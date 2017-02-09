Боевая история замка Сент-Эндрюс
Наверное, постоянные читатели ВО уже заметили, что периодически здесь появляются статьи о замках, расположенных подчас в самых удивительных местах, и у каждого из них своя история. Какой-то замок славится своей архитектурой, у какого-то столь кровавая история, что кровь буквально стынет в жилах, а какой-то ну просто красив и оригинален. Несколько раз читатели этих материалов высказывали пожелания больше уделить внимания «боевой истории» того или иного замка и почему так – понятно. Понятно, но не всегда можно выполнить. Очень часто в описаниях замков присутствуют такие фразы: «был осажден», «был взят», но как проходила осада и как он был взят, история, увы, умалчивает.
Вот все, что сегодня осталось от замка Сент-Эндрюс.
Однако есть в той же Англии замок, о боях за который в английских источниках рассказывается очень подробно, хотя сам замок этот сегодня всего лишь груда развалин. Это замок Сент-Эндрюс, расположенный в городке с тем же названием, где находится старейший в Шотландии университет, основанный в 1403 году. Треть населения города сегодня – студенты, а остальная часть сдает им комнаты и их обслуживает. Сам город тоже очень древний. Во всяком случае, известно, что новый собор Святого Андрея начали в нем строить в 1158 году (а старый был построен там задолго до этого!), но освятили его только в XIV веке уже при короле Роберте Брюсе. Почему так долго? Да потому, что размеры этого собора для тех времен просто потрясают.
А это то, что осталось от собора Св. Эндрю. Рядом Башня Св. Регулы – еще более древняя, чем сам собор, но все-таки сохранившаяся до наших дней.
Вид на город Сент-Эндрюс, замок и руины собора с башни Св.Регулы.
Остатки одной из стен собора Сент-Эндрюс. Поистине, это было бы украшение и этого города, и всего местного побережья!
Здесь же хранились и мощи Святого Андрея, но в период Реформации он был разрушен, а мощи утеряны (словом, все случилось так, как это было показано в советском кинофильме «Последняя реликвия»!), и сейчас на его месте остались лишь развалины, даже по ним можно сказать, каким величественным было это сооружение в то далекое от нас время. Соответственно мощным и хорошо укрепленным был и находившийся буквально напротив этого собора замок, расположенный на морском берегу…
Ну, а осада и битва за замок Сент-Эндрюс имели место в 1546 – 1547 гг. и последовали после убийства в нем кардинала Битона группой радикалов-протестантов. После этого они зачем-то остались в замке и были осаждены в нем губернатором Шотландии Арраном. Осада продолжалась течение 18 месяцев, пока замок, наконец, сдался французской эскадре после ожесточенного артиллерийского обстрела. Протестантский гарнизон, в том числе и протестантский проповедник Джон Нокс, отвезли во Францию и решили использовать в качестве рабов… на галерах.
Во избежание несчастных случаев в замке везде установлены ограждения.
Ну, а до того Сент-Эндрюс замок являлся резиденцией кардинала Дэвида Битона и его любовницы Марион Огилви. Причем обладавший немалой властью Битон был против брака Марии Стюарт с принцем Эдуардом, позднее ставшим королем Англии Эдуардом VI. Это не понравилось Генриху VIII, и он нашел людей, готовых… устранить кардинала с политической арены! Ну и искал их его посол в Шотландии Ральф Задлер, предлагавший либо захватить, либо просто убить несговорчивого кардинала.
Территория замка совсем невелика и просто непонятно, как в нем 18 месяцев находился совсем немаленький гарнизон.
В субботу 29 мая 1546 года заговорщики разбились на четыре группы. Пять человек переоделись каменщиками и пробрались в замок. Главный заговорщик Джеймс Мелвилл также оказались в замке с целью договориться о встрече с кардиналом. Уильям Киркалди из Грэнджа и еще восемь человек вошли в замок по подъемному мосту, где к ним присоединился некий Джон Лесли из Паркхилла. То есть заговорщиков было очень много. Вместе они одолели охранника Амвросия Стирлинга, ударили его ножом и бросили труп в ров.
Затем они ворвались во внутренние покои замка, где Питер Кармайкл ударил кардинала в его комнате или на спиральной лестнице в восточной башне замка. Для того чтобы удержать сторонников кардинала в городе во главе с Джеймсом Лермонтом из Дарзи от попыток нападения, они повесили тело убитого так, что бы его было хорошо видно.
Герб кардинала Битона, обнаруженный в одном из покоев замка.
Далее заговорщики зачем-то посыпали тело Битона солью, завернули его в свинец и погребли в море напротив башни замка. Причем сразу же возникла легенда о призраке кардинала, бродящем ночами по подвалам замка. Нечистая совесть, она всегда ищет себе оправдания…
Губернатор Арран был в это время занят на осаде замка Думбартон на западе Шотландии, который был взят им 8 июля 1546 года.
Затем парламент Шотландии в Стерлинге 11 июня 1546 года издал прокламацию, запрещавшую помогать убийцам, засевшим в этом замке. Ну, а те, согласно дошедшим до нас местным хроникам, занимались тем, что грабили местных жителей, сжигали их дома и «использовали свои тела в блуде с женщинами праведными» - такая вот тяжелая, как булыжник, английская фраза, аналогичная всем известному примеру «я имею собаку»). Тем временем Арран начал готовиться к осаде замка. Монастырям в Шотландии было приказано заплатить налог в размере £6000 на покрытие расходов на его восстановление, поскольку было очевидно, что пострадает он в ходе боевых действий очень сильно. Кроме того, Норман Лесли и Киркалди из Грэнджа вместе со всеми их пособниками были отлучены за убийство кардинала от церкви. 23 ноября в замок доставили копию этого «великого злословия» в адрес убийц, чтобы они одумались и сдались.
Замок во время отлива.
В октябре 1546 года войска Аррана подошли к Сент-Эндрюс, и осада началась всерьез. Было решено прокопать тоннель под башню Фор и взорвать ее. Французский посол Одет де Сельве, находившийся в лагере осаждавших, сообщал 10 ноября, что его копают уже 18 дней. Но защитники замка вырыли встречный ход! Несмотря на то, что копать приходилось твердые породы, тоннели были прорыты и более того – встретились под землей! Затем их вновь открыли в 1879 году и сегодня они остаются открытыми для туристов, как образец старинного военного инженерного искусства. Причем защитники замка вырыли не один, а целых три тоннеля, прежде чем они добрались до нападающих и успешно взорвали контрмину.
Вот так он выглядит зимой.
Артиллерия Аррана состояла из пушек, имевших собственные имена: «Crook-mow» и «Thrawynmouthe» (такие вот странные имена, и кто бы еще знал, что они означают), и орудие с более понятным названием «Глухая Мэг». Пальба по замку не затихала до самой ночи, и его защитники тоже отстреливались, и при этом убили королевского наводчика Джона Бортвика, мастер-артиллериста Аргайла и нескольких других пушкарей. После двух дней непрерывных потерь среди своих артиллеристов Арран отказался от обстрела замка.
Вот из таких пушек в то время тоже стреляли, только стояли они на лафетах. Кадр из фильма «Последняя реликвия». А еще там есть замечательная фраза Романа Быкова: «Мужики есть мужики!»
В ноябре он узнал, что английская армия была уже в пути, чтобы помочь защитникам замка, поэтому он приказал подчинявшимся ему кланам вывести своих людей к морю и противостоять британскому вторжению. Впрочем, то, что замок стоял на берегу моря, помогало его снабжению и без помощи английских кораблей. Например, туда переправили на лодках 60 свинцовых ядер, отлитых из свинца с крыш союзников защитников замка. Доставлялись таким образом и продовольственные припасы, но тем не менее и Уолтер Мелвилл, и еще двадцать человек в замке умерли из-за плохого питания и несвежей рыбы.
Фотография замка начала ХХ века. Музей Поля Гетти.
Но тут последовала личная просьба со стороны Генриха VIII (он написал Аррану 20 декабря 1546 года письмо с просьбой отказаться от осады) о прекращении военных действий, причем Лесли и Уильяму Киркалди были даны каждому по £100 от Тайного Совета Англии. По словам короля, люди, осажденные в замке, были его друзья и «доброжелатели к английскому браку».
Просьба такого короля, каким был Генрих VIII, это уже почти что приказ, пусть даже он был и монарх иностранный. И вот 18 декабря 1546 года было подписано перемирие, по которому осажденные в замке должны были там и оставаться в ожидании отпущения от Папы грехов за убийство, а затем им будет разрешено сдать его на хороших условиях. В качестве залога доброй воли осажденные протестанты послали Аррану двух заложников, двух младших сыновей семейства Грейндж, и брата лорда Рутвена, 20 декабря доставленных в город Кингорн.
Ворота замка. Вид изнутри.
На помощь осажденным от Генриха VIII прибыли также два итальянских военных инженера: Гийом де Розетти и Анджело Аркано. После смерти Генри на 27 января 1547 года его сын Эдуард VI решил не посылать вооруженную помощь осажденным. Правда, английские корабли привезли им оружие и боеприпасы, но Сент-Эндрюс был блокирован с моря шотландским военно-морским флотом и помощь до них не дошла. Зато осажденные предложили отправить письмо Папе, чтобы он их… не прощал! Тогда, мол, нам придется сидеть в этом замке и дальше, что рано или поздно вынудит англичан им помочь, ведь они же братья по вере!
Та же башня с воротами – вид снаружи.
Тем не менее отпущение прибыло в апреле 1547 года, но осажденные сдаться отказались. К замку вновь вышли английские корабли с продовольствием, однако шотландцы их захватили. И так бы это «перетягивание каната» продолжалось бы и дальше, но тут в конфликт в июле 1547 года вмешался король Франции Генрих II. Он решил послать флот, чтобы взять замок для шотландского правительства. Хотя флот и был замечен английскими наблюдателями, они решили, что на борту находится Мария Стюарт. Между тем к берегам Шотландии подошли 24 боевых корабля и блокировали Сент-Эндрюс с моря и залив Ферт-оф-Форт.
Подземные галереи минной войны.
В общем-то, безрезультатный обстрел с французских кораблей продолжался в течение 20 дней, после чего был начат штурм, и защитники были уже истощены от чумы. При этом осаждающие разместили свои орудия даже на башне церкви Сент-Сальватора и башне собора Сент-Эндрюс. Канонада началась до рассвета в субботу 30 июля. Бомбардировка с суши продолжалась несколько часов, причем пушки замка активно отвечали, и даже убили несколько гребцов на галерах французского флота.
Колодец, снабжавший водой гарнизон.
На следующий день обстрел замка из 14 пушек, находящихся на суше, был продолжен, но потом сильный дождь заставил их замолчать. И тогда Уильям Киркалди из Грэнджа начал вести переговоры о капитуляции с Леоне Строцци, приором Капуи, находившимся среди осаждавших.
Между тем новость о том, что французский флот осаждает замок Сент-Эндрюс, 27 июля дошла до Лондона. 1 августа 1547 года адмиралу Эдварду Клинтону было приказано отправиться в Сент-Эндрюс и помочь его защитникам «так быстро, как только ветер или погода это позволят». Но… бюрократия в Англии уже тогда работала настолько «эффективно», что Клинтон не получил этого приказа вплоть до 9 августа, когда какие бы то ни было действия предпринимать было уже поздно.
Вид на замковый двор и башню с воротами.
В итоге всех сдавшихся в качестве трофеев забрали себе французы и посадили гребцами на галеры. Посол Англии во Франции заявил Генриху II, что это был недружественный акт в отношении Британии, «но зато дружественный в отношении Шотландии» – ответил король. Правда, потом началась уже серьезная война с Шотландией, шотландцы в ней были разбиты и Генрих перестал их поддерживать, видимо, посчитав, что тем, кому Бог благоволит, он посылает победу, а не поражение!
Вид на замок с моря в отлив.
Замок же был сильно разрушен, а впоследствии существенно перестроен архиепископом Джоном Гамильтоном, незаконнорожденным братом губернатором Аррана и преемником кардинала Битона.
Современный вход в замок.
Вот вам и конец боевой истории замка Сент-Эндрюс. Вот так тогда воевали, причем очень похоже на то, как воюют теперь, разве нет?
Автор: Вячеслав Шпаковский