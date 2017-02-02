"С отменой санкций «русский медведь» превратится в монстра"

Эта армия влияет на ситуацию в Европе самим фактом своего существования: она заставляет содрогаться подразделения, отправляемые для подкрепления в Прибалтику, и до смерти пугает восточноевропейские страны,

В США боятся, что отмена санкций приведет к резкому усилению Вооруженных сил России, пишет Defense One.«У ряда военных экспертов в США существуют опасения, что возможная отмена антироссийских санкций Дональдом Трампом позволит российской "оборонке" получить доступ к некоторым важнейшим технологиям, что значительно усилит военный потенциал России», – приводит статью РИА Новости Издание отмечает, что российские вооруженные силы считаются вторыми после американских, особо отмечая «совершенство российских систем ПВО, бронетехнику, а также разрабатываемые истребители пятого поколения».Помимо этого, российская армия растет количественно. Так в 2014 г была воссоздана Первая гвардейская танковая армия, дислоцированная на западе страны.цитирует издание главу независимого Потомакского института политических исследований, консультанта Пентагона Филипа Карбера.По словам автора статьи, «доступ к технологиям из списка военной продукции США увеличит и без того значительную российскую военную мощь, превратив "русского медведя" в настоящего монстра». При этом он отмечает, что хотя существующие санкции и не представляют непреодолимого препятствия для развития ВС РФ, они, тем не менее, «серьезно осложняют получение важных в военном плане технологий».Но в случае снятия с Москвы всех ограничений, эта задача будет значительно упрощена, заключает издание.