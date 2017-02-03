Медведь превратится в чудовище
Американские военные эксперты паникуют: рассуждая на тему вероятной отмены антироссийских санкций, они отмечают, что русский медведь после отмены может и вовсе превратиться в «чудовище». Русское оборонное ведомство получит доступ к технологиям, и Путин ещё больше усилит военный потенциал России.
Об опасениях американских военных экспертов по поводу вероятного усиления российской армии после отмены санкций рассказал Патрик Такер (Patrick Tucker) на портале «Defense One».
Если Дональд Трамп решит снять с России санкции, то некоторые ключевые военные технологии могут снова стать доступными для русских. Об этом толкуют некоторые эксперты в военной области.
Ещё с прошлогодней летней поры, когда Трамп завёл разговоры о возможном примирении США с Россией, идут споры по поводу отмены санкций. Причина понятна: Трамп заявил о своей готовности рассмотреть вопрос о снятии санкций.
Обсуждение этого вопроса в прессе привело к бурной реакции военных: некоторые из них всерьёз обеспокоены вероятным решением администрации Трампа об ослаблении ограничений на экспорт оружия и технологий США, которые «имеют решающее значение для сдерживания развития российских военных сил и средств».
В ходе обсуждения соответствующего вопроса один старший представитель министерства обороны, работавший в администрации Обамы, а с ним за компанию бывший посол и один эксперт по России привели ряд аргументов, которые показывают: отмена либо ослабление санкций могут привести к нарастанию мощи российских вооружённых сил.
Чтобы понять нынешнее состояние российско-американских отношений, сообщается в публикации, следует вернуться к весне 2014 года, «к скрытному маршу «маленьких зеленых человечков» по всей восточной части Украины».
Российские солдаты, «скрывая личности и работая вместе с русскоговорящими сепаратистскими группировками», «нагло» произвели захват земель. В последующие месяцы Барак Обама и Госдепартамент США «ввели ряд экономических санкций против путинского правительства». Одновременно Белый дом стремился обуздать военный рост России путём изменения правил, регламентирующих продажу за рубеж так называемых технологий двойного назначения.
Как сказал один высокопоставленный представитель американского министерства обороны, был ограничен экспорт «чувствительных технологий», и США добились от своих союзников и партнёров поддержки этих ограничений по отношению к России. Это повлияло на развитие российских систем вооружения нового поколения, убеждён эксперт.
Устранение запрета для американских компаний продавать России вооружения или технологии, входящие в соответствующий чёрный список, повысило бы военные возможности Путина и сделало бы его «гораздо более способным противником», сказал этот чиновник.
Россия и без того представляет подлинную военную мощь, однако в технологическом плане по-прежнему отстаёт от США, сообщается далее в материале. Технологический разрыв между странами восходит ещё к холодной войне. Даже в ту пору, когда траты Советского Союза на оборону соответствовали аналогичным расходам США, Соединённые Штаты имели преимущество за счёт ограничения продаж и передачи ключевых технологий. В качестве примера называется высокопроизводительный микропроцессор 80486.
Джон Эдвард Хербст, работавший в должности посла США на Украине во время президентства Джорджа Буша, напомнил, что было принято решение, направленное на предотвращение получения русскими этого микропроцессора. «Это стало сокрушительным ударом для них», — отметил экс-посол. «То же самое поставлено на карту и здесь», — полагает он.
Сегодня, сказал далее Хербст, даже с санкциями, военная сила Россия, по оценкам, является второй на планете. У русских есть «передовые зенитно-ракетные системы, в частности, С-400 и С-500, и очень сложные истребители». И есть, правда, пока в разработке, стелс-самолёт пятого поколения, который будет конкурировать с F-35 «Joint Strike Fighter».
Кроме того, военные России продемонстрировали «новую разрушительную тактику с использованием невооружённых беспилотных летательных аппаратов», действовавших против украинской артиллерии. «Их способность вести электронную войну путём создания помех и перехвата сигналов связи удивила многих западных наблюдателей», — говорит Филип Карбер, руководитель Потомакского института политических исследований и консультант Пентагона по вопросам, связанным с вооружёнными силами России.
Наконец, у России есть «огромная сила» в виде танков и бронемашин. Перечисляются Т-90, Т-72B3 и Т-14 «Armata». Ещё в 2014 году Россия завершила процесс возрождения 1-й гвардейской танковой армии. В сентябре Россия отправит эту армию в Беларусь для массовых военных учений. «Если они на самом деле реализуют это мероприятие, появятся там в сентябре, то вы сможете увидеть танковую армию прямо на польской границе», — замечает Карбер.
Вот так «медведь» превращается в «чудовище».
И если к этому самому медведю попадут запретные ныне технологии, собранные в чёрном списке Соединённых Штатов, то это сделает и без того значительные силы России «ещё более смертоносными». А это, в свою очередь, даст Путину больше возможностей для «запугивания соседей и нарушения норм международного права», считает автор.
Чёрный список включает сегодня электронное и компьютерное оборудование, например, передовые микропроцессоры и ряд технологий, пригодных для перехвата коммуникаций и борьбы с «электронным наблюдением или контролем». Получение таких технологий дало бы зелёным человечкам «явное преимущество при планировании операций гибридной войны».
В список также входят технологии лазеров и датчиков точности для бомб и ракет, а также те компьютеры и радиолокационное оборудование, которые могли бы сделать российские беспилотники воистину смертоносными.
Некоторые технологии могли бы улучшить способность российских разведывательных ведомств, интересующихся цифровыми данными и документами электронной почты. Используя новейшие технологии, русские смогли бы электронным способом ударить «по западным демократиям».
Впрочем, все эти ограничения доступ полностью не перекрывают: русские всё равно могут получить искомые технологии «от третьих лиц», а то и «украсть», используя «промышленный шпионаж или кибератаки», указывает Карбер. Однако запрет всё-таки мешает получить Кремлю эти технологии в срочном порядке.
Снятие же экономических санкций как раз будет способствовать приобретению Россией этих материалов у третьих сторон, считает Хербст.
Далее в статье отмечается, что Белый дом может отменить изменения санкционных правил «почти в одностороннем порядке».
Если бы это произошло, русские добыли бы технологии и первым делом привели бы свою военную технику в соответствии с американскими целями. Ракеты дальнего радиуса действия «Искандер» была бы настроены на «Patriot». Российские электронные меры обороны и контрмеры тоже стали бы более эффективными против американской силы: российское вооружение стало бы гораздо труднее обнаружить.
По словам представителя Пентагона, запрет на экспорт, реэкспорт или повторную передачу оборонных технологий, если такие сделки могут нанести ущерб национальной безопасности Соединённых Штатов, — давняя политика США. Вопрос в том, что теперь администрация Трампа будет решать, какая конкретно технология может «нанести ущерб национальной безопасности США», а какая — не может.
Мистер Хербст полагает, что назначенный министр обороны Дж. Мэттис прав, когда говорит, что наиболее опасная угроза для США — Россия. Русские желают «изменить порядок, созданный после окончания холодной войны, действующий ныне в Европе и Евразии, нет, они не говорят это чётко и ясно, но это же видно…» Их цель — ослабить НАТО и ослабить ЕС.
Напомним, в 2014 году Соединённые Штаты ввели ряд санкций в отношении различных российских оборонных и сырьевых компаний. В «блэк-листе» значатся Уралвагонзавод, «Алмаз-Антей», НПО машиностроения, структуры «Ростеха», в том числе концерны «Калашников» «Радиоэлектронные технологии» и др.
Список Обамы постоянно пополнялся. Под последние санкции, введённые 30 декабря 2016 года, попали ФСБ, ГРУ, автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (Зеленоград), ООО «Специальный технологический центр» (Санкт-Петербург) и компания «ЦОР секьюрити» («Цифровое оружие и защита»).
Эксперты сочли, что введением дополнительных санкций Барак Обама попытался максимально осложнить налаживание российско-американских отношений после смены администрации Белого дома. И сегодня, как видим, оборонные эксперты США настаивают на сохранении антироссийских санкций в полном масштабе.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru