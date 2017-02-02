Армейские вузы возьмут шефство над суворовскими училищами

Мы сегодня обсудили вопросы шефства над нашими суворовскими училищами и кадетскими корпусами. Уже почти официально закрепили курсы нашего Московского высшего военного командного училища, Казанского, Новосибирского, Благовещенского училищ за определенными классами суворовцев и кадетов,

Если суворовцам и кадетам нельзя поступать в вузы без экзаменов, им необходимо давать определенные преференции при поступлении в военные вузы. Не должны те годы, которые ребята провели в училищах, пропасть зря,