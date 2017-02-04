Стабильно растут только цены

Рост потребительских цен, увеличение стоимости мобильной связи и Интернета, обесценивание гривны, повышение тарифов на коммунальные услуги и общественный транспорт — вот что принесет 2017 год в дом каждого рядового украинца. А официальное руководство и многочисленные экономические эксперты в очередной раз призовут людей потуже затянуть пояса и, как обычно, обвинят во всех бедах Россию и лично президента Владимира Путина.За время нахождения у власти Петра Порошенко весь спектр товаров и услуг, доступных населению Украины, подорожал на 200—400%. В этот список можно отнести практически все: от затрат на образование и здравоохранение до, естественно, роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которых и коснулся более чем четырехкратный скачок цен.В 2017 году в связи принятием правительством «эффективных» мер по стабилизации кризиса продолжится стабильный рост, однако он коснется не социально-экономических показателей, а различных платежей и тарифов, увеличение которых по различным прогнозам составит от 20 до 50 процентов.Перечислять весь массив областей, которые пойдут «на взлет», не имеет никакого смысла, так как проще перечислить, что повышено не будет: зарплаты и пенсии. Конечно, на бумаге доходы украинцев вырастут, ведь с 1 января вступил в силу закон, в соответствии с которым минимальная заработная плата составляет 3 200 гривен, что в два раза больше предыдущего значения.Однако повышение МРОТ никак не отразится на уровне жизни простых граждан, которые из-за роста себестоимости продукции и платить будут больше. И правда, какая разница, сколько ты получаешь, если рост цен соответствует или превышает рост зарплат? Не будем забывать и о гарантированном росте уровня инфляции, особо бьющем по самым социально уязвимым слоям общества: учителям, врачам, пенсионерам и инвалидам.В общем, а жить-то как, спрашивается… Ведь такими темпами достижения новых глубин кризиса на очередную Революцию гидности у людей просто не останется сил, а успешные бизнесмены и экономисты продолжат безнаказанно грабить страну и уезжать на ПМЖ в США.