02:27 03 февраля

Армейские вузы возьмут шефство над суворовскими училищами

Высшие учебные заведения Сухопутных войск возьмут шефство над суворовскими училищами и кадетскими корпусами этого вида Вооруженных сил, передает Интерфакс-АВН сообщение главкома Сухопутных войск Олега Салюкова.

Армейские вузы возьмут шефство над суворовскими училищами


Мы сегодня обсудили вопросы шефства над нашими суворовскими училищами и кадетскими корпусами. Уже почти официально закрепили курсы нашего Московского высшего военного командного училища, Казанского, Новосибирского, Благовещенского училищ за определенными классами суворовцев и кадетов,
сказал Салюков.


Он отметил, что «личный пример курсантов и выпускников военных вузов будет одним из главных доводов для младшего поколения в пользу дальнейшей службы в армии».

«Более того, если ребята изъявят желание поступать в летные училища, пойти на флот, мы не будем против. Мы все служим одному делу, и наша задача – дать следующему поколению мотивацию к воинской службе», – подчеркнул генерал.

Он также предложил предоставлять выпускникам суворовских училищ и кадетских корпусов определенные льготы при поступлении в военные вузы.

Если суворовцам и кадетам нельзя поступать в вузы без экзаменов, им необходимо давать определенные преференции при поступлении в военные вузы. Не должны те годы, которые ребята провели в училищах, пропасть зря,
– сказал Салюков.

Он пообещал обсудить этот вопрос с другими командованиями. «Думаю, главкомы меня поддержат. Мы твердо намерены давать зеленый свет выпускникам наших довузовских учреждений», – отметил он.

Использованы фотографии: http://www.vesti.ru
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Комментарии 9
  1. Laksamana Besar Вчера, 16:42
    Хорошее дело. Я даже и не знал, что у воспитанников нет преференций для поступления военные вузы, думал это само собой разумеющееся. winked
    Laksamana Besar
    1. cniza Вчера, 17:06
      Правильно , надо подбирать себе будущих курсантов.
      cniza
    2. Либероид- Вчера, 17:17
      Цитата: Laksamana Besar
      думал это само собой разумеющееся.

      Тоже так всегда считал,во времена СССР это было в порядке вещей...По идее каждый курсант суворовец, должен быть сыном ,какого-нибудь полка и т.д.Не знаю как сейчас, но раньше в Суворовском учились дети сироты из неблагополучных семей и т.д.И из них воспитывали настоящих офицеров ,преданных Родине и своему делу ..
      Либероид-
      1. Laksamana Besar Вчера, 18:39
        Сейчас тоже самое, что в суворовское, что в президентское кадетское:
        Преимущественным правом приёма в училище при условии успешного прохождения вступительных испытаний пользуются:

        - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
        - дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
        - дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
        - дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более;
        - дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при ис­полнении обязанностей военной службы;
        - дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
        - дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел;
        - дети, находящиеся на иждивении указанных лиц;
        - дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
        - иные лица в случаях, установленных федеральными законами.
        Laksamana Besar
        1. Либероид- Вчера, 20:32
          Есть маленькое сомнение...все же! Как бы это училище не превратилось в этакий элитный олигархический центр с наглыми и богатыми детками олигархов ,где "строят" офицеров воспитателей...И думаю так оно и есть,на самом деле! negative не спроста так этот генерал слащаво заявил...Все опошлят гады!
          Либероид-
  2. кеп Вчера, 17:05
    Он пообещал обсудить этот вопрос с другими командованиями. «Думаю, главкомы меня поддержат. Мы твердо намерены давать зеленый свет выпускникам наших довузовских учреждений», – отметил он.


    Если есть желание,тут даже думать нечего.Я вообще не представлял, что есть препятствия.Какие к бесу экзамены,они в наше время никаких экзаменов не сдавали. Суворовцы всю жизнь поступали в то училище, которое выбирали сами! Учатся как правило хорошо и отлично.
    кеп
    1. с-т Petrov Вчера, 18:22
      суворовцы да - а у нас в МООШИ с ПЛП - два года живешь в казарме (я умудрился стать каптёром в 16 лет)) - следуешь уставу - на уроках учишь азбуку морзе - на время складываешь парашют - - изучаешь устройство планера, двигателя и всех систем Яка-52, на практике - кто с парашютом, кто на Ми-2 по 30 часов, кто на Як-18 так же по 30, а через 2 года никаких официальных льгот при поступлении в то же Краснодарское

      для системы это просто рядовая школа. Хотя наше обучение там для государства стоило бешеных денег

      Хотя были льготы такие - есть всероссийский конкурс среди таких кадетских корпусов - Космонавт (по-моему называется, давно это было) - так команда победителей вне конкурса поступает в любое училище по-моему.

      Чтоб пройти на конкурс - ты должен быть в числе 12 лучших кадетов - ну а потом ваша команда должна победить.
      с-т Petrov
  3. yura9113 Вчера, 17:09
    Всем доброго дня. На счет кадетских корпусов не знаю, но у выпускников суворовских училищ всегда были преференции, льготы при поступлении, сокращенное кол-во экзаменов при поступлении, либо если окончил кадетку с отличием, то вообще без экзаменов принимали. Сам это проходил))). Пару лет назад был в своем училище в Ульяновске, так там ВДВшники взяли шефство, основная масса выпускников идет в рязанское училище, да и дисциплины именно под этот род войск заточены, допом парашютная подготовка. Идею МО поддерживаю.Всех благ.
    yura9113
  4. Либероид- Вчера, 19:26
    передает Интерфакс-АВН сообщение главкома Сухопутных войск Олега Салюкова.

    Болтун по моему...Сперва бы сделал .а потом докладывал ! С суворовцами все понятно , сколько патриотических клубов в школах, почему бы их не пригласить на "экскурсию " в военные училища и реально показать все ...Вы их просто пригласите, а деньги на это дело соберем с миру по нитке...Это же для пацанов будет незабываемое впечатление и возможно повлияет на их будущее и чувство патриотизма..! А то болтают и все... soldier
    Либероид-

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