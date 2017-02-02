02:25 03 февраля

ЕП одобрил безвизовый режим с ЕС для граждан Грузии

Сегодня Европейский парламент большинством голосов принял решение о предоставлении безвизового режима для граждан Грузии. Заседание Европарламента транслировали в прямом эфире все крупнейшие грузинские телеканалы. Обращает на себя внимание тот факт, что одновременно с предоставлением грузинским гражданам права на въезд в Шенгенскую зону без визы на срок до 90 суток, европарламентарии сразу же приняли комплекс по возможной приостановке безвиза. Об этом сообщает портал Грузия. Онлайн.

Другими словами, Европа даёт понять Грузии, что любое возможное нарушение будет трактовать в пользу заморозки вводимого безвизового режима.

Из заявления главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе:
Своим решением Европарламент продемонстрировал однозначную поддержку Грузии. Мы намерены и дальше продолжать идти по пути евроинтеграции.





Однако однозначной поддержки всё-таки не случилось. Против предоставления грузинским гражданами безвизового режима проголосовали представители ЕП от Нидерландов и Британии.

В МИД Грузии отмечают, что безвизовый режим с ЕС коснётся и жителей Абхазии и Южной Осетии (в варианте Тбилиси – Абхазии и Цхинвальского региона). Чтобы попасть в ЕС без визы на срок до 90 дней в качестве туриста жителям Абхазии и Южной Осетии необходимо предъявить грузинский паспорт. У подавляющего большинства жителей этих государств паспортов граждан Грузии нет, как нет и большого желания к турпоездкам по Евросоюзу...

"Военное обозрение" заинтересовалось числом жителей Абхазии с грузинским паспортом. Выяснилось, что это не более 15% населения - в основном жители Гальского района.

По заявлениям грузинских чиновников, техническое действие безвиза может начаться в марте.

А Украина по-прежнему в режиме ожидания.

Использованы фотографии: Naviny.by
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Комментарии 49
  1. Zibelew Вчера, 15:16
    Это безвиз для туристических и рабочих бизнес-поездок. В обоих случаях надо представить деньги на жильё, оплаченную гостиницу и доказать цель поездки, а не просто заявить. Для большинства населения это бесcмысленный неподъёмный по деньгам безвиз. Вот мне действительно интересно: грузины и украинцы почему так верят в животворящий безвиз с Европой? Неужели это настолько огромное благо, что ради него нужно сдавать интересы своей страны?
    Zibelew
    1. андрей юрьевич Вчера, 15:43
      Цитата: Zibelew
      Вот мне действительно интересно: грузины и украинцы почему так верят в животворящий безвиз с Европой?

      грызуны-сутенёры,укропихи-"трудяги"...всё просто.
      андрей юрьевич
      1. cniza Вчера, 16:10
        Ну и слава Богу , месяц будут праздновать и распевать , а когда протрезвеют поймут , что не все требования выполнили.
        cniza
      2. vovanpain Вчера, 16:39
        Цитата: андрей юрьевич
        грызуны-сутенёры,укропихи-"трудяги"...всё просто

        Даже Петруха того желает. bully
        vovanpain
      3. Ныробский Вчера, 23:09
        Цитата: андрей юрьевич
        грызуны-сутенёры,укропихи-"трудяги"...всё просто.

        У грузин криминальный промысел, автоугоны и барсеточники. Вот как начнут в европейских сводках мелькать новости об участившихся случаях пропажи барсеток из машин, стало быть всё - грузинские "лиходеи" шенген осваивать приехали.
        Ныробский
    2. кеп Вчера, 16:14
      Цитата: Zibelew
      В обоих случаях надо представить деньги на жильё, оплаченную гостиницу и доказать цель поездки, а не просто заявить. Для большинства населения это бесcмысленный неподъёмный по деньгам безвиз.


      Вы не упомянули про обязательную медицинскую страховку и выписку из банка о наличии средств из расчета "х" евро за сутки(сколько для грузин установят, данных нет),но как пример для россиян для получения визы в Швейцарию,страховка предъявляется в посольство со всеми документами на сумму не менее 10 тыс.евро.Сколько она стоит в "Росгосстрахе" сейчас сказать на смогу, та же страховка в Германию прямо у посольства,сроком на 10 дней стоила 35 евро,на 90 дней можно подсчитать.Это без стоимости оплаты самой визы(пусть её не будет) и затрат на дорогу туда и обратно. Так что грузинам продающим зелень на рынке в Грузии,Европа по прежнему будет доступна на диване, по телевизору.
      кеп
      1. антивирус Вчера, 16:35
        Про зелень. "Когда застонала страна под немилостью божьей..."Черное знамя ИГИЛ грузины уже видят у своих границ? их как союзников США или РФ будут убивать? Кто защитит? сами с усами?
        антивирус
        1. Скептик-Самоучка Вчера, 16:39
          Барсеточники - вперед!
          Скептик-Самоучка
        2. кеп Вчера, 16:42
          Цитата: антивирус
          Про зелень. "Когда застонала страна под немилостью божьей..."Черное знамя ИГИЛ грузины уже видят у своих границ? их как союзников США или РФ будут убивать? Кто защитит? сами с усами?


          Договор был заключен 24 июля (4 августа) 1783 года в крепости Георгиевск (Северный Кавказ) и подписан от имени России генерал-аншефом, князем Павлом Потемкиным, от имени Грузии — князьями Иваном Багратион-Мухранским и Гарсеваном Чавчавадзе. 24 января 1784 года договор вступил в силу…
          «Всякий новый правитель Грузии может вступить на престол только с согласия России; сношения Грузии с иностранными государствами должны происходить под наблюдением русского представителя в Тифлисе; граждане обеих стран имеют одинаковые права перед законами; Россия обязывается держать в Тифлисе отряд своего войска».

          Вспомнят Георгиевский трактат.Насколько я знаю его никто не отменял.
          кеп
          1. антивирус Вчера, 16:43
            бумажка без доверия современных людей
            антивирус
            1. кеп Вчера, 16:55
              Цитата: антивирус
              бумажка без доверия современных людей


              Тогда дядя из НАТО поможет.
              кеп
              1. антивирус Вчера, 16:57
                Вот правильно. За возврат к России - строительство шоссе Якутск -Магадан. пока Укрийцы не перехватили подряд
                антивирус
                1. кеп Вчера, 17:20
                  Цитата: антивирус
                  Вот правильно. За возврат к России - строительство шоссе Якутск -Магадан. пока Укрийцы не перехватили подряд


                  Специалисты,украинцы, которые работали по северным договорам и имели записи в трудовой книжке,когда на Украине всё только начиналось,вернулись на Дальний Восток получили гражданство РФ,некоторые на сегодняшний день получают российскую пенсию.Дети родившиеся в то время на Дальнем Востоке, получили паспорта раньше родителей.
                  Вот как то так.
                  кеп
                  1. антивирус Вчера, 20:57
                    Вот как то так. Многонациональный народ России. Служить срочную на Камчатке или Выборге( гл - далеко от маминых пирожков). мерзнуть в -30 гр( не -5 гр в Киеве). знать -понимать по памяти снег и лед( можно ли выходить на реку- на лед)-пить водку и вовремя остановиться. чтобы не замерзнуть в сугробе, да и летом под лопухом. земля холодная.
                    Всё уже стали РУССКИЕ
                    антивирус
  2. KRIK33 Вчера, 15:22
    "Да это просто зрада какая-то! А как же мы?!!" - произнес украинский хлопчик... smile
    KRIK33
    1. Александр романов Вчера, 16:07
      Цитата: KRIK33
      А как же мы?!!" - произнес украинский хлопчик.

      24 ноября-запишите.Он сказал
      Александр романов
      1. Товарищ_Сталин Вчера, 16:59
        Только он не сказал, ноябрь какого года laughing . Может, ноябрь 3016 года wassat
        Товарищ_Сталин
  3. fzr1000 Вчера, 15:22
    На Украине объявлен государственный траур.
    fzr1000
    1. Hammerlock Вчера, 15:36
      всё! грузины у них теперь враги
      Hammerlock
      1. Смог Вчера, 16:05
        Так грузины, для того что бы получить без.виз в 2008 году люлей отхватили по полной, а каклы еще нет.
        Смог
      2. Shurik70 Вчера, 18:06
        Цитата: Hammerlock
        всё! грузины у них теперь враги

        Да ладно!
        Объявят безвиз между Грузией и Украиной. И в Европу через Грузию...
        Shurik70
    2. Koshak Вчера, 16:17
      Цитата: fzr1000
      На Украине объявлен государственный траур.

      Забросят гопак, разучат лезгинку и на ПМЖ в Грузию.
      Koshak
  4. KIBL Вчера, 15:24
    И что грузины забыли в этой Еуропе?Ну разве что тусануться три месяца а так......Это же не дает право на работу или учебу .Для этого нужна специальная виза,а об этом ни слова.Так что со стороны ЕС все это выглядит как отмазка!
    KIBL
    1. Yeraz Вчера, 15:32
      Цитата: KIBL
      Для этого нужна специальная виза,а об этом ни слова.

      Прям арабы и африканцы все рабочими визами))))))Главное упростили режим въезда,этого достаточно для Грузин.Это не нищеброды какие-то и мозги и хитрость с полна у грузин.Благо их Братва давно там,правда их там РУССКОЙ МАФИЕЙ именуют))А другие найдут себе работу и обустроятся.

      Многие в этих моментах не понимают одного момента.Борьба за умы.Как бы многие не кричали о запрете въезда многих в РФ,но это влияние на этих людей,когда многие из них говорят по русски,если берут русских девушек в жен в 90% это дети русскими себя считают,медленное культурное поглощение ведущее к ассимиляции.
      Но появились 2 конкуретных ПРОЕКТА.Ислам останавливает поглощение исконных мусульманских народов,хотя эти люди могут и не знать своего родного языка и говорить только на русском,но будет действовать и одеваться по нормам Ислам.
      И Европейский проект.
      Yeraz
      1. Alena Frolovna Вчера, 15:44
        И что грузины забыли в этой Еуропе?


        Ещё одна танцплощадка для лезгинки и прочих шалостей.
        Alena Frolovna
      2. Смог Вчера, 16:11
        Благо их Братва давно там,правда их там РУССКОЙ МАФИЕЙ именуют))

        Ага, точно.
        Едет грузинский вор в Европу, без визы.
        Ну его спрашивают- Цель поездки?
        А он гордо отвечает- Стрэлку забил с мэстной братвой.
        Ляпота. good wassat laughing
        Смог
        1. Yeraz Вчера, 16:41
          Цитата: Смог
          Ага, точно.

          Всегда забавляли видео задержания Русской мафии в Испании,все с фамилиями дзе,швили)))))
          Yeraz
    2. AwaZ Вчера, 16:19
      Вообще то для ЕС грузия как бы не опасна в плане получения левых мигрантов . Населения не много . Другое дело Украина . Населения много , часть населения заражена фашизмом и терроризмом ну и всеми остальными прелестями демократии. Но самое интересное в том что дают безвиз этим странам только любо в укор России ( что б наверно людей как будто бы позлить ) Либо наоборот, готовят безвиз для российских граждан и что б не злить гинацвали и хохлов , должны им дать в первую очередь . ХОтя по логике конечно , безвиз особо никак для граждан этих стран , буди для ЕС было бы интереснее все же РФ дать безвиз , так как богатых и щедрых туристов щас поубивилось и тур отрасль слегка страдает . Появление же лишнего руссо туристо , позволяет чуток очухаться . Возможно к этому и идет , а может и нет . Да и так то нам посрать. Это их больше проблемы чем наши.
      AwaZ
    3. Koshak Вчера, 17:56
      Цитата: KIBL
      И что грузины забыли в этой Еуропе?

      Мандарины и мимозу повезут продавать.
      Koshak
  5. LEK Вчера, 15:25
    Цитата: KRIK33
    "Да это просто зрада какая-то! А как же мы?!!" - произнес украинский хлопчик... smile

    С Украиной тоже скоро быдет безвизовый режим. У ЕС проблема дикая с демографией, впрочпм как и РФ. Так и решают эту проблему. С помощью беженцев и нищих стран.
    LEK
    1. KRIK33 Вчера, 15:29
      Возможно и будет... Только вот уж очень долгоиграющая пластинка эта тема с безвизом в Украине... Как будто других проблем нет...
      KRIK33
    2. Смог Вчера, 16:56
      Цитата: LEK
      Цитата: KRIK33
      "Да это просто зрада какая-то! А как же мы?!!" - произнес украинский хлопчик... smile

      С Украиной тоже скоро быдет безвизовый режим. У ЕС проблема дикая с демографией, впрочпм как и РФ. Так и решают эту проблему. С помощью беженцев и нищих стран.

      Так значит грузны на три месяца в гейропу на сексуальный тур поедут? Демографию исправлять.
      Так там арабы и прочие "беженцы" во всю справляются.
      Но там же еще и мужчин нетрадиционной ориентации много.....
      А я малчыков лублю?????? recourse laughing
      Смог
  6. yuriy55 Вчера, 15:36
    А у нас в городе горожане не одобрили открытие магазинов "Грузинские вина" игнорируя покупку винной продукции...В результате чего, видимо, скоро эти вина повезут в ЕС...
    yuriy55
    1. AwaZ Вчера, 16:21
      а уже давно нет в РФ настоящих грузинских вин . В начале , когда только разрешили , чуток было вино не плохое . А сейчас реальное дерьмо продают . так что вот .
      AwaZ
  7. ydjin Вчера, 15:37
    Угу, усугубим и углубим европейское сотрудничество, достигнем взаимопанимания и консенсуса панимашли, Грузия цэ европа! wassat
    ydjin
  8. Slon_on Вчера, 15:37
    Ну все....все барсеточники из Москвы ломанутся по европам....а у сьвидомых опять зрада!
    Slon_on
  9. Alex_59 Вчера, 15:39
    Я не вижу смысла ревновать все "бывшие" республики к европе. Пусть всем безвиз дадут, по самый Таджикистан. Если баварцы желают находить общий язык с гастарбайтерами из этих стран - ради бога. Я не думаю что у них это получится достаточно успешно. Ментально таджики, а уж тем более грузины раз в двести ближе к нам, чем к европейцам, и если последние хотят быть пылесосом мира - кто им судья?
    Alex_59
    1. Yeraz Вчера, 16:43
      Цитата: Alex_59
      Ментально таджики, а уж тем более грузины раз в двести ближе к нам, чем к европейцам, и если последние хотят быть пылесосом мира - кто им судья?

      Так это и плохо.Они все вольются в Европейскую культуру и в их нацию.Это не арабы,которые изолируются,диктуют свое и очень сложно их ассимилировать.А бывших жителей СССР в этом плане намного легче влить в себя и они и близко не так опасны,как арабы.
      Yeraz
  10. Ren Вчера, 15:47
    Цитата: KRIK33
    "Да это просто зрада какая-то! А как же мы?!!" - произнес украинский хлопчик...

    Как, как, а так - Грузия получила безвиз спустя 9 лет после "агрессии России" против неё 08.08.08, соответственно, нужно отсчитать 9 лет с 2014 от оной в адрес нее!,залежной.
    Ren
  11. sergei1975 Вчера, 15:59
    Нельзя Украине давать безвиз.Иначе будет потеряна мечта и надежда и не к чему было стремиться!
    sergei1975
  12. sergei1975 Вчера, 16:01
    И наверное такая перспектива Украины на получения безвиза в 2017 году
    sergei1975
  13. AwaZ Вчера, 16:14
    но грузины все же натянули хохлов ))) Проще надо быть. Зачем разрушать страну ради сомнительного " счастья" . Поговорили бы с ВВП по хорошему и все - разрешение бы на безвиз может быть и дали.
    AwaZ
  14. barclay Вчера, 16:17
    У подавляющего большинства жителей этих государств паспортов граждан Грузии нет, как нет и большого желания к турпоездкам по Евросоюзу
    У большинства в Абхазии и Ю. Осетии и денег нет. Ну а что в голове у состоятельного меньшинства - не известно. Вот съездят, с ними там "поработают", и после этого они на Родине не известно какие интересы будут продвигать.
    "Военное обозрение" заинтересовалось числом жителей Абхазии с грузинским паспортом. Выяснилось, что это не более 15% населения - в основном жители Гальского района.
    Тем не менее, они есть. И от этой "заманухи" с безвизом их может стать больше. Как ни крути, но это будущий фактор влияния на Абхазию и Ю. Осетию.
    barclay
  15. Наблюдатель2014 Вчера, 16:19
    ЕП одобрил безвизовый режим с ЕС для граждан Грузии
    Можно подумать сейчас вся Грузия туда ломанётся.Они и так туда ездили.В прочем как и наши сейчас туда ездят.В чём прикол то был? Может запретить Российское гражданство кто имеет грузинское? Чисто так .Чтобы жизнь мёдом не казалось bully laughing
    Наблюдатель2014
    1. behemot Вчера, 17:06
      визу получать гемор и деньги тратить. А так прыг в самолет и полетел.
      behemot
      1. pafegosoff Вчера, 19:23
        Ну, дык, этог бизнесменам - край! Или путешественнику-профессионалу... А простому туристу - турфирма сделает.
        pafegosoff
  16. behemot Вчера, 17:05
    хоспади, еще одни эуропэйцы. Теперь осталось в НАТО вступить, и всё, все мечты сбудутся!
    behemot
  17. Atlant-1164 Вчера, 17:32
    мне интересно..вот мы тоже добивались и добиваемся пару десятку лет в безвиз с Европой..и нам бы тоже предоставили такой же вариант..я вас уверяю..оргазм стоял бы на всю Россию..
    от удовольствия сего.. вспомним вступление в ВТО.. КАКИЕ БЫЛИ ОЖИДАНИЯ.. пели дифирамбы..и что..что изменилось для нас-народа. нифига ничего \
    .а Воз и ныне там. а Грузин поздравляю..если честно не знаю с чем.но поздравляю.
    Atlant-1164
  18. pafegosoff Вчера, 19:12
    Вах! Щастье! Щастье!
    Вах! Теперь каждый крестьянин, каждый горожанин может выехать в Канны и Монтекарло - сыграть в рулетку, спустить лишние 20-30 тысяч долларов и отобедать в ресторане со звездами Мишлен!
    Свобода! Каждый может запросто, на денёк, слетать в Мюнхен по делам прийти в дирекцию BMW Headquarters. AbteilungTM-K, заключить договор о поставках в Тбилиси тысячи,нет! - двух тысяч новеньких автомобилей, прогуляться до отлёта по городу, по площади Мариенплац, выйти на Плацль, выпить «Hofbräu Dunkel» со свиным коленом и мюнхенскими белыми колбасками в Хофбройхаус, где пили Ленин и Гитлер... А глубоко за полночь возвратиться в Тбилиси...
    Студенты ринутся в Орли, поступать в Сорбонну или - в Хитроу, а оттуда - в Оксфорд или Кембридж.
    Домохозяйки уедут нянчиться со внуками миллиардеров и премьер-министров (на худой конец - министров...).
    Рабочие, собиравшие "Колхида" и аэропланы, уедут на Роллс-Ройс...
    Виноделы и крестьяне уедут во Францию, Испанию и Италию, консультировать коллег (1000 евро за день, меньше брать не будем!)
    Щастье!!!
    pafegosoff

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