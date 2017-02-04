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Стабильно растут только цены
Рост потребительских цен, увеличение стоимости мобильной связи и Интернета, обесценивание гривны, повышение тарифов на коммунальные услуги и общественный транспорт — вот что принесет 2017 год в дом каждого рядового украинца. А официальное руководство и многочисленные экономические эксперты в очередной раз призовут людей потуже затянуть пояса и, как обычно, обвинят во всех бедах Россию и лично президента Владимира Путина.
За время нахождения у власти Петра Порошенко весь спектр товаров и услуг, доступных населению Украины, подорожал на 200—400%. В этот список можно отнести практически все: от затрат на образование и здравоохранение до, естественно, роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которых и коснулся более чем четырехкратный скачок цен.
В 2017 году в связи принятием правительством «эффективных» мер по стабилизации кризиса продолжится стабильный рост, однако он коснется не социально-экономических показателей, а различных платежей и тарифов, увеличение которых по различным прогнозам составит от 20 до 50 процентов.
Перечислять весь массив областей, которые пойдут «на взлет», не имеет никакого смысла, так как проще перечислить, что повышено не будет: зарплаты и пенсии. Конечно, на бумаге доходы украинцев вырастут, ведь с 1 января вступил в силу закон, в соответствии с которым минимальная заработная плата составляет 3 200 гривен, что в два раза больше предыдущего значения.
Однако повышение МРОТ никак не отразится на уровне жизни простых граждан, которые из-за роста себестоимости продукции и платить будут больше. И правда, какая разница, сколько ты получаешь, если рост цен соответствует или превышает рост зарплат? Не будем забывать и о гарантированном росте уровня инфляции, особо бьющем по самым социально уязвимым слоям общества: учителям, врачам, пенсионерам и инвалидам.
В общем, а жить-то как, спрашивается… Ведь такими темпами достижения новых глубин кризиса на очередную Революцию гидности у людей просто не останется сил, а успешные бизнесмены и экономисты продолжат безнаказанно грабить страну и уезжать на ПМЖ в США.
Автор: Игорь Рогов
Рост потребительских цен, увеличение стоимости мобильной связи и Интернета, обесценивание гривны, повышение тарифов на коммунальные услуги и общественный транспорт — вот что принесет 2017 год в дом каждого рядового украинца. А официальное руководство и многочисленные экономические эксперты в очередной раз призовут людей потуже затянуть пояса и, как обычно, обвинят во всех бедах Россию и лично президента Владимира Путина.
За время нахождения у власти Петра Порошенко весь спектр товаров и услуг, доступных населению Украины, подорожал на 200—400%. В этот список можно отнести практически все: от затрат на образование и здравоохранение до, естественно, роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которых и коснулся более чем четырехкратный скачок цен.
В 2017 году в связи принятием правительством «эффективных» мер по стабилизации кризиса продолжится стабильный рост, однако он коснется не социально-экономических показателей, а различных платежей и тарифов, увеличение которых по различным прогнозам составит от 20 до 50 процентов.
Перечислять весь массив областей, которые пойдут «на взлет», не имеет никакого смысла, так как проще перечислить, что повышено не будет: зарплаты и пенсии. Конечно, на бумаге доходы украинцев вырастут, ведь с 1 января вступил в силу закон, в соответствии с которым минимальная заработная плата составляет 3 200 гривен, что в два раза больше предыдущего значения.
Однако повышение МРОТ никак не отразится на уровне жизни простых граждан, которые из-за роста себестоимости продукции и платить будут больше. И правда, какая разница, сколько ты получаешь, если рост цен соответствует или превышает рост зарплат? Не будем забывать и о гарантированном росте уровня инфляции, особо бьющем по самым социально уязвимым слоям общества: учителям, врачам, пенсионерам и инвалидам.
В общем, а жить-то как, спрашивается… Ведь такими темпами достижения новых глубин кризиса на очередную Революцию гидности у людей просто не останется сил, а успешные бизнесмены и экономисты продолжат безнаказанно грабить страну и уезжать на ПМЖ в США.
Автор: Игорь Рогов