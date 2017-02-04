Комментарий к интервью А. Петрова «Огневая и тактика в российской армии: другой взгляд»

А.И.: А каким может быть состояние огневой подготовки в армии, если руководство её боевой подготовкой считает, что главная задача армии научить воевать солдат в составе подразделений? Может ли выпускать качественную продукцию швейная фабрика в целом, если каждая швея по отдельности не умеет шить?

В элитных частях и подразделениях силовых ведомств страны огневая и тактическая подготовка сегодня формально проходит на бумаге, а фактически в большой степени находится под американским влиянием — Практической стрельбой, разными видами "тактической стрельбы".

В настоящее время реальная индивидуальная подготовка военнослужащего находится в полной неопределённости…

В соединениях и частях вооружённых сил, дислоцирующихся на удалении от Москвы и Санкт-Петербурга, в основном действует типовой курс стрельб, в основе которого лежит старый добрый принцип: задержка дыхания, ровная мушка, плавный спуск. Почему добрый? А позволяет ничего не делать.

Вместо того чтобы коренным образом начать что-то менять именно в организации боевой подготовки, рассказывается убаюкивающая сказка, что современные боевые действия ведутся исключительно техническими средствами и роль бойца с носимым вооружением в современном бою крайне мала. Наберусь смелости возразить: и раньше и сейчас авиация, военно-морской флот, техника сухопутных войск и ракетные войска любого назначения служат для обеспечения выполнения задачи солдата с автоматом. Мы сегодня вкладываем колоссальные средства в технику и высокие технологии, что, безусловно, правильно. Осталось только понять, что будем делать со швеями?

…во главу угла ставятся программы развёртывания «суперсовременных полигонов» (Мулино, Нижегородская обл.) с "виртуальным" обучением на тренажёрах и "программы развития вооружения и экипировки солдата будущего". Такой путь в армиях Запада привёл к полной деградации боевой подготовки и соответственно, практически полной неспособности вести боевые действия обычным вооружением.

У нас — антитеррористические операции на Северном Кавказе, когда 20-, 50- и более кратное превосходство в силах и средствах, в том числе, новейших, против слабо обученных боевиков с обычными, зачастую устаревшими и изношенными автоматами Калашникова приводят к одинаковым потерям с обеих сторон, а нередко — только со стороны федеральных сил.

Сейчас просматривается тенденция резкого увеличения жёсткости огневых контактов и значительного повышения профессионализма участников НВФ, что, по моему мнению, требует не просто изменения подхода к огневой и тактической подготовке, новых методик боевой подготовки, а разработку новой стратегии подготовки силовых структур, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.

З.В.: Вы когда-то сами занимались практической стрельбой? Ваше мнение, всё-таки что это — спорт или боевая подготовка?



А.И.: Я имею право давать какие-либо оценки практической стрельбе, так как начал заниматься ею ещё в 2003 году, когда всё только начиналось. Мои спортивные заслуги в ней — дважды выигранный чемпионат России (это сегодняшний мастер спорта). И золото в команде на Чемпионате Европы в 2006 году в Греции, причём внутри команды я был третьим. Кстати, это была первая крупная победа сборной России на международных соревнованиях такого уровня.

То, как я отвечу на второй ваш вопрос — моё мнение, но оно вполне определённое — это не совсем спорт, и совсем не боевая подготовка. Как спорт Практическая стрельба метрологически несостоятельна.

В практической стрельбе на матче 3-го уровня набрал 85% от результатов стрелка, занявшего 1 место — ты Мастер спорта. А результат, который набрал этот стрелок, ни к чему не привязан. Какой хит-фактор (коэффициент деления очков на время) он набрал, такой набрал. Теперь на следующем матче 3-го уровня, где будет в своём классе выступать новоиспечённый «мастер спорта», все, кто наберут не менее 85% от результатов занявшего 1 место, тоже станут Мастерами спорта. Фишка в том, что результат занявшего 1 место также ни к чему не привязан, какой хит-фактор набрал, тот и будет точкой отсчёта для остальных «мастеров». И не важно, какой уровень показал стрелок, занявший первое место — 85% от него, и ты — мастер.

Да, сейчас практически все что-то собой представляющие стрелки ФПСР в той или иной мере используют предложенные мной элементы управления оружием при скоростной стрельбе.

Опуская массу аргументированных доводов против, остановлюсь хотя бы на одном: берём упражнение, моделирующее так называемую "боевую" ситуацию, выстрела на 32, на исходное ставим практического стрелка с пистолетом или карабином, а лицом к нему — спиной вплотную к мишеням по их количеству ставим военнослужащих, или сотрудников, с аналогичным оружием (мы же моделируем огневой бой?), готовность оружия у всех одинаковая… Вопрос к Вам — на кого ставите? Ну, сколько секунд, или долей секунды, проживёт стрелок Практической стрельбы после сигнала таймера? Тогда о какой "реальной" ситуации ведём речь, к чему готовим силовиков?

Практическая стрельба создавалась на основе самого передового зарубежного боевого опыта". Я аргументированно утверждаю, что не существует никакого зарубежного боевого опыта, достойного, чтобы его перенимать. Существует тактика действий их различных подразделений, которую мы обязаны изучать, чтобы столкнувшись с ними, знать, что делать.

"По умолчанию — за пару дней военнослужащий расстрелял патронов больше, чем за всю службу. А через непродолжительное время всё вернулось на круги своя. Ни системы, ни теории нет, соответственно, кроме настрела поддерживать устойчивые навыки нечем.

Хочу отметить, что за год до появления в России в 1999 г. Практической стрельбы в журнале "Солдат удачи", если мне не изменяет память — в №11 за 1998г., была опубликована книга "Израильская боевая стрельба из пистолета" Евгения Сорокина, инструктора по боевой стрельбе, служившего в армии Израиля, в которой он написал: "применение приёмов "Практической стрельбы" в реальном бою — лучший путь самоубийства", а израильская школа стрельбы тогда считалась наиболее передовой.

Чуть позже, в 1999 г. в российском журнале "Ружьё" была опубликована книга основателя Практической стрельбы, бывшего американского морского пехотинца Дж. Купера "Искусство винтовки", в которой есть такие слова: "…формализация и особая специфика стрелкового спорта сбивает практиков с пути истинного — практически также, как и спортивное фехтование нивелировало искусство владения мечом.

Кстати: в июне этого года в центре повышения квалификации специалистов ОМОН и СОБР Ставропольского филиала Краснодарского госуниверситета МВД России проходили обучение сотрудники полицейского спецназа одной из стран Латинской Америки. Вполне серьёзные ребята. Так вот, на вопрос присутствующего инструктора специального подразделения МВД одной из республик Северного Кавказа: "используете ли вы приёмы Практической стрельбы в боевой подготовке вашей полиции?", прозвучал краткий ответ: "нет, так как сотрудники, которые использовали приёмы практической стрельбы в своей подготовке, очень быстро погибали.

З.В.: Почему так много копий было сломано между вами и Федерацией практической стрельбы?



А.И.: Да не было никаких сломанных копий. Когда-то я предложил её руководству развивать сразу два направления — гражданское и военное. Руководство дало понять, что ему это не интересно. Потом, когда пресса зашумела о 20 триллионах до 2020 года на оборону, видимо что-то изменилось. В декабре 2009 года в Питерском ВИФКе по приглашению руководства института я провел трёхдневный семинар с различными категориями военнослужащих, по результатам которого получил приглашение на мероприятие Управления физподготовки ВС РФ в марте 2010 года, и уже там выяснилось, что я не имел права этого делать, так как монополия на стрельбу в нашей стране принадлежит Федерации практической стрельбы.

З. В.: Слышал, что вы различные разновидности "тактической стрельбы" считаете зарубежным проектом?



А.И.: Вы взрослый человек, к вам вопрос: будет ли вероятный противник делиться с вами некими знаниями и умениями, которые в случае войны позволят вам эффективнее его побеждать? И тем более тренировать вас? Ответьте сами себе на эти вопросы, и тогда все остальные вопросы отпадут.

З. В.: Сейчас активно развиваются различные виды командных игр без применения боевого оружия, в которых зачастую принимают непосредственное участие представители силовых структур. Как Вы относитесь к пейнтболу и страйкболу и что скажете об их месте в боевой подготовке?



А.И.: Тема настолько избитая, что даже и не знаю, как бы поприличней ответить… Примерно как к безалкогольному пиву и резиновым женщинам — никак. А как к элементам боевой подготовки — крайне негативно. Так самоутверждаются в основном те, кто по каким-то причинам не смог или не захотел служить в армии (процент служивших в армии там очень низкий), поэтому такими играми они, видимо, компенсируют определённые мужские комплексы и, соответственно, с одержимостью доказывают себе и окружающим, что именно так и происходят военные действия, с вполне прогнозируемыми последствиями для них в случае реального участия в этих самых боевых действиях. [1] Для придания значимости своему "круто" обставленному времяпрепровождению забивают мозги оказавшимся в вакууме боевой подготовки военным… А о тех, кто запускает такие процессы и продвигает их, как элементы огневой и тактической подготовки, мы как смогли, рассказали в фильме "Наука побеждать. Русская армия: выбор пути [2].

З. В.: После того как министром обороны стал Шойгу, он начал активно продвигать в армию различные виды военных спортивных единоборств. Выразите, пожалуйста, ваше отношение к армейскому спорту?



А. И.: А что это? Сам вопрос с двойным дном. Его нельзя рассматривать в широком смысле. Чтобы правильно подойти к этой теме, надо её разделить на две части: спорт и физподготовка. Спорт давно умер, ничего нового в методики подготовки он не несёт.

Физподготовка нужна и важна, и её надо развивать. Поэтому соревнования должны быть, но они не должны проходить уровнем выше подразделения: когда в соревнованиях участвуют все военнослужащие подразделения — польза для каждого военнослужащего и подразделения в целом налицо.

Интересно, что обвиняя меня в тотальной пропаганде непрерывного автоматического огня, хотя я его рассматриваю всего лишь как один из многих элементов стрелковой подготовки, как наиболее экстремальный способ ведения огня, демонстрирующий, что при определённом удержании стрелок управляет оружием, а не оружие стрелком, в упор не хотят видеть побед армейских команд по классической стрельбе, подготовленных по нашим методикам на чемпионатах округа и чемпионатах ВС РФ. В этом году на Спартакиаде ВВУЗов ВС РФ Академия тыла и транспорта им. Хрулёва выступила с результатами, интересными для анализа

Сначала надо сказать, какой стрелковая подготовка была на начало 1941 года: в 30-е годы ХХ века, накануне Великой Отечественной войны, ОСОАВИАХИМ СССР имел развитую государственную систему тиров и стрельбищ, где по единым методикам стрелковой подготовки гражданское общество готовилось к обороне страны. К 1941 году у нас было 9 млн. ворошиловских стрелков.

Как один из примеров. В октябре 1941 г. на совещании А. Гитлеру было доложено об огромных потерях в кадровом составе бронетанковых войск вермахта от точного огня стрелкового оружия бойцов Красной Армии, которые в различных боевых условиях, включая выход из окружения, вели залповый винтовочный огонь по высунувшимся из люков на марше немецким танкистам, что свидетельствует о высоком уровне стрелковой подготовки советских солдат.

До 40-х годов ХХ столетия стрельба из боевого оружия как в армиях Запада, так и СССР, базировалась на неспешном прицеливании, что коренным образом поменялось в ходе Второй мировой войны, и особенно в её второй половине, когда ближний бой стал доминировать. Это внесло существенную корректировку в послевоенную боевую подготовку армий стран, участников Второй мировой войны.

Но после государственного переворота в СССР в 1953 году в вооружённых силах один из предметов боевой подготовки — физподготовка, был выделен из Главного управления боевой подготовки в самостоятельную структуру — Управление физподготовки Вооружённых сил, что наложило отпечаток на стрелковую подготовку, которая стала спортом высоких достижений. В основу подготовки силовых структур были положены спортивные методики пулевой стрельбы, которые фактически вытеснили приобретённый боевой опыт.

Теперь, когда государственные архивы стали более открытыми, думаю, скоро мы узнаем, как в 50-е годы в приказном порядке уничтожались учебно-методические пособия и пособия по боевой подготовке, появившиеся на основе опыта Второй мировой войны. Звучит дико? Почему?

Сегодня ничего невозможно изменить в боевой подготовке ВС РФ без проведения её глубокой реформы, которая в свою очередь должна быть вписана в концепцию единой системы подготовки, охватывающей все этапы жизни военнообязанных граждан России — от обучения допризывной молодёжи, до поддержания на должном уровне общевоинских навыков военнослужащих запаса. На сегодняшний день ни одной вменяемой программы по данной проблеме не озвучено. Предложения, разработанные нашим учебным центром, обеспеченные учебно-методическими пособиями, программами реформы огневой подготовки и тактики, концепцией единой межведомственной подготовки, подразумевают системный государственный подход к боевой подготовке, при этом могут до 2020 года при 15-18 млрд. руб. вложений дать до 2 трлн. руб. экономии бюджетных средств. Но в Минобороны я пока не вижу заинтересованных лиц. На все наши обращения приходит один ответ: "…ваши предложения приняты к сведению. Благодарим за активную жизненную позицию". Пояснять, куда послали надо, или так догадаетесь?

А.И.: Высокий консерватизм Вооружённых Сил РФ и ряд других факторов не дали глубоко проникнуть в российскую армию всему тому зарубежному "околобоевому" бреду…"

Сегодня нами разработан принципиально новый подход к базовой стрелковой подготовке из всех видов носимого вооружения… где возможности современного отечественного носимого вооружения нами жёстко нанизаны на тактику А.В. Суворова, которая в годы Великой Отечественной войны была развита и привязана к возможностям стоявшего тогда на вооружении штурмового оружия в 62-й армии В.И. Чуйкова, использовалась командиром морских разведчиков дважды Героем Советского Союза В.Н. Леоновым, применялась выдающимся лётчиком, трижды Героем Советского Союза А.И. Покрышкиным и т. д.

"Сегодня в Российской Армии в Воздушно-десантных войсках возрождаются ШИСбр — штурмовые инженерно-сапёрные бригады… У нас сегодня есть что им дать.

Тактико-огневая подготовка, разработанная нами, имеет свой собственный подход к решению задач воздушно-десантными войсками, морской пехотой, мотострелковыми подразделениями, подразделениями антитеррора, сотрудниками правоохранительных органов. Разработанные нами тактические приёмы позволяют быстро решать боевые задачи различной сложности при неважно каком соотношении сил.

Считаю, что нам удалось собрать в единую современную систему опыт лучших русских военачальников разных эпох, и созданную ими, не имевшую поражений наступательную тактику объединить в стратегию нашей армии.

Т.е. по нашим методикам выстрел производится быстрым нажатием на спусковой крючок в момент совмещения прицельных приспособлений с точкой (районом) прицеливания любой фалангой указательного пальца, под любым углом к оси ствола. Разницу почувствовали?"

Наши методики обучают, как запереть оружие в определённых точках, чтобы его не уводило с линии прицеливания ни до выстрела, ни после него, либо уход оружия с линии прицеливания после выстрела был столь незначительным по времени, что им можно было пренебречь.

Другими словами, все известные методики в обучении идут от стрелка к оружию: "пистолеты и автоматы у вас все одинаковые, а вот физиологические особенности — длина пальцев, ширина ладоней, вес, рост и так далее, у всех разные. Поэтому обучение стрельбе — процесс индивидуальный, с учётом ваших особенностей.

Мы же пошли от оружия к стрелку: "вот пистолет (автомат и т.д.), до выстрела он может уйти сюда или сюда, а после выстрела — сюда. Чтобы он никуда не ушёл с линии прицеливания ни до выстрела, ни после него, надо его запереть в определённых точках. И не важно, какой у вас вес, рост, пол и другие особенности.

Наши методики универсальны и подходят для обучения по единой схеме из всех образцов стрелкового оружия.

Кстати, размещённая без моего ведома в интернете методичка 2009 года, которую кто-то из "специалистов" практической стрельбы "подредактировал", навставляв этой самой практической стрельбы, уже давно морально устарела. За 7 лет многое в удержании оружия серьёзно доработано. Сейчас это учебно-методическое пособие из 5-ти частей на 530 страницах.

Данные методики являются единственными на сегодняшний день методиками обучения стрельбе автоматическим огнем короткими, длинными и непрерывными очередями: из пистолетов АПС без использования кобуры-приклада, из любых типов и калибров пистолетов-пулеметов, из всех типов и калибров автоматов Калашникова.

60 лет существует автомат Калашникова — 60 лет не существовало ни одной методики по стрельбе из него автоматическим огнём. 60 лет существует автоматический пистолет Стечкина — 60 лет не существовало ни одной методики по стрельбе из него автоматическим огнём с рук.

" Наши методики позволяют вести одиночный и автоматический огонь без ухудшения эффективности результатов стрельбы из всех типов пистолетов-пулеметов и всех типов автоматов и пулемётов Калашникова при использовании рюкзаков и разгрузок, бронежилетов и шлемов любых типов без какой-либо доработки приклада оружия. Они позволяют вести достаточно эффективную стрельбу ночью на ближних, средних и дальних дистанциях без ночных прицелов и другого дополнительного оборудования по открытым прицельным приспособлениям одиночными выстрелами и автоматическим огнем.

Наши разработки увеличивают дистанции уверенного применения пистолета до автоматных, автомат дополняют возможностями пулемёта, а пулемету добавляют функции пистолета и автомата в ближнем бою, что делает как одиночного военнослужащего, так и подразделение в целом более универсальными. Не говоря уже у принципиально другом походе к производству дальнего точного выстрела, или серии выстрелов по группе целей, из самозарядной снайперской винтовки.

Методики стрельбы "Полигон" подходят не только для экстремальных режимов ведения огня, но и для высокоточной стрельбы, включая спортивную пулевую во всех её возможных вариантах.

Программы обучения стрельбе на основе наших методик позволяют проводить до 50% занятий и тренировок без патронов в спортивных залах, помещениях казарм, учебных классах и на строевом плацу, используя макеты массогабаритные боевого стрелкового оружия, в связи с чем методики стрельбы "Полигон" не требуют большого расхода боеприпасов как на начальном этапе обучения, так и на этапах совершенствования и поддержания стрелковых навыков.

Соответственно, на ваш вопрос могу лишь повторить свои слова: если государством не будет принята программа единой межведомственной системы подготовки, где ДОСААФа в его сегодняшнем виде либо нет, либо ему отводятся вполне конкретные функции, в рамках этой программы не будет проведена реформа боевой, и в частности огневой и тактической подготовки во всех силовых структурах РФ, и в основе всего этого не будут лежать единые методики — ничего хорошего ждать не придётся…

Её эффективность, мягко говоря, низка. И так будет, если по-прежнему пытаться повесить общевоинскую подготовку военнослужащих запаса на сами вооружённые силы.

Слова Суворова в его "Науке побеждать": «Кто знает дело, тот не знает страха».

Ну, к примеру, активно внедряемые… коллиматорные прицелы (исключительно зарубежного производства) были изначально созданы для оружия евро-американского конгломерата для увеличения скорости и точности первого выстрела, так как на основном стрелковом вооружении стран НАТО прицел диоптрический — с ним сложно выстрелить в ближнем бою с необходимой эффективностью навскидку.

На боевом стрелковом оружии русского, советского и российского производства механические прицельные приспособления изначально рассчитаны как для дальнего точного выстрела, так и для быстрой и точной стрельбы навскидку.

"При этом коллиматорные прицелы, установленные на российское боевое стрелковое вооружение, значительно снижают качество автоматического огня, не говоря уже о создании других, не менее серьёзных проблем, резко снижающих его боевую эффективность.

"Их сторонниками в силовых структурах навязывается тировой принцип стрельбы: "вижу — стреляю, не вижу — не стреляю, а если увидел — один прицельный выстрел". Вот сейчас и идут потери от того, что "не умею стрелять, когда не вижу…" — при внезапной встрече с противником через одну-три секунды стрельба ведётся уже не по цели, а по месту её нахождения. И здесь начинаются уже другие правила — не правила стрельбы, а правила ведения огня, очень далёкие от спорта. И не с "поливом в ту сторону", а с требуемой метрологически состоятельной эффективностью.

О проблемах с боеприпасами даже говорить не хочется, они частично описаны в моей статье «По ту сторону пистолета Ярыгина».

В общем, моё мнение однозначное — смена экономической модели предприятий ВПК, производящих оружие и боеприпасы, а так же возрождение ГОСТов и введение жёсткой ответственности за их несоблюдение.

Моё мнение по этому вопросу вполне определённое — система комплектования ВС РФ по контракту для России неприемлема. Я не отрицаю необходимости контрактной службы как таковой, с учётом особенностей некоторых военных специальностей, но считаю, что перевод личного состава линейных частей и подразделений Российской армии на контрактную основу есть ошибочный путь… а что будем делать, когда в случае большой войны кончатся контрактники? Ведь служба по контракту штука-то добровольная, а призыва нет. Опять будем обучать в бою?

Как это должно быть, приведу цитату из одной из концептуальных работ начала 90-х в главе "Военное противостояние".

…сегодня все, что попадает в открытые источники, нещадно раздёргивается инструкторами всех мастей и выдаётся на семинарах и занятиях в лучшем случае вырванным из контекста, в худшем — в своей интерпретации. Им же надо постоянно выставлять на продажу что-нибудь новенькое, креативненькое. А у нас целостная система от "А" до "Я" и раздёргивать её нельзя, всё по отдельности вызывает непонимание и вопросы. Я столкнулся с тем, что даже сотрудники элитных подразделений специального назначения, не связанные с нами какими-либо официальными обязательствами, выкладывают материалы в интернет. Поэтому мы тему просто закрыли.

В апреле этого года исполнилось 10 лет, как на базе нашего учебного центра были начаты НИОКР по созданию новых подходов к огневой и тактической подготовке… С 2006 года нами проведено 396 мероприятий — более двух с половиной лет в сумме проведено в поле. В октябре 2015 года фактически закончена важная часть работы — учебно-методическое пособие «Тактико-огневая подготовка».

Объём работы очень большой, ведь только в разделе "Базовая стрелковая подготовка" более 460 фото. Практически готово методическое пособие "Огневые основы ближнего боя". Завершена разработка Концепции единой межведомственной системы подготовки и в её рамках проектов реформы огневой и тактической подготовки основных силовых ведомств.