемые блоки поставок, которые могут существенно различаться между собой. Что лучше МиГу, а чем им заниматься решать точно не вам. Напомню , что на пятом поколении на данный момент свет клином не сошелся, Канада и Саудиты вполне обойдутся и без ф-35.
      tomket

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