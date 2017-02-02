02:29 03 февраля

США частично сняли санкции с ФСБ РФ

Информационное агентство ТАСС публикует материал, в котором со ссылкой на документ министерства финансов США сообщается, что Вашингтон частично снимает санкционный режим в отношении ФСБ. Речь идёт о решении, принятом с США на основании так называемой «Генеральной лицензии №1», которую опубликовало подразделение Минфина США, отвечающее за санкционную политику.

Документ гласит, что Минфин США разрешает проведение сделок, в которых одним из контрагентов является Федеральная служба безопасности РФ, и которые были запрещены указами президента США от апреля 2015 и декабря 2016.

США частично сняли санкции с ФСБ РФ



В документе американского финансового ведомства говорится о том, что ведомство разрешает американским гражданам и компаниям осуществлять запросы, получать, использовать и оплачивать лицензии, сертификаты и разрешения. Речь идёт о лицензиях и сертификатах, выданные ФСБ РФ на продукцию IT. При этом оставлены в силе определённые ограничения – сумма оплаты от одного контрагента не должна превышать 5 тыс. долларов в год. При этом нет конкретизации, о каких конкретно направлениях IT идёт речь.

Отмечено, что данное смягчение санкционного режима не касается сделок, если они относятся к экспорту, реэкспорту и поставкам продукции и технологий в Крым.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти данные так:
Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности

Использованы фотографии: Русская Правда
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Комментарии 35
  1. Либероид- Вчера, 19:50
    С ФСБ это в первую очередь все снимать нужно, там мужики шутить не любят...
    Либероид-
    1. stas Вчера, 19:54
      Процесс пошел. Пока Трамп не обманывает, не очень медленно и уверенно, а всего 10 дней на посту президента.
      stas
      1. Либероид- Вчера, 19:57
        Цитата: stas
        Процесс пошел. Пока Трамп не обманывает, не очень медленно и уверенно, а всего 10 дней на посту президента.

        Есть компромат все же...))) bully
        Либероид-
        1. Смог Вчера, 20:09
          Цитата: Либероид-
          Цитата: stas
          Процесс пошел. Пока Трамп не обманывает, не очень медленно и уверенно, а всего 10 дней на посту президента.

          Есть компромат все же...))) bully

          В каждой шутке есть доля правды. hi
          Смог
        2. 210окв Вчера, 20:23
          Боливар всё же вынес двоих! wassat
          Цитата: Либероид-
          Цитата: stas
          Процесс пошел. Пока Трамп не обманывает, не очень медленно и уверенно, а всего 10 дней на посту президента.

          Есть компромат все же...))) bully
          210окв
        3. viktor. Сегодня, 00:03
          Крым,Урал или Алтай? laughing
          viktor.
      2. AUL Вчера, 19:59
        Думаю, Трамп пока обозначил свои намерения, свою готовность вести торговлю в этом направлении. Теперь будем ждать, чего он потребует взамен.
        AUL
        1. Либероид- Вчера, 20:11
          Цитата: AUL
          Думаю, Трамп пока обозначил свои намерения, свою готовность вести торговлю в этом направлении. Теперь будем ждать, чего он потребует взамен.

          Вой начнется жуткий в мире и у нас в СМИ...Чую!

          Все как обычно.... bully
          Либероид-
        2. Комментарий был удален.
    2. derik1970 Вчера, 19:56
      они же в первую очередь нас и сдадут...
      derik1970
      1. Либероид- Вчера, 20:56
        Цитата: derik1970
        они же в первую очередь нас и сдадут...

        Конечно, это за нашу историю постоянно происходит и мы уже привыкшие...
        Либероид-
  2. Монос Вчера, 19:52
    Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности

    Многие продукты IT-индустрии должны проходить сертификацию в ФСБ. Санкции закрывали наш рынок для амеровских производителей.
    Монос
    1. Redfox3k Вчера, 19:56
      в общем не от доброты душевной получается
      Redfox3k
    2. aniza Вчера, 19:57
      Да- да. Это они с себя санкции сняли.

      За то теперь будут петушится - какие они велекодушные и дермокротические.
      aniza
      1. Монос Вчера, 20:02
        Цитата: aniza
        Это они с себя санкции сняли.

        В точку. yes
        Монос
    3. Серый брат Вчера, 20:03
      Цитата: Монос
      Санкции закрывали наш рынок для амеровских производителей.

      Что-то не очень заметно было, я бы сказал что вообще никак не заметно.
      Серый брат
      1. Монос Вчера, 20:29
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Монос
        Санкции закрывали наш рынок для амеровских производителей.

        Что-то не очень заметно было, я бы сказал что вообще никак не заметно.

        Так они (санкции против ФСБ и ГРУ) только в конце декабря были введены. За месяц мало что можно заметить.
        Монос
    4. тол100в Вчера, 20:07
      Цитата: Монос
      Санкции закрывали наш рынок для амеровских производителей.

      Вопрос: А нужно ли "хакерам" ФСБ(КГБ,НКВД,ГПУ), это разрешение? И вообще, при чем тут Россиия?
      тол100в
  3. Белая Русь Вчера, 19:53
    Хоть что-то позитивное за день.
    Белая Русь
  4. GeorgeSev85 Вчера, 19:54
    США частично сняли санкции с ФСБ РФ
    GeorgeSev85
  5. КИБЕРНИНДЗЯ Вчера, 19:56
    Я наверно повторяюсь,но Трамп-мужик дела.
    КИБЕРНИНДЗЯ
  6. valent45 Вчера, 19:57
    Что-то началось сдвигаться с мёртвой точки. Нужен разгон.
    valent45
    1. Штурман Басов Вчера, 21:26
      Еж — птица гордая
      Штурман Басов
  7. neoshef Вчера, 19:58
    Эти вещи вообще афишировать не стоит. Ну, сняли и сняли, нам от этого ни холодно , ни жарко.
    neoshef
  8. Ren Вчера, 19:59
    Для ФСБ нужно санкции наоборот ужесточить, зачем служба безопасности государства должна использовать ПО и оборудование (ИТ) иностранного производства? Они должны использовать отечественное, его предостаточно.
    А достать образцы иностранной техники и ПО на предмет поковырять - задача ГРУ и ФСТЭК.
    Ren
    1. тол100в Вчера, 20:10
      Цитата: Ren
      зачем служба безопасности государства должна использовать ПО и оборудование (ИТ) иностранного производства?

      Как зачем? Знать изнутри, и вместо вирусов засылать детских глистов! А в месте с ними обратно будут выходить информация и прижизненная (СГА) сила. Опять таки хочется вспомнить слова индейца ... !
      тол100в
  9. MsRedMaster Вчера, 20:13
    США частично сняли санкции с ФСБ РФ

    В ответ, Хакеры России частично перестали взламывать сервера Пентагона и ЦРУ.
    MsRedMaster
  10. Изгоняющий либероидов Вчера, 20:20
    Вот не было печали, так подай -того глядишь Трамп еще и санкции отменит! !! fool
    Изгоняющий либероидов
  11. ded boris30 Вчера, 20:21
    Ну что же, пока все себя оправдывет. Как будет дальше, будем посмотреть.
    ded boris30
  12. Николай Болотников Вчера, 20:30
    А мы на ЦРУ или Пентагон можем санкции наложить?
    Николай Болотников
    1. Смог Вчера, 21:07
      Цитата: Николай Болотников
      А мы на ЦРУ или Пентагон можем санкции наложить?

      А оно Вам надо?
      Смог
    2. Штурман Басов Вчера, 21:33
      Можно и Неуловимого Джо поймать, только вот не ловит никто.
      Штурман Басов
  13. лысова Вчера, 20:37
    Бизнес - есть бизнес. Только адская это смесь - бизнес и политика.
    лысова
  14. SoboL Вчера, 20:54
    Это значит, что сейчас ФСБ легально вербовать американских граждан может? ФСБ ловит мериканского шпиёна, Официально дает ему денег и делает двойным агентом - просто прелестно! Все довольны - Америка довольна тем, что ФСБ теперь право имеет, шпиён - денег хапнул, а ФСБ - потому, что информатора получила!
    SoboL
  15. Stinger Сегодня, 00:07
    Как сказал почтальон Печкин "Извините! Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было! А теперь я сразу добреть начну"
    Stinger
  16. jonhr Сегодня, 01:25
    белый дом уже опроверг эту новость. мало того постпред США при ООН заявил , что санкции против России должны сохранится. а Маккейн призвал Трампа выделить Украине летальное оружие.
    jonhr

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