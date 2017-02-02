«А нас за что?»
Январские бои под Донецком и Авдеевкой предсказал киевский политолог Андрей Золотарёв, представляющий аналитический центр «Третий сектор»: «Нежелание «партии войны» политического урегулирования на Донбассе приведёт к обострению ситуации». Накануне прозрачные заявления о новой зимней войне сделали подряд глава МВД Аваков, глава СНБО Турчинов и другие персонажи «партии войны». Так анонсировалось второе зимнее наступление ВСУ, первое было в январе 2015 года, по прямому приказу Порошенко.
В январе 2017 года ВСУ применяет тактику «ползучего наступления», как об этом писали укроСМИ, пытается передвигать линию фронта на всём Донбассе: под прикрытием артиллерийских обстрелов в атаку идут разношерстные штурмовые группы. Это одновременно и провокация на контрудар, который бандеровцы и получили под Авдеевкой, и сразу запели свою обычную песню: «А нас за что?»
За то, что принялись осуществлять так называемый «хорватский сценарий». Ранее бандеровский режим имел наглость выразить своё неудовольствие Европе тем, что она «игнорирует требование Украины взять под контроль границы, а уже потом проводить выборы». То есть игнорирует желание Киева решить проблему Донбасса по «хорватскому сценарию». С приходом в Вашингтон Трампа, стало понятно, что разрешения на «хорватский сценарий» Бандера не получит, и он решил проявить свою самостийность…
Такая самодеятельность хунты привела к тому, что Госдеп США занял нейтральную позицию, призвав стороны к прекращению огня, а немецкая пресса пошла ещё дальше, пожалуй, впервые заявила, что в обострении на Донбассе заинтересован Порошенко.
Порошенко и «партия войны» в глубине души, наверное, понимают, что «хорватский сценарий» на Донбассе невозможен, но возобновление боевых действий — это единственный для них способ удержать власть, списав все проблемы на войну, предотвратить развал Верховной рады, в которой правящая коалиция потеряла большинство. А также предлог просить помощи у Европы для защиты от «агрессора».
Причём бандеровский режим пошёл на возобновление войны в январе, несмотря на сильные морозы, потому что «завтра» воевать будет поздно. «Завтра» Трамп может договориться с Путиным; во Франции и Италии, а затем и в Германии — выборы, на которых могут победить европейские Трампы, и Бандере могут продиктовать правила «хорошего поведения», нарушать которые будет строго запрещено.
Конечно, это и попытка Порошенко повлиять на переговоры Трампа — Путина, создав для этого на Западе антироссийский фон. Вообще, попытка добиться стандартной реакции западных стран на «агрессию Москвы», которые до этого всегда слепо принимали любые его легенды, и осуждали Москву, на этот раз в связи с «агрессией под Авдеевкой».
Аналитики считают, что Порошенко не сможет стать виртуальным участником переговоров Трампа и Путина «по Украине», но вот создать неблагоприятный фон для этих переговоров, обострив ситуацию на Донбассе до предела, он может. Кстати, предел ещё не достигнут. Пределом будет, видимо, прекращение транзита газа в Европу. В случае введения военного положения на Украине, о котором говорят, в состоянии войны с «агрессором», бандеровский режим вполне способен на «честный отъём» газа агрессора, что и приведёт к прекращению транзита в Европу. Если Европа не осудит «агрессию Москвы» на Донбассе, и не выступит в поддержку Бандеры.
Конечно, это будет шантаж Европы, но что ещё остаётся «циничному Бандере»? Мы же знаем универсальную оправдалку бандеровцев: они сами виноваты, что мы были вынуждены убивать, сжигать заживо, обстреливать артиллерией города, и вот напоследок — шантажировать Европу.
Наше счастье, что в бандеровской Украине нет своего Гитлера, Порошенко на эту роль не тянет. Первый в этой номинации, конечно, Аваков, за спиной которого стоят наци-батальоны. Сейчас он пытается, по его словам, «додавить политическую грязь» — олигархическую группу Левочкина — Фирташа — Пинчука, додавит ли?
Аваков, пожалуй, самый непредсказуемый и страшный человек в киевской хунте. Его любовь к Украине абстрактна: он ведь манкурт, янычар, заброшенный в Харьков волею судеб с Кавказа, Баку. Приехал делать карьеру — и сделал! Сделал большой вклад в бандеровский неонацизм, став шефом наци-«Азова», благодаря ему неонацизм стал силой на Юго-Востоке Украины.
Терять Авакову нечего, в постобамовской Европе ему места точно нет, поэтому начавшаяся зимняя кампания ВСУ — это его последний шанс «бросить стакан воды» в лицо олигарху Порошенко, или громко хлопнуть напоследок дверью, как позволят обстоятельства. 22 февраля — очередная годовщина «гидности», и по Киеву опять гуляют слухи о новом госперевороте, то есть продолжении «революции гидности»…
Автор: Виктор Каменев