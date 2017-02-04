Донбасс. Готовность к войне

И случилось в конце года очередное обострение на Донбассе. Хунта попыталась там чего-то добиться. Не вышло. И тут же масса стратегов начинают рассматривать перспективы и строить планы. Ведь понятно, что в январе администрация США меняется, и понятно, что меняются кураторы, и понятно, что время уходит… Вот они и суетятся. Ведь в 2017-м должны пройти выборы в Германии и Франции… И тоже многое может измениться в «плане исполнения минских договорённостей».Короче, «вот приедет барин, будет землемером/ вот приедет барин, барин нас рассудит…». Как то так расчёты строятся. Люди испытывают (и демонстрируют) «сдержанный оптимизм». Что дескать: ужо вам! Чуть не до суда над хунтой договорились…Я бы не был столь оптимистичен. Почему? А опыт Украины крайне негативен в плане «оптимистических прогнозов». Даже из новейшей истории можно вспомнить русофобский и прозападный Майдан, полностью поддержанный украинскими элитами, немедленное начало карательной операции на юго-востоке, обстрелы российской территории и т.д. Как-то слабо с оптимизмом. И да, украинская армия не «восстала» несмотря ни на что и на Киев никто не пошёл, как наивно рассчитывали многие интернет-комментаторы. Что, дескать, вот-вот… режим закачается… И повышение коммунальных тарифов выше уровня средней пенсии никаких политических последствий на Украине не имело.А как у нас многие «раскатывали губу». Дескать, взорвётся тыл у «укровоенов». Не взорвался. ВСУ продолжают блокировать Донбасс и оказывать на него военное давление (в виде ДРГ, внезапных атак и артобстрелов). Таковы факты. Давно и с интересом слежу за комментариями по этой тематике: подход прост — постоянное ожидание, что «братский украинский народ» осознает, что его дурят… восстанет… Ага, ага. Сейчас февраль 2017 года. Текущий президент Украины — Петро Порошенко. Текущая ситуация на Донбассе — вялотекущий конфликт. Пора как бы просыпаться.Сладкие грёзы о «братской перемоге» так и остались сладкими грёзами. Нет, у нас большинство всё ждёт, и ждёт, и ждёт… ну когда же? Никогда. Война не закончится, пока её не закончат. Тут максимально хотелось бы дистанцироваться от разных «ура-патриотов», которые предлагают немедленный бросок на Киев. Вряд ли это возможно технически, и вряд ли это нужно. А вот что касается боевых действий непосредственно на Донбассе, то тут надо присмотреться внимательнее. Несмотря на Минск-2, хунта не только обстреливает жилые кварталы, но периодически проводит «разведку боем», то есть пытается изменить конфигурацию линии соприкосновения в свою пользу.Сейчас не про ОБСЕ говорится, которые «слепые и глухие», сейчас немного о другом. Линия соприкосновения удерживается благодаря постоянным усилиям бойцов ЛНР/ДНР, а не благодаря некоему политическому соглашению. Согласен, банально, но, тем не менее, хотелось бы обозначить вот этот самыймомент. «Тонкая красная линия» держится не за счёт договоренностей, подписанных на бумаге, а за счёт чистой воды силовых действий. То есть если потерять какой-то кусок территории (под тем же Дебальцево), то никто его уже не вернёт.Таким образом, Минские соглашения — важны с точки зрения политической, но не военной. Логика — отстреливаться на линии обороны — категорически порочная и тупиковая: сдача противнику стратегической инициативы нигде и никогда до добра не доводит. Если командиры ВСУ и натовские инструкторы будут уверены в том, чтоатаковать не будут, — это создаст великолепные возможности для концентрации войск на отдельных участках.Оборонять некую линию, тупо сидя в обороне, — категорически невыгодный способ действий. Рано или поздно произойдёт прорыв этой самой обороны. Таким образом, обеспечить относительную безопасность ЛНР/ДНР можно только подготовкой ограниченных наступательных действий на отдельных участках. Тогда противник будет вынужден иметь или значительный мобильный резерв для затыкания дыр (который категорически нельзя использовать в наступлении), либо, в случае прорыва своей обороны, судорожно отступать и «штопать» её буквально «на коленке» подручными средствами.Смущает именно то, что практически весь 2016 год боевые действия со стороны ДНР/ЛНР носят исключительно оборонительный характер. Согласен, успешные, но строго оборонительные. Боюсь, рано или поздно это может очень плохо закончиться. Ситуацию, когда противник месяц за месяцем прощупывает вашу оборону ДРГ и «случайными» атаками, здоровой назвать нельзя. С той стороны тоже не идиоты сидят. Они собирают информацию. «Пушечного мяса» у ВСУ хватает, и, самое главное, никто его жалеть не собирается.Из того, что Европа даже не попыталась всерьёз заставить Киев выполнить Минские соглашения, следует один неприятный вывод: рано или поздно неизбежна попытка пойти по «хорватскому варианту». В принципе, это решало бы многие проблемы хунты: большая военная победа, праздник, парады, пан Порошенко на трибуне зигует проходящим коробкам «укровоенов». Я бы на месте «той стороны» ставил бы именно на этот вариант. Ну а что, попытка не пытка… В конце концов проблема решена — территориальная целостность Украины восстановлена. Ещё раз: нельзя недооценивать противника — это очень плохо заканчивается.Ни в экономике, ни в международной политике «ловить» хунте сегодня нечего, а вот военное решение проблемы… Обстрелы — это обстрелы, а вот полноценное наступление… Международного осуждения оно не встретит: войска Украины подавили сепаратистов. Как-то так. Просто если никто на Западе всерьёз не пытается урегулировать ситуацию на Украине политическим путём, значит, рассматривается путь военный. Иначе как? Планы, безусловно, прорабатываются и если в определённый момент им покажется, что шанс есть, то они попытаются атаковать.То есть политическое «урегулирование» отдельно, военные вопросы отдельно. «Минск» как бы есть, но в военном плане он нам ничем не поможет. Увы, это так. Я бы всё-таки ставил на «хорватский вариант». Проведя небольшое наступление, можно решитьполитические вопросы с Донбассом и, «взяв под контроль» границу с Россией, заняться «политическим урегулированием». Интересно? Интересно. Вот этот вариант они и прорабатывают. Вся беда в том, что с той стороны люди самодовольные, упёртые и недалёкие (особенно в Германии). И поражение они признавать никак не хотят.Ещё раз: проблема в том, что Минские соглашения нерушимости линии разделения не обеспечивают. Никак. По большому счёту, России в данной ситуации терять особо нечего: отношения с Европойиспорчены, действуют санкции. Вот многие исходят из того, что сегодня-завтра всё наладится и всё снова будет хорошо во взаимных отношениях. Европейцы активно продвигают именно эту точку зрения. Что не сегодня-завтра. Так всё-таки, завтра или сегодня? Или послезавтра? Или никогда? Вот очень часто Россия попадается на эту «удочку»: что, дескать, не надо никаких ответных ударов, что войны то и нет никакой…По факту, мы имеем то, что мы имеем, — против России введены весьма жёсткие санкции (экономическая война), против Донбасса постоянно ведутся атаки по разным направлениям. Мира, дружбы и жвачки как бы не наблюдается. Идея статьи заключается не в мифическом походе на Киев и Львов, а в том, что в любой момент возможно возобновление крупномасштабных наступательных действий со стороны ВСУ (терять им нечего). И отбить их, тупо сидя в обороне, будет крайне непросто. Сдержать противника можно будет только атаками (не контратаками, а именно атаками) на те участки фронта, где он слаб. Последнее, что нам сегодня нужно, — это прорыв фронта ЛНР/ДНР на Донбассе. И да, эти ответные атаки лучше готовить очень и очень заранее.Рассчитывать же только на оборону — это как ходить по лезвию ножа. Может выгореть, а может и нет. То есть готовиться атаковать ВСУ надо именно, исходя из требований удержать оборону, а не из красивой идеи разгрома хунты. Политический подход, что ЛНР/ДНР такие правильные и совсем не атакуют: во-первых, ничего не даёт (и не даст) с точки зрения той самой политики, во-вторых, резко возрастают чисто военные риски. Ситуация, когда ВСУ могут думать только об атаке, что в целом накаляет ситуацию и повышает вероятность конфликта. Как мы все заметили — «хулиганство» ВСУ на линии разделения никакой реакции в Европе не вызывает.Не оставили нам наши «европейские партнёры» хороших вариантов. Трамп там или не Трамп, но «ситуацию на земле» придётся решать на земле. А не в высоких кабинетах. Какого-то смысла любой ценой придерживаться исключительно пассивной тактики нет. Не видно потому как серьёзного отношения к договорённостям «с той стороны». Также надо понимать, что возобновление боёв той же Европе не так уж и выгодно. Устал там народ от «евроинтеграции Краины». Можно сказать, что с той стороны отношение к конфликту — «пофигистское». На Киев по Минским соглашениям никто особо не давит, на вооружённые провокации со стороны ВСУ внимания не обращает, урегулировать конфликт не торопится.Но в принципе, они и не против успешного наступления ВСУ, которое порешало бы многие проблемы (с их точки зрения). Европейские политики слишком многое поставили на Киев и не слишком уважают Россию. Такие дела. То есть полного отказа Европы от силового варианта не наблюдается категорически. Ну и тогда в чём смысл Минска? Это не к тому, что надо немедленно его разрывать (это глупо), и не к тому, что порох надо держать сухим (это банально), а к тому, что страхов по поводу «а они нас спровоцируют!» должно быть как-то поменьше. Наши украинские и даже европейские друзья к Минским соглашениям относятся весьма специфично. То есть видят только обязательства «другой стороны». Почему-то при этом даже не Донецка с Луганском, а Москвы.То есть с их точки зрения — Донбасс должен быть украинским. И всё тут. Для этого и санкции, и попытки атак на Республики… То есть мы имеем своего рода неустойчивое равновесие. И пытаться любой ценой сохранять его в одностороннем порядке достаточно странно. Как-то не наблюдается «здорового большинства» немецких политиков, выступающих за недопущение войны на юго-востоке Украины. Странное такое впечатление складывается, что люди просто не представляют себе, что такое война в Европе. Печально, но разговаривать как бы не с кем.То есть люди работают не на «закрытие» конфликта, а на «победу». Галоперидол, он просто бесценен в некоторых случаях. Тут дело даже не в Луганске, просто грустно как то. Вместо того чтобы активно работать по урегулированию внутриукраинского конфликта, они залазят в глухое противостояние с ядерной сверхдержавой. То есть Луганск и Донецк для них не существуют, поэтому они ставят ультиматумы Москве.Ну представьте, что вам не доплатили зарплаты или там за поставку товара. Есть официальные пути через бухгалтерию. А можно сразу подловить генерального директора у проходной и взять его за шкирку. Вот как-то так. Люди в Европе неадекватны, неадекватны полностью. На самом деле конфликт Киев-Донбасс достаточно просто урегулировался, и никаких экстремальных действий тут не требовалось. Самому глупому ёжику понятно, что договориться с Донецком это одно, а попытаться «задвинуть» Москву — это совсем другое. Европейцы могли с самого начала работать с Донбассом напрямую и «утрясти» конфликт. В марте 2014 они имели авторитет и в Донецке, и в Киеве. Войну можно было легко остановить, а Москвуиз игры на Донбассе.Но у европейцев случилось «опухание гондураса». В тяжёлой форме. Люди возомнили себя богами и вершителями судеб… И все принципиальные решения принимались ими именно в таком «отмороженном» состоянии. Представьте, что вы будучи «подшофе», не за руль полезли (что безопасно), а провели ряд важных телефонных бесед с партнёрами…США далеко от Украины, а ЕС близко, европейцы были обязаны «идти вразрез» с мнением Вашингтона ради собственной безопасности. «Взрывной волной укрокризиса» неизбежно накрывает РФ и ЕС,! То есть у ЕС и РФ был интерес действовать заодно! Теперь же, когда развитие событий на Украине пошло по самому поганому варианту, они в принципе отказываются что-то обсуждать и во всём обвиняют Россию. Есть такое интересное понятие: идеологическая зашоренность называется. Любопытно было её наблюдать в 80-е годы в позднем СССР, когда на вопросы о пустых прилавках тебе убедительно объясняли, что ленинская идеология — самая верная… и мы таки придём к победе коммунистического труда. Не все и не сразу, но придём.Тот же самый «идеологический» подход демонстрирует современный Евросоюз, например, по «бешенцам» и, например, по «вукраине». То есть с практической точки зрения — это маразм и катастрофа, а вот с идеологической всё верно. Я уже начинаю бояться, что ЕС повторит судьбу СССР. Но до последнего момента оттуда будут звучать всё те же идеологически верные «камлания» (один в один XXVII съезд КПСС, он же последний). Поэтому проблему Украины там всерьёзне решает и решать не будет. Поэтому обострение возможно в любой момент. И даже если ВСУ стеной попрут на Донецк, с точки зрения Брюсселя — есть плохая Россия… от неё все беды.Предсказать же результат забега тараканов в головах украинских политиков, радикалов и экстремистов не сможет никто. Поэтому имеет смысл закладываться на попытку полномасштабного наступления. А удержаться в такой ситуации, сидя в глухой обороне, будет весьма проблематично. Ну и карта в начале статьи конечно за 2015 год, но вряд ли что-топоменялось за это время.