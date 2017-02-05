Новые носители «Калибров»

За 2016 год российский флот пополнился одиннадцатью боевыми кораблями. Фактически наша промышленность выполнила больше заказов – одна подлодка ушла на экспорт.Одиннадцать боевых надводных и подводных кораблей за год – много или мало? С одной стороны, меньше, чем в предыдущие два года. С другой – все же больше, чем строилось в начале этого десятилетия и в течение всего прошлого. Американцы за 2016-й обзавелись всего шестью новыми боевыми единицами, правда, все они серьезного водоизмещения. Китайцы спустили на воду кораблей больше, чем мы, они также заняты перевооружением и спешат заменить списанные борта.Несмотря на наметившуюся с 2014 года тенденцию уменьшения числа построенных кораблей, 2016-й меж тем сохраняет серьезный показатель суммарного водоизмещения реализованных проектов, то есть мы спускаем на воду крупные образцы.Посмотрим, чем именно разжился российский флот.Долгожданные сторожевики дальней морской зоны или, как их начали называть на зарубежный манер, фрегаты рождались в вихре споров.Изначально флот ждал на перевооружение совсем иные корабли – проекта 22350: достаточно крупные для класса фрегатов, современные, мощные. Однако, как часто бывает на любом флоте (что особенно заметно на примере американского «Замволта»), новый проект запускается в серию дольше и тяжелее, чем на это рассчитывают.Поэтому пока наша промышленность осваивает перспективные многоцелевые фрегаты, было решено запустить в производство что-нибудь соизмеримое по боевым качествам, но более знакомое. В результате на свет появился проект 11356 – модернизированный вариант экспортного «Тальвара», который наша промышленность с успехом изготавливала для Индии. Он же в свою очередь является переработанным сторожевиком проекта 1135 «Буревестник».Построенные «Адмиралы» взяли от предшественников лучшее, в первую очередь корпус, который снискал себе добрую славу за хорошие мореходные качества и обитаемость.Зато вооружение и электронная начинка у корабля новые, даже надстройка трансформировалась, подчиняясь современным требованиям снижения заметности. Изменилось и предназначение корабля, теперь это многофункциональный боец, способный бороться с любыми вызовами. Его основное оружие – универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь ячеек, которые могут быть заполнены ракетами славного семейства «Калибр» на выбор.Универсальный характер корабля подчеркивает 100-мм скорострельная АУ, способная вести эффективный огонь как по морским, так и по наземным, воздушным целям. Это самая скорострельная в мире пушка такого калибра, за минуту выпускает 80 снарядов на расстояние 20 километров.За ПВО средней дальности отвечает ЗРК «Штиль-1» – 36 ракет в ячейках вертикального пуска. Серьезный арсенал позволяет не мелочиться и наводить на цель до трех ракет, гарантированно приводняя все, что летает со скоростью ниже трех километров в секунду и на дальности до 70 километров.Ближнюю ПВО берут на себя две зенитные артустановки АК-630. Шесть 30-мм стволов со скорострельностью четыре-пять тысяч выстрелов в минуту призваны искрошить цель в пыль.Для борьбы с подлодками и торпедами имеются два 533-мм ТА и проверенная временем бомбометная установка РБУ-6000.На корме оборудованы взлетно-посадочная площадка и ангар для корабельного вертолета.Сторожевики оснащены новым навигационным оборудованием, двумя РЛС и радиоэлектронным вооружением.Экипаж, кроме 180 моряков и офицеров, включает еще и 20 морских пехотинцев, что серьезно увеличивает возможности фрегатов.При полном водоизмещении чуть больше четырех тыс. тонн корабль способен развивать скорость до 30 узлов. При запасе хода 7800 километров сторожевик обладает богатыми возможностями по работе в морской акватории.К двум уже стоящим на страже «Адмиралам» в этом году, судя по всему, присоединится «Макаров», проходящий госиспытания.В общем и целом весьма добротные сторожевики, способные выполнять широчайший спектр задач, при относительно скромной стоимости 13 миллиардов рублей за штуку. Жаль, что из-за срыва поставок газотурбинных энергетических установок с Украины под вопросом не только продолжение серии, но и судьба уже заложенных кораблей.Это знаменитые «Варшавянки» доработанного проекта 636.3. Переданные флоту в прошлом году подлодки довели их черноморскую группировку до шести единиц. Мощная сила, учитывая отличные характеристики этих субмарин. На Западе они получили прозвище «Черная дыра» за крайне низкую шумность, сопоставимую с фоном моря.«Варшавянки» способны обнаружить цель гораздо раньше, чем будут замечены сами. В четырех из шести ТА заряжены ПКР «Калибр», на борту – 18 торпед.Подлодки имеют солидное подводное водоизмещение – почти четыре тысячи тонн. Развивают скорость 17 узлов и способны уйти на 300-метровую глубину.Стоит каждая около 16 миллиардов рублей. Хорошая цена, особенно если учесть, насколько опасными могут быть для противника вооруженные «Калибрами» бесшумные «Варшавянки» в Черном море.Головной корабль «Александр Обухов» проекта 12700 должен положить начало многочисленной серии судов различного назначения. Минные тральщики не самые интересные корабли, как может показаться. У них слабое и незначительное вооружение: одна зенитная артустановка АК-630, восемь ПЗРК «Игла» и 14,5-мм пулемет для самообороны.Но сила этого корабля в другом. Во-первых, разнообразное радиоэлектронное вооружение. Во-вторых, цельный монолитный корпус из стеклопластика. Никто в мире корпусов такого размера делать не умеет. Нам пришлось создать новое производство для применения подобных технологий.Корпус «Александра Обухова» немагнитный, негниющий, более прочный и легкий. Как раз то, что нужно для корабля, чья главная задача – ловить мины и не пойти от их случайного подрыва на дно.«Александр Обухов» – представитель противоминной обороны нового поколения. При эксплуатации будут обкатаны технологии, относящиеся к тралению, изучена специфика корпуса из стеклопластика. Думается, что если все пойдет хорошо, мы имеем все шансы увидеть самые разнообразные боевые корабли водоизмещением до тысячи тонн с использованием такого материала при изготовлении корпуса.Поскольку это головной корабль, о стоимости серийных последователей говорить рано.Этот сторожевик проекта 22100 «Океан» поступил не в ВМФ, а в погранслужбу ФСБ. Но на место в нашем обзоре это не должно влиять. 2700 тонн полного водоизмещения, крейсерская скорость 20 узлов, дальность хода почти 20 тысяч километров при автономности 60 суток делают проект уникальным.Имя головного корабля – «Полярная звезда» – говорит само за себя. Ему не страшны льды толщиной до 80 сантиметров, при этом корабль может с комфортом ходить и в тропиках.Вооружение скромное, но универсальное: 76,2-мм артустановка АК-176М, способная вести огонь по надводным, наземным и воздушным целям, два 14,5-мм пулемета. Но, похоже, «Полярная звезда» создана не только для боя – ее взлетно-посадочная площадка и ангар позволяют принять поисково-спасательный Ка-27. На борту также имеются быстроходные катера и разведывательный беспилотник.У проекта наверняка большое будущее.Сторожевики пограничной службы (проект 22460) имеют водоизмещение 630 тонн, скорость 30 узлов и впечатляющую дальность 5600 километров при экономном ходе. Ломают лед толщиной до 20 сантиметров. Добавим двухмесячную автономность плавания экипажа из 24 человек, станет понятно, что это весьма способный «Охотник».Вооружение – зенитная АК-630, два 12,7-мм пулемета «Корд». При желании на борту размещается пусковая установка ракетного комплекса «Уран» и 57-мм АУ А-220М.Кроме того, на сторожевике прописан разведывательный беспилотник, есть взлетно-посадочная площадка, способная принять вертолет типа «Ансат» или Ка-226, имеется слип для спуска катера.Наша береговая охрана уже приняла девять таких кораблей, а всего запланировано 30 единиц. Каждый стоит предположительно 2,52 миллиарда рублей.«Юнармеец Заполярья» и его собрат стали первыми катерами проекта «Грачонок», вошедшими в состав Северного флота. Всего же в российском флоте уже 12 таких катеров.Их стандартное водоизмещение – 139 тонн, а полная скорость – только 23 узла. Но выполняемая задача меж тем не становится менее важной – защищать более крупных собратьев от диверсионных атак. Из классического вооружения на катере только тумба с 14,5-мм пулеметом да четыре ПЗРК «Игла», зато хватает нестандартного: кроме разнообразного радиоэлектронного имеются два подводных аппарата для осмотра дна на глубинах до 300 метров, а также противодиверсионный десятиствольный гранатомет. Отметим и водолазный комплекс с барокамерой, а также кран-манипулятор.Как видим, катера достаточно оборудованы, чтобы не только находить и обезвреживать диверсантов, но и выполнять широкий спектр задач.Стоимость «Грачонка» – 911 миллионов рублей.Этот участник нашего списка не имеет имени, потому как слишком мал – всего 57 тонн полного водоизмещения. Типичный быстроходный катер, развивающий скорость 50 узлов. Вооружен пулеметом 14,5 миллиметра, но также на нем может быть размещен ракетно-артиллерийский комплекс «Вихрь-К». В этом случае судно обзаведется четырьмя противотанковыми ракетами и 30-мм артустановкой АК-306 для борьбы с воздушными и надводными целями.Из 30 запланированных 22 уже построены.Еще один фрегат проекта «Буревестник» – «Адмирал Бутаков» спущен на воду без силовой установки: ее отказались поставлять украинские производители. На сегодня не решено, будет ли этот корабль, как и два других, заказанных Минобороны, достраиваться для отечественного ВМФ или уйдет в Индию. Пусть «Адмирал Бутаков» и не вошел в состав флота, его все же следует записать в зачет нашей оборонной промышленности.ДЭПЛ проекта 636.1 (одна из модификаций «Варшавянки») построена для ВМС Вьетнама. 20 января этого года «Бариа-Вунгтау» доставлена в порт назначения Камрань.Невооруженная морская мелочовка обычно не интересует широкую публику. Однако без вспомогательных судов флота не бывает.Самыми большими (водоизмещение – 2000 тонн) оказались пять самоходных плавучих кранов, выполненных по проекту 02690. Чуть меньше опытовое судно «Виктор Чероков» (1900 тонн). Оно было заложено еще в 2007 году, но в 2010-м строительство приостановили из-за ошибок в проекте, вернулись к нему только в 2015-м. «Виктор Чероков» будет использоваться для испытания минно-торпедного и гидроакустического вооружения.В 2016 году встали в строй три спасательных буксира двух проектов (около 1200 тонн). Остальные корабли водоизмещением до 300 тонн. Это рейдовый буксир, два гидрографических катера, столько же аварийно-спасательных плюс катамаран того же назначения, пограничный дебаркадер. Итого – 16 вспомогательных судов.Кроме строительства новых кораблей, мы каждый год занимаемся модернизацией и ремонтом старых.После пятилетнего отсутствия снова в строю ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант», блистательный «Маршал Устинов». Это уже третий его ремонтный отпуск с момента принятия в состав флота в 1986-м, но, пожалуй, самый серьезный. Крейсеру привели в порядок корпус, отремонтировали винторулевые механизмы, силовую установку, общекорабельные системы, заменили электронную начинку и РЭВ. Говорят, теперь это совершенно новый корабль в том же корпусе, впрочем, с прежним набором вооружения.Вернулся в строй и флагман Каспия, сторожевой корабль «Татарстан» (проект 11661 «Гепард»). Кроме обычного ремонта сторожевик обзавелся новой РЛС «Галс», которая серьезно повысила его боевые возможности.АПЛ «Кузбасс» проекта «Щука-Б» мы ждали долгие семь лет. Ремонт океанского монстра водоизмещением 12 тысяч тонн несколько затянулся, но дело того стоило. По оценке американского издания National Interest, подлодки проекта «Щука-Б» входят в пятерку самого опасного российского оружия.Ракетный подводный крейсер «Подмосковье» ушел в ремонтный док еще в далеком 1999 году, а в 2016-м вышел на испытания, но уже в качестве носителя сверхмалых подводных лодок. «Подмосковье» ждет славное опытное и научное будущее. Возможно, крейсер станет прародителем подводного флота нового поколения.Итого – четыре модернизированных корабля с весьма серьезным совокупным водоизмещением.Российский флот активно перевооружается, хотя, возможно, и не теми темпами, как надо бы. Жизнь корректирует планы. В нашем случае это превращение Украины во враждебное государство и как следствие – сдвиг сроков сдачи некоторых кораблей по причине разрыва контрактов на поставку труднозаменимого оборудования. Сказываются и санкции Запада: бюджет страны не резиновый, а его ресурсы в последние два года понадобились на новых, неожиданных направлениях.Тем не менее корабли спускаются на воду, закладываются новые, возвращаются с модернизации старые. Ведь пока мы не закончим перевооружение, старичкам придется нести свою вахту.