Тайваньский круиз «Ляонина»

С 23 декабря по 13 января авианосная ударная группа (АУГ) во главе с «Ляонином» выполнила первый межрайонный учебно-боевой поход. Отрабатывались задачи палубной авиации и взаимодействия кораблей.По данным американских и тайваньских разведслужб, перед походом палубники выполнили пуски ракет и бомбометание в одном из учебных районов ВМС НОАК в акватории Желтого моря.После успешной сдачи летчиками экзаменов по взлету-посадке в ночное время АУГ вышла в поход и направилась на юг в сторону японского пролива Мияко, которым проследовала 25 декабря. На обратном пути группа шла уже Тайваньским проливом. Китайские корабли были приняты на сопровождение самолетами ПВО ВВС Тайваня в семь часов утра 11 января в юго-западном районе опознавания и вышли из-под наблюдения военных через сутки (в 6.30 12 января) в северо-восточном квадрате зоны ПВО островного государства. По оценкам тайваньских специалистов, на протяжении 500 миль корабли АУГ следовали со средней скоростью 12 узлов, что не позволяло выполнять полеты палубной авиации, однако этого вполне достаточно для отработки задач противолодочной и противовоздушной обороны.В состав группировки входили эсминцы с управляемым ракетным оружием «Чжэнчжоу», «Хайкоу» (проект 052С), «Чанша» (проект 052Д), сторожевики «Яньтай», «Линьи» (проект 054А), а также легкий корвет «Чжучжоу» (проект 056). Следует отметить, что экипажи четырех кораблей («Яньтай», «Линьи», «Чжэнчжоу» и «Хайкоу») являются наиболее опытными. Они неоднократно участвовали в миссиях по борьбе с пиратством в Аденском заливе.В отношении авиационной составляющей АУГ известно, что на «Ляонине» были размещены 19 тяжелых истребителей «Цзянь-15», из которых только четыре самолета не смогли выполнить бомбометание в ночных условиях в одном из учебных районов ЮКМ из-за неполадок в прицельно-навигационном комплексе.На «Ляонине» также были размещены четыре транспортных вертолета «Чжи-18». Они привлекались для отработки спасения летчиков после приземления на воду и перемещения грузов с универсального транспорта снабжения (УТС) «Гаоеуху» (проект 903А). По мнению китайских специалистов, данные суда не удовлетворяют всем требованиям АУГ и потому их заменят на океанские УТС водоизмещением 45 000 тонн (проект 901).Задачами противолодочной обороны занимались экипажи кораблей, а также вертолеты «Чжи-9С», каждый из которых оснащен опускаемой гидроакустической станцией и вооружен легкими торпедами (копиями итальянских «Аления»).Мероприятия по противовоздушной обороне корабли Северного и Восточного флотов, входящие в состав первой АУГ ВМС НОАК, отрабатывали в двусторонних учениях с ВВС Южного военного округа. За маневрами внимательно наблюдали морские силы самообороны Японии (ССЯ). Известно, что китайские военные успешно отразили все попытки нанесения условным противником воздушных ударов по авианосцу. В учебных мероприятиях использовались беспилотные дозвуковые и сверхзвуковые мишени серий «Радуга» и BWIQ.Интересно, что специалисты НИИ военного искусства ВМС Академии военных наук КНР просчитывают различные варианты формирования АУГ, в состав которой могут входить даже десантные вертолетоносные корабли-доки проекта 071.В целом первый серьезный поход АУГ ВМС НОАК показал, что «Ляонин» представляет внушительную силу, для противостояния которой ВМС Тайваня и Японии готовы задействовать большое количество самолетов и кораблей. Одновременно командование ВВС НОАК санкционировало учебные полеты стратегических бомбардировщиков «Хун-6», самолетов дальнего радиолокационного обнаружения «Юнь-9» и радиотехнической разведки «Юнь-8GX» над акваторией Желтого и Японского морей, что серьезно обеспокоило официальный Токио, поскольку раньше китайская авиация не проникала с подобными целями так далеко на север. Кроме того, разнонаправленные в географическом плане действия ВМС и ВВС НОАК заставили командование ССЯ серьезно поволноваться.Причалы с прицеломАУГ «Ляонин» обошла Тайвань на удалении 90 миль от берега в течение суток и прибыла на военно-морскую базу (ВМБ) «Юйлинь», что расположена на острове Хайнань в заливе Людаохайвань в районе курортного города Санья. Известно, что причальные и береговые инженерные сооружения для базирования АУГ на данной ВМБ были построены в течение двух лет. Однако с учетом планового увеличения числа авианесущих кораблей в составе ВМС НОАК необходимо расширение инфраструктуры. В связи с этим инженерно-строительные отряды ВМС НОАК сооружают два новых причала для авианосцев на ВМБ «Юйлинь» и «Циндао».Вторая расположена в 30 километрах юго-западнее одноименного города в заливе Сяокоуцзы. Место для базы китайские военные инженеры выбрали очень удачно, поскольку с севера залив прикрыт горами Дачжушань, сдерживающими порывистый ветер, что позволяет обеспечить безопасную навигацию в условиях влияния Желтого моря. Склады вооружения, бомбоубежища и другие стратегические объекты расположены под этим горным массивом, это гарантирует защиту от авиаудара. Кроме того, в горах Дачжушань расположены позиционные районы ЗРК С-300 ПВО НОАК, которые также прикрывают базу от воздушного нападения.Со стороны океана ее защищают шесть довольно протяженных волнорезов, делящих акваторию на два сектора. В западной части (построенной еще в период формирования ВМС НОАК) возведены четыре выносных железобетонных пирса, которые позволяют швартоваться примерно 20 кораблям разного водоизмещения, отдельная причальная стенка для подводных лодок, два сухих дока для ремонта, обслуживания и модернизации кораблей водоизмещением до 20 000 тонн. Для размагничивания подводных лодок предусмотрен отдельный причал. На внешней стороне волнорезов предусмотрены места для размещения судов на воздушной подушке. В восточной части базы размещается причал для авианосца и кораблей обеспечения боевой подготовки. СМИ КНР сообщают о начале строительства второго причала.По имеющейся информации, на судостроительном предприятии в Даляне уже произведена закладка третьего авианосца для ВМС НОАК. Он скорее всего будет оснащен ядерной энергетической установкой и паровыми катапультами, устройство которых достаточно хорошо известно китайским инженерам. Следует отметить, что в Шанхае сооружена тестовая площадка для отработки электромагнитной катапульты (ЭМК) по примеру той, что смонтирована на авианосце типа «Джеральд Форд». Спецслужбы КНР внимательно наблюдают за решением технических проблем на американском корабле. По оценкам аналитиков, процесс наладки ЭМК вызовет очередной перенос сроков обретения новейшим аавианосцем начальной боевой готовности.