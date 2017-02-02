Почему лгут ненавистники Асада?

Силы, которым выгодна война в Сирии, уже не знают, как бы еще изощреннее солгать. То в антисирийских СМИ появится «информация» о том, что Россия «разбомбила все госпитали в Алеппо». То у них – маленькая девочка постоянно вещала на хорошем английском языке из города, где постоянно были перебои с электроэнергией и интернетом и даже профессиональные журналисты не всегда могли отправить материалы. Теперь вот – еще одна более чем странная «информация»: оказывается, президент Сирии Башар Аль-Асад «без сознания», «прикован к постели» или даже и вовсе «в коме».До этого арабские, турецкие и некоторые западные СМИ уже неоднократно пытались «убить» сирийского лидера. То он якобы погиб при теракте или обстреле, то его «застрелил» охранник – фантазия бесконечна, а бумага и эфир все стерпят.Можно также вспомнить, что во время войны в Ливийской Джамахирии было столько же лжи такого рода о Муаммаре Аль-Каддафи и его сыновьях: одного только Хамиса «убивали» минимум четыре раза, не говоря уже о самом легендарном Полковнике. Да, в конце концов, расправа над ним удалась, но задолго до этого события враги пытались выдать желаемое за действительное.Вот и те, кто распространяет слухи о пошатнувшемся здоровье Президента Сирии Башара Аль-Асада, давно желали бы, чтобы это было правдой. Но за неимением хороших новостей – их приходится придумывать.И впереди планеты всей, конечно же, был катарский телеканал «Аль-Джазира». «Сенсация» была озвучена устами ведущего Фейсала Аль-Касима, известного своими наглыми антисирийскими инсинуациями.К сожалению, ранее вранье этого телеканала послужило одним из катализаторов реальной войны. Видимо, новые лживые слухи распространяются, дабы попытаться деморализовать солдат сирийской армии и всех сторонников законного главы государства. А также – чтобы укрепить дух как «умеренной оппозиции», так и радикальных террористических организаций, включая «Исламское государство» (запрещено в РФ).К распространению этих слухов, обрастающих неожиданными подробностями, присоединились ливанская газета «Al-Mustaqbal», турецкое издание «Daily Sabah», выражающее интересы режима Эрдогана. А затем эта ложь поскакала «на длинных и тонких ногах» далее, докатившись даже до российских СМИ. И все они пытаются выдвинуть свою версию, что же случилось с Башаром Аль-Асадом - не то инфаркт, не то инсульт, не то его ранил телохранитель.... Вместо того, чтобы «лежать в постели», сирийский руководитель принял делегацию промышленников и предпринимателей и обсудил с ними проблемы, касающиеся восстановления страны.Кроме того, глава Сирии разговаривал по телефону с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Разговор двух выдающихся политических лидеров, вместе противостоящих одним и тем же врагам, получился весьма теплым. Мадуро поздравил сирийского коллегу с успехами в антитеррористической борьбе. Башар Аль-Асад, в свою очередь, заявил, что вмешательство в дела обеих стран – Сирии и Венесуэлы – происходит потому, что эти страны отстаивают свой суверенитет и отвергают диктат Запада.Действительно,. В рамках этой же гнусной кампании – и грязные слухи, касающиеся здоровья Башара Аль-Асада.Между прочим, за несколько дней до того, как начала распространяться эта дезинформация, в Сирии побывала член Палаты представителей американского Конгресса Тулси Габбард, избранная от Демократической партии. Встретилась она и с Президентом Сирии.Нужно отметить, что Габбард и ранее не поддерживала антисирийскую кампанию и критиковала за нее Обаму. А после этой поездки и встречи с Башаром Аль-Асадом женщина-политик лишь укрепилась в своем мнении . Она заявила: «».К сожалению, голос этой мужественной женщины теряется среди шума тех, кто по-прежнему пытается свергнуть Башара Аль-Асада и откровенно врет всему миру, будто бы после этого в Сирии будут мир и благодать… Хотя перед глазами другой пример: Ливия.Почему же враждебные Сирии СМИ, а главное, их хозяева, лгут и продолжают лгать? Да потому, что если говорить правду, то придется признать: сирийская армия при поддержке России действительно одержала победу в Алеппо. После этого в город действительно возвращаются мирные жители, которые ранее были изгнаны оттуда боевиками. Российские врачи оказывают помощь населению истерзанного войной города, а сирийские дети желают учить русский язык. Некоторые из ребятишек уже продвинулись в этом деле и вместе с российскими военными поют добрую советскую песню «Пусть всегда будет солнце!», очень актуальную ныне для Сирии.И все эти успехи, достигнутые совместно Москвой и Дамаском, тесно связаны с именем Башара Аль-Асада. Которого не удалось ни сломить, ни свергнуть, ни запугать. Так хотя бы в СМИ можно устроить торжество, пусть и основанное на лжи, но зато какое!