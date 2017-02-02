Американцы требуют от России освободить выдуманную страну Кыргбекистан
Журналисты телеканала Russia Today решили провести интересный эксперимент среди американских граждан. Сотрудник телеканала Калеб Мопин задавал на улицах Нью-Йорка вопрос прохожим об их отношении к «оккупации Россией Кыргбекистана». Ни у кого из опрошенных не возникло сомнений по поводу существования этой страны, название которой журналист придумал для своего эксперимента.
При этом подавляющее большинство участников эксперимента (об эксперименте они, естественно, не подозревали) заявили, что тема российской «оккупации» этой страны их очень волнует. Попадались и те, которые видели в «оккупации Кыргбекистана» продолжение «экспансионной политики России».
Из заявления одного из жителей Нью-Йорка:
Журналист RT предложил американским гражданам, с которыми встречался на улицах Нью-Йорка, дать совет жителям «оккупированного Кыргбекистана». Большинство «респондентов» заявили, что они поддерживают «кыргбекистанцев» и надеются на то, что либо США, либо какая-либо другая страна точно не оставит их «в беде».
Этот эксперимент отлично раскрывает факт антироссийской пропаганды, которую эксплуатирует подавляющее большинство американских СМИ. Мало того, разоблачает и факт того, что американцы, не дружащие с географией, находятся под давлением пропагандистской машины, фактически навязывающей русофобию в американском обществе.
При этом подавляющее большинство участников эксперимента (об эксперименте они, естественно, не подозревали) заявили, что тема российской «оккупации» этой страны их очень волнует. Попадались и те, которые видели в «оккупации Кыргбекистана» продолжение «экспансионной политики России».
Из заявления одного из жителей Нью-Йорка:
Недавно Грузия, потом Украины. Это стандартная для них схема.
Журналист RT предложил американским гражданам, с которыми встречался на улицах Нью-Йорка, дать совет жителям «оккупированного Кыргбекистана». Большинство «респондентов» заявили, что они поддерживают «кыргбекистанцев» и надеются на то, что либо США, либо какая-либо другая страна точно не оставит их «в беде».
Этот эксперимент отлично раскрывает факт антироссийской пропаганды, которую эксплуатирует подавляющее большинство американских СМИ. Мало того, разоблачает и факт того, что американцы, не дружащие с географией, находятся под давлением пропагандистской машины, фактически навязывающей русофобию в американском обществе.
Использованы фотографии: Bettertraveltips.com