11:00 04 февраля
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Стабильно растут только цены



Рост потребительских цен, увеличение стоимости мобильной связи и Интернета, обесценивание гривны, повышение тарифов на коммунальные услуги и общественный транспорт — вот что принесет 2017 год в дом каждого рядового украинца. А официальное руководство и многочисленные экономические эксперты в очередной раз призовут людей потуже затянуть пояса и, как обычно, обвинят во всех бедах Россию и лично президента Владимира Путина.

За время нахождения у власти Петра Порошенко весь спектр товаров и услуг, доступных населению Украины, подорожал на 200—400%. В этот список можно отнести практически все: от затрат на образование и здравоохранение до, естественно, роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которых и коснулся более чем четырехкратный скачок цен.


В 2017 году в связи принятием правительством «эффективных» мер по стабилизации кризиса продолжится стабильный рост, однако он коснется не социально-экономических показателей, а различных платежей и тарифов, увеличение которых по различным прогнозам составит от 20 до 50 процентов.

Перечислять весь массив областей, которые пойдут «на взлет», не имеет никакого смысла, так как проще перечислить, что повышено не будет: зарплаты и пенсии. Конечно, на бумаге доходы украинцев вырастут, ведь с 1 января вступил в силу закон, в соответствии с которым минимальная заработная плата составляет 3 200 гривен, что в два раза больше предыдущего значения.

Однако повышение МРОТ никак не отразится на уровне жизни простых граждан, которые из-за роста себестоимости продукции и платить будут больше. И правда, какая разница, сколько ты получаешь, если рост цен соответствует или превышает рост зарплат? Не будем забывать и о гарантированном росте уровня инфляции, особо бьющем по самым социально уязвимым слоям общества: учителям, врачам, пенсионерам и инвалидам.

В общем, а жить-то как, спрашивается… Ведь такими темпами достижения новых глубин кризиса на очередную Революцию гидности у людей просто не останется сил, а успешные бизнесмены и экономисты продолжат безнаказанно грабить страну и уезжать на ПМЖ в США.
Автор: Игорь Рогов


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Комментарии 22
  1. демотиватор Сегодня, 08:15
    Что-то слишком много стало Украины на сайте. Ну ладно там проблемы с Донбассом, где случилось и продолжается новое обострение. Но вот это нам зачем? О тамошних ценах писали ещё в прошлом, а также и позапрошлом году, и предрекали скорый крах этой страны. И что, мало показалось, надо ещё? А между тем сегодня есть немало примеров того, какие проблемы с ценами на продукты питания в том же Севастополе. Почему бы об этом не написать? В Крыму не хватает собственного мяса, его раньше завозили с Украины, дешево и сердито. Кого наказали, запретив ввозить украинское мясо? Ну понятно, херсонских фермеров в первую очередь. Дали зато заработать фермерам краснодарским, у которых мясо в разы дороже, чем на Украине, плюс перевозка - видимо, заработали неслабо, мяса как такового в Крыму навалом. Только дорого очень.
    Стоимость минимального набора продуктов питания в Севастополе – самая высокая по субъектам Южного региона. По данным Крымстата, в 2016 году цена продовольственной корзины в Севастополе составила 3985 рублей. Республика Крым также входит в тройку лидеров, уступая лишь Краснодарскому краю. Так, в Крыму стоимость минимального продуктового набора составляет 3871 рубль, в Краснодарском крае – 3901 рубль. В среднем по Российской федерации — 3701 рубль.
    Сельхозлобби Юга России и тут рулит, задрав ценовую планку на жизненно важные продукты. Ему наплевать на государственные интересы. ОНО обогащается! Теперь вот С Беруссией разругались - мясо от них,видите ли, не такое, как надо поступает. И РФ заблокировала продуктовый импорт из этой страны. Ну и как это отразится на наших внутренних ценах? Вот о чём надо писать и говорить. А Украина уже достала. Какой канал ни включи - везде она, по нескольку часов в день. И рожи везде одни и те же - Ковтун, Бом, Мацейчук, Абзалов, Мирзаян и проч. Достали уже!
    демотиватор
    1. ranger Сегодня, 09:11
      Цитата: демотиватор
      Какой канал ни включи - везде она, по нескольку часов в день. И рожи везде одни и те же - Ковтун, Бом, Мацейчук, Абзалов, Мирзаян и проч. Достали уже!

      А про свои проблемы никто и не вякнет потому как могут и отлучить от кормушки за "невосторженный образ мыслей" - а у этого "иксперта" ипотека и любовница от первого брака...
      Интересно, эти завсегдатаи ток-шоу дома хоть бывают, порой создается впечатление что они и ночуют в Останкино.
      А на следующий день эти муэдзины с Останкинского минарета в своих проповедях снова будут вразумлять нас неразумных и наставлять на путь истинный.... stop
      ranger
    2. Ныробский Сегодня, 09:35
      Цитата: демотиватор
      В Крыму не хватает собственного мяса, его раньше завозили с Украины, дешево и сердито. Кого наказали, запретив ввозить украинское мясо?

      Электро опоры на Крым, тоже мы подорвали? Воду на Крым тоже мы перекрыли? И продуктовые "блокираторы" на границе в виде правосеков и меджелисовцев тоже наши стоят? Может быть уркаина вообще ни в чём не виновата?
      Ныробский
    3. Винни76 Сегодня, 10:25
      Цитата: демотиватор
      Что-то слишком много стало Украины на сайте.

      Весьма поучительное чтиво. На сайте полно белорусов, пущай наслаждаются. Ведь дорога в Европу усыпана лепестками роз, кто не знает. А в конце маячут "европейские зарплаты и пенсии". Бабуля Меркель обеспечит золотой дождь всем желающим laughing
      Винни76
  2. 210окв Сегодня, 08:25
    Да ладно с этой Руиной!А у нас что,по другому?Цены снижаются,а зарплаты и пенсии растут?То же самое..
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:51
      Рост потребительских цен, увеличение стоимости мобильной связи и Интернета, обесценивание гривны, повышение тарифов на коммунальные услуги и общественный транспорт — вот что принесет 2017 год в дом каждого рядового украинца
      меняем слова на "россиянин" и будет то же самое...задолбали с украиной и Трампом! на Россию гляньте.по ящику как "заговор молчания"-никаких внутренних проблем нет кроме Трампа! когда такое молчание-дело плохо.
      андрей юрьевич
    2. 0255 Сегодня, 09:41
      Цитата: 210окв
      Да ладно с этой Руиной!А у нас что,по другому?Цены снижаются,а зарплаты и пенсии растут?То же самое..

      Так на ВО двойные стандарты laughing В Украине растут цены - это "хохлы проскакали свою страну", "страна 404 вот-вот развалится", "посмотрите на хохлов, у них всё плохо", "доскакались". В России растут цены - "ничё-ничё, инфляция есть и на загнивающем западе", "немного потерпите пока Америка развалится, тогда заживём", "не раскачивайте лодку", "кто недоволен тот либераст или агент госдепа, расстрелять его надо", "не нравится в РФ - вали в США, а раз не валишь то ты там никому не нужен", "надо ещё сильнее сплотиться вокруг Путина"
      У нас в Беларуси за 2 года цены выросли в 2 раза без войны и майданов, ввели антинародный "налог на тунеядство" - так недовольных белорусов уже начали записывать во врагов.
      Грустно всё это - мы все беднеем, и угораем друг с друга, с восторгом читая статьи как у соседей всё плохо sad
      0255
  3. проходящий Сегодня, 08:44
    нас..рать! своих проблем хватает!
    проходящий
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 09:00
    Чудесная статья! У них все плохо, а мы - в шоколаде! Уважаемый! Спуститесь на землю! Или хотя бы опустите высоко задранный нос и нюхните - может это и не шоколад вовсе?!!
    Вождь краснокожих
  5. victorsh Сегодня, 09:01
    "Интересная"статья.Ребята без обиды-всем интересно,как живут жители моей бывшей Родины-украины?Вот МНЕ лично плевать.как они живут(хотя ОЧЕНЬ ОБИДНО,что по некоторым причинам не могу съездить на могилы ВСЕХ-кроме мамы-предков).
    Вы посмотрите на повышение цен у нас В РОССИИ.Нефть во всем мире дешевела-у нас бензин дорожал и продолжает дорожать.Только если в 15-м году добираться на работу мне с женой обходилось в 3.5тыс.руб.(на своей машине и это бензин,кто водитель меня поймет,что это не конечная цена),то сейчас около 7-ми тыс.руб.Если года четыре назад в"Ленте"-ближайший г.маркет продукты на неделю можно было купить(без фанатизма)на 2.тыс.рублей то сейчас едва вкладываешься в 4-5 тысяч.И вот вопрос.Я понимаю,что у нас"Военное обозрение".Но если у НАС НА САЙТЕ обсуждаются вопросы выживания"братских"народов(ВСЕХ) ПОДЫМИТЕ ВОПРОС о нашей жизни.
    -Средняя зарплата европейца-наша
    -Цена бензина(полученная из нашей нефти) у них и у нас
    -Средняя пенсия
    -Оплата ЖКХ.
    victorsh
  6. Erg Сегодня, 09:07
    Подмосковье. Двушка - почти восемь тысяч за последний месяц. Это заговор?..
    Erg
    1. Александр романов Сегодня, 09:29
      Цитата: Erg
      Подмосковье. Двушка - почти восемь тысяч за последний месяц. Это заговор?..

      Пусть на ДВ переезжает. Много объявлений требуется уборщица З.П 15 000 .

      А по Украине-
      Херсонские правоохранители считают, что низкие цены на проезд могут быть использованы «пророссийскими людьми»

      Источник: http://rusnext.ru/news/1485872734

      У меня всё
      Александр романов
      1. дядя Мурзик Сегодня, 09:58
        Александр романов вы видимо не видите разницу между коммунальной оплатой о которой написал Erg и заработной платой! lol
        дядя Мурзик
        1. Александр романов Сегодня, 10:13
          Цитата: дядя Мурзик
          Александр романов вы видимо не видите разницу между коммунальной оплатой о которой написал Erg и заработной платой!

          Пью,потому вместо двушка.прочитал девушка laughing
          Александр романов
  7. OlfRed Сегодня, 09:30
    И о чем статья !? о том как все плохо на У. ? так опять же ничего нового... честно признаться, сначала подумал что статья про Россию, так как некоторые тезисы для нее так же характерны. hi
    OlfRed
  8. raid14 Сегодня, 09:43
    Для этого и придуманы СМИ, чтобы "пудрить мозги народу" и вести "послушное стадо" в нужном направлении. Даже эта статья, типичный пример манипуляции, сравнения на Украине то хуже.
    Методов манипуляции сознанием, используемых в средствах массовой информации, довольно много, но чаще всего выделяются следующие:
    Использование внушения.
    Искусственное затемнение «картинки реальности» в СМИ, подача противоречивой, недостоверной и заведомо предвзятой информации.
    Перенос частного факта в сферу общего, в систему.
    Использование слухов, домыслов, толкований в неясной политической или социальной ситуации.
    Метод под названием «нужны трупы».
    Метод «страшилок».
    Замалчивание одних фактов и выпячивание других.
    Метод фрагментации.
    Многократные повторы или «метод Геббельса».
    Метод абсолютной лжи. Чем чудовищнее ложь, тем легче в неё верят).
    Создание лжесобытий, мистификация.
    Подмена фактов красивыми лозунгами. Например, «Свобода, Равенство, Братство».
    Метод диссонанса: продвижение альтернативных фактов, ценностей и представлений, разрушающих механизмы трансляции исторической памяти, общие символы и ценности целевой группы.
    raid14
  9. Товарищ_Сталин Сегодня, 09:45
    При "кровавой панде" и "злочынной владе" куб газа стоил 93 копейки, сейчас же 6,8 гривней. Рост цен семикратный!!! В переводе на рубли тысяча кубов на Украине стоит 15 тысяч рублей. Бакс стоил 8 гривней, сейчас же 28! За что скакали, небратья wassat ?
    Товарищ_Сталин
    1. Товарищ_Сталин Сегодня, 09:50
      Добавлю, что при панде газ закупали у России по 350 долларов, это в гривнях по курсу 2013 г 2800 за тысячу кубов. Сейчас же закупают газ за 180 баксов у Словакии (5040 гривней) и перепродают населению за 6800 гривней. То есть если раньше при "кровавом тиране" государство субсидировало газ для населения, заставляя его платить меньше закупочной цены, то теперь наоборот, продает своему же населению с накруткой. А что? Порошенко же бизнесмен.
      Товарищ_Сталин
  10. Monster_Fat Сегодня, 10:00
    Ой да, ладно, на Украине цены растут, а у нас они не растут? К примеру сливочное масло подорожало офигенно и теперь за 180 гр пачку надо платить не 65-75 рублей как раньше, а 110-120 рублей! То есть пол-килограмма сливочного масла (хитро намешанного с пальмовым или еще с каким-то "наполнителем") теперь стоит примерно 300 рублей. Если перевести в валюту то это будет примерно 4,5 Евро. В Финляндии в магазинах сети Lidl, K-Market и пр. пол-килограммовая пачка стоит 2,9-4 Евро в зависимости от марки, то есть стоимость сливочного масла у нас теперь сравнялась или даже превысила таковую в одной из самых дорогих стран ЕС-Финляндии! А зарплаты у нас такие же как в Финляндии? На Украине "дорожает", ага, эта страна "в долгах как в шелках", а у нас в стране которая, уже "встала с колен" все, наверное "дешевеет"? С какого рожна у нас-то в России все дорожает? А кстати, опять же про масло-у нас теперь появилось чисто российское "ноу-хау"- чтобы "завуалировать" подорожание, стали развешивать продукты в тару и упаковки меньшего веса. Теперь можно наблюдать пачки со сливочном маслом весом в 100 и 90 грамм.... затем, очевидно, плавно перейдем на пачки в 50-40 грамм и так далее... И еще, зашел вчера в "Пятерочку" и офигел-ценники на мясную и колбасную продукцию висят не за 1 кг как раньше, а за 100 грамм! Это, что- для того, чтобы не так шокировать покупателя подорожанием?
    Monster_Fat
  11. Тамбовский Волк Сегодня, 10:05
    А где крики "Уря"? Сами вопили,что у нас кругом ХПП.Все повышения цен,тоже ХПП.Для нас повышают-лучше друганам Шуваловым кобельков в самолётах возить становится.Бензин дорожает-зато у Алишеровых свадьбы под миллиард с хвостом.ЖКХ дорогой-зато братан Вексельберг яйца Фаберже покупает.Что вы все заплакали,другие то лучше жить стали,радоваться за них надо,это же "элита" из гнилого корыта "наша".Корабли,говорите не в срок строят,да с дефектами-неправда ваша.Вон какой корабль у Абрамовича построен,да с ПВО-радоваться надо.Ну а про Щеневмерлую- то чего писать,там точно так же,только фамилии другие-Ахметов,Кало мойский и др.Народ там тоже рад и счастлив.А не радостных-отстреливают в Донецке.А при возбухании- окрик из Кремля от Сурковых со товарищи-"не сметь,бараны,счастья своего не видите.Минск соблюдайте,который нам бабло на вас зарабатывать позволяет соблюдайте."Так,что хватит ныть.Будьте счастливы.Всего вам доброго.
    Тамбовский Волк
  12. Dekabrist Сегодня, 10:28
    Зачем автор этот мегаэкономический обзор опубликовал весь целиком. Если его печатать по одному абзацу, хватило бы на неделю. А если иллюстрации отдельной главой опубликовать, то вообще. Кстати, обычно, по закону жанра, если в первой части пишут о том, как у кого то плохо, то во второй - как где то хорошо. Автор видно забыл. Хотя для такого мегаавтора - простительно.
    Dekabrist
  13. prior Сегодня, 10:34
    В России тоже растут цены и в том числе из-за грё....аных санкций.

    Кого винят россияне в этом ? Правильно, каклов, которым не сиделось ровно на попе и которые затеяли ритуальные майданные скачки. Они скачут, а у нас цены растут...нормально.
    Поимейте это ввиду украинские "братья", когда начнётся раздача люлей....
    prior

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