02:22 03 февраля

Американцы требуют от России освободить выдуманную страну Кыргбекистан

Журналисты телеканала Russia Today решили провести интересный эксперимент среди американских граждан. Сотрудник телеканала Калеб Мопин задавал на улицах Нью-Йорка вопрос прохожим об их отношении к «оккупации Россией Кыргбекистана». Ни у кого из опрошенных не возникло сомнений по поводу существования этой страны, название которой журналист придумал для своего эксперимента.

При этом подавляющее большинство участников эксперимента (об эксперименте они, естественно, не подозревали) заявили, что тема российской «оккупации» этой страны их очень волнует. Попадались и те, которые видели в «оккупации Кыргбекистана» продолжение «экспансионной политики России».

Американцы требуют от России освободить выдуманную страну Кыргбекистан


Из заявления одного из жителей Нью-Йорка:
Недавно Грузия, потом Украины. Это стандартная для них схема.


Журналист RT предложил американским гражданам, с которыми встречался на улицах Нью-Йорка, дать совет жителям «оккупированного Кыргбекистана». Большинство «респондентов» заявили, что они поддерживают «кыргбекистанцев» и надеются на то, что либо США, либо какая-либо другая страна точно не оставит их «в беде».

Этот эксперимент отлично раскрывает факт антироссийской пропаганды, которую эксплуатирует подавляющее большинство американских СМИ. Мало того, разоблачает и факт того, что американцы, не дружащие с географией, находятся под давлением пропагандистской машины, фактически навязывающей русофобию в американском обществе.

Использованы фотографии: Bettertraveltips.com
92

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Комментарии 98
  1. Wiruz Вчера, 20:02
    Зачем Россия оккупирует Кыргбекистан?

    Надо было сразу спрашивать "Как Вы относитесь к оккупации Путиным Московской области?" wassat
    Wiruz
    1. 210окв Вчера, 20:19
      Если они признают сей факт оккупации,то психиатрия тут бессильна..Кстати,а что мы сами знаем о тех же США?Только то,что там есть штаты?
      Цитата: Wiruz
      Зачем Россия оккупирует Кыргбекистан?

      Надо было сразу спрашивать "Как Вы относитесь к оккупации Путиным Московской области?" wassat
      210окв
      1. cniza Вчера, 20:46
        Тяжело с ними на тему географии разговаривать , некоторые персонажи собственную страну на карте найти не могут.
        cniza
        1. Димонт Вчера, 21:20
          Цитата: cniza
          Тяжело с ними на тему географии разговаривать , некоторые персонажи собственную страну на карте найти не могут.


          А вот наше подавляющее большинство может без особого труда найти на карте Укрогабон!
          Димонт
        2. kapitan92 Вчера, 21:28
          Цитата: cniza
          Тяжело с ними на тему географии разговаривать , некоторые персонажи собственную страну на карте найти не могут.

          Это лишний раз показывает качество разрекламированного американского среднего образования, которое либерасты всячески пытаются внедрить в российские школы.
          Вероятно стратегическая цель , сделать наших детей такими же тупыми неучами как эта "раса господ мира"! negative
          kapitan92
        3. Офицер запаса Вчера, 21:41
          А вот интересно, журналист потом сказал господам опрошенным, что такой страны нет? И что они просто тупое стадо?
          Офицер запаса
          1. Alex_Tug Вчера, 22:19
            Зачем говорить. Через 5 секунд всё равно забудут.
            Alex_Tug
            1. avdkrd Вчера, 23:31
              Цитата: Alex_Tug
              Зачем говорить. Через 5 секунд всё равно забудут.

              Через 2, как рыбы млин, но если повторять, что они стадо, с такой же интенсивностью, как их кошмарят агрессивной Россией, то где то через месяц начнут тупо мычать (или блеять)))).
              avdkrd
      2. тол100в Вчера, 21:08
        Цитата: 210окв
        .Кстати,а что мы сами знаем о тех же США?Только то,что там есть штаты?

        Знаем. Знали хорошее, но за деньги.(Ленд-лиз), а больше знаем плохое, но тоже за Наши деньги! (облигацииСГА!) Вот и все штаты и все их намерения! в Преступные выродки из Ев-гей-ропы, возомнившие себя "исключительными" и сдохнут исключительными! С баланса - Исключить!
        тол100в
        1. ssergn Вчера, 22:51
          Цитата: тол100в
          больше знаем плохое


          Русский Север 1918... помним.
          ssergn
      3. Проводник Вчера, 21:15
        Журналисты телеканала Russia Today решили провести интересный эксперимент среди американских граждан.Сотрудник телеканала Калеб Мопин задавал на улицах Нью-Йорка вопрос прохожим об их отношении к «оккупации Россией Кыргбекистана».

        У россиян собирают подписи за "превентивный ядерный удар по США".Ролик старый, но результаты хорошо отображают то, что творит с большинством россиян СМИ.Тоже весьма забавно. нуу туупыыеее....
        Проводник
        1. kouldoom Вчера, 21:21
          я рака мака фо не верю у них там всё феиковое
          kouldoom
      4. Скептик-Самоучка Сегодня, 00:49
        210окв
        Что мы знаем о штатах?
        Приведу цитату из Венички Ерофеева "Москва -Петушки"
        "И какие еще границы?! Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница эта - не фикция и не эмблема, и потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую меньше пьют и говорят на нерусском...

        А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски! Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить... Так что там на этот счет совершенно свободно... Хочешь ты, например, остановиться в Эболи - пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу - никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон - переходи."
        Скептик-Самоучка
    2. Владыка Ситх Вчера, 20:22
      Или: - "Как вы относитесь к тому, что Россия разместила ракеты на втором спутнике Марса?"
      Владыка Ситх
      1. Котище Вчера, 20:35
        Или первом спутнике Венеры!
        Уровень знаний американцев впечетляет, но не надо всех ровнять под одну гребенку. Тем более с 2000 года сами, копаем яму под наше образование с ЕГЭ и болонской системой!
        Еще немного и следующее наше поколение будет искать на карте окупированный "Кургубекстан".
        Котище
        1. KaPToC Сегодня, 00:03
          Цитата: Котище
          копаем яму под наше образование с ЕГЭ и болонской системой

          Система образования конечно важна, но кроме неё существуют другие факторы, влияющие на общее развитие нации. Например люди живущие в более трудных условиях - сильнее и умнее.
          KaPToC
      2. Юра Вчера, 20:45
        Цитата: Владыка Ситх
        Или: - "Как вы относитесь к тому, что Россия разместила ракеты на втором спутнике Марса?"

        Это сильно! good
        Юра
      3. ASed Вчера, 21:08
        Цитата: Владыка Ситх
        Или: - "Как вы относитесь к тому, что Россия разместила ракеты на втором спутнике Марса?"


        Закиньте идею на сайт РТ, они оценят идею легкого троллинга амерамов:)
        Только как бы паники у населения не было-бы... Как после известного случая радиопередачи "Войны Миров" Герберта Уэлса :)))
        ASed
        1. Владыка Ситх Вчера, 21:27
          Американцы: - "Мы требуем убрать войска с орбиты Венеры!"
          Владыка Ситх
          1. Paranoid50 Сегодня, 01:19
            Цитата: Владыка Ситх
            Американцы: - "Мы требуем убрать войска с орбиты Венеры!"

            Дык, с них станется. Что говорить ,если у них вроде бы серьёзные дядьки вполне серьёзно высчитывают, сколько продержатся их ВС ,да и человечество в целом, в случае зомби-апокалипсиса... Донбасс,кстати,уже почти три года держится!!! hi
            Paranoid50
      4. sds87 Вчера, 21:17
        Фобос или Деймос. Какой из них второй? laughing
        А американцы свято уверены, что Русские - сплошь захватчики и агрессоры, а сами они - святые сеятели свободы и демократии. Пропаганда в СМИ - страшная мила!
        sds87
        1. GrandAdmiral Вчера, 21:42
          Ваш комментарий - тоже "страшно милый")))
          GrandAdmiral
          1. sds87 Вчера, 22:17
            Буквы С и М рядом на qwerty клавиатуре. Страшная мила. Этож надо такое напечатать было... what
            sds87
        2. Ююка Вчера, 22:03
          Фобос или Деймос. Какой из них второй?

          с марсианского "Фо" - переводится как первый, "Дей" - второй wassat
          Ююка
    3. vovanpain Вчера, 20:49
      Срочно созывать СовБез ООН!Пока председательствует там,защитник Европы-Украина, yes А так же писать гневные письма в международные организации и Спортлото.
      vovanpain
    4. НЕКСУС Вчера, 20:53
      Цитата: Wiruz
      Надо было сразу спрашивать "Как Вы относитесь к оккупации Путиным Московской области?"

      Ну безграмотностью среднестатистического американца уже мало кого удивишь...а вот недавно тут на ВО статья была по поводу-Выживут ли россияне при ядерном ударе по РФ...причем,это исследование проводилось по запросу Пентагона...
      А теперь интересный опрос простых американцев...

      То есть даже мысли не приходит,что при нанесении по нам ядерного удара,прилетит ответ.
      А потом ответы такого же опроса россиян.Как говорится -почувствуй разницу. wassat
      НЕКСУС
      1. Дрюня2 Вчера, 21:06
        Цитата: НЕКСУС
        ...опрос простых...

        Греция Афины
        ====
        перевода нет - включайте субтитры
        Афины: Опрос по теме войны в Украине
        Дрюня2
      2. Yeraz Вчера, 21:27
        Цитата: НЕКСУС
        Ну безграмотностью среднестатистического американца

        Вот давайте на американцев не тыкать,а не себя посмотрим.
        Проводили опросы,как вы относитесь к присоединению Чечни к России или там Татарстана,кто-то говорил за кто-то против.Т.е. было куча народу,которые вообще не знали,что это и есть территория РФ.И не мало людей было Советского рождения.Поэтому уж точно не над американцами нужно смеяться.Идиотов везде хватает.
        Yeraz
        1. НЕКСУС Вчера, 22:06
          Цитата: Yeraz
          .И не мало людей было Советского рождения.

          Факты в студию...
          Цитата: Yeraz
          Поэтому уж точно не над американцами нужно смеяться

          А кто над ними смеется,уважаемый?Они и так смешные. Вспоминается работник Госдепа,Псаки. Заметьте ,не наркоманка,ни пьяница,с отличием закончила университет,и не абы какой,а престижный...и что?
          Цитата: Yeraz
          Идиотов везде хватает.

          Ну это да...недавно на одного такого попал...вот цитата данного индивидуума...
          Цитата: Bug_N_O
          какие эмоции чуматы? чистая правда... вот сравнение простое как воюет наша параша и иностранные аналоги.... красноречивее некуда!!! ...вы разлагаете страну и неокрепшие умы подрастающего поколения.. если так и пойдёт то будет также когда красножопые обосрались в 41-м и проклятые нацисты топтали своим кованым сапогом мою любимую землю моей любимой Родины!!! не дайте повторить такое и сейчас!!
          НЕКСУС
          1. Yeraz Вчера, 23:20
            Цитата: НЕКСУС
            Факты в студию...

            видео снизу,кстати вот этот момент больше всего меня удивило))Там еще был опрос то ли Башкортастан или Татарстан)
            Цитата: НЕКСУС
            А кто над ними смеется,уважаемый?

            Вы комменты читаете?Очень многие.
            Цитата: НЕКСУС
            Вспоминается работник Госдепа,Псаки.

            вот там отбор видать идет из улицы.))
            Цитата: НЕКСУС
            Ну это да...недавно на одного такого попал...вот цитата данного индивидуума...

            Это ладно.Я был в шоке,когда мой одноклассник был шокирован тем,что я открыл для него инфу,что ДАГЕСТАН-это не отдельная страна,а субъект России.Хотя мы учились в одной школе в Питере.Пока не тыкнул в интернете мордой,он мне не верил.Просто у нас иногда в силу своего круга общения,где много людей похожих на тебя или такие как ты,то думаешь вокруг все такие или близко.Но есть такое кол-во разных представителей,что иногда в шок впадаешь.
            Поверьте завтра если я выйду на опрос как вы относитесь к вторжению Спецназа США в Африканскую республику ЗУГУНДА,большинство ответит плохо или никак.Сборище идиотов очень высока,просто в силу большей свободы слова и освещения в американском об-ве и менее всего этого в странах СНГ создается ощущение их более тупости.
            Yeraz
  2. Lester7777 Вчера, 20:03
    Не знаю я, где этот Кыргбекистан, но если Россия из него войска не выведет, завтра на работу не выйду.
    Lester7777
    1. KondratKo Вчера, 20:06
      Из-за РТ новые санкции на нас повесят, теперь за Кыргбекистан. )
      Нельзя так шутить, блин.
      KondratKo
      1. ASed Вчера, 21:20
        Цитата: Lester7777
        Не знаю я, где этот Кыргбекистан, но если Россия из него войска не выведет, завтра на работу не выйду.


        А я вообще работу задвину и запишусь в окупационный корпус... Давно я в Кыргбекистане не был.:)
        ASed
        1. Svarog51 Сегодня, 01:33
          Ещё во времена СССР местное население боролось за свои права:
          Svarog51
  3. Ziksura Вчера, 20:05
    И кто-то пытается называть СССР тоталитарным государством..... Во где "упресовали" мозг населению. Если не все, то основная масса населения готова с усердием поддержать все о чем скомандуют "верха"... Стадо!!!!
    Ziksura
    1. Pirogov Вчера, 20:28
      Цитата: Ziksura
      И кто-то пытается называть СССР тоталитарным государством..... Во где "упресовали" мозг населению. Если не все, то основная масса населения готова с усердием поддержать все о чем скомандуют "верха"... Стадо!!!!

      Концентрация дураков в одной стране поражает ! А если вспомнить ,что у них много ЯР то и пугает.
      Pirogov
    2. Yeraz Вчера, 21:28
      Цитата: Ziksura
      Стадо!!!!

      Хммм,а тогда вот эти кто?Тоже американцы???



      Yeraz
      1. мордвин 3 Вчера, 21:55
        Цитата: Yeraz
        Тоже американцы???

        Наши потребители. Чем дальше, тем хуже.
        мордвин 3
      2. sds87 Вчера, 22:08
        А почему одни женщины попали в опрос? Ведущий побоялся к мужикам с таким вопросом подойти? Конечно, печально, что программа по отуплению населения работает так эффективно. А еще американцев тупыми обзываем. В зеркало никогда не лишнее посмотреть.
        sds87
        1. Yeraz Вчера, 23:23
          Цитата: sds87
          А почему одни женщины попали в опрос? Ведущий побоялся к мужикам с таким вопросом подойти?

          Уважаемый вы на женщин в России не пытайтесь наехать))))
          А по сути женщины в основном больше представлены на работах,где нужны мозги и женщин тупо больше в РФ.Поэтому ни с того места бьете)))
          Да среди мужиков было бы тоже самое))Эти девушки учились с такими же мальчиками)
          Yeraz
          1. Dym71 Сегодня, 00:39
            Уважаемый, а Вы заметили, что в том видео, которое Вы выложили, абсолютное большинство комментариев (незнаек и неумёх) добрые и позитивные? Я например, увидел, что мы люди мира и дружбы! hi
            А Вы что видите?
            Dym71
          2. sds87 Сегодня, 00:47
            Yeraz, где вы увидели у меня наезд на женщин?
            А по сути женщины в основном больше представлены на работах,где нужны мозги и женщин тупо больше в РФ.Поэтому ни с того места бьете)))

            Вы хоть выражайте свою мысль четче. Без толмача не понять. Почему "тупо" больше и с какого места бить надо?
            sds87
  4. Lyncher Вчера, 20:05
    Ну в существовании "Аграбы" они же не сомневались и демократические бомбардировки готовы были проводить для становления свецкого государства.
    Lyncher
    1. dorz Вчера, 20:17
      тема российской «оккупации» этой страны их очень волнует

      Думаю, что кроме гамбургеров и колы американцев ничего больше не волнует.
      dorz
      1. cniza Вчера, 20:50
        Ну это Вы зря , их ещё интересует "бейсбол".
        cniza
    2. Вадим237 Вчера, 21:16
      Можно сайт создать - пожертвования в фонд помощи жертвам бомбардировок в Аграбе - кто то сотни тысяч, если не миллионы баксов, пожертвований в США соберёт.
      Вадим237
      1. Lyncher Вчера, 23:14
        Вряд ли, они щедры только на бомбы и "Томагавки", а обычные граждане только на словах за помощь.
        Lyncher
        1. Вадим237 Вчера, 23:27
          Это правда - там один индивидуум на спасение хомяка, сто тысяч баксов собрал, в течении двух недель.
          Вадим237
  5. КИБЕРНИНДЗЯ Вчера, 20:09
    Эту тему надо Саше Барону Коэну продать,для съемок "Бората 2"...Желательно подороже....
    КИБЕРНИНДЗЯ
  6. слава1974 Вчера, 20:12
    Так давайте организуем Расею, пусть отдувается за санкции, и пусть будет Афгания, где мы будем жить.
    слава1974
  7. Горный стрелок Вчера, 20:14
    Вот это да! Троллинг высшего левела wassat Да чего ожидать от жертв американского образования, если они географию не учат ВООБЩЕ.
    Горный стрелок
  8. Летучая Мышь Вчера, 20:16
    Прав Задорнов.....НУ ТУПЫЫЕ
    Летучая Мышь
    1. Серый брат Вчера, 20:27
      Цитата: Летучая Мышь
      Прав Задорнов.....НУ ТУПЫЫЕ

      Это люди с высшим голливудским образованием.
      На самом деле такая страна есть, но русские туда всех впускают но потом никого не выпускают и поэтому про неё никто ничего не знает.

      Между прочим, людей скрытно сделавших эту фотографию нашли и отправили в ГУЛАГ добывать урановую руду.
      Серый брат
  9. Изгоняющий либероидов Вчера, 20:24
    Освободим эту выдуманную страну в тот же день когда сша освободят от своего присутствия и возвротят назад Аляску и Калифорнию России.
    Изгоняющий либероидов
    1. midivan Вчера, 20:35
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Освободим эту выдуманную страну в тот же день когда сша освободят от своего присутствия и возвротят назад Аляску и Калифорнию России.

      И обаму пусть вернут am , у нас в московском зоопарке рейтинги падают без него angry
      midivan
  10. капрал Вчера, 20:26
    "Зачем Россия оккупирует Кыргбекистан?"


    У этих товарищей тот же вопрос. wassat wink
    капрал
  11. Смог Вчера, 20:27
    Мужики!!!!! Погуглил, в самом деле нет такой страны. Чес слово , нету...... laughing laughing

    RT good good good
    Смог
  12. chuma_velikiy Вчера, 20:28
    Новость огонь! Исключительные созывайте совет ООН, создавайте коалицию, выходите прямиком на оппозицию, вообщем делайте всё что вы там умеете СРОЧНО! это же ваш хлеб... laughing fool
    chuma_velikiy
  13. кг пв Вчера, 20:28
    Да-да мы ещё захватили Эриадор и всё королевство Арнор! am Поубивали там всех хоббитов, гномов и эльфов crying
    Немедленно отправьте туда ВСЮ армию США и НАТО.
    кг пв
    1. Серый брат Вчера, 20:31
      Цитата: кг пв
      Поубивали там всех хоббитов, гномов и эльфов

      Хоббитов не поубивали, они у меня во дворе сейчас снег чистят.
      Серый брат
    2. Вадим237 Вчера, 21:21
      На до им написать "Россия захватило Средиземье - Сауран уже обратился в ООН, с требованием вести санкции в отношении Российского руководства"
      Вадим237
  14. midivan Вчера, 20:31
    Я в ах..шоке, и не потому что, они не знают что нет такой страны, если бы меня спросили про неизвестную мне страну, первая реакция узнать где она находиться и причину оккупации, да и остальной вменяемый люд бы так отреагировал(ИМХА), а вот строить из себя даже не знаю кого в случае амеров даже слова подобрать не могу как это называется request
    midivan
    1. KaPToC Сегодня, 00:12
      Цитата: midivan
      если бы меня спросили про неизвестную мне страну

      Стран вообще то не так уж и много чтоб их не знать хотя бы название.
      KaPToC
  15. raid14 Вчера, 20:35
    Народонаселение Запада оболваненное СМИ, напоминает мне глухого старика маразматика.
    Ему кричат в его оглохшие уши одно, а он выдаёт другое:
    Свободу, как её там, проклятый склероз, Анжеле Дэвис!
    А,что не так? А, свободу Кыргбенистану!
    raid14
  16. Кот канибал Вчера, 20:40
    Нужно было спросить - Как вы относитесь к оккупации США Техаса и Аляски?
    Кот канибал
    1. Alex_Tug Вчера, 22:12
      Техас оккупирован штатами (была территория Мексики)
      Аляска продана Россией (не оккупирована)
      Alex_Tug
      1. Кот канибал Вчера, 22:31
        Вот только денег за Аляску Россия так и не получила,а нет денег,нет и продажи. Кроме того там были условия о уважении прав и традиций местного населения,а США со своим мультукультурализмом эти условия явно не выполняют.
        Кот канибал
      2. KaPToC Сегодня, 00:13
        Цитата: Alex_Tug
        Аляска продана Россией (не оккупирована)

        Это нам так говорят, замечу что она типо продана при царях-немцах.
        KaPToC
  17. кг пв Вчера, 20:41
    Цитата: Серый брат
    Цитата: кг пв
    Поубивали там всех хоббитов, гномов и эльфов

    Хоббитов не поубивали, они у меня во дворе сейчас снег чистят.

    Ага так эти злобные русские ещё и рабовладельцы эксплуататоры!
    кг пв
  18. Karayakupovo Вчера, 20:49
    Это все результаты ЕГЭ по американски.
    Karayakupovo
  19. кг пв Вчера, 20:53
    Цитата: Кот канибал
    Нужно было спросить - Как вы относитесь к оккупации США Техаса и Аляски?

    Ну зачем же так жёстко, они итак уже в Джорджии русские танки ждали... wink
    кг пв
    1. АВП 518 Вчера, 21:01
      Цитата: кг пв
      русские танки ждали...

      Кырдыкстанские танкисты жестоки и беспощадны! laughing
      АВП 518
  20. Jovanni Вчера, 21:01
    Эх, Остап Бендер сейчас в Америке миллиардером бы стал! Он- то на опросе бы не остановился, а фонд помощи кыргбекистанцам организовал...
    Jovanni
  21. кг пв Вчера, 21:06
    Цитата: Jovanni
    Эх, Остап Бендер сейчас в Америке миллиардером бы стал! Он- то на опросе бы не остановился, а фонд помощи кыргбекистанцам организовал...

    Это шикарная мысля.. wink good
    кг пв
  22. Рабинович Вчера, 21:18
    Я про такой телеканал не слышал.
    Рабинович
  23. DeniosF Вчера, 21:18
    Чем больше ненависти у них к нам, тем хуже у них со зрением, слухом, нюхом и в целом с головой
    DeniosF
    1. mr.redpartizan Вчера, 23:12
      Чем боьше они ненавидят нас, тем сильнее мы ненавидим их. Это можно представить как накопление заряда в конденсаторе, рано или поздно должен произойти пробой диэлектрика и взрыв. Нам никак не избежать войны с 3,14ндосами и их шестерками с позиции сохранения нашей Родины, поэтому не надо бояться войны с ними - надо тщательно и упорно готовиться к ней. Максимум у нас есть 5-10 лет (избрание Трампа лишь отсрочило 3МВ) относительного затишья, но потом нам придется с оружием в руках доказать миру право быть русским, татарином, чукчей, а не серой массой третьего пола. Даже если нам суждено погибнуть в этой схватке, то мы должны под корень уничтожить этот сионистский проект новой Хазарии.
      mr.redpartizan
  24. Макаров Вчера, 21:20
    пха...пять баллов)
    Макаров
  25. Dekabrist Вчера, 21:25
    "Этот эксперимент отлично раскрывает факт антироссийской пропаганды".
    А еще он ярко иллюстрирует, какие последствия в долгосрочной перспективе имеет такое оружие массового отупления, как насаждаемая нынче повсеместно система образования.
    Dekabrist
  26. Darth Revan Вчера, 21:28
    А ещё мы оккупировали Кайверию и Хоутлэнд! wassat И готовимся ввести войска в Алибабайёу и в Пискапопию! wassat
    Darth Revan
  27. asiat_61 Вчера, 21:30
    Ну как Задорнова не вспомнишь добрым словом?
    asiat_61
  28. biserino Вчера, 21:31
    Цитата: Кот канибал
    Нужно было спросить - Как вы относитесь к оккупации США Аляски?

    Ответ: Там наши морпехи держат оборону с комунистам из Россий и Виетконг.
    biserino
  29. Bondik05 Вчера, 21:46
    Фишка в том, что в америкосии в школе нет дисциплины ГЕОГРАФИЯ. Лет пять назад попадался опрос жителей США-их просили идентифицировать голубое пространство на глобусе между материками более 50% (точные данные я не помню) так и не определили, что это океан. А тут всего лишь какой то Кыргбекистан!.
    Bondik05
  30. Larra Anathema Вчера, 21:52
    А десятки зайчиков, ошеломлённых аж целым официальным опросом, станут распространять панику насчёт того, что Россия опять оккупирует весь мир. am
    Larra Anathema
  31. Ferdinant Вчера, 22:02
    Американцы дальше своей улицы и офиса незнают ничего и знать нехотят
    Ferdinant
  32. vasilev Вчера, 22:26
    Надо было вымышленную страну из какого-нибудь ихнего фильма назвать,например "Галушкистан" из "Остина Пауэрса"-интересно поверили бы в её существование и оккупацию Россией.
    vasilev
  33. protoss Вчера, 22:36
    кыргбекистан? страна 40 беков. на ум приходит только делийский султанат середины 13 века.
    дели... индия.... индийский океан... помыть сапоги...
    не такая уж плохая идея laughing
    protoss
  34. Berkut24 Вчера, 22:37
    Ради дружбы с Трампом пойти на встречу. "Освободить", "завезти гуманитарную помощь" и громогласно через американские СМИ заявить об этом.
    А почему Кыргбекистан а не Хохлоленд?
    Berkut24
  35. dubowitskij.vick Вчера, 22:45
    Нужно предложить добрым и глупым американцам собрать в "запущенную по кругу шапку" добровольные пожертвования на борьбу за освобождение кыргбекистанцев. И по собранной сумме оценить глупость этих островитян.
    dubowitskij.vick
    1. shooter18 Сегодня, 00:06
      я не удивлюсь если на такую удочку можно будет впоймать крупную рыбешку типа маккейна сороса дзержинского и прочих русофобов, те с радостью кинут лямчик другой)) а че вот вам бизнес план зароботка в кризис))
      shooter18
  36. Andrew3000 Вчера, 22:52
    Анекдот из СССР:
    Леспромхоз. Митинг солидарности с борющимся народом Чили.
    Натаскали мужика выступить:
    - Я не знаю, кто такая Чили, и какого хунта ей надо, но если Луиса не
    вытащат из котлована, никто работать не будет!
    Andrew3000
  37. mr.redpartizan Вчера, 22:58
    Эти долбозавры отстанут только тогда, когда умоются кровью. Все разговоры о разоружении, партнерстве, дружбе народов - пустая трата времени с нашей стороны. 3,14ндос отвалит лишь тогда, когда русский паренек вроде меня вспорет штыком его жирную тушку. Пора бы нашему гаранту уже определиться в приоритетах во внешней политике, или мы постоянно отступаем и оправдываемся, или бьем морду этим уродам. Я решительно выступаю за второй вариант развития событий.
    mr.redpartizan
  38. shooter18 Сегодня, 00:03
    вот смотрите, на лицо работа пропаганды и промытие мозгов в сша, они считают что сша самая мирная и справедливая страна в мире, а Россия ужасный захвадчик и поработитель))) ...весь мир театр...
    shooter18
  39. Stinger Сегодня, 00:11
    Хорошо, что не выразили готовность поставлять летальное оружие повстанцам Кыргбекистана
    Stinger
  40. пролетарий Сегодня, 00:27
    Данный вид истерии пройдёт только тогда,когда в Вашингтонских барах пиво будет по рубль двадцать(за кружку).
    пролетарий
  41. Proton Сегодня, 00:30
    Американцы похожи на генерала Апраксина,как у Пикуля«..„Наступать суды-говорил его светлость,смело запуская палец в океанские просторы на карте.„Нельзя твоя светлость“,-отвечали генералы-„Потонем“'» laughing
    Proton
  42. magosvel Сегодня, 00:44
    "Ну и тупые же они" (М.Задорнов)
    magosvel
  43. Nikita101 Сегодня, 02:21
    А если от имени Кыргбекистана деньги клянчить начать, для освобождения, так сказать от оккупации.Интересно дадут?Или заподозрят что? bully
    Nikita101

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