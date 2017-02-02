09:03 02 февраля

"С отменой санкций «русский медведь» превратится в монстра"

В США боятся, что отмена санкций приведет к резкому усилению Вооруженных сил России, пишет Defense One.



«У ряда военных экспертов в США существуют опасения, что возможная отмена антироссийских санкций Дональдом Трампом позволит российской "оборонке" получить доступ к некоторым важнейшим технологиям, что значительно усилит военный потенциал России», – приводит статью РИА Новости.

Издание отмечает, что российские вооруженные силы считаются вторыми после американских, особо отмечая «совершенство российских систем ПВО, бронетехнику, а также разрабатываемые истребители пятого поколения».

Помимо этого, российская армия растет количественно. Так в 2014 г была воссоздана Первая гвардейская танковая армия, дислоцированная на западе страны.
Эта армия влияет на ситуацию в Европе самим фактом своего существования: она заставляет содрогаться подразделения, отправляемые для подкрепления в Прибалтику, и до смерти пугает восточноевропейские страны,
цитирует издание главу независимого Потомакского института политических исследований, консультанта Пентагона Филипа Карбера.

По словам автора статьи, «доступ к технологиям из списка военной продукции США увеличит и без того значительную российскую военную мощь, превратив "русского медведя" в настоящего монстра». При этом он отмечает, что хотя существующие санкции и не представляют непреодолимого препятствия для развития ВС РФ, они, тем не менее, «серьезно осложняют получение важных в военном плане технологий».

Но в случае снятия с Москвы всех ограничений, эта задача будет значительно упрощена, заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.vesti.ru
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Комментарии 12
  1. cniza Сегодня, 08:36
    А США сегодня кто ? - это суппер монстр и паразит.
    cniza
    1. Alex_Rarog Сегодня, 08:45
      Ну так они и боятся что мы сможем их заменить... тогда доллар нафиг не кому не нужен будет и будет стоить дешевле бумаги на которой напечатан...
      Alex_Rarog
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:48
      cniza А США
      сегодня кто ? - это суппер монстр и паразит.
      Гельминт (глист) Здоровый полосатый глист
      Наблюдатель2014
  2. Серый брат Сегодня, 08:39
    Эта армия влияет на ситуацию в Европе самим фактом своего существования: она заставляет содрогаться подразделения, отправляемые для подкрепления в Прибалтику, и до смерти пугает восточноевропейские страны,

    Сильно не содрогайтесь там, а то какахи из штанин вываливаться начнут.
    доступ к технологиям из списка военной продукции США

    Ну его нафиг - чем дольше не будет американского барахла, тем скорее своё появится.
    Серый брат
    1. RussianRoulette Сегодня, 08:57
      Вот, как обычно, накатают пальцами зелёную козявку и вокруг неё пляшут. Что ж вы такие боязливые, раз такие великие и ужасные?
      RussianRoulette
  3. Jovanni Сегодня, 08:42
    По словам автора статьи, «доступ к технологиям из списка военной продукции США увеличит и без того значительную российскую военную мощь, превратив "русского медведя" в настоящего монстра». При этом он отмечает, что хотя существующие санкции и не представляют непреодолимого препятствия для развития ВС РФ, они, тем не менее, «серьезно осложняют получение важных в военном плане технологий».
    Но в случае снятия с Москвы всех ограничений, эта задача будет значительно упрощена, заключает издание


    Можно подумать что до санкций мы имели свободный доступ к американским военным технологиям! Вот они имели. Они памятник горби и алкоголику должны поставить и за технологии в том числе...
    Jovanni
  4. rotmistr60 Сегодня, 08:43
    позволит российской "оборонке" получить доступ к некоторым важнейшим технологиям, что значительно усилит военный потенциал России

    Вот она цель санкций и еще конечно попытка подорвать нашу экономику. А то Крым, Крым, Украина. Было бы желание, а повод всегда можно найти.
    rotmistr60
    1. Серый брат Сегодня, 08:52
      Цитата: rotmistr60
      Вот она цель санкций и еще конечно попытка подорвать нашу экономику

      Мы от их военки отродясь и так не видели ничего. Это пустое сотрясение воздуха.
      Серый брат
  5. Познающий Сегодня, 08:44
    Если-уж на то пошло, то санкции против России,( СВР, ГРУ laughing) ну никак не отражается как на совершенствовании ВС РФ, так и на усилении обороноспособности РОССИИ... Скорей наоборот.
    Познающий
    1. Копчёный Сегодня, 08:52
      За то на нас отражается повышение цен на что либо. Вон на днях хохма была, в Новосибирске хотят повысить тарифы комуналки из за экономии граждан.
      Сильная армия это здорово и правильно, но и крепкий тыл не железный.
      Копчёный
      1. Познающий Сегодня, 09:02
        Ну до маразма не только в Новосибирске доходят...

        "Водоканал" в Еврейской автономной области включил в свои счета сбор за выпадение осадков в виде дождя и снега, передает EAOmedia.

        Новая статья расходов для учреждений города обсуждалась на внеочередном заседании комиссии по вопросам территориального общественного самоуправления и городского хозяйства Думы Биробиджана. Перед местными властями выступил директор МУП "Водоканал" Андрей Пивенко.

        "На сегодняшний день предприятие [в связи с осадками] перекачивает более 3 млн тонн неучтенной воды, из-за чего несет колоссальные затраты. Нам приходится учитывать эти потери по водоотведению", - рассказал он.        - так что "перегибами" на местах должны- обязаны заниматься и уже не прокуратура, а ФСБ.
        Познающий
  6. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 08:49
    Ребята прилетели из 70-80 годов наверное и пишут свои статьи.
    Очень весёлые такие.
    Wild_Grey_Wolf

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