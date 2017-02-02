Январские бои под Донецком и Авдеевкой предсказал киевский политолог Андрей Золотарёв, представляющий аналитический центр «Третий сектор»: «Нежелание «партии войны» политического урегулирования на Донбассе приведёт к обострению ситуации». Накануне прозрачные заявления о новой зимней войне сделали подряд глава МВД Аваков, глава СНБО Турчинов и другие персонажи «партии войны». Так анонсировалось второе зимнее наступление ВСУ, первое было в январе 2015 года, по прямому приказу Порошенко.В январе 2017 года ВСУ применяет тактику «ползучего наступления», как об этом писали укроСМИ, пытается передвигать линию фронта на всём Донбассе: под прикрытием артиллерийских обстрелов в атаку идут разношерстные штурмовые группы. Это одновременно и провокация на контрудар, который бандеровцы и получили под Авдеевкой, и сразу запели свою обычную песню: «А нас за что?»За то, что принялись осуществлять так называемый «хорватский сценарий». Ранее бандеровский режим имел наглость выразить своё неудовольствие Европе тем, что она «игнорирует требование Украины взять под контроль границы, а уже потом проводить выборы». То есть игнорирует желание Киева решить проблему Донбасса по «хорватскому сценарию». С приходом в Вашингтон Трампа, стало понятно, что разрешения на «хорватский сценарий» Бандера не получит, и он решил проявить свою самостийность…Такая самодеятельность хунты привела к тому, что Госдеп США занял нейтральную позицию, призвав стороны к прекращению огня, а немецкая пресса пошла ещё дальше, пожалуй, впервые заявила, что в обострении на Донбассе заинтересован Порошенко.Порошенко и «партия войны» в глубине души, наверное, понимают, что «хорватский сценарий» на Донбассе невозможен, но возобновление боевых действий — это единственный для них способ удержать власть, списав все проблемы на войну, предотвратить развал Верховной рады, в которой правящая коалиция потеряла большинство. А также предлог просить помощи у Европы для защиты от «агрессора».Причём бандеровский режим пошёл на возобновление войны в январе, несмотря на сильные морозы, потому что «завтра» воевать будет поздно. «Завтра» Трамп может договориться с Путиным; во Франции и Италии, а затем и в Германии — выборы, на которых могут победить европейские Трампы, и Бандере могут продиктовать правила «хорошего поведения», нарушать которые будет строго запрещено.Конечно, это и попытка Порошенко повлиять на переговоры Трампа — Путина, создав для этого на Западе антироссийский фон. Вообще, попытка добиться стандартной реакции западных стран на «агрессию Москвы», которые до этого всегда слепо принимали любые его легенды, и осуждали Москву, на этот раз в связи с «агрессией под Авдеевкой».Аналитики считают, что Порошенко не сможет стать виртуальным участником переговоров Трампа и Путина «по Украине», но вот создать неблагоприятный фон для этих переговоров, обострив ситуацию на Донбассе до предела, он может. Кстати, предел ещё не достигнут. Пределом будет, видимо, прекращение транзита газа в Европу. В случае введения военного положения на Украине, о котором говорят, в состоянии войны с «агрессором», бандеровский режим вполне способен на «честный отъём» газа агрессора, что и приведёт к прекращению транзита в Европу. Если Европа не осудит «агрессию Москвы» на Донбассе, и не выступит в поддержку Бандеры.Конечно, это будет шантаж Европы, но что ещё остаётся «циничному Бандере»? Мы же знаем универсальную оправдалку бандеровцев: они сами виноваты, что мы были вынуждены убивать, сжигать заживо, обстреливать артиллерией города, и вот напоследок — шантажировать Европу.Наше счастье, что в бандеровской Украине нет своего Гитлера, Порошенко на эту роль не тянет. Первый в этой номинации, конечно, Аваков, за спиной которого стоят наци-батальоны. Сейчас он пытается, по его словам, «додавить политическую грязь» — олигархическую группу Левочкина — Фирташа — Пинчука, додавит ли?Аваков, пожалуй, самый непредсказуемый и страшный человек в киевской хунте. Его любовь к Украине абстрактна: он ведь манкурт, янычар, заброшенный в Харьков волею судеб с Кавказа, Баку. Приехал делать карьеру — и сделал! Сделал большой вклад в бандеровский неонацизм, став шефом наци-«Азова», благодаря ему неонацизм стал силой на Юго-Востоке Украины.Терять Авакову нечего, в постобамовской Европе ему места точно нет, поэтому начавшаяся зимняя кампания ВСУ — это его последний шанс «бросить стакан воды» в лицо олигарху Порошенко, или громко хлопнуть напоследок дверью, как позволят обстоятельства. 22 февраля — очередная годовщина «гидности», и по Киеву опять гуляют слухи о новом госперевороте, то есть продолжении «революции гидности»…