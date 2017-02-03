Милые бранятся, или Укрощение строптивого?..

Союзное государство есть, но оно состоит из двух суверенных государств: Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом никогда не надо забывать. У нас существует совместный консультативный орган по границе, он постоянно работает, потому что бывают небольшие споры, связанные с реками, озёрами, это все обычные мелочи. Беларусь значительно раньше поставила пограничные столбики. По решению Федеральной службы безопасности, куда теперь входят пограничники, мы поставили в этом году столбы, обозначающие границу государства. Это всего лишь столбы, которые указывают границу государства. Это не световые линии, заборы и т.д. Никакие пограничные ограничения не коснутся ни граждан России, ни граждан Белоруссии.

Мы не говорим, плохо это или хорошо, потому что, положим, в Россию в результате развития двухсторонних отношений без виз сегодня въезжают граждане более 100 стран. Мы, конечно, не трогаем ни граждан Российской Федерации, ни Республики Беларусь, а говорим гражданам третьих стран, которые въедут в Беларусь на 5 дней, что мы будем их досматривать на пограничном рубеже. Есть же всякие люди, есть и террористические организации. Пусть они имеют в виду, что может подойти человек и просить: «А вы откуда, гражданин?». Это превентивная мера для возможных пересечений границы Российской Федерации и Республики Беларусь гражданами третьих стран. Ещё раз скажу: на белорусов и россиян это не распространяется.