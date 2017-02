Основные танки EE-T1 и EE-T2 Osório (Бразилия)

Основной танк EE-T1 Osório. Фото Military-today.com



В конце семидесятых годов бразильское командование пожелало обновить парк бронетанковой техники. Изначально предлагалось модернизировать состоящие на вооружении легкие танки M41 Walker Bulldog американского производства, результатом чего стало появление нескольких проектов семейства MB-3 Tamoyo. Кроме того, армия выказала потребность в получении совершенно новой техники перспективных моделей. С целью перевооружения собственной армии, а также с прицелом на будущие экспортные контракты в Бразилии были разработаны основные танки EE-T1 и EE-T2 Osório.Программа обновления парка техники стартовала в конце семидесятых и изначально подразумевала только модернизацию имеющихся машин. Через несколько лет военное ведомство Бразилии сформировало техническое задание на новый образец бронетехники, при помощи которого армия в обозримом будущем могла бы значительно повысить свой оборонный потенциал. Таким образом, в течение нескольких следующих лет бронетанковые подразделения могли бы получить как модернизированные танки M41, так и совершенно новую технику отечественного производства.В соответствии с планами министерства обороны, следовало построить три сотни новых танков. Эта техника по своим основным характеристикам должна была соответствовать существующим зарубежным основным танкам. Кроме того, предъявлялись особые требования к мобильности бронемашин: для эксплуатации без каких-либо проблем танки должны были соответствовать имеющейся транспортной инфраструктуре. В частности, именно из-за этого максимальная боевая масса была ограничена 43 тоннами. Габариты машин, соответственно, определялись с учетом возможностей железнодорожного транспорта.Одной из первых на призыв военных откликнулась компания Engesa, решившая разработать и представить собственный вариант перспективного основного танка. Интересен тот факт, что коммерческой фирме пришлось создавать новую боевую машину за свой счет. Разработка танка в общей сложности стоила более 100 млн долларов США, из которых лишь минимальная часть была внесена государством. Прочие расходы ложились на компанию-разработчика. Тем не менее, несмотря на определенные трудности, компания «Энжеса» смогла успешно разработать сразу две версии проекта, отличавшиеся техническими особенностями и предназначением.Проект разработки новой бронемашины получил собственное имя Osório в честь генерала Мануэля Луиса Озориу, героя Уругвайской войны. Первый вариант проекта, предназначенный для перевооружения бразильской армии, получил название EE-T1. Вторая версия танка, которую планировалось предлагать потенциальным зарубежным покупателям, обозначалась как EE-T2. Модификация с единицей, предназначенная для бразильских вооруженных сил, являлась базовой разработкой всего проекта. Именно путем ее переработки в дальнейшем планировалось создать экспортный танк.Конструкторы компании Engesa внимательно изучили зарубежный опыт создания современной бронетанковой техники, благодаря чему смогли сформировать весьма интересный облик нового танка. Несмотря на отсутствие собственной школы танкостроения, бразильские инженеры все же сумели решить основные задачи. Тем не менее, серьезные ограничения производственного характера привели к тому, что значительное число агрегатов перспективного танка либо должно было закупаться за рубежом, либо выпускаться в Бразилии по лицензии.В обоих проектах Engesa Osório должно было использоваться одно и то же шасси с определенным набором оборудования и требуемым бронированием. В соответствии с типом башни и ее вооружения требовалось внести в конструкцию шасси некоторые изменения, но даже при этом два танка имели максимально возможную степень унификации, способную облегчить выпуск и эксплуатацию техники.В соответствии с основными тенденциями своего времени, танк EE-T1 получил корпус с дифференцированным бронированием. Лобовая проекция защищалась наклонными деталями комбинированной брони, в составе которой, по имеющимся данным, присутствовали стальные, алюминиевые, керамические и углеродные элементы. По разным оценкам, лобовая броня танков «Озориу» могла выдерживать попадание любых снарядов, существовавших в начале восьмидесятых годов. Для дополнительного повышения уровня защиты машины верхняя лобовая деталь располагалась почти горизонтально. Своей передней гранью она контактировала с наклонным нижним листом.В остальном корпус бразильского танка был похож на соответствующие агрегаты зарубежных аналогов. Имелись вертикальные борта из гомогенной брони, к которым крепились невысокие надгусеничные полки. Дополнительным средством защиты боковой проекции были навесные экраны. Компоновка корпуса была классической. В переднем отсеке поместили рабочее место водителя и некоторые дополнительные устройства, такие как стеллаж для боекомплекта. Центральный объем отдавался под боевое отделение, корма – под силовой блок.Не имея собственных изделий с требуемыми характеристиками, компания «Энжеса» решила заказывать агрегаты силовой установки за рубежом. В кормовом отсеке корпуса предлагалось помещать единый силовой блок, включающий в себя двигатель и трансмиссию. Подобная архитектура моторного отделения позволяла менять вышедший из строя блок примерно за 30 минут. Танк Osório предлагалось оснащать дизельным двигателем MWM TBD 234 мощностью 1040 л.с. С двигателем соединялась автоматическая трансмиссия ZF LSG300 производства ФРГ. Схожие агрегаты применялись на некоторых других новейших танках.Субподрядчиком, отвечающим за разработку подвески, стала компания Dunlop. Ей заказали гидропневматические агрегаты, аналогичные примененным на британских основных танках семейства Challenger. На каждом борту машины EE-T1 имелось по шесть опорных катков с индивидуальной подвеской. Направляющие колеса поместили в передней части корпуса, ведущие – в корме. Предусматривалось использование нескольких поддерживающих роликов. Для упрощения проекта было решено использовать готовые гусеницы. Конструкция траков с возможностью установки резиновых башмаков заимствовалась у немецкого танка Leopard 2.Бронемашина Osório получила башню, построенную по тем же принципам, что и корпус. Башня имела лобовую часть клиновидного профиля с «утопленным» размещением широкой маски орудия. Предусматривались вертикальные борта, позади которых размещалась развитая кормовая ниша. Крыша башни отдавалась под размещение люков и оптических приборов.Одно из главных отличий «отечественного» и экспортного проектов заключалось в комплексе вооружения. Главным оружием танка EE-T1 для бразильской армии должна была стать нарезная пушка L7A3 калибра 105 мм. Пушка размещалась на качающейся установке с двухплоскостным стабилизатором и возможностью наведения в пределах сектора от -10° до +20°. Танк мог использовать всю доступную номенклатуру 105-мм снарядов, в которую входили бронебойные и осколочно-фугасные выстрелы нескольких типов. В боевом отделении танка помещалось 45 снарядов унитарного заряжания. Пушка не имела никаких средств автоматической подачи боеприпасов.Дополнительное вооружение танка для Бразилии должно было состоять из двух пулеметов винтовочного калибра. Один из них помещался на креплениях пушки, тогда как второй предлагалось монтировать на крыше башни. Общий боекомплект пулеметов – 5000 патронов. На бортах кормовой ниши башни предусматривалась установка двух четырехствольных дымовых гранатометов.Система управления огнем для нового танка была заказана бельгийской компании Cockerill. Фирма «Энжеса» уже имела опыт сотрудничества с бельгийским производителем вооружения и оборудования, что было решено использовать в новом проекте. В состав СУО машины EE-T1 Osório включили перископический прицел наводчика LCS-5 с оптическим и тепловизионным каналом, а также лазерным дальномером. Также в прицеле наводчика имелся собственный баллистический вычислитель. В качестве запасного средства наведения предлагалось использовать телескопический прицел. На командирской башенке помимо простой оптики помещалась головка прицела SCS-5. Последний представлял собой аналог LCS-5, однако не оснащался дальномером и баллистическим вычислителем. Одновременно с этим командирский прицел имел средства для автоматического доворота орудия в направлении найденной цели.Экипаж танка EE-T1 состоял из четырех человек. В корпусе помещалось рабочее место механика-водителя. Трое других танкистов находились в башне и управляли вооружением. Все обитаемые отсеки оснащались собственными люками в крыше корпуса и башни. Кроме того, танкисты располагали развитыми средствами наблюдения за окружающей местностью.Танк получил ряд оборудования, необходимого для повышения живучести и безопасности. Имелась автоматическая система пожаротушения. Предлагались средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Разрабатывалась система выявления облучения танка лазерным лучом. Все это позволяло поднять живучесть на поле боя на требуемый уровень.Длина танка EE-T1 по корпусу составляла 7,13 м, ширина – 3,26 м, высота (по крыше башни) – 2,37 м. Боевая масса определялась на уровне 41 т. Удельная мощность бронемашины превышала 25 л.с. на тонну, что позволяло ей развивать скорость до 70 км/ч. Запас хода составлял 500 км. Ходовая часть с гидропневматической подвеской позволяла преодолевать различные препятствия. После некоторой подготовки «Озориу» мог пересекать водные преграды глубиной до 2 м.С самого начала компания Engesa планировала, что заказчиком новой техники будет не только бразильское военное ведомство, но и армии других стран. Для выхода на международный рынок вооружений и техники была разработана альтернативная модификация бронемашины под обозначением EE-T2. При максимально возможной унификации с «единицей» такой танк должен был иметь ряд характерных отличий, направленных на повышение основных боевых характеристик и обеспечение конкурентоспособности.В незначительно доработанной башне существующей конструкции предлагалось монтировать более мощное орудие. Замена пушки, среди прочего, сказалась на конструкции маски и некоторых других устройств. С целью повышения боевых качеств экспортный танк получил гладкоствольное орудие французского производства GIAT G1 калибра 120 мм. Орудие могло использовать различные 120-мм унитарные выстрелы со снарядами разного назначения. Как и ранее, пушка не комплектовалась автоматикой заряжания, что требовало сохранять четвертого члена экипажа. Увеличение калибра пушки и некоторая переработка боевого отделения привели к сокращению возимого боекомплекта до 38 выстрелов.Серьезным переработкам в новом проекте подверглась система управления огнем. Теперь в ее составе имелись прицелы VS 580-10 (командира) и VS 580-19 (наводчика) французской компании SFIM. В их составе использовались оптический и тепловизионный каналы, а также лазерные дальномеры и собственные баллистические вычислители. Также были доработаны и улучшены другие устройства боевого отделения, отвечающие за использование основного и вспомогательного оружия.Танк EE-T2 должен был сохранить спаренный пулемет винтовочного калибра. В качестве зенитного теперь предлагалось использовать любое доступное оружие калибра 12,7 мм. Боекомплект спаренного пулемета состоял из 3 тыс. патронов, зенитного – из 600. Также экспортный образец сохранил два блока дымовых гранатометов в корме башни.Максимальная унификация двух танков позволила сохранить основные габариты EE-T2 на уровне базовой «бразильской» машины. При этом, однако, немного увеличилась длина танка с учетом пушки. Боевая масса выросла до предельно допустимых 43 т, однако это не оказало значительного негативного влияния на подвижность. В целом, экспортный вариант основного танка представлял собой улучшенную базовую модификацию, отличавшуюся заметным ростом боевых характеристик.Первый прототип танка EE-T1 Osório был построен компанией Engesa в 1985 году. Машину вывели на испытания, в ходе которых она подтвердила имеющиеся характеристики. В 1986 году на полигон отправился второй опытный образец. Два танка неплохо показали себя, благодаря чему смелый отечественный проект получил шанс дойти до серийного производства. По состоянию на середину восьмидесятых годов армии Бразилии требовалось 300 основных танков нового типа. В дальнейшем подобные планы были пересмотрены в сторону увеличения: теперь обсуждалась возможность закупки до 500 бронемашин.Видя интерес потенциального заказчика, компания-разработчик приступила к созданию нескольких новых проектов на базе «Озориу». На существующем шасси предлагалось строить самоходную артиллерийскую установку с орудием GHN-45 калибра 155 мм, зенитную самоходку, ремонтно-эвакуационную машину и танковый мостоукладчик. Кроме того, с определенного времени прорабатывалась возможность создания новой версии танка, вооруженного 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46 советского/российского производства. Такой проект в теории позволял дополнительно расширить круг потенциальных покупателей экспортного танка. Тем не менее, ни одна из машин на базе танков Osório так и не была доведена до испытаний.Сухопутные войска Бразилии высоко оценили танк EE-T1, результатом чего в самое ближайшее время могло стать появление заказа на поставку подобной техники. Однако подобный документ так и не был подписан. Во второй половине восьмидесятых США и Германия выставили на международном рынке вооружений и техники большое число «подержанных» танков M60 и Leopard 1. C точки зрения бывших хозяев, эта техника уже была устаревшей и больше не требовалась их армиям, однако большое число третьих стран отнеслось к новому коммерческому предложению с энтузиазмом. Не слишком дорогая техника с достаточно высокими характеристиками быстро стала находить новых хозяев.Бразильские военные вновь оценили возможности и потребности, после чего решили приобрести более дешевую, хотя и бывшую в эксплуатации технику. Вскоре появились несколько контрактов на закупку значительного количества танков Leopard 1 и M60. Следует отметить, что поставки «новых» танков заметно затянулись, из-за чего первые приобретенные машины приехали к новым хозяевам только в середине девяностых годов. Тем не менее, и по сей день старые американские и немецкие машины являются единственными представителями своего класса в бразильской армии.Решение о приобретении списанной зарубежной техники привело к отказу от отечественной машины EE-T1 Osório. Компания «Энжеса», уже вложившая в проект солидную сумму, не пожелала мириться с этим и вознамерилась, как минимум, компенсировать свои затраты при помощи экспортных контрактов. Вскоре все усилия фирмы были сосредоточены на продвижении второй модификации танка, EE-T2.Танк «Озориу» с французской 120-мм пушкой был предложен нескольким странам. Так, в 1987-89 годах машина тщательно изучалась военными Саудовской Аравии. В то время ближневосточное государство проводило конкурс, по результатам которого планировало закупить 340 новых танков. Вместе с EE-T2 в конкурсе принимали участие американская машина M1A1 Abrams, британская Challenger I и французская AMX-40. В 1989 году потенциальный заказчик вынес свое решение. Наилучшим предложением в рамках конкурса признавалось бразильское. Вскоре должен был появиться контракт на 340 серийных танков общей стоимостью 7,2 млрд долларов.Тем не менее, соглашение не было подписано. После длительного ожидания Саудовская Аравия заключила контракт с другим производителем бронетехники. В 1991 году были официально заказаны машины американского производства. По-видимому, первоначальное решение было изменено по экономическим и политическим причинам. Разработка компании Engesa, сначала заинтересовавшая потенциального покупателя, вновь осталась не у дел.После второго отказа компания-разработчик все еще пыталась продвигать свою технику и искать новых заказчиков. Тем не менее, начало девяностых годов было не самым удачным временем для подобных работ. После окончания Холодной войны на вторичном рынке бронетехники появилось огромное количество основных танков нескольких модификаций, производившихся разными странами. При этом даже весьма достойные образцы нередко продавались по заниженным ценам. В таких условиях новые танки уже не могли конкурировать с готовыми «подержанными» машинами. Как следствие, компании «Энжеса» так и не удалось получить новые контракты на строительство и поставку техники.Специфическая обстановка на рынке, а также негативные решения потенциальных заказчиков привели к ряду неприятных последствий. Так, еще в 1990 году на фирме Engesa прошли сокращения, прямо связанные с отказом бразильской армии. Из-за невозможности быстро компенсировать затраты на проект пришлось уволить около 3000 сотрудников. Вскоре компания объявила о банкротстве. Дальнейшие проблемы с поиском клиентов привели к закрытию компании. История организации завершилась в октябре 1993 года. Бразилия осталась без ведущего производителя боевых бронированных машин и иной военной техники. В 2001 году фактически заброшенный завод «Энжеса» в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Кампус был куплен компанией Embraer.Закрытие проектов EE-T1 и EE-T2 Osório и банкротство компании Engesa поставило точку в недолгой истории собственного танкостроения Бразилии. С конца семидесятых годов эта страна пыталась обновить парк бронетанковой техники собственными силами. Были созданы несколько вариантов проекта Tamoyo, а также основной танк EE-T1. Все машины бразильской разработки имели определенные перспективы и могли найти место в сухопутных войсках. Тем не менее, изменение ситуации на международном рынке и экономическая целесообразность привели к иному результату. Армия решила отказаться от отечественных образцов и закупать дешевую импортную технику, которая состоит на вооружении до сих пор. Результатом таких решений стали закрытие нескольких интереснейших проектов и банкротство двух компаний оборонной отрасли.