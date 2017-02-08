Война, золото и пирамиды… Шепсескаф против всех! (часть шестая)

Считается, что фараоны Хеопс и Хефрен, то есть Хуфу и Хафра были деспотами и тиранами своего египетского народа, хотя… мнение это пришло от греков, а сами египтяне, скорее всего, думали совсем по-другому. Тяжко трудиться им было привычно. Главное, что за работу их кормили, а может быть даже и какие-то деньги давали. И потом, ведь они строили гробницы для богов, то есть занимались богоугодным делом, и кто знает, что именно они по этому поводу думали? Может быть искренне радовались, как, например, строители Беломор-канала, а ведь они радовались… Если верить газете «Правда», конечно! И пусть пирамида Менкаура была меньше, чем две предыдущие. Но это могло свидетельствовать о подрыве экономики, а вот общественная «мораль» могла оставаться на прежнем уровне.Вот так могла бы выглядеть пирамида фараона Джедефра, если бы она была построена.Тем более что и после Менкаура пирамиды продолжали строить! Правда, не пирамиды. А всего одна пирамида периода IV династии, которую нам осталось осмотреть. Ее повелел построить фараон Джедефра – одна из наиболее загадочнейших личностей среди древних египетских царей. В «Абидосском» и «Саккарском» списках фараонов он указывается, как правивший между Хуфу и Хафра. Греческий историк Манефон, возможно, называет Ратоисес и ставит за Менкаура. Такие египтологи, как Брестэд и Гардинер считали его сыном и, скорее всего, преемником фараона Хуфу; по Дриотону и Вандье он был преемником фараона Менкаура. По Рейснеру он был сыном фараона Хуфу от его ливийской (побочной) супруги. Другая версия, что он, напротив, был сыном Менкаура от наложницы (либо не главной жены). А сам в свою очередь был женат на своей сводной сестре — дочери Менкаура, рожденной от главной царицы Хенткау, что и помогло ему сесть на трон. Известно, что Джедефра правил восемь лет и, скорее всего, добился царской короны не вполне законным образом. Предположение, что он являлся узурпатором, совпадает со сведениями о смутах на закате IV династии. Кстати, это позволяет пролить свет на некоторые неясности, связанные с его пирамидой. В том числе тот факт, что она, видимо, так и не была окончена, и сразу же после его смерти, причем, скорее всего, насильственной, подверглась ограблению.А вот так она выглядит сегодня.Историю с фараоном Джедефра использовал известный советский писатель-фантаст в своей знаменитой дилогии «Путешествие Баурджеда» и «На краю Ойкумены», вообще-то книги вроде бы детские, исторические, но если подумать и внимательно их почитать, то… в достаточной степени антисоветские. Мне эта их направленность бросилась в глаза даже в детстве, но… взрослые «дяди и тети откуда следует» не заметили ничего!Реконструкция погребального комплекса фараона Джедефра.В «Путешествии Баурджеда» Джедефра изображен эдаким антиподом Хуфу. Он стремится противопоставить деспотизму и фанатизму жрецов Ра мудрость жрецов Тота. В итоге он заболевает – надо полагать, что жрецы Ра его просто отравили, а потом они еще и заманивают его в собственную пирамиду и там убивают! После чего, естественно, чтобы не разделить судьбы предшественника, фараон Хафра вновь напрягает силы всей страны ради строительства очередной «великой пирамиды». Но… никто не доказал правоты Ивана Ефремова. Как и того, что он ошибался!Пирамида-спутница в юго-восточном углу погребального комплекса фараона Джедефра.Ну, а теперь отправимся к пирамиде Джедефра — самой северной из всех египетских пирамид. Она находится около деревни Абу-Роаш (свое название деревня получила из-за находившегося здесь когда-то коптского монастыря св. Роха), примерно в девяти километрах к северо-западу от Гизы. Естественно, что туда надо ехать, потому что по пустыне столько пешком не пройти! Она расположена во впадине за утесом пирамидальной формы неподалеку от другой пирамиды и в настоящее время выглядит как жалкая груда развалин. Размеры ее должны были составить приблизительно 100X100 метров, но ничего из запланированного строителям достичь не удалось. Сегодня самая высокая ее часть не достигает и 10 метров. Зато хорошо сохранились ее подземные сооружения, доступные почти до самой погребальной камеры; дело в том, что строили ее методом… «открытой ямы», и когда поверхностная ее часть подвергалась разрушению, подземная осталась сверху открытой. Длина входного коридора составляет примерно 50 метров, стены имеют наклон 22°, сама пирамида была облицована гранитом, но, правда, сегодня ее погребальная камера целиком засыпана свалившимися сверху камнями.«Траншея» (язык не поворачивается назвать это «доком») для погребальной ладьи.От царского заупокойного храма, построенного на ее восточной стороне, почти что совсем ничего не сохранилось; что касается развалин нижнего храма, то их, пожалуй, еще можно отыскать под наносами песка, если пойти назад, то есть вниз по «восходящей» дороге, которую частично можно проследить на протяжении около 750 метров. К востоку от заупокойного храма в серой скале выбита темная траншея глубиной десять метров, длиной 35 и шириной в 3,7 метра. Скорее всего, ее высекли для царской «солнечной ладьи», хотя непонятно, зачем она такая глубокая. Дно ее покрывает красноватая известняковая крошка и обломки скал. В них можно легко узнать фрагменты статуй, которые были разбиты, скорее всего, умышленно и при этом одновременно. Иван Ефремов, например, пишет, что они были разбиты сразу после убийства фараона и что это постарались жрецы Ра. Но… факела ведь им при этом никто не держал, так что кто и как разбивал эти статуи, никому не известно.Гулять в окрестностях пирамиды Джедефра одному не рекомендуется. Можно запросто свалиться в какой-нибудь ров, и кто тебя оттуда будет доставать?Впервые об этой пирамиде сообщил англичанин Перринг, посетивший ее и измеривший по поручению Вайса в 1837 году. Через шесть лет сюда прибыл известный археолог Лепсиус, который перед этим рядом с ней изучал остатки другой пирамиды, которую Перринг почему-то не заметил. Лепсиус сделал чертеж пирамиды Джедефра; причем тогда она была выше, чем сейчас, ее высота достигала 12 метров.«Открытая яма» пирамиды Джедефра.В 1900 году здесь работала экспедиция французских археологов. Они нашли две головы от статуй Джедефра, одна из которых находится в Каире, а другая, понятно, что в Лувре. Интересно, что обе сделаны из кремня, что, видимо, соответствовало характеру владыки. Французы попытались расчистить завал из камней, засыпавших погребальную камеру, но… им не хватило денег! Так что если кто-то богатый «вложится» в это дело, то… он вполне может раскопать царский саркофаг (или то, что от него осталось!), который должен находиться под этими камнями. Почему от нее так мало осталось? Дело в том, что благодаря своему уединенному местоположению ее было удобно разбирать на камень. Известно, например, что 1880-х годах с территории этой пирамиды вывозили по 300 верблюдов, нагруженных камнем за день! Разбирать другие пирамиды уже в то время было опасно. А про эту мало кто знал, основание ее было выложено ценным розовым гранитом – вот ее и разобрали на строительный материал!Схематический чертеж погребальной камеры пирамиды Джедефра.Ведь и до сих пор ни пирамида Джедефра, ни ее безымянная соседка так больше ни у кого интереса и не вызвали. Туристы туда тоже не ездят, хотя Абу-Роаш совсем недалеко от Каира.Мы прощаемся с пирамидой Джедефра…Но, тем не менее какие-то процессы в египетском обществе того времени все-таки имели место быть. И процессы очень значительные во всех отношениях, так как иначе просто невозможно объяснить почему последний фараон IV династии, Шепсескаф, выстроил себе не пирамиду, а мастабу, которая так и называется —«Мастаба фараона». Это нечто совершенно непохожее на гробницы его предшественников! Надгробие в форме огромного саркофага из цельной, да-да, из цельной гранитной глыбы; хотя облицовка ее и была сделана из известняковых плит. Размеры основания впечатляют: 100X75 метров, а высота мастабы, считается, могла достигать 20 метров. Но опять мастабу это «сооружение» копирует только внешне. На самом деле это всего лишь огромный блок из камней, без каких бы то ни было помещений внутри. К востоку от него расположен заупокойный храм, соединенный дорогой длиной в километр с нижним храмом. «Мастабу фараона» окружала двойная ограда. Подземная часть гробницы Шепсескафа сохранилась хорошо: там имеется низкий коридор, ведущий в «переднюю» и затем в шесть прямоугольных кладовых. Площадь ее составляет 7,8X4,1 метра, высота — 4,4 метра. Изнутри стены камеры покрыты гранитными плитами. Кроме того, внутри у нее до сих пор можно видеть обломки саркофага, изготовленного из очень редкого материала – черного песчаника. Сначала ученые считали это сооружение неоконченной пирамидой, о чем тот же Лепсиус писал в 1843 году, затем — другой столь же известный археолог Мариетт (в 1859 году), а вот кому эта мастаба принадлежит, определили лишь в 1924/25 году французские археологи.Мастаба ШепсекафаВсе ближе…Ближе...Дошли до ее угла…… И вот опять смотрим на нее немного издали.Итак, Шепсескаф поразил своим погребением всех: не только своих подданных (на что есть намеки), но и современных ученых. С чего это он выбрал для него форму, характерную лишь для надгробия царских чиновников? Почему он не приказал похоронить себя рядом с Менкаура, Хафра и Хуфу, построил гробницу в Саккара вблизи от гробниц того же Снофру? Почему он нашел для нее столь странное место в виде голой расщелины в таком месте некрополя в Саккара, откуда практически и не видно пирамид в Гизе и в Дашуре? А ведь сначала все шло по накатанной дорожке. Так, на обратной стороне Палермского камня были обнаружены летописи Шепсескафа. И хотя от первого года его правления сохранилась лишь часть, там можно прочитать: «выбрать место пирамиды Кебеху-Шепсескаф», то есть «Шепсескаф чист». Значит, сначала он все-таки хотел быть погребенным в пирамиде? Но затем почему-то приказал ее перестроить в мастабу! Возникает впечатление, что своим погребением он хотел отличиться от всех прочих своих предшественников. Хотя, этот его поступок, в общем-то, не так даже и показателен – ну «понравилось место». Более значимым представляется то, что в отличие от предшествовавших ему фараонов он не включил имя бога Ра в свое тронное имя. А вот это уже серьезно! Ведь с этим именем он должен был предстать перед богами. Вы понимаете, что это значит, предстать перед богами?! Это же страшно! Поэтому следует богов задабривать, а не… озлоблять. А он почему-то не захотел называться «сыном Ра»!А вот это голова… то ли Шепсескафа, то ли Менкаура, но точно никто не знает.Причем его наследник Усеркаф опять построил себе пирамиду, да еще и солнечный храм. То есть если тогда в Египте и имели место какие-то дворцовые интриги или «терки» со жрецами, они не носили характер «движения», а были своего рода «личным делом» фараона. Но как бы там ни было факт налицо и загадка остается!Реконструкция внешнего вида мастабы Шепсескафа и ее внутреннего устройства.Погребальная камера. Ее расположение и устройство.Традиционно считается, что грандиозные пирамиды царей IV династии разорили страну куда больше, чем все проигранные войны вместе взятые. Предания гласят, что народ взбунтовался против их мании величия, и, хотя и считал их богами, повиноваться отказался. Возможно, поэтому Шепсескаф и не захотел, а может быть просто и не мог выстроить себе пирамиду. И не являясь приверженцем культа бога Ра, он не очень-то и беспокоился о том, чтобы над местом его упокоения сиял священный бенбенет. Но все это лишь догадки, а все тайны свои Шепсескаф вместе с собой унес в могилу.Вход в мастабу Шепсескафа. Как видите, промежутки между камнями здесь такие, что не только лезвие ножа – топор и тот легко войдет. И вот «это» построили люди, учившиеся у пришельцев?!Очевидно лишь одно: «эпоха великих пирамид» в Египте закончилась царем, который вообще не стал строить себе пирамиду. Но прекратилось ли после его смерти строительство пирамид? Что ж, ответ на этот вопрос будет дан в следующем материале.Продолжение следует…