02:25 03 февраля

Какой автомат станет основным в российской армии?

В этом году завершатся испытания двух новых автоматов – АЕК-971 и АК-12. Один из них станет основным в российской армии, но какой именно – пока вопрос, пишет Российская газета со ссылкой на эксперта канала «Звезда».

Какой автомат станет основным в российской армии?


По мнению автора исследования, автомат АЕК-971, разработанный на заводе им. Дегтярева, «является воплощением смелых, а порой фантастических, конструкторских решений эпохи развитого социализма».

«Главное его новшество – схема сбалансированной автоматики. Она избавила оружие от старой "болезни" – раскачивание при стрельбе, которое сказывалось на эффективности огня очередями. В конструкцию АЕК-971 был добавлен противовес, равный по массе затворной группе и связанный с ней зубчатой рейкой и шестерней. Это устройство в 1,5-2 раза увеличило результативность огня по сравнению с АК-74» – говорится в материале.

При этом эксперт отмечает, что в этом механизме есть одно слабое место – шестерня: «Она не обеспечивала автомату должной живучести. Но, не исключено, что в обновленной версии АЕК-971 эта проблема уже решена».

Автомат оснащен планками Пикатинни, раздвижным телескопическим прикладом, рычаг предохранителя продублирован на обе стороны ствольной коробки.

Теперь об автомате АК-12 концерна «Калашников». «Конструктор Владимир Злобин планировал создать оружие одинаково удобное для правшей и левшей, причем такое, что с ним в буквально смысле можно было бы управляться "одной левой" или "одной правой". То есть менять магазин, досылать патрон одной рукой», – пишет автор.

Автомат обзавелся оригинальным прикладом, складывающимся в обе стороны и регулируемым подщечником.

Однако, отмечает эксперт, «по мере испытаний АК-12 все больше становится похож на своего прародителя. И вариант, представленный в сентябре 2016 года, на глаз практически не отличим от "Калашникова" сотой серии».

По его словам, все различия кроются внутри. «Изменилась архитектура крепления газоотвода и цевья на стволе, а сам он стал свободно вывешенным (практически не соприкасается с другими частями оружия). Это позволило добиться однообразных колебаний при стрельбе и улучшило кучность автомата», – говорится в статье.

У автомата появилась жестко фиксирующаяся с обеих сторон ствольная коробка, снабженная планкой Пикатинни. На планке установлен механический целик, «увеличивающий длину прицельной линии по сравнению с обычным АК».

Ак-12 способен стрелять не только непрерывными, но и короткими очередями, отсекая по 2 патрона.

«Оба конкурента идут "ноздря в ноздрю". Главным аргументом в пользу АК-12 может стать унификация деталей с предыдущими поколениями "Калашниковых". Следовательно, проще будет освоить производство новой модели, да и на стоимости это скажется», – пишет автор.

Зато АЕК-971 уже имеет боевой опыт: до 2006 г оружие небольшими партиями поставляли специальным подразделениям МВД. Автоматы хорошо себя зарекомендовали.

Эксперт не исключает, что на вооружение в итого будут приняты оба автомата. «Подобные случаи в истории страны уже бывали. И уже в процессе эксплуатации станет окончательно ясно, какой же автомат – главный для российской армии», – заключает он.

Использованы фотографии: http://super-arsenal.ru
78

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 112
  1. Jovanni Вчера, 12:08
    Какой автомат станет основным в российской армии


    Походу ещё немного, и этот вопрос станет третьим "вечным вопросом" в России. После "Кто виноват?" и "Что делать?"...
    Jovanni
    1. cniza Вчера, 12:26
      Надо их "обкатать" в горячей точке и принять решение , может и оба.
      cniza
      1. Монархист Вчера, 17:20
        По поводу обкатки в"горячих точках"согласен,но принимать на вооружение два разных автомата? Не могу понять смысла
        Монархист
      2. Сергей Кранов Вчера, 17:56
        Хорошо бы "обкатать"АЕК у нас на Донбассе,тем более в основном у нас идет "позиционная"война,когда окопы в 200-300м. др. от друга.А хороших снайперов у нас хватает.
        Сергей Кранов
    2. Skubudu Вчера, 12:37
      Эксперт не исключает, что на вооружение в итого будут приняты оба автомата.

      АК-12 не имеет существенных стрелковых преимуществ перед АК-74
      А-545 не имеет достаточную надежность
      Не примут на вооружение не тот ни другой... и правильно сделают
      Пока не начнут отходить от принципов - жестянка, сухарь, поршень, традиционная схема, достойного автомата 21 века для армии РФ не получится.
      Skubudu
      1. dvina71 Вчера, 12:44
        Цитата: Skubudu
        Пока не начнут отходить от принципов - жестянка, сухарь, поршень, традиционная схема, достойного автомата 21 века для армии РФ не получится.

        Я думаю в МО с радостью выслушают ваши предложения по поводу новой схемы автоматики без газового поршня и жестянки.
        dvina71
        1. Arh Вчера, 13:50
          Да уш вот дела , я за надёгу ! ! !
          Arh
      2. трассер Вчера, 15:18
        Бобёр .выдыхай. ...Иногда хоть. компьютерные стрелялки это конечно по вашей части. А вот о стрелковке настощей вы далеки как " задним ходм до китая". не трансполируйте свои бредни.Авось за умного сойдете.
        трассер
    3. Topotun Вчера, 14:33
      АК-12 отдать общевойсковикам, а АЕК-спецназу. и все решение. АЕК в производстве дороже.
      Topotun
      1. pepel79 Вчера, 14:54
        Скорее АК -12 или не один (могут и продлить конкурс), АЕК хорош, да и к надежность вроде официальных нареканий не было, однако дорог, более тяжел, модульность у него отсутствует, (превратить его в карабин без существенной переделки газового узла не получится (доп. затраты)), завод не готов к объемным производствам, ремонтной базы в войсках так же нет... и др. мелочи, что делает АК-12 более предпочтительней (все перечисленное только в зеркальном отражение), но модернизационный пакет к АК-74м,, сводит практически все его достоинства, на нет, а оставшиеся не стоят разницы в цене между новым АК-12 и пакетом обновлений к АК-74м....
        pepel79
        1. Прохожий Вчера, 15:02
          АК-74. Будем реалистами.
          Прохожий
  2. НЕКСУС Вчера, 12:10
    В этом году завершатся испытания двух новых автоматов – АЕК-971 и АК-12

    Ну начнем с того,что не АЕК-971,а А-545(модификация АЕК-971).От базовой модели его отличает, прежде всего, иная конструкция ствольной коробки (на АЕК-971 — съёмная крышка), что позволяет крепить на автомат планку Пикатинни для возможности установки различных прицелов и переключатель режима огня с обеих сторон автомата.


    ...именно она участвует в конкурсе. Что до АК-12,так он в течении конкурса тоже дорабатывался...
    И по мне ,А-545 лучше. Кучность стрельбы выше,при этом надежность и "неубиваемость" не уступает Калашникову...
    НЕКСУС
    1. kapitan92 Вчера, 12:25
      Цитата: НЕКСУС
      И по мне ,А-545 лучше. Кучность стрельбы выше,при этом надежность и "неубиваемость" не уступает Калашникову...

      Думается, основополагающим фактором будет стоимость изготовления и возможность лоббирования заводами своих интересов в МО и правительстве.
      kapitan92
    2. Orel Вчера, 12:30
      Цитата: НЕКСУС
      И по мне ,А-545 лучше. Кучность стрельбы выше,при этом надежность и "неубиваемость" не уступает Калашникову...


      Согласен, но лоббизм никто не отменял. Скорее АК "выиграет". Если А-545 пройдет, то это будет правильно. АК почивает на лаврах уже 50 лет. Пластика добавили и планочки, по сути особо ничего не поменялось. За 50 лет можно было принципиально более хорошее оружие изобрести, но нет и понятно почему. А зачем? Если и так у нас АК берут и конкурентов нет))) Надо А-545 принимать и пусть завод АК начинает рвать жилы, чтобы создать что-то принципиально более хорошее. Конкуренция должна быть. АК хорош для массовой и призывной, менее умелой армии, для профессиональной армии нужно самое лучшее, они смогут и за автоматом ухаживать и использовать его достоинства полностью. Хотя возможно и соломоново решение. Контрактным частям А-545, а призывникам попроще - АК)))
      Orel
      1. dvina71 Вчера, 12:54
        Цитата: Orel
        АК хорош для массовой и призывной, менее умелой армии, для профессиональной армии нужно самое лучшее, они смогут и за автоматом ухаживать и использовать его достоинства полностью

        Вот и не надоело постить этот бред. Что такого невероятного,раскрывающегося в руках профи, может АЕК и не может АК?
        dvina71
        1. uskrabut Вчера, 14:06
          поддержу! какая разница в чьих руках автомат заклинит, профессионала или призывника? а жизнь у каждого одна. считаю, что пусть будет хуже кучность, но надежность должна быть на высоте. Ничего не скажу про АЕК, но АК-74 (а лучше АКМ) меня устраивал - простой, понятный, надежный, в мишень попадает.
          uskrabut
      2. CouchExpert Вчера, 13:32
        Цитата: Orel
        Надо А-545 принимать и пусть завод АК начинает рвать жилы, чтобы создать что-то принципиально более хорошее. Конкуренция должна быть.

        Если примут не АКашный автомат к постановке на вооружение, то завод не будет рвать жилы, он просто... перестроит немного производство и будет делать другой автомат и жизнь на этом не остановится. Для завода это будет означать конечно некоторые экономические издержки, которые выльются в увеличение итоговой цены изделия (ну и снижение темпов производства еще), которую потом еще придется согласовывать и не факт что удастся. Вот именно по этому ИжМаш и клепает все новые и новые АК-100500, понимая, что придется потерять часть прибыли в случае принятия АЕКа.
        CouchExpert
      3. Long live the Queen Вчера, 18:11
        Да лучше оставить все как есть, ак-12 тот же ак-74 только с планкой пикаттини. Очередной распил.
        Long live the Queen
      4. ssergn Вчера, 21:14
        Чтобы сделать принципиально новый автомат, нужно сначала придумать принципиально новый боеприпас.
        Что-то все вдруг забыли, что вообще-то разрабатывается обычно система боеприпас-оружие, причём основа боеприпас.
        Без нового патрона мы получим только модернизацию старых систем и ничего принципиально нового.
        Тут давеча был цикл статей ar vs ак, там это тоже было описано.
        ssergn
    3. avt Вчера, 12:50
      Цитата: НЕКСУС
      И по мне ,А-545 лучше.

      Только что
      Цитата: НЕКСУС
      Кучность стрельбы выше

      Цитата: НЕКСУС
      ,при этом надежность и "неубиваемость" не уступает Калашникову...

      При наличии дополнительной механики это не реально . Опять же ,,стоимость - эффективность" . Для спецов , а стало быть ограниченной партией , реально , но массово переходить на него no При выводе на качество изготовления времён СССР АК-12 предпочтительней.Ну а ЛИЧНО мне импонирует ,,булка" А-91М и ...машинки Барышева . Особенно винтовка и гранатомёт.На мой вкус так винтовка вполне для марксманов потянула бы при соответствующей и небольшой доработки.
      avt
      1. НЕКСУС Вчера, 12:57
        Цитата: avt
        При наличии дополнительной механики это не реально . Опять же ,,стоимость - эффективность" . Для спецов , а стало быть ограниченной партией , реально , но массово переходить на него

        А я об этом уже давно пишу...А-545 скорее всего пойдет спецназу,как должен был пойти Никонов,а АК в строевые части. С одной стороны это верно,тк срок службы призывников всего год и им дают основные навыки строевой и военной службы,а это даже не 2 года,как было раньше. Соответственно нужен массовый автомат,который можно освоить быстро и который не требует большого ухода,при этом будет работать. И по сему,уверен,А-545 уйдет спецам и контрактникам ,ну а АК призывникам.
        НЕКСУС
        1. Egor-dis Вчера, 17:07
          Цитата: НЕКСУС
          С одной стороны это верно,тк срок службы призывников всего год и им дают основные навыки строевой и военной службы,а это даже не 2 года,как было раньше. Соответственно нужен массовый автомат,который можно освоить быстро и который не требует большого ухода,при этом будет работать.

          Сильно спорить не буду, но мне кажется, что быстрое освоение АК связано не только с его простотой, но и с его массовостью. А массовость порождает привычку. Не знаю как сейчас, но раньше калаш был в каждой школе и на уроках НВП его гоняли вдоль и поперек. Сейчас его можно приобрести, как в виде модификаций охотничьего оружия, так и всяких весо-габаритных и страйкбольных игрушек. Думаю, если б А-545 был столь же массово распространен, его освоение не вызвало бы трудностей.
          И еще, ИМХО, калаш - это как удобный памперс, из которого постепенно вырастают, и из которого надо когда-то вылезти, как бы комфортно в нем не было поначалу.
          Egor-dis
    4. Вас Влад Вчера, 14:38
      Есть мнение что А-545 больше страдает от загрязнений
      Вас Влад
    5. kirieeleyson Вчера, 14:52
      Цитата: НЕКСУС
      Что до АК-12,так он в течении конкурса тоже дорабатывался...

      Вот результат кстати, отлично выглядит чертяка, руки чешутся.
      kirieeleyson
      1. андрей юрьевич Вчера, 16:32
        Цитата: kirieeleyson
        Вот результат кстати, отлично выглядит чертяка, руки чешутся.

        два баллончика,и я в гараже такое "чудо" сотворю" за 10 мин....с обвесом...за 3 часа...
        андрей юрьевич
    6. parkello Вчера, 17:30
      согласен Нексус ,вот этот автомат надо брать .
      parkello
  3. Мар.Тира Вчера, 12:10
    Да автор прав.Во время войны много было образцов оружия поставленных в войска.Всё проверит опыт.
    Мар.Тира
  4. Xroft Вчера, 12:12
    Это уже не смешно,больше похоже на жадность и попыток получить жирный контракт от МО....чтобы потом его пилить.Не верю что нельзя за такое время выбрать автомат...
    Xroft
    1. Серый брат Вчера, 12:32
      Цитата: Xroft
      .Не верю что нельзя за такое время выбрать автомат..

      Время нужно для устранения выявленных недоработок и несоответствий требованиям в том числе и в плане цены.
      В статье об этом написано.
      Серый брат
      1. Xroft Вчера, 12:39
        4 года устранять неполадки?недоработки? на автомате? это не самолет 5 поколения.Просто идет борьба административного и финансового ресурса за деньги....Как мишники в свое время пропихнули ми-28 третьим(!!!) боевым вертолетом в нашу армию,с помпажами двигателей итд(который потом не один зарубежный тендер не выиграл) Лобби и откаты как обычно решают а не качество изделия.
        Xroft
        1. Серый брат Вчера, 12:45
          Цитата: Xroft
          4 года устранять неполадки?недоработки? на автомате? э

          Винтовка Мосина 2 года испытания и согласования проходила.
          Серый брат
        2. андрей юрьевич Вчера, 17:04
          Цитата: Xroft
          Просто идет борьба административного и финансового ресурса за деньги...

          достаточно вспомнить,сколько "лямов" отхватила канделаки за "бренд".
          андрей юрьевич
  5. Наблюдатель2014 Вчера, 12:14
    Какой автомат станет основным в российской армии
    Често говоря этот вопрос уже всех достал.Боюсь АК 74 так и останется основным bully
    Наблюдатель2014
    1. drunkram Вчера, 12:28
      не парили бы мозги и поставили оба автомата основными
      drunkram
      1. андрей юрьевич Вчера, 16:34
        Цитата: drunkram
        не парили бы мозги и поставили оба автомата основными

        я бы выбрал АКМ.
        андрей юрьевич
      2. mr.redpartizan Вчера, 19:08
        Принимать на вооружение сразу два образца будет большой ошибкой, в СССР уже было три ОБТ одного поколения. На конкурсе надо выбрать лучший образец по совокупности ТТХ и показателям надежности, а стоимость и сложность большого значения иметь не должны. Но есть один момент - новый автомат должен превосходить АК-74М по эффективности минимум в 1,5 раза, иначе перевооружение теряет смысл. Раз в 50 лет заменить всю стрелковку нам вполне по карману. В армии и полиции новый автомат должен полность вытеснить все АК предыдущих моделей, а АКМ и АК-74 должны стать оружием резерва на случай 3МВ.
        mr.redpartizan
  6. Олегмог Вчера, 12:18
    А почему бы и нет? Патрон останется всё равно общий!
    Олегмог
    1. Izotovp Вчера, 12:38
      Согласен. Надо было искать "средний" патрон между 5,45 и 7,62 и переходить на него и на автомат под него.
      Izotovp
      1. DimerVladimer Вчера, 13:52
        Цитата: Izotovp
        Согласен. Надо было искать "средний" патрон между 5,45 и 7,62 и переходить на него и на автомат под него.


        Определенно 6,5 мм новый патрон мог бы дать преимущество новой стрелковой системе.
        DimerVladimer
        1. mr.redpartizan Вчера, 19:17
          Новый патрон должен иметь импульс отдачи на уровне американского 6,8SPC Remington, но иметь большую энергию пули и бронепробиваемость. Идеальным считаю патрон 6х49 мм, спроектированный в конце 80-х. Его энергия при выстреле из ствола 620 мм превышает 3300 Дж при начальной скорости пули 1150 м/с.
          mr.redpartizan
          1. Izotovp Вчера, 21:42
            6x49 скорее винтовочный. Для автомата он избыточен. По моему мнению,которое я никому не навязывает из уважения,патроны должны быть:
            6,5 grendel-автоматный патрон
            300 winmag-СВД и ПК на отделение
            338 LM-взводный тяжелый пулемет и снайперская пара
            408-тяжелый ротный пулемет и снайперская пара.
            Izotovp
            1. mr.redpartizan Вчера, 23:54
              6,5 Grendel - это спортивный патрон, хоть он и используется ССО армии США в Афгане. Короткая цилиндрическая гильзя малой конусности - не лучшее решение для автоматического оружия, да и ресурс ствола при таком "горячем" патроне явно оставляет желать лучшего. Тот же 6,8SPC гораздо более приспособлен для стрельбы из оружия со стволом 35-50 см, что привело к его более широкому использованию ССО.
              .300WM и .338LM слишком велики для единого пулемета и пехотной снайперской винтовки, хотя .338LM идеально подходит снайперу-диверсанту.
              Патрон .408 CheyTac заточен под стрельбу на дальность свыше 2 км, имеет цельноточенную пулю. Хорошо подходит для снайперов, но при массовом производстве неизбежна потеря в качестве изготовления, поэтому широкого применения он не нашел. Для пулемета лучше подходит .50BMG или наш его аналог 12,7х108 мм, имеющий большой ассортимент пуль различного назначения.
              Что касается патрона 6х49 мм, то он по уровню импульса отдачи схож с 7,62х39 мм, хотя имеет энергию почти как у старого доброго 7,62х54R. При выстреле из ствола автомата скорость пули будет примерно 1000 м/с, что несколько снизит импульс. Это станет нашим ответом на американский 6,8SPC.
              mr.redpartizan
  7. ПАша Вчера, 12:20
    Войсковые испытания покажут.
    ПАша
    1. dvina71 Вчера, 13:07
      уже


      [media=[media=https://www.youtube.com/watch?v=f_Z
      H6cvIgn%20Q]]
      dvina71
  8. drunkram Вчера, 12:27
    А как же АН-94 Абакан?
    drunkram
    1. НЕКСУС Вчера, 12:30
      Цитата: drunkram
      А как же АН-94 Абакан?

      Абакан давно сошел с дистанции...еще в самом начале конкурса.
      НЕКСУС
  9. Стройбат запаса Вчера, 12:29
    Что-то я не понимаю. Сначала пишут про многочисленные изменения в конструкции АК-12 по сравнению с АК-74, а потом утверждают, что плюс АК-12 в унификации с предыдущими образцами. А унификация в чём?
    Стройбат запаса
    1. dvina71 Вчера, 13:06
      Цитата: Стройбат запаса
      А унификация в чём

      В механизме автоматики.
      dvina71
    2. Алексей 2016 Вчера, 14:53
      Унификация во всём, кроме небольших изменений пары деталей и покраске))) Тот-же 74-й, с чем-то там "новым". )
      Алексей 2016
  10. Рабинович Вчера, 12:34
    Стрелять очередями с автомата вообще не результативно. Из очереди вообще попадёт в цель единицы, или вообще ничего.
    Рабинович
    1. rotmistr60 Вчера, 12:41
      Короткая 3-5 выстрелов результативна и на АКМ и АК-74. Даже при отсутствии ограничителя солдата легко обучить стрелять короткими очередями.
      rotmistr60
      1. Pulya Вчера, 13:25
        Цитата: rotmistr60
        Короткая 3-5 выстрелов результативна и на АКМ и АК-74. Даже при отсутствии ограничителя солдата легко обучить стрелять короткими очередями.


        Не 3-5, а 2-3!
        Pulya
        1. Nikolay74 Вчера, 22:20
          Говоришь про себя 22 ((двадцать два) для тех кто не служил laughing ) и два патрона в цель.
          Nikolay74
      2. андрей юрьевич Вчера, 16:36
        Цитата: rotmistr60
        . Даже при отсутствии ограничителя солдата легко обучить стрелять короткими очередями.

        у нашего "Ротного",это получалось на раз.... yes
        андрей юрьевич
    2. Alex_Tug Вчера, 13:25
      Стрелять очередями с автомата вообще не результативно.

      Зависит от задачи. По хронике из Сирии 4 автоматчика блокируют пулеметчика (или снайпера) стрельбой в направлении (не прицельной) пока другая группа выдвигается на уничтожение.
      Alex_Tug
      1. Асадулла Вчера, 16:02
        По хронике из Сирии 4 автоматчика блокируют пулеметчика (или снайпера)


        smile Почему четыре?
        Асадулла
        1. Alex_Tug Вчера, 18:23
          Почему четыре?

          Если один автомат только, то ствол перегреется и прощай автомат.
          Огневая точка засечена и не дать стрелять этой огневой точке пока не достанут гранатами.
          Alex_Tug
      2. андрей юрьевич Вчера, 16:37
        Цитата: Alex_Tug
        По хронике из Сирии 4 автоматчика блокируют пулеметчика (или снайпера) стрельбой в направлении (не прицельной) пока другая группа выдвигается на уничтожение.

        стрельба по -арабски-над головой из-за стены,вошла в учебники по тактике... laughing
        андрей юрьевич
  11. Ratmir_Ryazan Вчера, 12:34
    Самое верное решение поставлять два автомата, а практика покажет что лучше... Еще бы и в двух калибрах...
    Ratmir_Ryazan
  12. Холуай Вчера, 12:39
    АЕК-971 лучше!

    АК-12-искусственно проталкивает Рогозин...
    Холуай
    1. dvina71 Вчера, 12:56
      Цитата: Холуай
      АЕК-971 лучше!

      Чем?
      dvina71
      1. Холуай Вчера, 13:09
        Всем.Что бы не повторять прочитай заметку...
        Холуай
        1. dvina71 Вчера, 13:23
          Цитата: Холуай
          Всем

          Идиотский ответ...не находите.? там чем же АЕК лучше АК ?
          dvina71
          1. Холуай Вчера, 13:26
            Идиотский вопрос. Легче в цель попасть...это задача любого оружия прежде всего. АК-устарел...и уже давно в годах 1970-х...ничего нового
            Холуай
            1. dvina71 Вчера, 13:34
              Цитата: Холуай
              Легче в цель попасть.

              вы лично стрелял из этих образцов?
              dvina71
      2. Ajent Cho Вчера, 15:29
        Цитата: dvina71
        Цитата: Холуай
        АЕК-971 лучше!

        Чем?

        Чем АК-12! laughing
        Ajent Cho
      3. Havoc Вчера, 17:43
        Цитата: dvina71
        Цитата: Холуай
        АЕК-971 лучше!

        Чем?


        Да хотя бы тем, что чистить легче, посмотрите сколько скрытых полостей на новом АК, как от туда засохшую грязь полевую выковыривать, кто чистил автомат в полевых условиях поймёт.
        Havoc
        1. Nikolay74 Вчера, 22:25
          Точно вычищать пыль из пластмасового цевья, чего стоит, обычное весло, на точность стрельбы не влияет, но командир заставляет. А тут планок пикачу понаделали. Обычный солдат и сотой части этих обвесов не увидит.
          Nikolay74
  13. Виктор Демченко Вчера, 12:41
    Цитата: Orel
    Надо А-545 принимать и пусть завод АК начинает рвать жилы, чтобы создать что-то принципиально более хорошее.

    с этими манагерами?! да ни в жисть! что бы что то поменять надо сначала манагеров аффективных разогнать! примеров масса, и один из них Воронежский механический и его продукция! negative
    Виктор Демченко
  14. megavolt823 Вчера, 12:42
    у любого человека который начинает профессионально что либо делать , есть разные инструменты . молоток должен быть разный . главное что бы было понимание что и зачем . ну и с разнообразием надо не перестараться . hi
    megavolt823
  15. Алексей 2016 Вчера, 12:47
    Ак-47(74) с "новыми обвесами", примут исходя из принципа надёжен как никакой другой и унификация деталей с предыдущими поколениями "Калашниковых" ! И в 7475 году, он же будет на вооружении стоять будет, только добавят новый цвет(металлик)))) «Конструктор Владимир Злобин планировал создать оружие одинаково удобное для правшей и левшей, причем такое, что с ним в буквально смысле можно было бы управляться "одной левой" или "одной правой". Но всё как всегда, у нас. Всё чего-то хотим и всегда с тем же и сидим.
    Алексей 2016
  16. КП8789 Вчера, 12:54
    Не ужели так сложно найти в сети фото реальных автоматов, а не то изображение что в статье?
    АК-12

    А-545
    КП8789
  17. Izotovp Вчера, 13:02
    Самое смешное что с одним автоматом то определились-АДС. А с этими двумя все никак )))).
    Izotovp
  18. tchoni Вчера, 13:06
    Снова та же песня. Года с десятого тянется и сводится к монологу жванецкого :"большие, но по пять, маленькие, но по три"
    tchoni
  19. MaksoMelan Вчера, 13:22
    А почему бы и двухсредный автомат не опробовать? Сама двухспедность может и не всем нужна. Но он подходит и к левшам и правшам и кприцелы навешать можно. И более компактный.
    MaksoMelan
  20. Горный стрелок Вчера, 13:23
    Схема со сбалансированной автоматикой НИГДЕ В МИРЕ не применяется. Но вполне возможно, что Россия опять станет законодательницей мод в оружейном мире еще лет на 50! wassat
    Все таки оружейная школа у нас отличная, не смотря ни на что.
    Горный стрелок
  21. Нелюдь Вчера, 13:24
    Чего-то ничего нового не прочёл. Эти автоматы уже 3 года как соперничают друг с другом. Насколько мне известно, АК-12 победил, однако из экономических соображений его упростили так, что от нового автомата там осталось одно название. Что до АЕК-а, то его новые модификации А-545 и А-762, скорее всего, так и будут поступать небольшими партиями в Росгвардию и спецназ.
    Нелюдь
  22. Товарищ_Сталин Вчера, 13:42
    Я не вижу смысла менять АК-74 на что-то другое, которое ничем особым и принципиально новым не будет. Это как если бы в 1900 г поменяли бы винтовку Мосина на новую винтовку с таким же продольно-скользящим затвором с ручным перезаряжанием и срединным магазином на 5 патронов, но зато с предохранителем типа как у Энфилда или Маузера и новым затвором наподобие Маузеровской. Боевые качества практически не изменились бы, но зато можно было бы попилить бабки на новые станки и погреть руки на продаже списанных винтовок Мосина.
    Я считаю, что пока ничего революционно нового не изобретено, как например безгильзовые боеприпасы, или жидкостные заряды для пуль, или э/м принцип метания пуль и т.д., менять старый добрый АК не надо. Все равно автоматы достигли предела совершенства, как в свое время дульнозарядные кремневые ружья, которые до изобретения капсюльного замка, в течение двух веков, с 1630 до 1830 гг, практически не изменились.
    Товарищ_Сталин
    1. пищак Вчера, 15:41
      ИМХО-автоматы отнюдь не достигли совершенства, в том числе и с традиционными боеприпасами, но с основной мыслью Вашего поста согласен! hi
      пищак
      1. Товарищ_Сталин Вчера, 16:46
        Да ничего нового, который кардинально бы повысил эффективность автоматов, не придумают. Ну может пластика побольше вставят, облегчив таким образом массу, какие-то новые сорта стали придумают, которые тоже облегчат вес, но не более. Например, с 1830 г прошла череда нововведений в стрелковом оружии, которые с каждым шагом кардинально повышали эффективость оружия. С 1830 г стали распространяться капсюльные замки вместо кремневых, которые дали возможность стрелять практически без осечек и в любую погоду - хоть в дождь, хоть при сильнейшем ветре, чего с кремневым замком было невозможно сделать. Затем в 1840 г приняли на войсковые испытания винтовку Дрейзе с бумажным унитарным патроном и заряжанием с казны, что позволило делать винтовки нарезными, в разы повысило скорострельность, дальность и кучность стрельбы, и дало возможность заряжать винтовку лежа, что в дульнозарядках делать было невозможно. Еще через десятилетие стали распространяться патроны с металлической гильзой, в результате патроны уже не боялись сырости и влаги, не деформировались, и позволяли уже создавать многозарядные винтовки с магазинами. Ну и вершиной систем с ручной перезарядкой стали винтовки со срединным магазином Ли, который позволил одним движением руки с помощью пачки или обоймы заряжать в магазин по 5-6 патронов и при израсходовании патронов из магазина Ли не менялся баланс оружия. Ничего подобного, что происходило в 19 веке со стрелковым оружием, эти модные планки и обвесы не дадут. И смысла менять хорошее и проверенное на неизвестно что, нет.
        Товарищ_Сталин
  23. DimerVladimer Вчера, 13:42
    А чем вооружена Альфа?

    HK417 ? - наверное это лучший автомат для армии, раз он устраивает спецназ?
    DimerVladimer
  24. nsws3 Вчера, 13:45
    Самое главное, чтобы этот автомат был простой: поясняю для тех кто говорит кучность и другие навороты, этот автомат будет эксплуатироваться простыми солдатами у которых в лучшем случае 9 классов образования или даже допустим 11 классов (нынешнее 11 классов образования даже не дотягивают до 8 классов советского) так что чистка и обслуживание это не для них. Для тех кто скажет контрактная армия отвечу: а как эта контрактная армия создавалась, опять из тех кто срочку служил вербовали контрабасов, причём принудиловкой или шли в контрактники от того что в деревне делать не чего было кроме самогона, на своей шкуре проходил создание ЖОПА (Желаемый Облик Перспективной Армии) с 2004 по 2010 (в армии с 1993 года был и видел как деградирует призывник). Да медведя можно научить на велосипеде кататься, но что делать с культурой потребления техники? Этому учит семья и школа, а уровень образования стремиться к нулю. Ха, приведу другой пример образования и общего развития: курсанты 3 курса Рязанского десантного не могут наладить связь (совместить частоты на Р123, Р173 и р/ст серии арбалет Р163, при выданных радиоданных). Из этого другая проблема вытекает: раньше в военные училища попадали после продолжительной службы в войсках, а сейчас там в собственном соку варятся.
    nsws3
    1. Инжeнeр Вчера, 15:00
      А вы в армии служили? Это где вы срочника видели с грязным автоматом?
      Инжeнeр
      1. nsws3 Вчера, 19:56
        Видел и не раз, а на счёт таких выражений "а вы в армии служили?" у нас в полку говорили так: работают фабрики и заводы, служат собаки на границе, а мы Родину защищаем. А на боевых до солдата доходит правда не сразу, что автомат нужно чистить самостоятельно, а не ждать пинка взводного. А в повседневной деятельности всё зависит от старшины и ротного. но не последнюю роль играет сознательность рядового и сержантского состава. Я прешпеком "проверяющим" строевых смотрах ни когда не был и с белым платочком не тёр оружие в поисках недостатков, и знаю как готовятся к строевым смотрам и оружие чистят в последний момент. А такая особенность Вам известна как старые казармы, влажность и "рафики", не автомобили, а офицеры службы РАВ, когда масло со всякой фигнёй идёт и его прокалить нужно иначе на следующий день оружие ржавое как и не чистили. Ну и последнее не знаю как вы, а ротой командовал три года.
        nsws3
      2. nsws3 Вчера, 20:39
        Ну и крайнее в 90-х и нулевых прошёл все должности от командира взвода до командира батальона в самых боеспособных войсках (не спецназ) и с личным составом знаю как работать и какие индивиды попадаются. Ну если Вы Родину защищали в Советское время, то поверьте тот личный состав и этот - земля и небо. А Вы сами с личным составом солдат и сержантов работали? Поверьте в 90-х у нас в ВДВ судимых с гражданки было минимум по два - три человека в каждой парашютно-десантной роте, Вы скажете бред, значит Вы согласно Вашего ника технарь и о личном составе у Вас смутные представления. Как то так.
        nsws3
    2. kirgiz58 Вчера, 16:39
      Цитата: nsws3
      с культурой потребления техники

      А я всю жизнь думал, что технику эксплуатируют, а оказалось - потребляют. Наверно отсюда и оскорбление пошло - "Ну ты и потреблядь". negative
      kirgiz58
      1. nsws3 Вчера, 20:08
        О великий могучий русский язык. Есть человек созидающий, есть человек потребляющий, но про человека эксплуатирующего я слышал, но крайне редко, поэтому цепляться к словам считаю не уместным. Динамика развития языка такова, что нынче слово потребитель встречается намного чаще чем эксплуататор, тем более вспоминая прошлое у меня слово эксплуататор ассоциируется с колониями рабами и древним Римом.
        nsws3
    3. Монархист Вчера, 17:56
      Старшина nsws3,1,согласен нынешние 11 классики не всегда блещут интеллектом,но в любом случае призывник будет иметь минимум 9классов,
      2.Чистка автомата то образования не зависит. Если ротному всё фиолетово то хоть академика призывай.
      Старик рас сказалывал:в 1941 новобранец из села бережнее обходился с винтовкой чем горожанин, хоть горожане быди развитей чем сельский
      Монархист
      1. nsws3 Вчера, 20:18
        Про сельских я ничего не имею против, Вы меня наверное не так поняли, я имел ввиду сознательность, исполнительность и дисциплинированность. А этому учит семья и школа, а в армии пытаются хоть как то плохое воспитание (и всё что отсюда вытекает) ну если не устранить, то хотя бы сгладить (привести к нормальному бою, а то тут некоторые знатоки на форуме говорят оружие пристреливается, хочу им заметить: оружие приводится к нормальному бою, но это к теме не относится просто накипело: читаю коментарии некоторых знатоков).
        nsws3
  25. Alexey-74 Вчера, 13:48
    Уверен, примут АК - соотношение цены и качества - оптимальное.., АЕК будут у Росгвардии и другой спецуры. А в целом если отбросить все споры, то оба автомата достойны для принятия на вооружение.
    Alexey-74
  26. LeeDer Вчера, 14:13
    Да примите уже какой нибудь решение, оба явно лучше АК-74. Так что любое решение, лучше чем никакое.
    Но я бы все таки принял оба, для призывников АК-12, для профессионалов А-545.
    LeeDer
  27. Инжeнeр Вчера, 14:58
    Да тут и думать нечего: если бы Ак-12 был так хорош, как его хотят показать, то уже давно его выбрали. А раз тянут уже который год с выбором, то очевидно, что не устраивает он военных, но лоббирование с хорошим вливанием денежных средств делает свое дело.
    Инжeнeр
  28. пищак Вчера, 15:02
    Изложу мой личный взгляд по заданной Статьёй теме, может он кому-то и покажется ошибочным.
    Как по мне, то оба эти "опытных" автомата не так уж превзошли реальные возможности АК-74, чтобы можно было всерьёз говорить о принятии того или иного образца на замену уже имеющемуся в войсках. winked
    Смотрятся они убого, много лишних и быстроломающихся частей-такое впечатление, что создавались они для спортсменов-страйкболистов, а не для воинов-ну как с такой рукоятистой и запикатиненной "цацой" зарыться в землю, чернозём-глину, или пройти по горной тропе впритирку к скале, а заледенеет в наших неафриканских условиях? request
    На солдатском оружии не должно быть никаких торчащих, цепляющихся и ломающихся частей! Например, складывающийся, ради уменьшения габаритов, приклад априори имеет "нежёсткость" в шарнире( как ты ни "люфтовыбирай"), весьма влияющую на кучность стрельбы, особенно на средних и дальних дистанциях-это азбука конструирования оружия. Поэтому очевидно, что такого приклада вовсе быть не должно-этим экономится вес, упрощается эксплуатация и уменьшаются габариты. И так по всем пунктам...отсечка на 2 выстрела при темпе стрельбы 600-650 выстрелов в минуту-это совершеннейший нонсенс( если это такое ностальжи за "спецназовским" АН-94, то на никоновском автомате сама конструкция системы не позволяла отсекать больше 2х высокотемпных выстрелов, так как третий выстрел шёл совсем в другом темпе и полностью терялся весь "смысл" изощрений "Абакана")!
    Паразитную шестерёнку, как ни "выделывай"-это лишняя связь, усложняющая конструкцию и снижающая надёжность, что понятно любому начинающему конструктору, но не фанатам "сбалансированной автоматики"?! smile
    Пистолет для армии конструировал "известный конструктор спортивного оружия", до того "спортивно" обкорнавший прекрасный спортивный пистолет "Марголин" до безобразной "Дрели", а кто, с каким "конструкторским багажом", ныне "конструирует" автоматы для армии? winked
    Но дело даже не в "самоделкиных", наверное, ни разу не видевших замедленное видео сверхскоростной съёмки движения частей стреляющего АК при снятой крышке ствольной коробки и не умеющих найти возможные способы устранения подсмотренных "пертурбаций" затворной рамы, предложить новые конструктивные решения и компоновки, чтобы в разы повысить кучность при сохранении калашниковского( хотя "трёхупорный" драгуновский мне нравится больше) узла запирания, но в том-"а судьи кто?", кто разрабатывает(?) концепцию и требования к "автомату будущего", почему из года в год "без руля и без ветрил" продолжаются навязчивые "спортивно-дизайнерские перепевки" "старых песен о главном"? request
    С уваением hi
    пищак
    1. menRU2016work Вчера, 16:35
      лапшу довари
      menRU2016work
      1. Монархист Вчера, 17:33
        Еврейтор,! Чем Вам не нравится мнение старшины Пищак. Он довольно аргументированно высказал свое мнение.
        Монархист
      2. пищак Вчера, 17:40
        обоснуй предъяву smile
        пищак
  29. Bronevick Вчера, 15:12
    Уже давным давно ответили на этот вопрос чётко и ясно: АК общевойсковой, АЕК для спецназа.
    Bronevick
  30. Gun70 Вчера, 15:28
    Форумчане, добрый день! Объясните, пожалуйста, дилетанту совершеннейшую необходимость планок Пикатини? Я смотрел поиском, это крепеж для кучи приблуд. Но так ли он необходим? Даже на пистолеты уже все кому не лень эту планку присобачивают.
    Gun70
    1. CouchExpert Вчера, 16:48
      Это как демократия. У всех должна быть. Если нет демократии, то придут люди, которые сделают тебе демократию laughing, но это мало кому понравится. А если серьезно, то это пошло от того, что нашим захотелось унифицировать крепления с натовскими: раньше то понятно не нужно было, а сейчас чтобы всяким банановым странам продавать да и выглядит круче же. Обмазать оружие планками - синоним "модернизировать".
      CouchExpert
  31. Appraiser Вчера, 16:10
    Примут оба, тут и спорить нечего ! Патроны под один и тот же калибр soldier
    Appraiser
  32. menRU2016work Вчера, 16:33
    незабудим! мыкола создал м16!
    menRU2016work
  33. menRU2016work Вчера, 16:37
    поскольку никакие данные не известны по никаким испытаниям а надо минимум все, отвественно заявляю! я лучше знаю что примут и какой лучше! drinks
    menRU2016work
  34. хезбола Вчера, 16:50
    первый в мире автомат , а. Фёдорова принятый на вооружение в 1915 имел калибр 6,5 , потом не дальновидные комунисты в 70ых опустились до американского калибра 5мм который последние броники уже не пробивает, 762х39 тоже nij4 и 6А не берёт. зато сейчас нам ставят в пример западные калибры 6,5 грендель и автоматы спн нато под 762х51 hk417 и Mk17..
    хезбола
  35. Оператор Вчера, 17:01
    Оба автомата отличаются от АК-74:
    АК-12 - кратно большей ценой;
    АЕК-971 - кратно большей ценой, кратно меньшими ресурсом и надежностью, на четверть большей кучностью автоматической стрельбы из неудобных положений.

    В общем, брак в работе.
    Оператор
  36. хезбола Вчера, 17:15
    По поводу "нового" АК12 от Распилмаша:

    Такое ощущение что оружейные заводы не заинтересованы в том что-бы войска и СпН имели универсальный модулярный автомат кот. кроме автомата мог бы быстро даже не в расположении вч превращатся в аналог свд или лёгкий пулемёт или оружее зачистки зданий с укороченым стволом, плюс полная совместимость с боеприпасом потенциального врага (нато) что позволило-бы пополнять бк на занимаемой территории в случае войны или спецоперации. 762 нато это самый оаспространённый в мире патрон. Но это резко сократило-бы продажи снайперок типа СВД разных моделей и пулемётов под 7х54 как и самих патронов 7х54 (был придуман 2 века назад).
    Оружейникам крайне выгодно что на каждый тип задач солдат носит по стволу. Дело уже не в технических возможностях завода. АК12 в самом начале обещали в том числе и под 762х51 с быстросъёмными стволами разной длинны, его нет.
    Еслиб вот к примеру на fabrik nationale разработчики потратили 6 лет и вагон денег на новый автомат а в итоге выпустили старый но с планкой пикатини , новым прикладом и вывешенным стволом то этим разработчикам дали бы такого смачного пинка что минут 15 не касались бы земли..
    А у нас это называется "не имеет аналогов в мире".


    По АЕК:
    компенсаторная система это хорошо, тяжело и дорого но на калибрах больше 545 она уже не работает а многие современные бж 545 даже самый самый вольфрамистый уже не шьёт. пр. AR500 steel nij4 или наш 6А класс. На автомате винтовочного калибра чтоб убрать полностью подброс ствола достаточно поставить толковый ДТК типа rage.308 и никаких сложных схем автоматики не надо. А надо обнулить отдачу то на то есть всевозможные гидробуферы на приклад , затыльники итд.
    хезбола
  37. Монархист Вчера, 17:24
    Цитата: Skubudu
    Эксперт не исключает, что на вооружение в итого будут приняты оба автомата.

    АК-12 не имеет существенных стрелковых преимуществ перед АК-74
    А-545 не имеет достаточную надежность
    Не примут на вооружение не тот ни другой... и правильно сделают
    Пока не начнут отходить от принципов - жестянка, сухарь, поршень, традиционная схема, достойного автомата 21 века для армии РФ не получится.

    Предложите другой вариант (если имеется)
    Монархист
  38. parkello Вчера, 17:33
    Цитата: КП8789
    Не ужели так сложно найти в сети фото реальных автоматов, а не то изображение что в статье?
    АК-12

    А-545

    ну и если по честно ,то А-545 предпочтительнее АК-12 . а так можено тот же АКМ кординально изменить ,но этого делать почему то никто не хочет .
    parkello
    1. авв Вчера, 18:02
      Ну что вы всё спорите - толчёте воду в ступе.
      Для начала надо определится в критериях оценки.
      1 Вопли - АК устарел --------- в чём устарел??????? Как может устареть шашка , нож????
      Конкретнее каким текущим и будущим требованиям он неудовлетворяет????
      2 Где эти НОВЫЕ 21 века требования?????? В студию, и сравнительный перечень
      несоответствий.
      3 Ах у АК плохая кучность при стрельбе очередями. --- А она нужна???
      В реальных боевых условиях стрельба ведётся либо ТОЧНО - одиночными,
      либо - ВТУСТОРОНУ - очередями.
      .................................
      .................................
      .................................
      авв
      1. parkello Вчера, 22:47
        ну во первых никто об устаревании АК не говорил . но кое какие претензии лично у меня к нему имеются ,и это далеко не одна только кучность . я подержал в руках много образцов,и пострелял тоже ,и не с потолка пишу что пишу . это как бы раз. преимущества у А-545 я могу перечислить ,и на пальцах объяснить . во первых это его эргономика . т.е флажок предохранителя-переводчика огня ,второе его диоптрический прицел,в третьих большая кучность ,меньше отдача ,особенно с неудобных положений . лично мне ,на АК не нравятся две вещи . это его переводчик огня и то что ручка на затворе у него справа . на АЕК она тоже справа,но у АЕК есть и свои преимущества . а то что Вы мне тут пишете про одиночный огонь или в ту сторону ,Вы просто гоните херню дядя . одиночным стреляют на дистанцию ,но не в маневренном бою . а куда попало очередью...опустошить магазин за 5 сек ,извините .но Вы не вояка . я должен быть уверен ,что на сто- стодвадцать метров пули которые я выпущу очередью должны умещаться в квадарт 18 дюймов (40-50 см) ,а не метр на метр . в остальном нареканий к системе Каллашникова не имеются . но если есть возможность выбрать между хорошим и лучшим я выбираю лучший ,а не просто хороший . так понятно ?
        parkello
  39. Волька Вчера, 18:16
    мои предпочтения все же АЕК971, у калаша кроме обвеса ничего принципиально нового нет, все тот же АК-74...
    Волька
  40. mr.redpartizan Вчера, 21:08
    Кучность стрельбы из АК-74М короткими очередями даже лучше, чем у американской М4. За счет очень маленького импульса отдачи патрона 5,45х39 мм значительно упрощается создание автомата с очень высокой кучностью огня одиночными и очередями. Проблема в другом - энергия пули калибра 5,45 мм слишком мала для пробития бронежилетов высокого класса защиты, а масса и цена таких жилетов постоянно падают. Патроны 7Н24 и 7Н39 никогда не станут массовыми из-за дороговизны и сложности их производства (сердечник из карбида вольфрама), поэтому нужен новый патрон калибром 6-6,5 мм с более высокой начальной скоростью и массой пули.
    mr.redpartizan
  41. Gnol Сегодня, 00:22
    Господа и все остальные! Как противно стало читать комментарии! Излагают все что угодно и всё что угодно! Некоторые как бабы ой какая красивая штучка он определено лучше по всем качествам! Другие начетавшись буклетов делают выводы при этом думаю да же ни разу в жизне не стреляли из ак! Господа может хватит вестись на рекламу ак . Я между прочим специально пишу с маленькой буквы название . Давайте трезво смотреть на вещи! Калашников на данный момент делает откровенную парашу и вместо того что бы что то изменить в своем производстве тратятся только на рекламу и взятки! Если кому интересно мое мнение прошу отвечу! Готов к дискуссии!
    Gnol

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня