02:28 03 февраля

Почему лгут ненавистники Асада?

Почему лгут ненавистники Асада?


Силы, которым выгодна война в Сирии, уже не знают, как бы еще изощреннее солгать. То в антисирийских СМИ появится «информация» о том, что Россия «разбомбила все госпитали в Алеппо». То у них – маленькая девочка постоянно вещала на хорошем английском языке из города, где постоянно были перебои с электроэнергией и интернетом и даже профессиональные журналисты не всегда могли отправить материалы. Теперь вот – еще одна более чем странная «информация»: оказывается, президент Сирии Башар Аль-Асад «без сознания», «прикован к постели» или даже и вовсе «в коме».

До этого арабские, турецкие и некоторые западные СМИ уже неоднократно пытались «убить» сирийского лидера. То он якобы погиб при теракте или обстреле, то его «застрелил» охранник – фантазия бесконечна, а бумага и эфир все стерпят.


Можно также вспомнить, что во время войны в Ливийской Джамахирии было столько же лжи такого рода о Муаммаре Аль-Каддафи и его сыновьях: одного только Хамиса «убивали» минимум четыре раза, не говоря уже о самом легендарном Полковнике. Да, в конце концов, расправа над ним удалась, но задолго до этого события враги пытались выдать желаемое за действительное.

Вот и те, кто распространяет слухи о пошатнувшемся здоровье Президента Сирии Башара Аль-Асада, давно желали бы, чтобы это было правдой. Но за неимением хороших новостей – их приходится придумывать.

И впереди планеты всей, конечно же, был катарский телеканал «Аль-Джазира». «Сенсация» была озвучена устами ведущего Фейсала Аль-Касима, известного своими наглыми антисирийскими инсинуациями.

К сожалению, ранее вранье этого телеканала послужило одним из катализаторов реальной войны. Видимо, новые лживые слухи распространяются, дабы попытаться деморализовать солдат сирийской армии и всех сторонников законного главы государства. А также – чтобы укрепить дух как «умеренной оппозиции», так и радикальных террористических организаций, включая «Исламское государство» (запрещено в РФ).

К распространению этих слухов, обрастающих неожиданными подробностями, присоединились ливанская газета «Al-Mustaqbal», турецкое издание «Daily Sabah», выражающее интересы режима Эрдогана. А затем эта ложь поскакала «на длинных и тонких ногах» далее, докатившись даже до российских СМИ. И все они пытаются выдвинуть свою версию, что же случилось с Башаром Аль-Асадом - не то инфаркт, не то инсульт, не то его ранил телохранитель...

Администрация сирийского Президента решительно опровергла данную «информацию», утверждая, что это – «ложь, призванная подорвать моральный дух сирийских бойцов».

31 января сирийское телевидение показало Башара Аль-Асада живым и здоровым. Вместо того, чтобы «лежать в постели», сирийский руководитель принял делегацию промышленников и предпринимателей и обсудил с ними проблемы, касающиеся восстановления страны.

Кроме того, глава Сирии разговаривал по телефону с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Разговор двух выдающихся политических лидеров, вместе противостоящих одним и тем же врагам, получился весьма теплым. Мадуро поздравил сирийского коллегу с успехами в антитеррористической борьбе. Башар Аль-Асад, в свою очередь, заявил, что вмешательство в дела обеих стран – Сирии и Венесуэлы – происходит потому, что эти страны отстаивают свой суверенитет и отвергают диктат Запада.

Действительно, именно за это независимые лидеры различных стран на протяжении последних десятилетий становились и продолжают становиться объектами травли и клеветы. В рамках этой же гнусной кампании – и грязные слухи, касающиеся здоровья Башара Аль-Асада.

Между прочим, за несколько дней до того, как начала распространяться эта дезинформация, в Сирии побывала член Палаты представителей американского Конгресса Тулси Габбард, избранная от Демократической партии. Встретилась она и с Президентом Сирии.

Нужно отметить, что Габбард и ранее не поддерживала антисирийскую кампанию и критиковала за нее Обаму. А после этой поездки и встречи с Башаром Аль-Асадом женщина-политик лишь укрепилась в своем мнении . Она заявила: «Моя поездка в Сирию совершенно ясно показала, что наша война за свержение режима является контрпродуктивной и не соответствует интересам Америки. И, конечно, она не в интересах сирийского народа».

К сожалению, голос этой мужественной женщины теряется среди шума тех, кто по-прежнему пытается свергнуть Башара Аль-Асада и откровенно врет всему миру, будто бы после этого в Сирии будут мир и благодать… Хотя перед глазами другой пример: Ливия.

Почему же враждебные Сирии СМИ, а главное, их хозяева, лгут и продолжают лгать? Да потому, что если говорить правду, то придется признать: сирийская армия при поддержке России действительно одержала победу в Алеппо. После этого в город действительно возвращаются мирные жители, которые ранее были изгнаны оттуда боевиками. Российские врачи оказывают помощь населению истерзанного войной города, а сирийские дети желают учить русский язык. Некоторые из ребятишек уже продвинулись в этом деле и вместе с российскими военными поют добрую советскую песню «Пусть всегда будет солнце!», очень актуальную ныне для Сирии.

И все эти успехи, достигнутые совместно Москвой и Дамаском, тесно связаны с именем Башара Аль-Асада. Которого не удалось ни сломить, ни свергнуть, ни запугать. Так хотя бы в СМИ можно устроить торжество, пусть и основанное на лжи, но зато какое!
Автор: Елена Громова


13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

Видео в тему

Читайте также
Комментарии 62
  1. андрей юрьевич Вчера, 16:11
    Почему лгут ненавистники Асада?
    ох, Лена... hi глубоко копнула... а почему ,все врут? просто все априори ? я в свои годы уже не так наивен, и неверю никому,до подтверждения фактами. цель вранья всегда и у всех одна- выглядеть в лучшем свете,и извлечь максимальную выгоду из момента. поэтому я не верю, ни ненавистникам Асада,ни Вашингтону,ни "первому каналу"...факты.господа...ФАКТЫ.
    андрей юрьевич
    1. krass Вчера, 20:29
      Цитата: андрей юрьевич
      Почему лгут ненавистники Асада?
      ох, Лена... hi глубоко копнула... а почему ,все врут? просто все априори ? я в свои годы уже не так наивен, и неверю никому,до подтверждения фактами. цель вранья всегда и у всех одна- выглядеть в лучшем свете,и извлечь максимальную выгоду из момента. поэтому я не верю, ни ненавистникам Асада,ни Вашингтону,ни "первому каналу"...факты.господа...ФАКТЫ.

      Да , видео с Башаром на бесспорный факт как то мало тянет.
      Нет привязки к дате ( однозначной ) .
      Эта встреча могла быть когда угодно.
      Не убедило.
      krass
      1. elenagromova Вчера, 20:42
        А конгрессмен США тоже встречалась с "прикованным к постели" Президентом Сирии? Или она все врет про встречу?
        elenagromova
        1. krass Вчера, 20:44
          Цитата: elenagromova
          А конгрессмен США тоже встречалась с "прикованным к постели" Президентом Сирии? Или она все врет про встречу?

          А кто встречался ? Можно видео ?
          krass
          1. elenagromova Вчера, 20:54
            В конце концов, он не обязан каждую встречу записывать на видео. А имя члена Конгресса США, которая с ним встречалась, упомянуто в статье.
            elenagromova
            1. krass Вчера, 21:03
              Цитата: elenagromova
              В конце концов, он не обязан каждую встречу записывать на видео.

              Разумеется , а мы не обязаны ни Вам ни ему верить.
              Цитата: elenagromova
              А имя члена Конгресса США, которая с ним встречалась, упомянуто в статье.

              Упомянуть можно кого угодно и в любом контексте.
              Одно видео стоит больше 1000 слов.
              Ваши доказательства - Елена , прежде чем начинаете утверждать --
              Цитата: elenagromova
              А нахальная ложь про Башара Аль-Асада
              krass
              1. elenagromova Вчера, 21:06
                Хорошо, а где у распространителей "информации", что Башар болен - видео из больницы, где он "прикован к постели"? Нет у них такого видео.
                elenagromova
                1. krass Вчера, 21:17
                  Цитата: elenagromova
                  Хорошо, а где у распространителей "информации", что Башар болен - видео из больницы, где он "прикован к постели"? Нет у них такого видео.

                  Ну вообще то если государстивенный деятель продолжительное время не показывается на ТВ или радио и да же не смотря на многочисленные утверждения СМИ о состоянии его здоровья ни коим образом не опровергает этого ( я имею ввиду однозначные доказательства ) , ни мне Вам объяснять насколько элементарно это делается , --- возникают вполне резонные вопросы.
                  Если человек в заинтересован или в состоянии опровергнуть слухи о своём состоянии здоровья - то он это делает , да же вот так

                  хотя все знают , что голосовал он в своей больничной палате.
                  А если не может -- тогда это как у Асада.
                  Сорри.
                  krass
                  1. elenagromova Вчера, 21:29
                    Они каждый день будут лгать - ему каждый день специально лично опровергать ? Пусть они предоставят 100-ные доказательства.
                    elenagromova
                    1. krass Вчера, 21:34
                      Цитата: elenagromova
                      Они каждый день будут лгать - ему каждый день специально лично опровергать ? Пусть они предоставят 100-ные доказательства.

                      Как я понимаю , ему ничего доказывать не надо laughing
                      Мне конечно до лампочки , но Вы Елена ничем не отличаетесь от тех же амеровских трепачей.
                      Обозвать всех врунами , а доказательств - ноль.
                      krass
                      1. elenagromova Вчера, 21:40
                        Вруны - они и есть вруны. Они и ранее лгали. В частности, о роли России. Да и о своей роли тоже.
                        А доказательств того, что с Асадом все в порядке, - море.
                        1. Категорическое опровержение администрации президента.
                        2. Встреча с промышленниками.
                        3. Телефонный разговор с Мадуро.
                        4. Встреча с американской представительницей.
                        elenagromova
                  2. elenagromova Вчера, 21:34
                    Кстати, а насколько вообще этично использовать состояние здоровья для политических спекуляций ?
                    elenagromova
                    1. krass Вчера, 21:40
                      Цитата: elenagromova
                      Кстати, а насколько вообще этично использовать состояние здоровья для политических спекуляций ?

                      ровно настолько же , как убеждать всех в прекрастном здоровье - находясь в больнице.
                      или как
                      Геннадий Зюганов: «Я пью гораздо меньше Ельцина, но больше Горбачева»

                      Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в Twitter фотографию из ресторана, где он сидит за столом в компании бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Журналист запечатлел 85-летнего политика, добавив в комментарии, что тот выпил две бутылки водки. «Учитесь, сосунки», — подчеркнул Венедиктов.



                      laughing drinks
                      krass
          2. ватник Вчера, 21:16
            Цитата: krass
            А кто встречался ? Можно видео ?

            Встречалась она 26 января 2017 г.
            ватник
            1. krass Вчера, 21:25
              Цитата: ватник
              Цитата: krass
              А кто встречался ? Можно видео ?

              Встречалась она 26 января 2017 г.

              Можно видео , без комментариев Россия 24.
              Цитата: ватник
              Встречалась она 26 января 2017 г.

              26-го она была в США.
              ✔ @CNN
              Democratic Rep. Tulsi Gabbard says she met with President Bashar al-Assad during a secret, four-day trip to Syria http://cnn.it/2k1EIDN
              00:41 - 26 января 2017

              а вернулась она 25-го( как она утверждает )
              Так когда встречалась ? И встречалась ли ?
              krass
              1. ватник Вчера, 21:45
                Конгрессмен США от Гавайев Тулси Габбард рассказала в эфире CNN, что в январе совершила поездку в Сирию, где встретилась с ее президентом Башаром Асадом, также она подвергла Вашингтон критике за поставки оружия в САР и заявила, что свержения сирийского лидера допускать нельзя.

                «Что бы вы ни думали об Асаде, факт в том, что он президент Сирии», — заявила Габбард. Она добавила, что диалог о сирийском урегулировании нужно вести прежде всего с ним. По ее словам, сирийцы затем сами решат судьбу своего президента и определят состав правительства, передает ТАСС.

                Габбард также рассказала, что встречалась в Сирии с мирными жителями, которые спрашивали у нее, почему США поставляют оружие террористам. В этой связи она раскритиковала Вашингтон, заявив, что, по мнению самих сирийцев, в стране нет такого понятия, как «умеренная оппозиция».

                Габбард привела также мнение сирийцев о том, что если Асад будет свергнут, как они полагают, к власти придет «Аль-Каида» или подобная ей организация, которая убивает христиан и всех несогласных. При этом террористы могут получить контроль над всей Сирией, отметила она.

                По словам конгрессмена, она не планировала встречаться в Сирии с Асадом. Ее визит продлился четыре дня, за которые ей представилась возможность побеседовать с Асадом, и она использовала ее, так как «нам не безразличны страдания сирийцев» и «мы должны провести встречу с кем угодно, если это необходимо».
                http://izvestia.ru/news/660140
                Цитата: krass
                Можно видео , без комментариев Россия 24.

                ватник
                1. krass Вчера, 21:51
                  Цитата: ватник
                  Ее визит продлился четыре дня, за которые ей представилась возможность побеседовать с Асадом,

                  Врёт - как все америкосы.
                  laughing
                  хочу видеть и слышать Асада живьём angry
                  krass
  2. kush62 Вчера, 16:18
    Из статьи :
    Разговор двух выдающихся политических лидеров, вместе противостоящих одним и тем же врагам, получился весьма теплым.


    Газета " Правда " Советского периода.
    kush62
    1. elenagromova Вчера, 16:23
      Газета "Правда" Советского периода - это великая газета великой Эпохи. Это газета, с которой - победили войну.
      elenagromova
      1. kush62 Вчера, 17:10
        Оставьте Ваши лозунги для речей на партсобраниях.
        Нельзя ли поподробнее о выдающемся президенте Венесуэлы Николасе Мадуро.
        kush62
        1. Kenneth Вчера, 17:21
          Это великий лидер который без войны довел страну до состояния воюющей Сирии.
          Kenneth
          1. андрей юрьевич Вчера, 17:35
            Цитата: Kenneth
            Это великий лидер

            это,великий таксист! yes
            андрей юрьевич
            1. elenagromova Вчера, 19:31
              Во-первых, не таксист, а бывший водитель автобуса. Во-вторых - и в-главных. Кто лучше понимает проблемы народа? Водитель или миллиардер?
              elenagromova
              1. Kenneth Вчера, 19:50
                У водителей получается хуже. Понимать и управлять это немного разное
                Kenneth
              2. krass Вчера, 20:33
                Цитата: elenagromova
                Во-первых, не таксист, а бывший водитель автобуса.

                Действительно , таксист бы такого не натворил.
                Цитата: elenagromova
                Во-вторых - и в-главных. Кто лучше понимает проблемы народа?

                таксисты
                Цитата: elenagromova
                Водитель или миллиардер?

                krass
          2. elenagromova Вчера, 19:29
            Желаете Венесуэле террористической войны, развязанной США? Ну-ну... Впрочем, с вами, либералами, все давно понятно.
            elenagromova
            1. Kenneth Вчера, 19:55
              Елена ваш Мадуро довел страну до экономических показалателей уровня воюющих Украины и Сирии. Без войны. С нефтью. Какой бы вы не были отмороженной коммунисткой читать то вы умеете. Статистика по Венесуэле не секретна
              Kenneth
              1. elenagromova Вчера, 20:18
                В отличие от многих "благополучных", у него хватает смелости позвонить лидеру страны, находящейся в осаде, и поддержать. А "благополучные" - те никогда такого не сделают - а вдруг хозяин разозлится?
                elenagromova
                1. Kenneth Вчера, 20:30
                  Граждан Венесуэлы эта его смелость накормит или предоставит работу или погасить долги ?
                  Kenneth
                2. krass Вчера, 20:36
                  Цитата: elenagromova
                  В отличие от многих "благополучных", у него хватает смелости позвонить лидеру страны, находящейся в осаде, и поддержать.

                  не он один
                  krass
            2. ватник Вчера, 20:10
              Елена спасибо за статью.
              А Башару Асаду здоровья и долгих лет жизни как и его жене и детям
              Цитата: elenagromova
              Ну-ну... Впрочем, с вами, либералами, все давно понятно.

              Елена а что вы от этой категории людей ожидали то? Они запрограммированы на предательство и ложь и им ненавистно ВСЁ что было и есть в СССР\России и у её союзников. Им бы жить где нибудь на Западе и иметь машину и много денег и это есть их предел мечтаний но туда их не берут так как там они никому ненужны и им остаётся только "ныть" как всё плохо на форумах.
              ватник
              1. Kenneth Вчера, 20:19
                А что плохого в желании хорошо жить в своей стране . Иметь машину , хорошую работу , путешествовать. Если вам с Еленой больше нравится жить в канаве и орать чушь на митингах это ваша личная трудность.
                Kenneth
                1. ватник Вчера, 20:29
                  Цитата: Kenneth
                  А что плохого в желании хорошо жить в своей стране . Иметь машину , хорошую работу , путешествовать

                  Да в том и дело что подобные вам хотят жить не в СВОЕЙ стране а в придатке Запада и за это вам подобные готовы уничтожить и продать всех несогласных с вашим мнением.
                  Цитата: Kenneth
                  Если вам с Еленой больше нравится жить в канаве и орать чушь на митингах это ваша личная трудность.

                  Вот подобные вам "гайдары и абрамовичи" за лишний доллар шекель и продали наши страну в 90-е и сейчас пытаетесь продать то что от неё осталось.
                  Хотя чего тут удивительного кроме как лгать и предавать вы ничего больше не умеете - "либералы" lol
                  ватник
                  1. Kenneth Вчера, 20:37
                    Ну вряд-ли меня можно сравнить с Абрамовичем а мои политические убеждения далеки от вашего бреда . Но совершенно очевидно что до маразма позднего СССР и развала страну довели маразматики всех возрастов строящие страну на идиотской идеологии . Ленина бы вам вовремя почитать. Но вы привыкли жить у кормушки. А сейчас кормушки нет .
                    Kenneth
                    1. ватник Вчера, 20:54
                      Цитата: Kenneth
                      Ну вряд-ли меня можно сравнить с Абрамовичем

                      Да вот тут вы совершенно правы до Абрамовича вам крайне далеко он вместе со своими под ельниками воровал миллиардами и разрушал великий СССР подобные же вам могут только изливать свою желчь на форумах lol
                      Цитата: Kenneth
                      а мои политические убеждения далеки от вашего бреда

                      Да какие у подобным вас могут быть убеждения?
                      Все ваши убеждения это где послаще поспать и побольше "приватизировать" как ваш идеал Гайдар.
                      Цитата: Kenneth
                      Но совершенно очевидно что до маразма позднего СССР и развала страну довели маразматики всех возрастов строящие страну на идиотской идеологии

                      Ворьё разное либеральное разворовало страну и сейчас вы хотите развалить и утащить всё что осталось.
                      Цитата: Kenneth
                      Но вы привыкли жить у кормушки. А сейчас кормушки нет .

                      Зато у таких как вы везде кормушка где можно побольше урвать различных благ.
                      Меня иногда беспринципность и продажность подобных "либералов" просто честно говоря изумляет.
                      ватник
                      1. Kenneth Вчера, 21:03
                        А меня изумление ваша тупость. Если у меня есть принципы и убеждения за которые я стою то как я могу быть беспринципным. Скорее вы глупы до отсутствия логики. Или кстати у вас квартира приватизирована если да то вы приватизатор
                        Kenneth
                2. elenagromova Вчера, 20:38
                  Уж не знаю, о какой канаве вы говорите. Я тоже не хочу, чтобы люди жили в канавах. А потому - поддерживаю те правительства, которые стремятся переселить людей из канав, фавел, подвалов и прочих мест, не слишком приспособленных для жизни, - в квартиры. Это делал Асад до войны, это делает Мадуро, это делал Каддафи, пока его не свергли вот такие либералы, которым было мало квартир и машин, а хотелось еще и мнимой "демократии"
                  elenagromova
                  1. Kenneth Вчера, 20:55
                    Про Мадуро мы договорились я так полагаю. Про Каддафи теперь. А Каддафи кстати толковый мужик был.и строил вполне себе народный капитализм. Но лез в чужие дела и слишком уж считал себя самым любимым. Проблема диктаторов .
                    Kenneth
                    1. elenagromova Вчера, 20:58
                      За такой подленький приемчик нужно добавлять в черный список, жаль, что теперь этой функции нет. Не можем мы договориться. Не можем. Просто потому, что не можем. Точка.
                      elenagromova
                      1. Kenneth Вчера, 21:15
                        Конечно не можем. С вашими знаниями и аргументацией
                        Kenneth
                      2. Kenneth Вчера, 21:18
                        Кстати Каддафи свергли не за машины и демократию. Почитайте хоть что нибудь на тему о которой спорите
                        Kenneth
                  2. ватник Вчера, 21:00
                    Цитата: elenagromova
                    пока его не свергли вот такие либералы, которым было мало квартир и машин, а хотелось еще и мнимой "демократии"

                    К машин и квартирам подобного рода "людям" нужна ещё и власть чтобы уничтожить всех недовольных их ним правлением.
                    Это с виду они все милые интеллигенты а в душе они готовы "грызть и рвать" всех несогласных.
                    ватник
                    1. elenagromova Вчера, 21:10
                      Что они демонстрируют даже тут...
                      elenagromova
                      1. Kenneth Вчера, 21:20
                        Даже тут похоже разрешено демонстрировать только вам. Легко. Можете настучать на меня модератору. С ватным. .
                        Kenneth
            3. krass Вчера, 20:34
              Цитата: elenagromova
              Желаете Венесуэле террористической войны, развязанной США?

              ну ещё год с Мадуро .... и войны не надо.
              krass
              1. elenagromova Вчера, 20:37
                Ну вот, упоминание фамилии Мадуро вызвало гнев. А нахальная ложь про Башара Аль-Асада гнева не вызывает?
                elenagromova
                1. krass Вчера, 20:38
                  Цитата: elenagromova
                  Ну вот, упоминание фамилии Мадуро вызвало гнев. А нахальная ложь про Башара Аль-Асада гнева не вызывает?

                  krass
                2. Kenneth Вчера, 20:38
                  Вкупе с его физиономией и речами скорее смех
                  Kenneth
      2. kush62 Вчера, 18:01
        elenagromova Сегодня, 16:23 ↑
        Газета "Правда" Советского периода - это великая газета великой Эпохи. Это газета, с которой - победили войну.

        А не было ли этой газеты в ту Эпоху , когда под руководством руководителей этой газеты развалили Великую страну, победившую в Великой войне?
        kush62
        1. elenagromova Вчера, 19:27
          Газета "Правда" была и в ту Эпоху. И она была одной из немногих газет, которые сопротивлялись развалу.
          elenagromova
      3. Kenneth Вчера, 19:56
        Только название у нее не верное. Правильно было бы Пропаганда
        Kenneth
      4. krass Вчера, 20:31
        Цитата: elenagromova
        Газета "Правда" Советского периода - это великая газета великой Эпохи. Это газета, с которой - победили войну.

        прям таки газетой и победили ?
        krass
        1. elenagromova Вчера, 20:36
          С газетой. Бессмысленно отрицать роль СМИ в победе
          elenagromova
        2. Kenneth Вчера, 20:40
          Конечно. Табак заворачивать. На квадраты рвать по необходимости. Пресса в окопах самое то
          Kenneth
  3. Kenneth Вчера, 17:17
    Статьи Елены легко узнать даже по названию
    Kenneth
  4. AlexeyAlexey Вчера, 17:21
    Здоровья и удачи Башару Асаду bully
    AlexeyAlexey
    1. Kenneth Вчера, 20:42
      Присоединюсь. Если он помрет вся наша политика там рухнет. И его народ окончательно друг друга перережет
      Kenneth
  5. ватник Вчера, 21:34
    Цитата: Kenneth
    А меня изумление ваша тупость.

    Цитата: Kenneth
    Скорее вы глупы до отсутствия логики.

    Ты не обнаглел а? Я тебя не оскорблял хотя от людей подобного пошиба как ты Kenneth всего можно ожидать даже неприкрытого хамства.
    Цитата: Kenneth
    Если у меня есть принципы и убеждения за которые я стою .

    Все ваши принципы это послаще поспать и побольше пожрать. Вот и всё.
    .
    Цитата: Kenneth
    Или кстати у вас квартира приватизирована если да то вы приватизатор

    Ты ещё про ваучеры мне расскажи которые должны были стоить как "Волга" laughing
    ватник
  6. krass Вчера, 21:46
    elenagromova,
    Цитата: elenagromova
    Вруны - они и есть вруны. Они и ранее лгали. В частности, о роли России. Да и о своей роли тоже.
    А доказательств того, что с Асадом все в порядке, - море.
    1. Категорическое опровержение администрации президента.
    2. Встреча с промышленниками.
    3. Телефонный разговор с Мадуро.
    4. Встреча с американской представительницей.


    Это не доказательства - все люди приведённые Вами -- лица заинтересованные.
    Доказательства --- выступлние на радио , фотография с газетой , видео.
    Пока этого нет -- всё это не доказательства. А вот почему этого элементарного не предоствляют request
    Хотя Вы можете то же сказать , что на аватарку Вы сфотографировались с ним ---- вчера wink
    krass
    1. elenagromova Вчера, 22:06
      http://www.sana.sy/ru/?p=99483
      elenagromova
  7. ватник Вчера, 22:18
    Цитата: krass

    хочу видеть и слышать Асада живьём angry

    Вот сдесь ниже по ссылке посмотрите его встречу
    https://twitter.com/NatDefFor/status/826420837427
    376128
    ватник
    1. elenagromova Вчера, 22:56
      Точнее, вот
      Там и видео есть - жаль, сюда его вставить нельзя.
      elenagromova

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня