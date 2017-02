Избрание президентом Дональда Трампа как конец миропорядка ХХ века

Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер опубликовал в воскресной газете Bild am Sonntag статью, в которой назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века. «Какой миропорядок нас ждет в ХХI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, эти вопросы остаются открытыми, — терялся в неопределённости Штайнмайер. — Мы должны готовиться к сложным временам, к некоторой непредвиденности и неуверенности. Но я ставлю на то, что мы найдем в Вашингтоне внимательных слушателей, которые понимают, что даже большие страны тоже нуждаются в партнёрах».Статья Штайнмайера в Bild am Sonntag стала его политическим наказом европейской элите. Вскоре он оставил внешнеполитическое ведомство Германии, и теперь продолжит карьеру на посту президента страны. Посыл своего министра поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель . «Я думаю, — заявила она агентству Reuters, — что спустя четверть века после объединения Германии, окончания холодной войны, возможно, новую историческую эру сменит другая».Меркель не сформулировала отличительные особенности «новой эпохи». В самом деле, не называть же новое время «эпохой Трампа». Зато канцлер Меркель определилась с тем, что её не устраивает в нынешнем политическом мейнстриме — «популизм, поляризация и изоляция». Германский лидер противопоставила им «глобализацию» и назвала новый вектор своей политики: «Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации».Вскоре Меркель представился случай продемонстрировать новый подход. Она достаточно резко осудила указ Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики США. Впрочем, сделала это не лично. С поручением канцлера выступил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.В специальном заявлении для прессы он отметил: «Меркель убеждена, что динамичная борьба с терроризмом, которая, безусловно, необходима, не является основанием для того, чтобы подозревать людей определенного происхождения либо вероисповедания». Зайберт особо подчеркнул, что во время телефонного разговора с Трампом Меркель высказала своё сожаление о решении американского президента приостановить приём беженцев из семи мусульманских стран.Ангела Меркель очевидно почувствовала, что на фоне давления в Америке на Дональда Трампа можно похожими протестами поднять политический вес Германии, продемонстрировать открывшуюся для Берлина возможность говорить с президентом Соединённых Штатов не только на равных, но даже свысока, поучая и наставляя его.Для тех в Европе, кто этот посыл не понял, демарш против Трампа повторил германский МИД. Во вторник политический директор министерства иностранных дел ФРГ Андреас Михаэлис встретился с временным поверенным в делах США в Германии и выразил ему официальный протест. Американскому дипломату Михаэлис высказал «отрицательное отношение федерального правительства к новым правилам въезда в США и попросил как можно скорее найти решение открытых вопросов, касающихся граждан ФРГ с двойным гражданством,» -отмечается в заявлении германского МИДа.Сигнал, посланный из Берлина, приняли в европейских столицах. К протестам подключились политики в Париже, Риме, Мадриде, Брюсселе. Выглядело это несколько забавно. Прежде всего, потому, что незадолго до всех этих демаршей Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику Ангелы Меркель. «Я думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку — приняв всех этих нелегалов», — так оценил Трамп в интервью английскому изданию Times миграционную политику германского канцлера.В свете этой критики протесты Меркель стали больше похожи на дамскую пикировку, чем на политическую позицию. Следует напомнить, что подобный указ в отношении граждан Ирака издавал в своё время Барак Обама. Он на полгода приостанавливал въезд иракцев в США. Тогда Европа на решение американского президента никак не отреагировала. В западных СМИ тот указ даже оправдали, согласившись с тем, что выстраивать своё отношение к беженцам и переселенцам — суверенное право правительства США.На этот раз европейские лидеры зашлись в протестах. С чего это вдруг с американскими вассалами случился парад неповиновения? Причин для этого несколько. Можно вспомнить, как в ходе выборной кампании Дональд Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, утратившим свою роль, и предлагал европейцам раскошелиться на свою безопасность. Теперь это воспринимают как угрозу экономическим интересам ЕС.Кроме того, Трамп выступил против соглашения о «Трансатлантическом торговом партнёрстве» с Евросоюзом, открывавшего широкую дорогу продукции глобальных транснациональных корпораций. Наконец, Дональд Трамп обвинил европейцев в том, что они умышленно занижают стоимость своей валюты, создавая конкурентные преимущества для компаний из ЕС не только на мировых торговых площадках, но даже на американском рынке.Как раз это обвинение в большей степени возбудило чиновников в Брюсселе и правительство Германии. Дать ответ на претензии Трампа к слабому евро поручили председателю Европейского Совета поляку Дональду Туску. На первый взгляд выбор странный. За экономику Европы и её валюту отвечает Еврокомиссия, а не Евросовет. Почему тогда Туск?Дело в том, что Дональду Туску не так страшно ссориться с американской администрацией. Ему уже терять нечего. В мае у него истекает срок полномочий. Снова переизбраться на пост председателя ЕС не получится. В прошлом году Туск вконец испортил отношения с польскими властями, а без одобрения Варшавы Евросовет даже не будет рассматривать кандидатуру политика.Зато у Туска есть возможность закрепиться синекурой в Брюсселе. Для этого надо проявить максимальную лояльность к высшим еврочиновникам и выполнить за них неблагодарную работу. Например, дать отповедь планам и намерениям Дональда Трампа и его администрации. Надо признать, Дональд Туск с этой задачей справился.Он призвал Евросоюз к «единству, осознанию собственного достоинства и необходимости противостоять риторике демагогов». Больше того, как пишет испанский информационно-аналитический портал El Economista: «Дональд Туск назвал главными угрозами Евросоюзу Китай, США, Россию и Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена ). Слова Туска прозвучали в ответ на обвинения Трампом Германии в желании девальвировать евро».Так разговаривать с Вашингтоном европейские лидеры ещё никогда себе не позволяли. Смелость председателя Евросовета восхитила El Economista. «Туск — первый европейский политик, позволивший себе резкости в адрес Трампа, — похвалил поляка испанский портал. — Европа должна продемонстрировать свое единство и подчеркнуть своё достоинство в противостоянии с Китаем, США, Россией и Турцией. В Штатах растут антиевропейские настроения, и Вашингтон ставит Брюссель в трудное положение».Все эти примеры демонстрируют миру явно обозначившееся противостояние европейских лидеров с администрацией Дональда Трампа. Этот вызов сегодня витает в политической атмосфере европейских столиц. «Можно ли остановить Трампа?» — задаётся вопросом французская Libération. «Дональд Трамп — и это нужно четко сказать — представляет опасность для Европейского Союза и либеральных демократий Европы, — соглашается с французами политический обозреватель немецкой DW Бернд Ригерт. — Он открыто симпатизирует автократу Путину. Он поддерживает националистические и популистские движения в государствах-членах ЕС».Ригерта раздражает призыв Трампа «покупай американское, нанимай американцев». По мнению немецкого обозревателя, «В путаной картине мира Дональда Трампа Евросоюз, то есть Германия, — это всего лишь конкурент, которого нужно одолеть». Тема конкуренции действительно стала одной из главных в риторике администрации Дональда Трампа.Так, советник президента Трампа по вопросам внешней торговли Питер Наварро в интервью The Financial Times заявил, что «сильно заниженный курс евро» позволяет Германии как крупнейшей экономике Евросоюза получить торговые преимущества над США и европейскими партнерами Берлина. Для их экономик преимущества немецкого бизнеса уже становятся ощутимым бременем.Как видим, партнёры и союзники теперь сходятся в клинче экономического противоборства. Это новая ситуация. Она объяснима. В мире подросли и окрепли экономики развивающихся стран, обострилась торговая конкуренция. Она пришла даже в отношения дружественных и союзных государств, сделав их слабо предсказуемыми.Возможно, именно это заигравшаяся в глобализм канцлер Меркель назвала началом новой эпохи. Что же до Дональда Трампа, радеющего за национальные экономические интересы, то можно сказать: он оказался в нужное время в нужном месте. В этом есть что-то почти мистическое — будто само время выбрало Дональда Трампа для Америки и мира. Не все в Европе это поняли…