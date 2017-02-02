08:59 02 февраля

В США планируется сертификация первого ударного беспилотника

как сообщает интернет-портал nplus1.ru, американская компания General Atomics Aeronautical Systems завершила создание линейки новых ударных беспилотников SkyGuardian, которые могут быть сертифицированы для полетов в едином воздушном пространстве. Передача первого беспилотника предполагается в 2018 году.

В настоящее время беспилотные аппараты не могут выполнять полеты в едином воздушном пространстве, предназначенном для гражданской авиации. SkyGuardian впервые может получить необходимое разрешение на полеты наравне с пассажирскими самолетами и вертолетами. Предполагается, что их первым оператором станет Британия. Интерес к приобретению БЛА также проявили военные ведомства Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии и Австралии.

В США планируется сертификация первого ударного беспилотника



Новый беспилотник создается на базе ударного MQ-9 Reaper, его первый полет состоялся в конце 2016 года. Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 388 километров в час и на высоте до 14 тысяч метров. Продолжительность полета составляет до 35 часов. Аппарат оснащен модульной системой управления вооружением, позволяющей эксплантатам запускать с него ракеты собственной разработки.


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Комментарии 14
  1. Mavrikiy Сегодня, 05:46
    Не приятная хрень. 14 000 метров, это круто.
    Mavrikiy
    1. Alex_Rarog Сегодня, 06:17
      Однозначно с пзрк уже делать нечего. Тут только тор и выше...
      Alex_Rarog
      1. Мур Сегодня, 06:29
        Ну, строго говоря, "Тор" устойчиво до 10 км по высоте работает.
        Но и эта вот кракозябра на высоте 14 км или другой какой сильно против авиации ПВО повоюет?
        Мур
        1. sa-ag Сегодня, 07:07
          Цитата: Мур
          Но и эта вот кракозябра на высоте 14 км или другой какой сильно против авиации ПВО повоюет?

          какую-нибудь JDAM вне зоны действия ПВО сбросить
          sa-ag
          1. роман66 Сегодня, 07:22
            я где-то читал, что они хеллфайерами вооружены, а значит с 14000 уже хрен пульнешь, ниже идти надо
            роман66
  2. Комментарий был удален.
  3. Vita VKO Сегодня, 06:30
    SkyGuardian впервые может получить необходимое разрешение на полеты наравне с пассажирскими самолетами и вертолетами.
    Если такое разрешение и будет, то до первого летного происшествия. Дай Бог что бы при этом не погибли люди на пассажирском самолете.
    Vita VKO
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:55
    Дело не в беспилотнике,а в том дятле что им будет упровлять с земли. fool Ибо такие олухи и бьют то по свадьбам, то по стройтехнике ... fool
    Изгоняющий либероидов
    1. роман66 Сегодня, 07:18
      да и устойчивость канала связи в тесном пространстве
      роман66
      1. sa-ag Сегодня, 07:29
        Цитата: роман66
        да и устойчивость канала связи в тесном пространстве

        Обратите внимание на носовую часть, видите выпуклость, под ней станция спутниковой связи, так что теснота воздушного пространства тут на канал связи повлиять не сможет да и каким образом?
        sa-ag
        1. роман66 Сегодня, 07:45
          я хрен знаю как я только знаю, что все когда-нибуь ломается
          роман66
  5. Мар.Тира Сегодня, 07:00
    Цитата: Mavrikiy
    Не приятная хрень. 14 000 метров, это круто.

    Неприятная весть для ПВО.Пристроится к пассажиру и будет идти,с плюшкой на подвеске.Да если ещё по технологии малозаметности будут выпускать. Интересно бы было узнать у Рогозина,чем мы ответим?
    Мар.Тира
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:05
      чем мы ответим?

      В этом-то и проблема. Отстаем мы в этой области и это печально.
      rotmistr60
      1. роман66 Сегодня, 07:17
        пока только матом, видимо
        роман66
    2. Jovanni Сегодня, 07:40
      Пристроится к пассажиру и будет идти,с плюшкой на подвеске.


      Ну 388 км/ч для пассажира маловато будет ... но вообще хреново конечно...
      Jovanni

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