США частично сняли санкции с ФСБ РФ

Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности

Информационное агентство ТАСС публикует материал, в котором со ссылкой на документ министерства финансов США сообщается, что Вашингтон частично снимает санкционный режим в отношении ФСБ. Речь идёт о решении, принятом с США на основании так называемой «Генеральной лицензии №1», которую опубликовало подразделение Минфина США, отвечающее за санкционную политику.Документ гласит, что Минфин США разрешает проведение сделок, в которых одним из контрагентов является Федеральная служба безопасности РФ, и которые были запрещены указами президента США от апреля 2015 и декабря 2016.В документе американского финансового ведомства говорится о том, что ведомство разрешает американским гражданам и компаниям осуществлять запросы, получать, использовать и оплачивать лицензии, сертификаты и разрешения. Речь идёт о лицензиях и сертификатах, выданные ФСБ РФ на продукцию IT. При этом оставлены в силе определённые ограничения – сумма оплаты от одного контрагента не должна превышать 5 тыс. долларов в год. При этом нет конкретизации, о каких конкретно направлениях IT идёт речь.Отмечено, что данное смягчение санкционного режима не касается сделок, если они относятся к экспорту, реэкспорту и поставкам продукции и технологий в Крым.Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти данные так: