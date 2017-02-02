ВСУ размещают танки в жилых кварталах Авдеевки

Вчера по всем крупным телеканалам прошли кадры съёмочной группы журналиста телекомпании «Би-Би-Си» Тома Бёрриджа из Авдеевки, в районе которой в последнее время развернулись полномасштабные боевые действия. Съёмочная группа британской телекомпании сняла видео, на котором прекрасно видно, что ВСУ размещают свои танки в жилом квартале Авдеевки, фактически прикрываясь мирными жителями.Ранее о том, что гражданскими лицами прикрываются «донецкие сепаратисты» (так ополченцев именуют в Киеве) постоянно и бездоказательно твердили представители Минобороны Украины. Теперь получено важное доказательство того, что украинская армия следует заветам бандеровцев, которые только и могли воевать с гражданским населением, им же пытаясь прикрываться при наступлении Красной армии. Причём доказательство, что обращает на себя особое внимание, получено из материалов западного СМИ, которое уж точно невозможно заподозрить в подтасовке материалов или пиетета перед ополчением Донбасса.Напомним, что несколько дней назад власти Авдеевки заявили о подготовки населения к эвакуации из города. Однако эвакуация населения так и не была проведена, а это говорит о том, что украинские танки стоят среди домов, в которых находятся мирные жители Донбасса.