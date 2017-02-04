10:56 04 февраля
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Газ в Европе: за что боролись



1 февраля были сокращены российские поставки по газопроводу «OPAL» в связи с запретом, наложенным судом в результате иска поданного польской компанией PGNiG.

«OPAL» является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию. Он проходит от города Грейфсвальда до Ольбернхау, соединяя «Поток» с европейскими газовыми трубами.


Напомним, в начале декабря 2016 года PGNiG Supply & Trading GmbH оспорила в суде решение Еврокомиссии, согласно которому трафик газа по «OPAL» исключается из Третьего энергопакета. Цель этого регулирующего документа — повысить конкуренцию в сфере продажи и транспортировки газа путем установления ограничения для компаний на право владения и управления энерготранспортными сетями. В случае с Россией условия энергопакета требовали не снижать транзит газа через Украину и Польшу и не повышать поставки напрямую в Европу.

Поскольку подобные условия значительно влияли на финансовую оправданность продажи топлива в Европу, то есть вызывали рост цен вследствие необходимости оплаты транзита, «Газпром» добивался корректировок директивы. Согласно решению, принятому Еврокомиссией, 50% мощностей «OPAL» исключались из Третьего энергопакета, что позволяло использовать весь объем газопровода для поставок газа без наценок. Однако Польша подала иск в Европейский суд и Суд Дюссельдорфа, оспорив законность внесенных изменений, которые лишили бы Киев и Варшаву дохода от транзита. Результатом судебного процесса стала отмена решения Еврокомиссии.

Однако необходимо отметить, что Европа все-таки успела ощутить выгоду от беспрепятственного поступления российского газа. Именно в декабре 2016 и январе 2017 года, которые оказались довольно холодными вопреки прогнозам метеорологов, Россия имела возможность увеличить поставки по «Северному потоку» до максимального уровня. По данным газотранспортных операторов в Германии, он был загружен на 111%, что стало рекордом последних лет.

Но, как известно, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и с 1 февраля «Газпром» вынужден прикрутить вентиль на «Северном потоке», сокращая поставки на 20%. При этом, как сообщает «Газпром», это не вызовет увеличения транзита через страны Восточной Европы.

Такое развитие событий в итоге не удовлетворяет никого: ни Россию, ни нуждающуюся в топливе Европу, ни Украину с Польшей, которые рассчитывали вернуть объемы транзита к прежним показателям с помощью своего хитрого плана. Как государства будут выходить из сложившейся ситуации, которая «внезапно» оказалась хуже, чем было до этого? Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев прокомментировал происходящее так: «Это пусть Европа анализирует». Страны Евросоюза получили именно то, за что боролись, — контроль. Теперь придется контролировать.
Автор: Виктор Зарецкий


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Комментарии 11
  1. Котище Сегодня, 07:47
    Флаг в руки и барабан на шею!
    Котище
    1. 210окв Сегодня, 08:20
      Да и поезд навстречу...Ничего у них(Польши и Украины)не выгорит..
      Цитата: Котище
      Флаг в руки и барабан на шею!
      210окв
  2. parusnik Сегодня, 08:04
    Бывают же страны , до чужого добра жадные..
    parusnik
  3. LÄRZ Сегодня, 08:06
    Ничего, "Северный поток-2" поставит поляков куда надо.
    Совет директоров "Газпрома" одобрил покупку за 30 млн евро оставшихся 50% акций компании Nord Stream 2 AG - оператора газопровода "Северный поток-2". При этом в декабре 2016 г. "Газпром" приобрел первые 50% акций Nord Stream 2 AG.
    Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/80843
    LÄRZ
  4. bandabas Сегодня, 08:39
    Паны дерутся, а у холопов чубы трещат..А между собой панове договорятся со всех сторон. В первый раз, что ли? Да и не в последний.
    bandabas
  5. Смог Сегодня, 08:52
    Такое ощущение что две эти страны ,одна из которых младоевропеец, а вторая твердо вставшая на путь поиска демократических "ценностей" действуют строго по завету незабвенного Виктора Ивановича-
    Хотели как лучше, а получилось как всегда.
    Принцип собаки на сене во всей его красе.
    с 1 февраля «Газпром» вынужден прикрутить вентиль на «Северном потоке», сокращая поставки на 20%. При этом, как сообщает «Газпром», это не вызовет увеличения транзита через страны Восточной Европы.
    Смог
  6. Ольгович Сегодня, 08:58
    Цель этого регулирующего документа — повысить конкуренцию в сфере продажи и транспортировки газа


    Так поставщик же и через украину и через Северный поток -один и тот же Газпром. Какая же конкуренция? belay
    Страны Евросоюза получили именно то, за что боролись, — контроль. Теперь придется контролировать.

    И ПЛАТИТЬ-стоимость транзита через своих друзей плюсом к-к цене газа через Север. Далее-фраза Лаврова.
    Ольгович
  7. Monster_Fat Сегодня, 09:32
    ЕС своими "играми" в "энергопакеты" добивается только одного-заставить Россию качать газ через Украину обеспечивая ее: с одной стороны- халявным газом который она успешно ворует при прокачке, а с другой- валютными поступлениями, которые Россия вынуждена платить за транзит газа в Европу через Украину, то есть ЕС добивается того чтобы Россия своими деньгами и энергоресурсами обеспечивала существование Украины. Все делается по "старому как мир плану" : "Всё- против России, всё- за счет России и всё- на обломках России"...
    Monster_Fat
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 09:37
    Как государства будут выходить из сложившейся ситуации, которая «внезапно» оказалась хуже, чем было до этого?


    скачка на граблях - любимое и народное занятие гейропы. laughing
    a.s.zzz888
  9. Никкола Мак Сегодня, 10:14
    Интересно, а может проще вообще не лезть Газпрому в Европу - берите газ на границе с Украиной, Россией - дальше в море. Берите и платите - и дальше сами - стройте, содержите, воюйте с "незалежной", принимайте 4,7-100 "Энергопакеты". В полном соответствии с "демократическими ценностями" и принципами "честной конкуренции".
    Никкола Мак
  10. prior Сегодня, 10:19
    В европейской песочнице новая игра : открыл краник - закрыл краник. Забавно !

    Вот бы по решению нашего суда за неоплаченные долги страны транзитёра Украины, прикрыть транзитный краник в этом направлении.
    Суд он ведь и в России суд.
    В песочнице стало бы веселей - все бы запрыгали, чтоб согреться !
    prior

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