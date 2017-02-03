Расстрел в гараже. Как в Эфиопии начался «красный террор»

3 февраля 1977 года, ровно сорок лет назад, в Эфиопии произошел военный переворот, в результате которого у власти в стране окончательно закрепился Менгисту Хайле Мариам — одна из самых примечательных и неоднозначных фигур в новейшей истории африканского континента. Переворот 3 февраля получил широкую известность в мире еще и благодаря жестокости, с которой он был осуществлен. Менгисту Хайле Мариам и его сторонники без зазрения совести расправились со своими вчерашними соратниками по Эфиопской революции 1974 года.За три года до описываемых событий в стране произошел первый военный переворот, вошедший в историю как Эфиопская революция. Этот переворот положил конец тысячелетней традиции эфиопской монархии. Мятежные военные под руководством генерал-лейтенанта Амана Микаэля Андома (1924-1974, на фото), занимавшего пост министра обороны и начальника генерального штаба эфиопских вооруженных сил, свергли императора Хайле Селассие I, правившего страной почти 45 лет. Антимонархическая революция была поддержана значительной частью эфиопского населения. То, что ее возглавил сам министр обороны, свидетельствовало и о полной потере императором влияния и авторитета среди военно-политической элиты страны. Однако, военная элита недооценила то обстоятельство, что средние и младшие офицеры не собирались останавливаться на свержении императора — к этому времени среди них уже распространились революционно-социалистические идеи, действовали подпольные организации, ориентировавшиеся на советскую или китайскую модели социализма.Сразу же после революции был создан Временный военно-административный совет (Дерг), к которому и перешла вся полнота власти в стране. В состав Дерга первоначально вошли 12 офицеров, а его председателем стал генерал-лейтенант Аман Андом. Представитель имперской военной элиты, Аман Андом выступал против жестких мер в отношении свергнутого императора и его окружения, особенно против расстрелов высших чиновников старого режима. Кроме того, Андом рассчитывал на мирное решение конфликта с эритрейскими повстанцами, выступавшими за отделение от Эфиопии провинции Эритрея. Такие позиции генерала по ключевым вопросам не устраивали более радикальную часть революционных военных. Хотя генерал Аман Андом пользовался большим влиянием среди офицеров ВВС, императорской гвардии и Инженерного корпуса, ему так и не удалось поставить под контроль ситуацию в многочисленных частях сухопутных войск.Противоречия внутри Дерг нарастали, и 7 октября 1974 года прозвенел «первый звонок» — отряды, поддерживавшие революционеров, напали на штаб-квартиру Инженерного корпуса, считавшегося основной поддержкой генерала Андома. В результате перестрелки тогда погибли 5 военнослужащих. 15 ноября 1974 года Андом обратился к эфиопской армии и рассказал о противоречиях внутри Дерга, но это обращение уже не могло изменить ситуацию. 17 ноября 1974 года на генеральной ассамблее Дерга генерал Аман Андом был смещен с поста председателя временной военной администрации. Заговором против него руководили подполковник Менгисту Хайле Мариам, занимавший пост первого заместителя председателя Дерга, и бригадный генерал Тэфэри Бенти (1921-1977), командовавший 2-й армейской дивизией, дислоцировавшейся в Эритрее.— лидеры Дерг Менгисту Хайле Мариам и Тэфэри БентиПосле смещения генерала Андома радикалы внутри Дерг приступили к жестким мерам в отношении старой эфиопской элиты, в которой они видели повышенную опасность для революции. 23 ноября 1974 г. Менгисту Хайле Мариам, ставший временным председателем Дерга, приказал казнить 59 аристократов, включая 2 бывших премьер-министров, 12 губернаторов и 18 генералов. В ту же ночь верные Менгисту войсковые части окружили резиденцию свергнутого генерала Амана Андома и после двухчасового боя с охраной убили бывшего министра обороны. По другим данным, генерал Андом застрелился сам, не желая признавать свое поражение.28 ноября 1974 года председателем Временного военно-административного совета Эфиопии был утвержден бригадный генерал Тэфэри Бенти. На момент назначения руководителем Дерга генералу Бенти было 53 года. Уроженец центрально-эфиопской провинции Шоа, он выбрал путь профессионального военного сразу после окончания средней школы и получил образование в военной академии в Холете. Карьера Тэфэри Бенти развивалась стремительно. Уже в 33 года он был назначен командиром 3-й армейской дивизии, дислоцировавшейся в провинции Огаден. Затем его перевели в личный штаб императора Хайле Селассие I, а с 1965 г. Бенти служил на должности военного атташе Эфиопии в Соединенных Штатах Америки. Это была очень ответственная должность, учитывая, что США в тот период были одним из ключевых военно-политических партнеров империи. В 1970 г. полковник Бенти вернулся на родину, а в 1972 году получил звание бригадного генерала. Весной 1974 года Бенти стал заместителем командира 4-й армейской дивизии, позже возглавил военную академию в г. Харэр. 12 сентября он принял участие в свержении Хайле Селассие I и был включен в состав Временного военно-административного совета. Примерно в это же время он стал командиром 2-й армейской дивизии, дислоцировавшейся в Эритрее.Тэфэри Бенти находился на более радикальных позициях, чем генерал Аман Андом, свергнутый революционерами в ноябре 1974 года. Однако, и Бенти с недоверием относился к еще более радикальному Менгисту Хайле Мариаму и его сторонникам. В первые годы после революции в Эфиопии развернулась конкуренция между двумя основными политическими партиями, сыгравшими важную роль в революционных событиях — Эфиопской народно-революционной партией (ЭНРП) и Социалистическим Всеэфиопским движением (СВЭД). Обе партии находились на марксистско-ленинских позициях, однако имели, как часто бывает в Африке, разный этнический фундамент. Эфиопская народно-революционная партия опиралась на амхара — народ, давший начало эфиопской государственности. Социалистическое Всеэфиопское движение большим влиянием пользовалось среди народа оромо, родственного сомалийцам.Эфиопская народно-революционная партия (на фото — одна из ее демонстраций) была создана в 1972 году в Западном Берлине — под названием Народная организация освобождения Эфиопии. Важную роль в ее создании сыграли палестинские студенты, входившие в Демократический фронт освобождения Палестины. ЭНРП выступала за свержение монархии и ликвидацию феодализма в Эфиопии, за народно-демократическую революцию и строительство социалистического государства. Генерал Тэфэри Бенти, стремясь ограничить растущее влияние Менгисту Хайле Мариама — своего основного соперника в руководстве революционной Эфиопии, предпочел опереться на поддержку Эфиопской народно-революционной партии. Тем временем, в стране развернулось серьезное противостояние между ЭНРП и СВЭД. Эфиопская народно-революционная партия обвинила СВЭД в поддержке Менгисту Хайле Мариама и в «фашизме». Позиция ЭНРП заключалась в том, что Дерг стоит на авторитарных позициях и представляет собой препятствие для развития институтов народной демократии. Хотя Тэфэри Бенти сам был председателем Дерга, он стремился минимизировать влияние Менгисту Хайле Мариама и поэтому предпочел использовать ЭНРП в качестве инструмента. В свою очередь, СВЭД поддерживал Дерг как институт управляемой демократии, позволяющий побороть контрреволюционные тенденции в эфиопском обществе. Менгисту Хайле Мариам сделал упор на поддержку СВЭД и, как оказалось, не прогадал.В 1976 году в стране начались открытые столкновения между членами двух крупнейших марксистко-ленинских организаций. Они переросли в убийства сторонников Менгисту Хайле Мариама и правительственных служащих. Так, были убиты Теодорос Бекель и Темеслин Меде — профсоюзные деятели. В сентябре 1976 года активисты Эфиопской народно-революционной партии предприняли покушение и на самого Менгисту Хайле Мариама. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения подполковника. Он понял, что если не начать действовать самыми радикальными методами, то в ближайшее время он может лишиться не только рычагов влияния в Дерг, но и жизни. Мариам стал готовить заговор с целью смещения генерала Тэфэри Бенти и ликвидации его сторонников.В советской исторической литературе события, происходившие в 1975-1977 гг. в Эфиопии, подавались как борьба «реакционеров» и «прогрессивных сил», хотя в действительности это была банальная борьба за власть между различными группами новой политической элиты Эфиопии. Тэфэри Бенти, стремясь ограничить влияние Менгисту Хайле Мариама, активно спекулировал на теме необходимости передачи власти гражданским органам и создания единой политической партии, на роль которой предполагалось предложить Эфиопскую народно-революционную партию. В свою очередь, Менгисту Хайле Мариам был убежден в необходимости сохранения всей полноты власти в руках военных. Внутри Дерга начался раскол, вызванный наличием в рядах ВВАС представителей двух противоборствующих течений.В составе Дерг был сформирован комитет под руководством капитана Могэса Уольде Микаэля, перед которым была поставлена задача реформировать структуру Временного военно-административного совета. 29 декабря 1976 года генерал Тэфэри Бенти выступил с речью, объявив о реорганизации Дерга. В результате этой реорганизации были существенно урезаны полномочия самого Менгисту Хайле Мариама. Ряд его ключевых сторонников был переведен в сельскую местность — подальше от столицы. Масштабное влияние в Дерге приобрели генеральный секретарь ВВАС капитан Алемайеху Хайле и глава административного отдела ВВАС капитан Могэс Уольдэ Микаэль, которые выступали против Менгисту Хайле Мариама и являлись инициаторами реформирования Временного военно-административного совета. Далее Тэфэри Бенти подверг критике отсутствие в Эфиопии авангардной партии и заявил о недопустимости и неоправданности политического противостояния Эфиопской народно-революционной партии и Социалистического Всеэфиопского движения. Менгисту Хайле Мариам оказался в очень опасной ситуации — дальнейшие действия его противников могли привести к окончательной потере власти. Поэтому подполковник решил действовать немедленно. Он заручился поддержкой подполковника Даниэля Асфау.3 февраля 1977 года на заседание Дерга ворвалась группа солдат под командованием подполковника Асфау. Угрожая собравшимся членам ВВАС автоматическим оружием, солдаты загнали их в гараж и заперли. Затем в гараж прибыл подполковник Асфау, который распорядился открыть огонь по арестованным членам Дерга. По некоторым данным, в расправе над руководством Дерга принимал участие и лично Менгисту Хайле Мариам, который расстрелял своих политических противников из пулемета. Среди убитых были бригадный генерал Тэфэри Бенти, подполковник Асрат Деста, подполковник Хирай Хайле Селассие, капитан Могэс Уольде Микаэль, капитан Алемайеху Хайле, капитан Тэфэра Денеке, капрал Хайле Белэу. Однако, в тот же день вечером подпольный активист Эфиопской народно-революционной партии майор Йоханныс Тику ворвался в то же помещение и расстрелял из автомата подполковника Даниэля Асфау. Правда, в перестрелке погиб и сам майор Тику.После кровавой расправы над Дергом все преграды для утверждения власти Менгисту Хайле Мариама были ликвидированы. 4 февраля он выступил с обращением к народу Эфиопии, пообещав раздать трудящимся оружие для защиты завоеваний революции. 11 февраля 1977 г. Менгисту Хайле Мариам (на фото) официально занял пост председателя Временного военно-административного совета. Однако, для дальнейшего закрепления единоличной власти было необходимо расправиться со всеми потенциально опасными политическими группами и их лидерами. В Эфиопии начался «красный террор», направленный против Эфиопской народно-революционной партии. Ее членов, среди которых преобладала студенческая молодежь, убивали без суда и следствия прямо на улицах эфиопских городов. Погибших хоронили в братских могилах, либо отдавали тела родственникам — но только при условии, что последние оплатят стоимость пуль, которыми были расстреляны их близкие. После разгрома Эфиопской народно-революционной партии Менгисту Хайле Мариам принялся и за Социалистическое Всеэфиопское движение, которое первоначально оказывало ему поддержку в борьбе против ЭНРП. 11 ноября 1977 года был казнен лидер СВЭД подполковник Атнафу Аббате. После его смерти сторонники Менгисту расправились с большинством активистов Социалистичекого Всеэфиопского движения. Сам Менгисту Хайле Мариам всячески отрицал массовые расправы над гражданскими лицами, называя происходящее в Эфиопии исключительно классовой борьбой против эксплуататоров и реакционеров.Таким образом, военный переворот 3 февраля 1977 года и казнь высших руководителей Дерга послужили отправной точкой для дальнейших политических преобразований в Эфиопии. Менгисту Хайле Мариам принял просоветскую позицию, чем заслужил всестороннее одобрение со стороны Советского Союза. Вплоть до конца 1980-х гг. в советской литературе политика Менгисту рассматривалась в положительном ракурсе. СССР оказал военную поддержку Эфиопии в войне с соседним Сомали, отказавшись помогать сомалийскому президенту Мохаммеду Сиаду Барре, который прежде пользовался советской помощью. Однако, без советской поддержки режим, созданный в Эфиопии, оказался нежизнеспособным. Гражданская война, полыхавшая в стране, к рубежу 1980-х — 1990-х гг. стала характеризоваться явным переломом в пользу повстанцев.После того, как Москва прекратила всяческую помощь Менгисту, его положение стало совсем плачевным. 21 мая 1991 года Менгисту Хайле Мариам покинул Аддис-Абебу, вылетев в Кению. Из Кении бывший президент Эфиопии перебрался в Зимбабве — под защиту своего давнего друга Роберта Мугабе. На родине Менгисту в 2007 году был заочно приговорен к пожизненному заключению, однако в 2008 году Верховный суд Эфиопии пересмотрел дело Менгисту и заочно приговорил его к высшей мере наказания — смертной казни через повешение. Но Зимбабве выдавать Менгисту отказалась. В настоящее время свергнутый диктатор Эфиопии проживает в Зимбабве, в этом году ему должно исполниться восемьдесят лет (правда, точная дата рождения Менгисту неизвестна до сих пор — называют не только 1937 год, но и 1941 год).