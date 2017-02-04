11:01 04 февраля
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Донбасс. Готовность к войне



И случилось в конце года очередное обострение на Донбассе. Хунта попыталась там чего-то добиться. Не вышло. И тут же масса стратегов начинают рассматривать перспективы и строить планы. Ведь понятно, что в январе администрация США меняется, и понятно, что меняются кураторы, и понятно, что время уходит… Вот они и суетятся. Ведь в 2017-м должны пройти выборы в Германии и Франции… И тоже многое может измениться в «плане исполнения минских договорённостей».

Короче, «вот приедет барин, будет землемером/ вот приедет барин, барин нас рассудит…». Как то так расчёты строятся. Люди испытывают (и демонстрируют) «сдержанный оптимизм». Что дескать: ужо вам! Чуть не до суда над хунтой договорились…


Я бы не был столь оптимистичен. Почему? А опыт Украины крайне негативен в плане «оптимистических прогнозов». Даже из новейшей истории можно вспомнить русофобский и прозападный Майдан, полностью поддержанный украинскими элитами, немедленное начало карательной операции на юго-востоке, обстрелы российской территории и т.д. Как-то слабо с оптимизмом. И да, украинская армия не «восстала» несмотря ни на что и на Киев никто не пошёл, как наивно рассчитывали многие интернет-комментаторы. Что, дескать, вот-вот… режим закачается… И повышение коммунальных тарифов выше уровня средней пенсии никаких политических последствий на Украине не имело.

А как у нас многие «раскатывали губу». Дескать, взорвётся тыл у «укровоенов». Не взорвался. ВСУ продолжают блокировать Донбасс и оказывать на него военное давление (в виде ДРГ, внезапных атак и артобстрелов). Таковы факты. Давно и с интересом слежу за комментариями по этой тематике: подход прост — постоянное ожидание, что «братский украинский народ» осознает, что его дурят… восстанет… Ага, ага. Сейчас февраль 2017 года. Текущий президент Украины — Петро Порошенко. Текущая ситуация на Донбассе — вялотекущий конфликт. Пора как бы просыпаться.

Сладкие грёзы о «братской перемоге» так и остались сладкими грёзами. Нет, у нас большинство всё ждёт, и ждёт, и ждёт… ну когда же? Никогда. Война не закончится, пока её не закончат. Тут максимально хотелось бы дистанцироваться от разных «ура-патриотов», которые предлагают немедленный бросок на Киев. Вряд ли это возможно технически, и вряд ли это нужно. А вот что касается боевых действий непосредственно на Донбассе, то тут надо присмотреться внимательнее. Несмотря на Минск-2, хунта не только обстреливает жилые кварталы, но периодически проводит «разведку боем», то есть пытается изменить конфигурацию линии соприкосновения в свою пользу.

Сейчас не про ОБСЕ говорится, которые «слепые и глухие», сейчас немного о другом. Линия соприкосновения удерживается благодаря постоянным усилиям бойцов ЛНР/ДНР, а не благодаря некоему политическому соглашению. Согласен, банально, но, тем не менее, хотелось бы обозначить вот этот самый очевидный момент. «Тонкая красная линия» держится не за счёт договоренностей, подписанных на бумаге, а за счёт чистой воды силовых действий. То есть если потерять какой-то кусок территории (под тем же Дебальцево), то никто его уже не вернёт.

Таким образом, Минские соглашения — важны с точки зрения политической, но не военной. Логика — отстреливаться на линии обороны — категорически порочная и тупиковая: сдача противнику стратегической инициативы нигде и никогда до добра не доводит. Если командиры ВСУ и натовские инструкторы будут уверены в том, что их атаковать не будут, — это создаст великолепные возможности для концентрации войск на отдельных участках.

Оборонять некую линию, тупо сидя в обороне, — категорически невыгодный способ действий. Рано или поздно произойдёт прорыв этой самой обороны. Таким образом, обеспечить относительную безопасность ЛНР/ДНР можно только подготовкой ограниченных наступательных действий на отдельных участках. Тогда противник будет вынужден иметь или значительный мобильный резерв для затыкания дыр (который категорически нельзя использовать в наступлении), либо, в случае прорыва своей обороны, судорожно отступать и «штопать» её буквально «на коленке» подручными средствами.

Смущает именно то, что практически весь 2016 год боевые действия со стороны ДНР/ЛНР носят исключительно оборонительный характер. Согласен, успешные, но строго оборонительные. Боюсь, рано или поздно это может очень плохо закончиться. Ситуацию, когда противник месяц за месяцем прощупывает вашу оборону ДРГ и «случайными» атаками, здоровой назвать нельзя. С той стороны тоже не идиоты сидят. Они собирают информацию. «Пушечного мяса» у ВСУ хватает, и, самое главное, никто его жалеть не собирается.

Из того, что Европа даже не попыталась всерьёз заставить Киев выполнить Минские соглашения, следует один неприятный вывод: рано или поздно неизбежна попытка пойти по «хорватскому варианту». В принципе, это решало бы многие проблемы хунты: большая военная победа, праздник, парады, пан Порошенко на трибуне зигует проходящим коробкам «укровоенов». Я бы на месте «той стороны» ставил бы именно на этот вариант. Ну а что, попытка не пытка… В конце концов проблема решена — территориальная целостность Украины восстановлена. Ещё раз: нельзя недооценивать противника — это очень плохо заканчивается.

Ни в экономике, ни в международной политике «ловить» хунте сегодня нечего, а вот военное решение проблемы… Обстрелы — это обстрелы, а вот полноценное наступление… Международного осуждения оно не встретит: войска Украины подавили сепаратистов. Как-то так. Просто если никто на Западе всерьёз не пытается урегулировать ситуацию на Украине политическим путём, значит, рассматривается путь военный. Иначе как? Планы, безусловно, прорабатываются и если в определённый момент им покажется, что шанс есть, то они попытаются атаковать.

То есть политическое «урегулирование» отдельно, военные вопросы отдельно. «Минск» как бы есть, но в военном плане он нам ничем не поможет. Увы, это так. Я бы всё-таки ставил на «хорватский вариант». Проведя небольшое наступление, можно решить все политические вопросы с Донбассом и, «взяв под контроль» границу с Россией, заняться «политическим урегулированием». Интересно? Интересно. Вот этот вариант они и прорабатывают. Вся беда в том, что с той стороны люди самодовольные, упёртые и недалёкие (особенно в Германии). И поражение они признавать никак не хотят.

Ещё раз: проблема в том, что Минские соглашения нерушимости линии разделения не обеспечивают. Никак. По большому счёту, России в данной ситуации терять особо нечего: отношения с Европой уже испорчены, действуют санкции. Вот многие исходят из того, что сегодня-завтра всё наладится и всё снова будет хорошо во взаимных отношениях. Европейцы активно продвигают именно эту точку зрения. Что не сегодня-завтра. Так всё-таки, завтра или сегодня? Или послезавтра? Или никогда? Вот очень часто Россия попадается на эту «удочку»: что, дескать, не надо никаких ответных ударов, что войны то и нет никакой…

По факту, мы имеем то, что мы имеем, — против России введены весьма жёсткие санкции (экономическая война), против Донбасса постоянно ведутся атаки по разным направлениям. Мира, дружбы и жвачки как бы не наблюдается. Идея статьи заключается не в мифическом походе на Киев и Львов, а в том, что в любой момент возможно возобновление крупномасштабных наступательных действий со стороны ВСУ (терять им нечего). И отбить их, тупо сидя в обороне, будет крайне непросто. Сдержать противника можно будет только атаками (не контратаками, а именно атаками) на те участки фронта, где он слаб. Последнее, что нам сегодня нужно, — это прорыв фронта ЛНР/ДНР на Донбассе. И да, эти ответные атаки лучше готовить очень и очень заранее.

Рассчитывать же только на оборону — это как ходить по лезвию ножа. Может выгореть, а может и нет. То есть готовиться атаковать ВСУ надо именно, исходя из требований удержать оборону, а не из красивой идеи разгрома хунты. Политический подход, что ЛНР/ДНР такие правильные и совсем не атакуют: во-первых, ничего не даёт (и не даст) с точки зрения той самой политики, во-вторых, резко возрастают чисто военные риски. Ситуация, когда ВСУ могут думать только об атаке, что в целом накаляет ситуацию и повышает вероятность конфликта. Как мы все заметили — «хулиганство» ВСУ на линии разделения никакой реакции в Европе не вызывает.

Не оставили нам наши «европейские партнёры» хороших вариантов. Трамп там или не Трамп, но «ситуацию на земле» придётся решать на земле. А не в высоких кабинетах. Какого-то смысла любой ценой придерживаться исключительно пассивной тактики нет. Не видно потому как серьёзного отношения к договорённостям «с той стороны». Также надо понимать, что возобновление боёв той же Европе не так уж и выгодно. Устал там народ от «евроинтеграции Краины». Можно сказать, что с той стороны отношение к конфликту — «пофигистское». На Киев по Минским соглашениям никто особо не давит, на вооружённые провокации со стороны ВСУ внимания не обращает, урегулировать конфликт не торопится.

Но в принципе, они и не против успешного наступления ВСУ, которое порешало бы многие проблемы (с их точки зрения). Европейские политики слишком многое поставили на Киев и не слишком уважают Россию. Такие дела. То есть полного отказа Европы от силового варианта не наблюдается категорически. Ну и тогда в чём смысл Минска? Это не к тому, что надо немедленно его разрывать (это глупо), и не к тому, что порох надо держать сухим (это банально), а к тому, что страхов по поводу «а они нас спровоцируют!» должно быть как-то поменьше. Наши украинские и даже европейские друзья к Минским соглашениям относятся весьма специфично. То есть видят только обязательства «другой стороны». Почему-то при этом даже не Донецка с Луганском, а Москвы.

То есть с их точки зрения — Донбасс должен быть украинским. И всё тут. Для этого и санкции, и попытки атак на Республики… То есть мы имеем своего рода неустойчивое равновесие. И пытаться любой ценой сохранять его в одностороннем порядке достаточно странно. Как-то не наблюдается «здорового большинства» немецких политиков, выступающих за недопущение войны на юго-востоке Украины. Странное такое впечатление складывается, что люди просто не представляют себе, что такое война в Европе. Печально, но разговаривать как бы не с кем.

То есть люди работают не на «закрытие» конфликта, а на «победу». Галоперидол, он просто бесценен в некоторых случаях. Тут дело даже не в Луганске, просто грустно как то. Вместо того чтобы активно работать по урегулированию внутриукраинского конфликта, они залазят в глухое противостояние с ядерной сверхдержавой. То есть Луганск и Донецк для них не существуют, поэтому они ставят ультиматумы Москве.

Ну представьте, что вам не доплатили зарплаты или там за поставку товара. Есть официальные пути через бухгалтерию. А можно сразу подловить генерального директора у проходной и взять его за шкирку. Вот как-то так. Люди в Европе неадекватны, неадекватны полностью. На самом деле конфликт Киев-Донбасс достаточно просто урегулировался, и никаких экстремальных действий тут не требовалось. Самому глупому ёжику понятно, что договориться с Донецком это одно, а попытаться «задвинуть» Москву — это совсем другое. Европейцы могли с самого начала работать с Донбассом напрямую и «утрясти» конфликт. В марте 2014 они имели авторитет и в Донецке, и в Киеве. Войну можно было легко остановить, а Москву вывести из игры на Донбассе.

Но у европейцев случилось «опухание гондураса». В тяжёлой форме. Люди возомнили себя богами и вершителями судеб… И все принципиальные решения принимались ими именно в таком «отмороженном» состоянии. Представьте, что вы будучи «подшофе», не за руль полезли (что безопасно), а провели ряд важных телефонных бесед с партнёрами…

США далеко от Украины, а ЕС близко, европейцы были обязаны «идти вразрез» с мнением Вашингтона ради собственной безопасности. «Взрывной волной укрокризиса» неизбежно накрывает РФ и ЕС, но не США! То есть у ЕС и РФ был интерес действовать заодно! Теперь же, когда развитие событий на Украине пошло по самому поганому варианту, они в принципе отказываются что-то обсуждать и во всём обвиняют Россию. Есть такое интересное понятие: идеологическая зашоренность называется. Любопытно было её наблюдать в 80-е годы в позднем СССР, когда на вопросы о пустых прилавках тебе убедительно объясняли, что ленинская идеология — самая верная… и мы таки придём к победе коммунистического труда. Не все и не сразу, но придём.

Тот же самый «идеологический» подход демонстрирует современный Евросоюз, например, по «бешенцам» и, например, по «вукраине». То есть с практической точки зрения — это маразм и катастрофа, а вот с идеологической всё верно. Я уже начинаю бояться, что ЕС повторит судьбу СССР. Но до последнего момента оттуда будут звучать всё те же идеологически верные «камлания» (один в один XXVII съезд КПСС, он же последний). Поэтому проблему Украины там всерьёз никто не решает и решать не будет. Поэтому обострение возможно в любой момент. И даже если ВСУ стеной попрут на Донецк, с точки зрения Брюсселя — есть плохая Россия… от неё все беды.

Предсказать же результат забега тараканов в головах украинских политиков, радикалов и экстремистов не сможет никто. Поэтому имеет смысл закладываться на попытку полномасштабного наступления. А удержаться в такой ситуации, сидя в глухой обороне, будет весьма проблематично. Ну и карта в начале статьи конечно за 2015 год, но вряд ли что-то принципиально поменялось за это время.

Донбасс. Готовность к войне
Автор: Олег Егоров


Статьи из этой серии:

Игра вокруг Донбасса и вредный мистер Путин
26

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27
  1. Котище Сегодня, 07:59
    Спасибо за статью!
    Котище
  2. 210окв Сегодня, 08:23
    Войну надо останавливать кардинальным образом!Уничтожением укрохунты.Кто то начнет стрелять в спину,кто то саботировать-но ничего и на них управа найдется..
    210окв
    1. Ilya-spb Сегодня, 09:10
      Из статьи так и не понял: наступать или не наступать?

      Вступать однозначно не хочется)) Европа уже вступила)))

      Карта с синими стрелочками красивая)) помниться, Гитлер любил синие стрелочки рисовать. Плохо закончил. Карту я изучил. Несколько десятков тысяч бендеровцев - против миллионного Донецка? Смешно...И грустно...

      И - может все-таки нарисовать красную стрелу от российской границы - через Сумскую и Черниговскую области - к Киеву? Раз оборона - это плохо?
      Ilya-spb
      1. Олежек Сегодня, 09:32
        Несколько десятков тысяч бендеровцев - против миллионного Донецка?


        Фраза - шедевр сама по себе...
        Олежек
        1. Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:01
          неа, шедеврами военного искусства можно назвать украдинских хэнералоф-знаменитое Победное отступление (см. Изваринский котёл, Дебальцевский котёл),ну если с этим всё ясно, то ползучее наступление,вообщэ шедевр, захват ничейных полос с потерей около взвода за метр. гениально, беглый подсчёт - 2-3 метра в сутки,это получается за месяц при ползучем наступлении надо затратить 900 рыл что б продвинуться на 90 метров, зачётно
          Крымский партизан 1974
      2. ротмистр Сегодня, 09:34
        В основном согласен с автором, статья понравилась.
        ротмистр
      3. avt Сегодня, 09:48
        Цитата: Ilya-spb
        Из статьи так и не понял: наступать или не наступать?

        Поступать ....ну может ...вступать. wassat Короче - надо что то делать , хоть чего , но чтоб красиво.
        А как у нас многие «раскатывали губу». Дескать, взорвётся тыл у «укровоенов». Не взорвался. ВСУ продолжают блокировать Донбасс и оказывать на него военное давление (в виде ДРГ, внезапных атак и артобстрелов). Таковы факты.
        Ну и куда ,,наступать" ? Вторым Дебальцево грезится ? Ну так вообще то оттуда вышло много , а за Светлодарском кольцо закрыть не смогли . Сейчас конечно за год атаманскую вольницу привели реально в состояние регулярной армии . Однако соотношение какое ? Тока не надо за ,,боевой дух"! Давайте реально в сухом остатке что ? Спалить армию кинув на частично окопавшегося противника , да ещё имеющего вполне себе резерв для маневрирования ? Я не стратег , но даже вот по чудесному сценарию , когда потери 1 к 10 , сколько останется у ЛДНР ? Конечно положение дел , когда ровняют Донецк нетерпимое ! !! Лечить , как минимум контрбатарейной и подтянуть с хранения всё вооружение -,,Минск2" кончился де юро и де факто, вот пусть резину в Минске тянут в ,,формате" про что то новое , да собственно Лавров уже маякнул. Конечно сюрпляс этот с противостоянием не может , да и не бует продолжаться вечно . Но вот ,ладно, сейчас подморозило и техника пойдёт . А весна когда ? Развезёт всё нахрен, пешком пойдёте ? Или побивахом укроармию за недельку, другую, все 90 тыщь с техникой?
        Цитата: libivs
        Так стоит ли нарываться на хорватский сценарий, к чему дело идет...

        bully Ох уж мне эти адепты секты ,,Стрелка/Гиркина". По факту Киеву маячит смена власти на откровенных , без затей и прочего гламура ,нацистов посредством переворота . Это реально процентов на 70 уже , прогон с гробами на майдане-реальная ,,чёрная метка"-,,Низложен" . Далее фрагментация Руины на автопилоте .С моей низэнькой колокольни это и есть реальная команда к атаке.Если в Донецк массово подтянутся добровольцы , значит готовность №1. Если таки мятеж в Киеве будет , то вообще хоть какое то централизованное руководство ВСУками присутствующее ныне рухнет окончательно и бесповоротно. Вот кто служил из старшего офицерского состава и на командных должностях ,понимает о чём я , да и вообще те кого Бог интеллектом не обнёс. Риск спалить сейчас армию ЛДНР 50 на 50. Даже при превосходстве в артиллерии и моральном состоянии.Можно кинуть вперёд , даже может быть и вырулится что то в тактическом плане , а может и нет , но это к военному планированию отношение не имеет .Вот только реально кончится криками ,,Путин ! Введи войска!"
        avt
        1. Олежек Сегодня, 10:33
          Риск спалить сейчас армию ЛДНР 50 на 50. Даже при превосходстве в артиллерии и моральном состоянии.Можно кинуть вперёд


          В статье немного не о том:
          1 Вероятность крупномасштабного наступления ВСУ отлична от нуля
          2 В таком случае невозможно отбиться тупо сидя в обороне - противник имеет бонус благодаря стягиванию войск с неактивных участков.
          3 Про то что "хунта завтра рухнет" уже наслышаны...
          Олежек
          1. avt Сегодня, 10:43
            Цитата: Олежек
            3 Про то что "хунта завтра рухнет" уже наслышаны...

            ГДЕ и КОГДА Я писал что рухнет и само рассосётся !?? Ссылку дайте .Если для вас
            Цитата: avt
            Если таки мятеж в Киеве будет , то вообще хоть какое то централизованное руководство ВСУками присутствующее ныне рухнет окончательно и бесповоротно

            Означает
            Цитата: Олежек
            Про то что "хунта завтра рухнет" уже наслышаны...

            Это ваша беда , а не моя проблема в изложении. Касаемо
            Цитата: avt
            . Далее фрагментация Руины на автопилоте

            То она УЖЕ заложена и оформлена местными выборами на Руине олигархами по бизнес интересам, даже озвучена в виде ,,Слобожанщины" земли Кернеса , к примеру и вопрос только в одном - теряет Киев централизованное руководство силовым блоком в случае мятежа в столице, а это реально,ВСУк растащат на части кто сколько прокормить в регионе сможет . Ну наконец
            Цитата: Олежек
            В таком случае невозможно отбиться тупо сидя в обороне - противник имеет бонус благодаря стягиванию войск с неактивных участков.

            wassat Вы предлагаете при
            Цитата: Олежек
            1 Вероятность крупномасштабного наступления ВСУ отлична от нуля

            реальной угрозе полномасштабного наступления превосходящего ну раза в два противника , бросит в контр атаку на развернутые боевые порядки армию ЛДНР???? А может предложите им сразу всем застрелиться !?
            avt
        2. Винни76 Сегодня, 10:59
          Имхуется мне, хорватский сценарий весьма вероятен. Какой соблазн для укров решить все проблемы одним ударом. Мне кажется пора раздавать оружие населению. Ну и России наверное стоит подкинуть Чебурашек.
          Винни76
  3. libivs Сегодня, 08:39
    Наконец то появилась вменяемая статья с реалистичным видением ситуации. Нам действительно нечего терять было уже после истории с Крымом. Да и до этого терять было тоже нечего. Если бы оставили все на самотек как обычно, то стопроцентно пришлось бы вывести из Севастополя Черноморский флот. Даже если бы хунта не денонсировала Харьковские соглашения, включился бы грузинский сценарий, когда пришлось досрочно вывести базу в виду невозможности ее функционирования по причине непрерывных провокаций в виде всяких блокад, митингов, задержанием и физическим воздействием на военнослужащих и персонал всякого рода "активистами". В том, что "активисты" украинские на порядок активнее своих грузинских коллег несомненно. Так стоит ли нарываться на хорватский сценарий, к чему дело идет... Предлагаю власть имущим посчитать убытки в случае его реализации.
    libivs
    1. Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:12
      зря вы так пессимистично про Крым, так для вашего сведения от первого лица, всё резко началось 24 февраля, когда стихийно начали формироваться самобры в каждом селе, не говоря уже об городах и райцентров, первые задачи-охрана обьектов, блокировка воинских частей и собственно оборона Крыма на Чонгаре и Перекопе, встало на защиту подавляющее большинство населения, от мало до велика не зависимо от пола и гражданского статуса, и прошу учесть, что это было решение спонтанное всего народа Крыма, когда об России даже ни кто и не помышлял, нам просто деваться не куда, кругом вода, и пара паромов в Керчи, бежать не куда, и каждый понимал что будет с каждым когда нагрянут наркоманы с континента, так что вот так
      Крымский партизан 1974
      1. avt Сегодня, 10:35
        Цитата: Крымский партизан 1974
        зря вы так пессимистично про Крым,

        request Так по ,,картинкам с выставки" выводы делает . Крымчанам было проще потому , что их не слили легитимно избранные и назначенные руководители , такие , сякие, но не слили , как в Харькове депутаты всех уровней партии регионов на сходняке Допы и Гепы. А потом обл собрани полным составом в Донецке и Луганске . Вот и смогли обставить де юро так , что и поныне никто не оспаривает в судах . Не признают-да, но не оспаривают laughing Ну и опять же ну о-о-о-чень весовой факт - потеря централизованного руководства Киевом всех силовых структур и частей НИКТО изхунтят не отдал никаких вменяемых приказов и вообще ничем не руководил . Поэтому удалось блокировать и не довести до кровопролития.Н Донбассе и Луганске смогли только разоружить , там получилась ситуация патовая - с обеих сторон не было единого руководства .
        avt
  4. Мар.Тира Сегодня, 08:47
    Цитата: libivs
    Предлагаю власть имущим посчитать убытки в случае его реализации.

    Вот этим власть и держит самосознание,и патриотизм людей русского мира,России.И хочется,и колется,и мамка не велит!
    Мар.Тира
  5. sedan Сегодня, 08:47
    "Русские" на Украине ни чем не лучше "русских" в прибалтике. Поэтому с ними можно делать всё:
    - запретить русский язык;
    - лишить паспортов;
    - ввести запреты на профессии;
    - и много чего ещё ..., ни кто не пикнет.
    Тогда уж точно благосклонность США обеспечена и ЕС сразу введёт безвизовый режим. Россию при этом можно не спрашивать.
    sedan
  6. Никкола Мак Сегодня, 08:51
    Довольно толково с военной точки зрения - пассивная стратегия ещё никому не шла на пользу. Инициативу нельзя отдавать противнику.
    Но политика всем рулит, а она сейчас - как трясина - всё засасывает. В том числе и военные вопросы.
    Нужен прорыв - скажем дать Киеву 3 месяца на выполнение "Минска", а затем референдум - и всё.
    Далее военный договор с Россией.
    Никкола Мак
  7. Шульц Сегодня, 09:03
    Киеву прежде всего надо опасаться "нечаянных" залетов украинец.снарядов на российскую территорию. И вот тогда, пару "Искандеров" можно опустить на улицу Грушевского с прорывом танковых корпусов на Старобельск с одновременным контрнаступлением по линии ДНР-ЛНР.
    Шульц
    1. Тамбовский Волк Сегодня, 10:36
      Уже залетали и одного человека убило.Вы что,не помните об этом? Чем дело кончилось? Чваканием губами и обвинение в провокации.Всё.Ничем.
      Тамбовский Волк
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 09:14
    Обожаю карты, выложенные автором! Он с таким упоением отыскивает "нужные" материалы... А если "отмотать" назад еще пару десятилетий, то у Российской империи "пропадает" Сибирь... И еще часть мелких земель... А если "махнуть" до 1917 года, то присоединяется Польша и Финляндия... История очень важный предмет, но для нас - нынеживущих она актуальна с 1991 года!
    Вождь краснокожих
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:40
      История очень важный предмет, но для нас - нынеживущих она актуальна с 1991 года!


      Ну да японцы историю интерпретируют по своему, мол КУРИЛЫ им отдай...прибалты временами аппетит проявляют к ПСКОВСКОЙ области и КАЛИНИНГРАДУ...
      норги шлакбаум ШПИЦБЕРГЕНУ приделали...так что история что дышло куда повернул туда и вышло.
      А проблему с ЛДНР рано или поздно придется решать силой если киевский режим не угомонится.
      Тот же ЛЕХА
    2. Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:46
      "А если "отмотать" назад еще пару десятилетий, то у Российской империи "пропадает" Сибирь..."
      вот что интересно, это ж кто умудрился оттяпать у России Сибирь 20-ть лет назад????? вы вождь попроще как бы будте, по ходу Ермак при Грозном как освоил Сибирь, так она с России ни куда и не девалась, с цифрами пооккуратней , а то так и до Гондваны можно добраться, веренее еёйная принадлежность
      Крымский партизан 1974
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:19
        вы вождь попроще как бы будте, по ходу Ермак при Грозном как освоил Сибирь, так она с России ни куда и не девалась, с цифрами пооккуратней


        Ну да конечно...вы со своими цифрами к индейцам США отправляйтесь и или ацтекам коих испанцы истребили полностью...можно вашим кураторам многое что припомнить .
        Тот же ЛЕХА
      2. Вождь краснокожих Сегодня, 10:45
        я имел ввиду отмотать пару десятков лет от 1654 года... простите если не правильно поняли...
        Вождь краснокожих
  9. prior Сегодня, 10:25
    Только подписание капитуляции Украиной остановит войну.

    Всё остальное - замороженный конфликт на неопределённое время.

    Если ситуация " ни рыба - ни мясо " выгодна Кремлю - так и будет.

    Преступника уговорами не остановишь, как горбатого......
    prior
  10. Тамбовский Волк Сегодня, 10:33
    Уважаемый автор.Вы эту статью гаранту с Сурковым отправьте.Они Вас ну очень послушают.А теперь к комментаторам на ВО.Когда в 14 году здесь люди писали,что надо брать Юго-восток с Одессой,пока тёпленькими можно было,то тут вопли были про ХПП и про диванных стратегах.А диванные стратеги в общем -то правы оказались.Теперь всё с большей кровью будет.И опять все,как один статью одобряют.Что,опять двойные стандарты шмаляем?Колеблемся с линией партии? Колебайтесь и далее.В один прекрасный момент наступит резонанс,как на том мосту,где рота солдат шла в ногу.В СССР доколебались,рухнул,вместе с предателями(которые теперь живут как у Христа за пазухой) и колеблющимися в ногу.Может всё-таки своим умом начнём жить и комментировать происходящее в жизни? Про работать на благо не пишу.Так,как наш народ всю жизнь пашет,как проклятый,да ещё за копейки,да с обдиранием налогами и платежами вплоть до " за то,что дышим".Всего вам всем хорошего.
    Тамбовский Волк
    1. snifer Сегодня, 10:37
      Тамбовский волк good
      snifer
    2. avt Сегодня, 10:50
      Цитата: Тамбовский Волк
      .И опять все,как один статью одобряют.Ч

      За всех то распинаться надо . Для начала вот пусть в рейтинг статьи хотя бы минусы вернут , тогда и выводы делайте за всех . А я бы минус точно поставил .
      avt

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня