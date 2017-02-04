Газ в Европе: за что боролись

«OPAL» является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию. Он проходит от города Грейфсвальда до Ольбернхау, соединяя «Поток» с европейскими газовыми трубами.Напомним, в начале декабря 2016 года PGNiG Supply & Trading GmbH оспорила в суде решение Еврокомиссии, согласно которому трафик газа по «OPAL» исключается из Третьего энергопакета. Цель этого регулирующего документа — повысить конкуренцию в сфере продажи и транспортировки газа путем установления ограничения для компаний на право владения и управления энерготранспортными сетями. В случае с Россией условия энергопакета требовали не снижать транзит газа через Украину и Польшу и не повышать поставки напрямую в Европу.Поскольку подобные условия значительно влияли на финансовую оправданность продажи топлива в Европу, то есть вызывали рост цен вследствие необходимости оплаты транзита, «Газпром» добивался корректировок директивы. Согласно решению, принятому Еврокомиссией, 50% мощностей «OPAL» исключались из Третьего энергопакета, что позволяло использовать весь объем газопровода для поставок газа без наценок. Однако Польша подала иск в Европейский суд и Суд Дюссельдорфа, оспорив законность внесенных изменений, которые лишили бы Киев и Варшаву дохода от транзита. Результатом судебного процесса стала отмена решения Еврокомиссии.Однако необходимо отметить, что Европа все-таки успела ощутить выгоду от беспрепятственного поступления российского газа. Именно в декабре 2016 и январе 2017 года, которые оказались довольно холодными вопреки прогнозам метеорологов, Россия имела возможность увеличить поставки по «Северному потоку» до максимального уровня. По данным газотранспортных операторов в Германии, он был загружен на 111%, что стало рекордом последних лет.Но, как известно, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и с 1 февраля «Газпром» вынужден прикрутить вентиль на «Северном потоке», сокращая поставки на 20%. При этом, как сообщает «Газпром», это не вызовет увеличения транзита через страны Восточной Европы.Такое развитие событий в итоге не удовлетворяет никого: ни Россию, ни нуждающуюся в топливе Европу, ни Украину с Польшей, которые рассчитывали вернуть объемы транзита к прежним показателям с помощью своего хитрого плана. Как государства будут выходить из сложившейся ситуации, которая «внезапно» оказалась хуже, чем было до этого? Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев прокомментировал происходящее так: «Это пусть Европа анализирует». Страны Евросоюза получили именно то, за что боролись, — контроль. Теперь придется контролировать.