02:30 03 февраля

Лётчики ЗВО отработали уничтожение объектов «противника» на полигоне в Воронежской области

Экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО отработали уничтожение объектов условного противника на полигоне Погоново в Воронежской области, сообщила пресс-служба Западного округа.



«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ совершили взлет с военного аэродрома в Бутурлиновке (Воронежская обл.) и поразили фугасными бомбами ФАБ-500 и неуправляемыми ракетами С-8 мишени, имитирующие вертолеты и самолеты на аэродромах базирования», – говорится в релизе.


Отмечается, что особенностью полетов стала отработка уклонений от огня средств противовоздушной обороны условного противника, роль которых выполняли зенитные ракетные системы С-300».



«Чтобы обмануть систему ПВО, бомбардировщики подошли к цели на сверхмалой высоте, вне поля зрения радаров. Применялись и другие тактические приемы», – рассказали в пресс-службе.

Второй стадией учения стал маневренный воздушный бой между Су-34 и МиГ-29.

Отрабатывался вывод бомбардировочной эскадрильи из-под удара «противника». После взлета Су-34 провели воздушную разведку и завязали бой с атакующими истребителями, дав возможность подняться в воздух другим самолетам.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8
  1. Громобой Вчера, 16:59
    Вот бы ошиблись и отбомбили "кулак" около Авдеевки.
    Громобой
    1. тол100в Вчера, 17:04
      Цитата: Громобой
      Вот бы ошиблись

      А лучше, что б без ошибок!
      тол100в
    2. cniza Вчера, 17:04
      Придет время и без ошибки это сделают , а сейчас свой кулачишко хунтята спрятали за спины мирных жителей.
      cniza
    3. Alex_Rarog Вчера, 17:13
      Ну там сложно просахнуться) мы же не матрасники... да и зачем на полигонах снаряды тратить можно было в сирию на пару дней отправить на учения)))
      Alex_Rarog
      1. Громобой Вчера, 17:23
        Цитата: Alex_Rarog
        да и зачем на полигонах снаряды тратить можно было в сирию на пару дней отправить на учения)))

        Как я понимаю,они не только тренировались в бомбометании,но и учились воевать по всем правилам с более изощрённым противником,чем нам противостоит в Сирии,с сильной ПВО и начинать приходится с аэродрома который оказывается под ударом.
        Громобой
    4. макс702 Вчера, 18:52
      Какой прозрачный намек кое кому...
      макс702
  2. cokol-161 Вчера, 17:13
    как раз с-300 и миг-29 у хохлов на вооружении, и наша сушка-34 обманула с-300 и имитировала бой с миг-29 применяя бомбы каб-500 ( их в сирии используют удачно ), совпадение?! не думаю...
    cokol-161
    1. mr.redpartizan Вчера, 23:20
      Для боев с Миг-29 гораздо лучше подойдет Су-35С. "Сушка" не оставит ни единого шанса на выживание самолетам производства конца 80-х годов, а других в стране вечного безвиза нет.
      mr.redpartizan

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