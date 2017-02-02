Лётчики ЗВО отработали уничтожение объектов «противника» на полигоне в Воронежской области
Экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО отработали уничтожение объектов условного противника на полигоне Погоново в Воронежской области, сообщила пресс-служба Западного округа.
«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ совершили взлет с военного аэродрома в Бутурлиновке (Воронежская обл.) и поразили фугасными бомбами ФАБ-500 и неуправляемыми ракетами С-8 мишени, имитирующие вертолеты и самолеты на аэродромах базирования», – говорится в релизе.
Отмечается, что особенностью полетов стала отработка уклонений от огня средств противовоздушной обороны условного противника, роль которых выполняли зенитные ракетные системы С-300».
«Чтобы обмануть систему ПВО, бомбардировщики подошли к цели на сверхмалой высоте, вне поля зрения радаров. Применялись и другие тактические приемы», – рассказали в пресс-службе.
Второй стадией учения стал маневренный воздушный бой между Су-34 и МиГ-29.
Отрабатывался вывод бомбардировочной эскадрильи из-под удара «противника». После взлета Су-34 провели воздушную разведку и завязали бой с атакующими истребителями, дав возможность подняться в воздух другим самолетам.
«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ совершили взлет с военного аэродрома в Бутурлиновке (Воронежская обл.) и поразили фугасными бомбами ФАБ-500 и неуправляемыми ракетами С-8 мишени, имитирующие вертолеты и самолеты на аэродромах базирования», – говорится в релизе.
Отмечается, что особенностью полетов стала отработка уклонений от огня средств противовоздушной обороны условного противника, роль которых выполняли зенитные ракетные системы С-300».
«Чтобы обмануть систему ПВО, бомбардировщики подошли к цели на сверхмалой высоте, вне поля зрения радаров. Применялись и другие тактические приемы», – рассказали в пресс-службе.
Второй стадией учения стал маневренный воздушный бой между Су-34 и МиГ-29.
Отрабатывался вывод бомбардировочной эскадрильи из-под удара «противника». После взлета Су-34 провели воздушную разведку и завязали бой с атакующими истребителями, дав возможность подняться в воздух другим самолетам.
Использованы фотографии: Минобороны РФ