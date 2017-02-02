ЕП одобрил безвизовый режим с ЕС для граждан Грузии
Сегодня Европейский парламент большинством голосов принял решение о предоставлении безвизового режима для граждан Грузии. Заседание Европарламента транслировали в прямом эфире все крупнейшие грузинские телеканалы. Обращает на себя внимание тот факт, что одновременно с предоставлением грузинским гражданам права на въезд в Шенгенскую зону без визы на срок до 90 суток, европарламентарии сразу же приняли комплекс по возможной приостановке безвиза. Об этом сообщает портал Грузия. Онлайн.
Другими словами, Европа даёт понять Грузии, что любое возможное нарушение будет трактовать в пользу заморозки вводимого безвизового режима.
Из заявления главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе:
Однако однозначной поддержки всё-таки не случилось. Против предоставления грузинским гражданами безвизового режима проголосовали представители ЕП от Нидерландов и Британии.
В МИД Грузии отмечают, что безвизовый режим с ЕС коснётся и жителей Абхазии и Южной Осетии (в варианте Тбилиси – Абхазии и Цхинвальского региона). Чтобы попасть в ЕС без визы на срок до 90 дней в качестве туриста жителям Абхазии и Южной Осетии необходимо предъявить грузинский паспорт. У подавляющего большинства жителей этих государств паспортов граждан Грузии нет, как нет и большого желания к турпоездкам по Евросоюзу...
"Военное обозрение" заинтересовалось числом жителей Абхазии с грузинским паспортом. Выяснилось, что это не более 15% населения - в основном жители Гальского района.
По заявлениям грузинских чиновников, техническое действие безвиза может начаться в марте.
А Украина по-прежнему в режиме ожидания.
Другими словами, Европа даёт понять Грузии, что любое возможное нарушение будет трактовать в пользу заморозки вводимого безвизового режима.
Из заявления главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе:
Своим решением Европарламент продемонстрировал однозначную поддержку Грузии. Мы намерены и дальше продолжать идти по пути евроинтеграции.
Однако однозначной поддержки всё-таки не случилось. Против предоставления грузинским гражданами безвизового режима проголосовали представители ЕП от Нидерландов и Британии.
В МИД Грузии отмечают, что безвизовый режим с ЕС коснётся и жителей Абхазии и Южной Осетии (в варианте Тбилиси – Абхазии и Цхинвальского региона). Чтобы попасть в ЕС без визы на срок до 90 дней в качестве туриста жителям Абхазии и Южной Осетии необходимо предъявить грузинский паспорт. У подавляющего большинства жителей этих государств паспортов граждан Грузии нет, как нет и большого желания к турпоездкам по Евросоюзу...
"Военное обозрение" заинтересовалось числом жителей Абхазии с грузинским паспортом. Выяснилось, что это не более 15% населения - в основном жители Гальского района.
По заявлениям грузинских чиновников, техническое действие безвиза может начаться в марте.
А Украина по-прежнему в режиме ожидания.
Использованы фотографии: Naviny.by