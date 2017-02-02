Какой автомат станет основным в российской армии?
В этом году завершатся испытания двух новых автоматов – АЕК-971 и АК-12. Один из них станет основным в российской армии, но какой именно – пока вопрос, пишет Российская газета со ссылкой на эксперта канала «Звезда».
По мнению автора исследования, автомат АЕК-971, разработанный на заводе им. Дегтярева, «является воплощением смелых, а порой фантастических, конструкторских решений эпохи развитого социализма».
«Главное его новшество – схема сбалансированной автоматики. Она избавила оружие от старой "болезни" – раскачивание при стрельбе, которое сказывалось на эффективности огня очередями. В конструкцию АЕК-971 был добавлен противовес, равный по массе затворной группе и связанный с ней зубчатой рейкой и шестерней. Это устройство в 1,5-2 раза увеличило результативность огня по сравнению с АК-74» – говорится в материале.
При этом эксперт отмечает, что в этом механизме есть одно слабое место – шестерня: «Она не обеспечивала автомату должной живучести. Но, не исключено, что в обновленной версии АЕК-971 эта проблема уже решена».
Автомат оснащен планками Пикатинни, раздвижным телескопическим прикладом, рычаг предохранителя продублирован на обе стороны ствольной коробки.
Теперь об автомате АК-12 концерна «Калашников». «Конструктор Владимир Злобин планировал создать оружие одинаково удобное для правшей и левшей, причем такое, что с ним в буквально смысле можно было бы управляться "одной левой" или "одной правой". То есть менять магазин, досылать патрон одной рукой», – пишет автор.
Автомат обзавелся оригинальным прикладом, складывающимся в обе стороны и регулируемым подщечником.
Однако, отмечает эксперт, «по мере испытаний АК-12 все больше становится похож на своего прародителя. И вариант, представленный в сентябре 2016 года, на глаз практически не отличим от "Калашникова" сотой серии».
По его словам, все различия кроются внутри. «Изменилась архитектура крепления газоотвода и цевья на стволе, а сам он стал свободно вывешенным (практически не соприкасается с другими частями оружия). Это позволило добиться однообразных колебаний при стрельбе и улучшило кучность автомата», – говорится в статье.
У автомата появилась жестко фиксирующаяся с обеих сторон ствольная коробка, снабженная планкой Пикатинни. На планке установлен механический целик, «увеличивающий длину прицельной линии по сравнению с обычным АК».
Ак-12 способен стрелять не только непрерывными, но и короткими очередями, отсекая по 2 патрона.
«Оба конкурента идут "ноздря в ноздрю". Главным аргументом в пользу АК-12 может стать унификация деталей с предыдущими поколениями "Калашниковых". Следовательно, проще будет освоить производство новой модели, да и на стоимости это скажется», – пишет автор.
Зато АЕК-971 уже имеет боевой опыт: до 2006 г оружие небольшими партиями поставляли специальным подразделениям МВД. Автоматы хорошо себя зарекомендовали.
Эксперт не исключает, что на вооружение в итого будут приняты оба автомата. «Подобные случаи в истории страны уже бывали. И уже в процессе эксплуатации станет окончательно ясно, какой же автомат – главный для российской армии», – заключает он.
По мнению автора исследования, автомат АЕК-971, разработанный на заводе им. Дегтярева, «является воплощением смелых, а порой фантастических, конструкторских решений эпохи развитого социализма».
«Главное его новшество – схема сбалансированной автоматики. Она избавила оружие от старой "болезни" – раскачивание при стрельбе, которое сказывалось на эффективности огня очередями. В конструкцию АЕК-971 был добавлен противовес, равный по массе затворной группе и связанный с ней зубчатой рейкой и шестерней. Это устройство в 1,5-2 раза увеличило результативность огня по сравнению с АК-74» – говорится в материале.
При этом эксперт отмечает, что в этом механизме есть одно слабое место – шестерня: «Она не обеспечивала автомату должной живучести. Но, не исключено, что в обновленной версии АЕК-971 эта проблема уже решена».
Автомат оснащен планками Пикатинни, раздвижным телескопическим прикладом, рычаг предохранителя продублирован на обе стороны ствольной коробки.
Теперь об автомате АК-12 концерна «Калашников». «Конструктор Владимир Злобин планировал создать оружие одинаково удобное для правшей и левшей, причем такое, что с ним в буквально смысле можно было бы управляться "одной левой" или "одной правой". То есть менять магазин, досылать патрон одной рукой», – пишет автор.
Автомат обзавелся оригинальным прикладом, складывающимся в обе стороны и регулируемым подщечником.
Однако, отмечает эксперт, «по мере испытаний АК-12 все больше становится похож на своего прародителя. И вариант, представленный в сентябре 2016 года, на глаз практически не отличим от "Калашникова" сотой серии».
По его словам, все различия кроются внутри. «Изменилась архитектура крепления газоотвода и цевья на стволе, а сам он стал свободно вывешенным (практически не соприкасается с другими частями оружия). Это позволило добиться однообразных колебаний при стрельбе и улучшило кучность автомата», – говорится в статье.
У автомата появилась жестко фиксирующаяся с обеих сторон ствольная коробка, снабженная планкой Пикатинни. На планке установлен механический целик, «увеличивающий длину прицельной линии по сравнению с обычным АК».
Ак-12 способен стрелять не только непрерывными, но и короткими очередями, отсекая по 2 патрона.
«Оба конкурента идут "ноздря в ноздрю". Главным аргументом в пользу АК-12 может стать унификация деталей с предыдущими поколениями "Калашниковых". Следовательно, проще будет освоить производство новой модели, да и на стоимости это скажется», – пишет автор.
Зато АЕК-971 уже имеет боевой опыт: до 2006 г оружие небольшими партиями поставляли специальным подразделениям МВД. Автоматы хорошо себя зарекомендовали.
Эксперт не исключает, что на вооружение в итого будут приняты оба автомата. «Подобные случаи в истории страны уже бывали. И уже в процессе эксплуатации станет окончательно ясно, какой же автомат – главный для российской армии», – заключает он.
Использованы фотографии: http://super-arsenal.ru