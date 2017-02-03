Милые бранятся, или Укрощение строптивого?..
Накануне информационное агентство Regnum опубликовало материал, во всех смыслах тянущий на сенсацию. Агентство, правда, без ссылок на какие-либо источники, сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы собрался выводить республику из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также из членства в ОДКБ. Тем же информагентством было заявлено, что Москва не будет против, если Минску вдруг понадобилась реализация именно такого варианта развития событий.
Примечательным фактом можно считать то, что на фоне заявлений «Регнума» материал с куда более сглаженными краями появился на страницах газеты «Известия». Причём примерно в то же самое время – разница в каком-то получасе. В известинском материале говорится о том, что президенты России и Белоруссии обсудят вопросы энергетического сотрудничества, встретившись в первой половине февраля. При этом сама встреча на момент подготовки статьи не была согласована.
Кремль выступает принимающей стороной, предлагая Александру Лукашенко посетить Россию 9 февраля, а Александр Григорьевич, вроде той строптивой невесты, ничего не отвечает на предложение. И хочется, и колется, и продемонстрировать свою президентскую жёсткость и «ни от кого» независимость у белорусского лидера присутствует явное желание.
Все эти информационные всплески возникли на фоне сообщений в отдельных СМИ, в которых было заявлено, что Россия чуть не забор на границе с Белоруссией возводить собирается. На основании многочисленных сообщений, можно сделать вывод, что Погрануправление ФСБ РФ действительно создаёт на российско-белорусском участке границы пограничную зону. Брянское, Смоленское и Псковское управления ФСБ распространили сообщения о том, что на пограничных участках устанавливаются предупреждающие знаки на въезде в пограничную зону и устанавливаются соответствующие места для въезда в неё лиц и транспорта. Соответствующий документ (а это приказ директора Федеральной службы безопасности) в РФ вступает в силу с 7 февраля текущего года.
Можно себе представить, как совокупность этих сообщений и новостей подействовала на рядового читателя, ознакомившегося с тем, что было опубликовано в СМИ за последние несколько дней в плане российско-белорусских отношений. Среднестатистический вопрос: неужели дружбе пришёл конец?
Однако лучше с ситуацией разобраться поподробнее, а не собирать, что называется, только «вершки», не делая попытки заглянуть в корень. Для начала – о той самой пограничной зоне. Да, пограничная как бы зона действительно появляется, вот только средства массовой информации, которые о ней написали, в основной своей массе не удосужились уточнить, а для кого конкретно она будет действовать. На этот вопрос отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков:
Союзное государство есть, но оно состоит из двух суверенных государств: Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом никогда не надо забывать. У нас существует совместный консультативный орган по границе, он постоянно работает, потому что бывают небольшие споры, связанные с реками, озёрами, это все обычные мелочи. Беларусь значительно раньше поставила пограничные столбики. По решению Федеральной службы безопасности, куда теперь входят пограничники, мы поставили в этом году столбы, обозначающие границу государства. Это всего лишь столбы, которые указывают границу государства. Это не световые линии, заборы и т.д. Никакие пограничные ограничения не коснутся ни граждан России, ни граждан Белоруссии.
Но если ограничения, по словам Александра Сурикова, россиян и белорусов не коснутся, тогда другой вопрос: а с какой же тогда целью? В принципе, ответ тут напрашивается сам собой – всё это в связи с резко возросшими братскими чувствами президента Белоруссии к гражданам 80 государств, с которыми Минском вводится безвизовый режим с максимальным сроком безвизового пребывания – 5 суток (в случае использования Национального аэропорта столицы Белоруссии). А это официальный комментарий российского посла:
Мы не говорим, плохо это или хорошо, потому что, положим, в Россию в результате развития двухсторонних отношений без виз сегодня въезжают граждане более 100 стран. Мы, конечно, не трогаем ни граждан Российской Федерации, ни Республики Беларусь, а говорим гражданам третьих стран, которые въедут в Беларусь на 5 дней, что мы будем их досматривать на пограничном рубеже. Есть же всякие люди, есть и террористические организации. Пусть они имеют в виду, что может подойти человек и просить: «А вы откуда, гражданин?». Это превентивная мера для возможных пересечений границы Российской Федерации и Республики Беларусь гражданами третьих стран. Ещё раз скажу: на белорусов и россиян это не распространяется.
Допустим, что с пограничной зоной разобрались. Идём дальше...
Белорусский лидер фактически отказывается ответить по поводу готовности посетить Россию и обговорить острые вопросы поставок энергоносителей с Владимиром Путиным. Ну, так это далеко не первая подобная ситуация для Александра Григорьевича. Можно было бы куда больше удивляться, если бы всё было совсем по-другому, и белорусский президент не стал бы устраивать демарши подобного рода. Каков повод для демаршей здесь? А повод в том, что белорусский Бацька желает простого президентско-белорусского счастья – то бишь брать у России то, что ему нужно, причём по той цене, которая именно его и устраивает. А что нужно Бацьке от России – энергоносители. Ну, конечно! Покупать по установленной Минском цене нефть и газ у России, одновременно с этим «обижаясь» на то, что Россия урезает объёмы поставок, так как Минск поднакопил долгов после того, как сам себе цену на российское топливо и установил.
Фото voron-news.ru
Демарш в стиле: «не поеду!», «новых себе друзей найду!» - это вообще в традиции Александра Григорьевича. При этом белорусский президент прекрасно понимает, что с нахождением «новых друзей» в сложившихся для него условиях дела будут обстоять отнюдь не безоблачно. Да, определённым зарубежным силам может приглянуться сама идея отдёргивания Бацьки за ус в сторону, противоположную России. Однако в такой ситуации Лукашенко явно сделает настоящий подарок тем, кто давно точит на него зуб в самой Белоруссии, включая так называемых белорусских несогласных, проявляющих активность не без помощи известных «печенек». Вроде старых «пекарей» за океаном уже нет, но печеньки-то пока остались...
Другими словами, любая попытка объявить Белоруссию другом, к примеру, Евросоюза и страной, разрывающей отношения с РФ только из-за того, что Москва отказала Лукашенко в варианте оплаты газа и нефти по расценкам минской бухгалтерии, может быть, мягко говоря, не в интересах Лукашенко истолкована подавляющим большинством граждан РБ, а уж России тем паче. Ведь, как ни крути, у миллионов россиян присутствует к личности белорусского президента определённая симпатия, даже на фоне желаемой им же самим «многовекторности». И если Александр Григорьевич вдруг решил вопрос «минской бухгалтерии» поставить на кон таких симпатий, желая сменить их на явно эфемерные симпатии европейцев, то это глубокий просчёт.
Хотя, есть уверенность в том, что просчитываться президент Белоруссии не собирается. Идёт типичная для Лукашенко игра, в ходе которой он пытается выдавить из Москвы уступки, выгодные для себя. Москва, и в этом тоже можно быть уверенными, шаг к компромиссу сделает – ну не впервой же. Но только достаточно велика вероятность и того, что играть исключительно по правилам АГ, не будет. В Москве уж точно понимают, что демарш Минска – больше напускное, нежели рациональное, а потому посредством появления публикаций в отдельных российских СМИ дают понять: «Партнёр, работать готовы, но и ты там уж слишком-то не переигрывай...»
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://voron-news.ru