09:03 02 февраля

ВСУ размещают танки в жилых кварталах Авдеевки

Вчера по всем крупным телеканалам прошли кадры съёмочной группы журналиста телекомпании «Би-Би-Си» Тома Бёрриджа из Авдеевки, в районе которой в последнее время развернулись полномасштабные боевые действия. Съёмочная группа британской телекомпании сняла видео, на котором прекрасно видно, что ВСУ размещают свои танки в жилом квартале Авдеевки, фактически прикрываясь мирными жителями.



Ранее о том, что гражданскими лицами прикрываются «донецкие сепаратисты» (так ополченцев именуют в Киеве) постоянно и бездоказательно твердили представители Минобороны Украины. Теперь получено важное доказательство того, что украинская армия следует заветам бандеровцев, которые только и могли воевать с гражданским населением, им же пытаясь прикрываться при наступлении Красной армии. Причём доказательство, что обращает на себя особое внимание, получено из материалов западного СМИ, которое уж точно невозможно заподозрить в подтасовке материалов или пиетета перед ополчением Донбасса.


Напомним, что несколько дней назад власти Авдеевки заявили о подготовки населения к эвакуации из города. Однако эвакуация населения так и не была проведена, а это говорит о том, что украинские танки стоят среди домов, в которых находятся мирные жители Донбасса.


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Комментарии 10
  1. Серый брат Сегодня, 07:26
    ОБСЕ присутствует в кадре.
    Серый брат
    1. Александр романов Сегодня, 07:29
      Цитата: Серый брат
      ОБСЕ присутствует в кадре.

      Ну и что,приехала льготница из общества слепых на машине ОБСЕ. Шо она там увидит
      Александр романов
      1. Серый брат Сегодня, 07:38
        Цитата: Александр романов
        Ну и что,приехала льготница из общества слепых на машине ОБСЕ. Шо она там увидит

        Как знать. Возможно им только вместе с журналистами туда попасть удалось.
        Я бы не стал делать поспешных выводов.
        Серый брат
    2. Злой543 Сегодня, 07:33
      Ну присутствует, а толку? Они же слепые. А про танки всу на западе скажут что их просто перегоняли на место дислокации. И вообще ВВС это путиноиды и агенты Кремля.
      Злой543
      1. Серый брат Сегодня, 07:41
        Цитата: Злой543
        Ну присутствует, а толку? Они же слепые.

        Я думаю что наблюдатели не слепые и исправно передают информацию о нарушениях.
        Другое дело, что эта информация нафиг никому не нужна
        Серый брат
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:27
    К городским боям что ли готовятся.
    По прежнему пытаются отжать кусочек территории у ДОНБАССА любым способом...ситуация по ТРОЦКОМУ ни войны ни мира...хуже не придумаешь.
    И наступать нельзя ...обвинят в нарушении МИНСК-2 и активно обороняться тоже не дают...тупик.
    Тот же ЛЕХА
  3. Волька Сегодня, 07:30
    сжечь все танки всу к вечеру
    Волька
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:35
    Они и дальше порпрут если власти республик будут только тупо аппелировать ко всяким международно -шпионским конторам типа пасе, обсе, оон и прочим,а не станут идти вперед до полной победы.
    Изгоняющий либероидов
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:56
    Так это не в первый раз. И минометы среди домов размещали и бронетехнику. Когда чувствуешь поддержку запада, то создается впечатление, что вседозволенность навсегда. Упыри одним словом.
    rotmistr60
  6. Lester7777 Сегодня, 08:08
    Надо бы ОБСЕ сказать, а то все видели, а они нет. Им может тоже хочется.
    Lester7777

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