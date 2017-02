Смит & Вессон «милитари & полис» – «револьвер без недостатков».

Эта статья… юбилейная – за номером 500 на сайте TOPWAR за два года, что я с ним сотрудничаю. Мог бы и больше написать, но, понятно, что нельзя же читать одного Шпаковского. Как бы там ни было, число 500 тоже достаточно большое, то есть в год это выходит по 250 опубликованных материалов. Какие-то статьи получаются лучше, какие-то хуже, какие-то пишутся «под настроение», какие-то становятся плодами многомесячных, а то и многолетних(!) исследований, какие-то написаны в соавторстве с моими коллегами – в любом случае мне приходится поработать с их текстами тоже. Уверен, что работа с сайтом продолжится и в дальнейшем, и его читателей, как тех, кому мои работы нравятся, так и тех, кому они поперек горла, ждет еще много всего интересного. Я долго думал, какой материал сделать пятисотым? Про наркома Ягоду с описью сделанных у него при аресте находок? Очередной про эффигии? Про культуру Японии, ну скажем, изображения самураев на ксилографиях уки-ё, про PR во всех его проявлениях или о чем-нибудь еще? И вот решил выполнить просьбу многих читателей ВО и написать про револьверы. Точнее, про один револьвер, который опять-таки мне довелось держать в руках и оценить с точки зрения удобства и «прикладистости». Я получил от этого большое удовольствие и… почему бы им не поделиться и с другими?!История этого револьвера лучшее свидетельство того, что ни один человек не бывает только умен. Судьба всегда отмеряет ему свою порцию глупости и так бывает всегда. То есть в чём-то он мудр как… а в другом – ну дурак-дураком! Вот и Самюэль Кольт - создатель самого популярного в США револьвера, самолично вырезавший его модель из дерева, создавший город Кольтсвилль – где женщины (!) выполняли на самых современных по тому времени станках работу закопченных мускулистых кузнецов, прекрасный специалист в области рекламы и маркетинга, не понял выгод от того, что ему первому предложил Ролинг Уайт в 1855 году, 3 апреля, получивший патент (номер патента 12608) на револьвер с барабаном со сквозными отверстиями. Но денег на развитие производства у него не было, и свою разработку он продал господам Смиту и Вессону. Не прошло и года, как они создали первый в мире револьвер по этой схеме: Smith & Wesson Model 1, выпускавшийся в 1857 –1882 гг.Револьвер «Military & Police» периода Второй мировой войны.Между тем Кольт умер, а расхлебывать последствия его недальновидности пришлось уже его вдове и…господину Уильяму Франклину, назначенному ею вице-президентом компании в 1865 году. Он попытался купить патент Роллина Уайта на барабан со сквозными каморами у Смита и Вессона, мотивируя это тем, что срок его действия вот-вот закончится, и они смогут сделать такой же револьвер. Однако остававшиеся до конца срока действия патента три года в оружейном деле – это большой срок. Поэтому он предложил своему инженеру Фридриху Тюру придумать что-то такое, что позволило бы им обойти патент Уайта и переделать все старые капсюльные револьверы в патронные. В результате этого получился револьвер, заряжаемый патронами без закраины с переднего торца барабана. Переделка существующих образцов вроде бы была не сложна – менялся только сам барабан, а на курок приклепывается боек для капсюля. Причем барабан сквозной сверловки не имел, так как патроны Тюра вставлялись в его каморы с усилием спереди и удерживались в них за счет трения между их стенками и выступающей из гильзы пулей. У револьвера был стопор ударника курка, благодаря которому тот можно было отключить и разрядить револьвер последовательными нажатиями на спусковой крючок и ударами курка по барабану. При этом пустые гильзы либо неиспользованные патроны выбрасывались из него вперед.Револьвер «Smith & Wesson Model 1»Почему сделано было так? Да потому, что Смит и Вессон еще раньше купили патент на автоматический выбрасыватель Чарльза А. Кинга, и ни одна другая фирма не могла в то время им воспользоваться! Так что как всегда и бывает в нашей жизни, всего один лишь неправильный шаг привел в действие целую лавину обстоятельств, которая накрыла фирму вдовы Кольта буквально с головой и едва не стала ее могилой. Спасла фирму инерция мышления военных - само название кольт было им хорошо знакомо, и они были согласны на переделочные револьверы по дешевой цене, нежели платить дороже, пусть и за более качественный товар никому особо неизвестных производителей, поставлявших свою продукцию в… далекую Россию, где, как все знали, люди пили водку прямо из самовара, а медведи так прямо гуляли по улицам…Реклама гражданских моделей «Смита и Вессона» в российской прессе начала ХХ века.Между тем Smith & Wesson Model 1 – 7-зарядный револьвер калибра .22 Short, и первая коммерчески успешная их модель, в которой применялся патрон с кольцевым воспламенением вместо раздельного снаряжения камор, оказался поистине революционным оружием, хотя внешне довольно невзрачным! Особенностью конструкции был, кроме сквозного барабана, еще и ствол, откидывающийся вверх на шарнире, вынимающийся при этом барабан и ударно-спусковой механизм одинарного действия с оригинальным сосковым спуском. Разряжался он, кстати, довольно долго: нужно было выбивать из барабана стреляные гильзы, насаживая его на находившийся под стволом шомпол-экстрактор! Но если у тебя был второй заряженный барабан, то перезарядить его было делом нескольких секунд – время для кольта недостижимо фантастическое!Затем в ход пошел автоматический экстрактор Кинга, и так появился знаменитый Смит и Вессон, поступивший на вооружение российской императорской армии!В 1876 году американские газеты писали, что если бы на вооружении кавалеристов отряда генерала Кастера были бы револьверы Смита и Вессона, а не примитивные «Кольты-Миротворцы» (срок действия патента Уайта к этому времени уже истек и так появился «Кольт–Миротворец»), то разгрома у Литтл Биг Хорна просто бы не случилось!Револьвер «Кольт-Миротворец», артиллерийская модель.Понятно, что после такого реприманда американские военные взялись за ум и начали смотреть на эту фирму совсем другими глазами!Между тем «критическая масса» изобретений, на которые опять-таки никто не обращал внимания, стала быстро расти! Так, в 1862 году Даниэл Мур взял патент и даже выпустил сколько-то револьверов, в которых ствол вместе с магазином мог поворачиваться влево-вправо таким образом, что казенная часть барабана открывалась на один патрон и, таким образом, прокручивая барабан, револьвер можно было перезарядить.Револьвер МураБейкон Гопкинс, (1862, US pat. No. 35419) произвел 300 револьверов .38 калибра с шестизарядным откидным барабаном, шестигранным стволом и сосковым спуском – очень современную для того времени конструкцию.Следом появился патент В. Мейсона (1865, US pat. No. 51117), в котором ось барабана была подпружинена. На конце под стволом была деревянная «шляпка», потянув за которую, эту ось можно было вывести из ее гнезда и откинуть барабан в сторону для перезаряжания. Но никто из мэтров на эту новацию внимания не обратил!Наконец, Лево в 1873 году запатентовал револьвер с откидывающимся барабаном и штырьком-толкателем для поочередного выталкивания гильз, тут, видимо, сказалась инерция мышления. Ну как же без штырька…А потом во Франции был сконструирован револьвер Сент-Этьен 1892 года и вот в нем-то, теперь уже штатном револьвере французской армии, барабан наконец-то сделали откидывающимся вправо. Вправо, потому что так было удобнее для конницы! Экстрактор барабана был ручной и находился на оси барабана! Револьвер был в ходу с 1893 по 1965 год и, несмотря на все нарекания (например, в вину ему ставился малый калибр и слабое действие пули), показал себя вполне действенным оружием.Схема револьвера Сент-Этьен 1893 года.Так что… оставалось все это собрать вместе, сесть подумать и сделать «револьвер без недостатков». И вот инженеры фирмы «Смит и Вессон» как раз и сделали такой револьвер – абсолютно все для его создания история им подготовила, а тут еще в 1900 году последовал правительственный заказ на служебный револьвер калибра 0.38 для армии и флота, правда, в количестве всего лишь 2000 экземпляров. Модель получила обозначение «Арми-Нэви», но других заказов сначала не последовало, так как война на Филиппинах показала, что останавливающее действие пули нового револьвера хуже, чем у кольта «Нью Сервис» калибра .45 (11,43-мм). Но тут производство этого револьвера поддержал своими закупками флот. Флотским офицерам он как раз и понравился: достаточно мощный, но и не слишком тяжелый, а ведь им стрелять из него приходилось очень редко!«Military & Police» с откинутым барабаном. Вид спереди.Вид сзади.А вот так это выглядит, когда он находится в руке.Но еще больше новый «смитвессон» приглянулся американским полисменам. У них на вооружении в это время состоял кольт «Нью Полис» обр. 1896 года калибра .32 (7,65-мм). Это было легкое и удобное оружие, однако останавливающее действие его пули было невелико. Более крупнокалиберные револьверы были тяжелы и громоздки, а вот этот оказался в самый раз. И полиция стала их заказывать наряду с флотом, а заказы – это деньги, а деньги – возможность дальнейшего совершенствования модели. К 1905 году его улучшали семь раз! Например, в 1902 году приспособили под более сильные патроны .38 Special. Все это дало основание переименовать револьвер, который как раз с 1905 года и стал именоваться «Military & Police» (то есть «военно-полицейский»), без указания на свое «флотское» происхождение. Наконец, когда в 1957 году все «смитвессоны» получили номера, этому револьверу дали номер 10. Вот под ним-то он и выпускается… до сих пор!Работа экстрактором.Конструкция револьвера проста и потому технически совершенна. Прежде всего, подчеркнем, что он имеет закрытую раму и потому прочнее тех же «переломных» револьверов «Энфильд». Барабан на шесть патронов у него откидывается влево после нажатия на кнопку защелки на левой стороне рамы позади барабана, что легко сделать большим пальцем руки. Ударно-спусковой механизм револьвера двойного действия, с открытым курком и расположенным на нем ударником. Прицельные приспособления очень просты: полукруглая мушка, выполненная заодно со стволом, и целик – продольный паз на верхней части рамы. Экстракция гильз осуществляется нажатием руки на подпружиненный шток экстрактора – то есть проще механизма не придумаешь!Сравнительные размеры нагана и «Military & Police». Как видите, чисто внешне они смотрятся практически одинаковыми по размерам. У «смитвессона» немного длиннее барабан и ствол, но этим все и заканчивается.В годы Второй мировой войны револьвер сначала выпускался для английских вооруженных сил под обозначением «К-200» или «.38/200» (вес пули 200 гран) калибром 9,65-мм, причем выпущено их было с 1940 по 1946 года 890000 экземпляров! «Военная и полицейская модель» выпускалась сначала с вороненым покрытием, но в годы войны стало не до изысков, поэтому перешли на покрытие методом фосфатирования, щечки рукоятки стали гладкими без всяких там фирменных эмблем, а снизу на нее приделали антабку для ремня. Эти револьверы поставлялись во все виды вооруженных сил Британского Содружества, а также партизанским формированиям. С 1941 года фирма «Смит и Вессон» стала поставлять револьверы «Военная и полицейская модель» и вооруженным силам США. Револьверы военного времени получили название «Victory» («Виктори») из-за буквы «V», стоящей перед серийными номерами.Вот так он лежит в руке у левши. Хорошо видно фирменное клеймо.Револьверы «Victory» выпускались со стволами длинной четыре дюйма (102 мм) и пять дюймов (127 мм), а для армии США только с шестидюймовыми стволами. Правда, 45-ый калибр превосходил эти револьверы по останавливающему действию пули. Но многим военным, не говоря уже о полиции, такая убийственная мощность и не требовалась!А вот так – у правши.Всего фирма «Смит и Вессон» произвела свыше 6 миллионов револьверов «Military & Police» и около одного миллиона моделей «Victory». Кроме того, их копии выпускались и в других странах, так что точно подсчитать, сколько их всего произведено, попросту невозможно! Известны револьверы со стволами длиной 51, 102, 127, 152, 165 и 232 мм – то есть на все случаи жизни и на любой вкус. Калибры, применяемые в револьверах этого типа: .38 Special, .38 Long Colt, .38/200. Вес незаряженного револьвера со стволом в пять дюймов – 880 г.Чисто личное впечатление от револьверов: по весу примерно равны, но наш наган почему-то кажется тяжелее. «Американец» хорошо лежит в руке, как в левой, так и в правой. Рукоятка у него однозначно удобнее нагановской. После «отстрела» пары барабанов нагана у автора на пальце появилась мозоль, ну, а у «смитвессона» спуск удивительно легкий. Откидывается барабан очень легко и так же легко работает на нем экстрактор. Одним словом, с этим револьвером «воевать легко и приятно» (насколько это вообще может быть легко!), а вот наган я бы посоветовал в пользование своему злому врагу!