В США планируется сертификация первого ударного беспилотника
как сообщает интернет-портал nplus1.ru, американская компания General Atomics Aeronautical Systems завершила создание линейки новых ударных беспилотников SkyGuardian, которые могут быть сертифицированы для полетов в едином воздушном пространстве. Передача первого беспилотника предполагается в 2018 году.
В настоящее время беспилотные аппараты не могут выполнять полеты в едином воздушном пространстве, предназначенном для гражданской авиации. SkyGuardian впервые может получить необходимое разрешение на полеты наравне с пассажирскими самолетами и вертолетами. Предполагается, что их первым оператором станет Британия. Интерес к приобретению БЛА также проявили военные ведомства Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии и Австралии.
Новый беспилотник создается на базе ударного MQ-9 Reaper, его первый полет состоялся в конце 2016 года. Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 388 километров в час и на высоте до 14 тысяч метров. Продолжительность полета составляет до 35 часов. Аппарат оснащен модульной системой управления вооружением, позволяющей эксплантатам запускать с него ракеты собственной разработки.
В настоящее время беспилотные аппараты не могут выполнять полеты в едином воздушном пространстве, предназначенном для гражданской авиации. SkyGuardian впервые может получить необходимое разрешение на полеты наравне с пассажирскими самолетами и вертолетами. Предполагается, что их первым оператором станет Британия. Интерес к приобретению БЛА также проявили военные ведомства Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии и Австралии.
Новый беспилотник создается на базе ударного MQ-9 Reaper, его первый полет состоялся в конце 2016 года. Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 388 километров в час и на высоте до 14 тысяч метров. Продолжительность полета составляет до 35 часов. Аппарат оснащен модульной системой управления вооружением, позволяющей эксплантатам запускать с него ракеты собственной разработки.