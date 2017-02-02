Армейские вузы возьмут шефство над суворовскими училищами
Высшие учебные заведения Сухопутных войск возьмут шефство над суворовскими училищами и кадетскими корпусами этого вида Вооруженных сил, передает Интерфакс-АВН сообщение главкома Сухопутных войск Олега Салюкова.
Он отметил, что «личный пример курсантов и выпускников военных вузов будет одним из главных доводов для младшего поколения в пользу дальнейшей службы в армии».
«Более того, если ребята изъявят желание поступать в летные училища, пойти на флот, мы не будем против. Мы все служим одному делу, и наша задача – дать следующему поколению мотивацию к воинской службе», – подчеркнул генерал.
Он также предложил предоставлять выпускникам суворовских училищ и кадетских корпусов определенные льготы при поступлении в военные вузы.
Он пообещал обсудить этот вопрос с другими командованиями. «Думаю, главкомы меня поддержат. Мы твердо намерены давать зеленый свет выпускникам наших довузовских учреждений», – отметил он.
Мы сегодня обсудили вопросы шефства над нашими суворовскими училищами и кадетскими корпусами. Уже почти официально закрепили курсы нашего Московского высшего военного командного училища, Казанского, Новосибирского, Благовещенского училищ за определенными классами суворовцев и кадетов,сказал Салюков.
Он отметил, что «личный пример курсантов и выпускников военных вузов будет одним из главных доводов для младшего поколения в пользу дальнейшей службы в армии».
«Более того, если ребята изъявят желание поступать в летные училища, пойти на флот, мы не будем против. Мы все служим одному делу, и наша задача – дать следующему поколению мотивацию к воинской службе», – подчеркнул генерал.
Он также предложил предоставлять выпускникам суворовских училищ и кадетских корпусов определенные льготы при поступлении в военные вузы.
Если суворовцам и кадетам нельзя поступать в вузы без экзаменов, им необходимо давать определенные преференции при поступлении в военные вузы. Не должны те годы, которые ребята провели в училищах, пропасть зря,– сказал Салюков.
Он пообещал обсудить этот вопрос с другими командованиями. «Думаю, главкомы меня поддержат. Мы твердо намерены давать зеленый свет выпускникам наших довузовских учреждений», – отметил он.
Использованы фотографии: http://www.vesti.ru