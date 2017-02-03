Гаубица 28 cm Haubitze L/12 (Германия)





Гаубица 28 cm Haubitzr L/12. Фото Hogg, Ian V. "German Artillery of World War Two"



Процесс сборки орудия, устанавливается ствол. Фото Hogg, Ian V. "German Artillery of World War Two"



Гаубица готова к стрельбе. Фото Hogg, Ian V. "German Artillery of World War Two"



Орудие на позиции. Фото Forum.axishistory.com



Выстрел. Фото Forum.axishistory.com



Последствия неудачного выстрела - ствол разорван. Крым, 1941 г. Фото Forum.axishistory.com

По материалам:

http://wehrmacht-history.com/

http://forum.axishistory.com/

http://artileryweapon.blogspot.ru/

Hogg, Ian V. German Artillery of World War Two. Mechanicsville, PA: Stackpole Books, 1997

В ходе крупнейших вооруженных конфликтов прошлого века воюющим армиям нередко приходилось сталкиваться с развитыми и мощными укреплениями противника. Одним из лучших ответов на такие вызовы стала артиллерия особой мощности. Подобное оружие создавалось на протяжении нескольких десятилетий и в дальнейшем с определенной активностью применялось на фронтах. Весьма примечательным представителем этого класса вооружений стала немецкая гаубица 28 cm Haubitze L/12.Разработка перспективного орудия, впоследствии нашедшего применение на полях боев мировых войн, стартовала в конце XIX века. Фирма Krupp, признанный лидер в области артиллерийских вооружений, продолжала развитие существующих систем с целью повышения их основных характеристик. Задачей очередного проекта в этой области было создание нового орудия береговой обороны с увеличенным калибром и соответствующей мощностью. При этом предполагалось использовать некоторые существующие изделия и устройства, в первую очередь, различные элементы лафета.Для получения требуемых огневых характеристик был выбран калибр 283 мм (11,1 дюйма). Орудие должно было получить сравнительно короткий ствол и использовать тяжелые боеприпасы. Таким образом, перспективным средством защиты немецких берегов от кораблей противника должна была стать гаубица большого калибра, способная обстреливать цели на дальностях не менее 10 км. Специфика предполагаемого применения и большой вес конструкции позволяли использовать стационарную орудийную установку без возможности быстрого развертывания или перевода в походное положение.В соответствии с существовавшей в то время системой обозначения, перспективная артиллерийская система получила простое и понятное название – 28 cm Haubitze L/12 (28-см гаубица, ствол длиной 12 калибров). Альтернативные обозначения орудия не использовались. Какие-либо неофициальные прозвища отсутствовали. В истории орудие так и осталось под сухим официальным обозначением.Технологии конца XIX и начала XX века не позволяли создать орудие большого калибра, пригодное для быстрой переброски на новую позицию. Кроме того, новую гаубицу предполагалось использовать в составе береговой артиллерии, а также унифицировать с существующими образцами. Как следствие, основой артиллерийской системы стал лафет традиционного облика, получивший некоторые новые устройства и агрегаты.В качестве опорного устройства гаубицы 28 cm Haubitze L/12 предлагалось использовать деревянную платформу. Перед установкой всех прочих элементов орудия на огневой позиции следовало собирать квадратную в плане деревянную конструкцию сравнительно небольшой высоты. На верхней ее поверхности, в центре, помещался погон для установки поворотной части лафета. При всей сложности изготовления и развертывания, подобная конструкция опорных устройств лафета позволяла правильно распределить и передать на грунт массу орудия и импульс отдачи.На погоне опорной платформы помещался круглый агрегат поворотной части лафета. Последняя представляла собой металлическую конструкцию сложной формы, оснащенную всеми необходимыми узлами и агрегатами. Лафет изготавливался из металлических балок и листов, соединявшихся между собой при помощи заклепок. Он имел широкую нижнюю часть, необходимую для установки на погон, тогда как верхняя была значительно уже. Более узкая верхняя часть лафета имела U-образное сечение и оснащалась рельсами для перемещения люльки ствола. Кроме того, на ней предусматривались крепления для монтажа противооткатных устройств. Интересной особенностью лафета был наклон рельсов люльки в вертикальной плоскости: задняя их часть была поднята над передней.Для установки ствола в составе гаубицы 28 cm Haubitze L/12 использовалась перемещающаяся на рельсах люлька U-образной формы. В ходе подготовки к стрельбе она должна была находиться в крайнем переднем положении. Для гашения отдачи люлька могла сдвигаться назад. Поглощение импульса отдачи частично производилось за счет необходимости подъема на наклонные рельсы. Основную работу при этом выполняли противооткатные устройства. Были разработаны гидропневматические тормозы отката, а также аналогичные устройства на основе гидравлики и пружин. Пара цилиндров, вне зависимости от их типа, монтировалась на верхних гранях лафета. Неподвижная стойка лафета соединялась с поршнем, а корпус цилиндра находился на борту люльки.Высокие требования к характеристикам орудия привели к необходимости разработки ствола специфической конструкции. Было предложено использовать нарезной ствол калибром 283 мм длиной 3396 мм (12 калибров). Ограничения, связанные с технологиями производства и доступными материалами, заставили конструкторов применить толстые стенки и сложную внешнюю форму ствола. Внешняя поверхность дульной части ствола имела форму усеченного конуса, расширяющегося по направлению к казеннику. Центральная часть ствола отличалась большей толщиной стенок, из-за чего два участка внешней поверхности сопрягались через небольшой уступ. Около казенника ствол имел форму, близкую к цилиндрической. Сзади к стволу присоединялся казенник с подвижным затвором, отличавшийся уменьшенным диаметром. На боковых поверхностях ствола предусматривались цапфы для установки на лафет.Орудие получило скользящий горизонтальный затвор с полностью ручным управлением. Внутри затвора имелись детали спускового механизма, отвечающие за воспламенение метательного заряда и производство выстрела.Лафет орудия 28 cm Haubitze L/12 оснащался механизмами наведения с ручными приводами. На левой поверхности лафета, над платформой, образованной широким его агрегатом, находились несколько маховиков для управления наведением. Конструкция приводов и лафета обеспечивала круговую наводку орудия по горизонтали. Вертикальное наведение изменялось в пределах сектора от 0° до +65°. Орудие предполагалось использовать только для стрельбы с закрытых позиций, из-за чего оно оснащалось соответствующими прицельными устройствами.Большой калибр ствола привел к появлению тяжелых снарядов и соответствующим образом сказался на принципах подготовки к выстрелу. Для перемещения боеприпасов гаубица получила специальный подъемный кран. На задней части лафета, слева от ствола, поместили Г-образную стрелу с возможностью поворота и наклона в нужном направлении. Для подъема груза в виде снаряда использовалась ручная лебедка. На выдаваемом ею тросе крепился лоток требуемых габаритов. С его помощью снаряд мог подниматься с грунта или транспортной тележки и подаваться к орудию. Досылание, однако, приходилось осуществлять вручную.Для использования с перспективной гаубицей был разработан осколочно-фугасный снаряд 28 cm Sprgr L/3.5 массой 350 кг. Снаряд имел корпус с головной частью оживальной формы. Донная часть боеприпаса несла один ведущий поясок из меди. Отправлять снаряд к цели предлагалось при помощи переменного метательного заряда. В зависимости от дальности до цели, расчет орудия мог использовать до десяти картузов с порохом. Масса максимального заряда составляла 17,3 кг.При использовании стандартного 350-кг боеприпаса и самого крупного метательного заряда гаубица 28 cm Haubitze L/12 показывала начальную скорость снаряда на уровне 350 м/с. За счет комбинирования угла возвышения и метательного заряда дальность стрельбы могла достигать 10,4 км. Большой вес боеприпасов негативно сказался на скорострельности. На практике подготовка к выстрелу занимала около 4 минут.Характерная конструкция орудия привела к получению немалых габаритов и определенным проблемам с мобильностью. В развернутом виде 283-мм гаубица имела общую длину более 8 м при максимальной ширине установки около 4-5 м. Общая масса орудия вместе со всеми элементами лафета, включая деревянную платформу, достигала 50,3 т. Как следствие, комплекс предлагалось использовать только на долговременных огневых позициях. Тем не менее, проектом предусматривались некоторые средства для транспортировки орудия.Перевозить гаубицу на новую огневую позицию предлагалось в разобранном виде. С лафета при помощи подъемного крана требуемой грузоподъемности должен был сниматься ствол. Затем лафет лишался люльки, после чего его поворотная часть удалялась с опорной платформы. Все элементы орудия размещались на четырех специальных трехосных прицепах. Предлагалось отдельно перевозить платформу, поворотную часть лафета, люльку и ствол. После прибытия на новую огневую позицию артиллерийский комплекс собирался заново. На полную подготовку к стрельбе уходило до четырех суток.В начале прошлого века перспективная гаубица морской артиллерии была отправлена на полигон, где успешно прошла все необходимые испытания. Орудие было рекомендовано к принятию на вооружение и использованию для защиты побережья от возможного нападения флота вероятного противника. Принятая на вооружение гаубица, ранее использовавшаяся в испытаниях, была передана одной из частей береговой обороны.По некоторым данным, военное ведомство Германии одобрило новое 283-мм орудие, однако все же не пожелало массово закупать подобное вооружение. Из-за этого уникальный образец остался в единственном экземпляре. Согласно некоторым источникам, вскоре фирма Krupp все же получила заказ на выпуск дополнительных гаубиц. В соответствии с этим контрактом, было построено не менее 12 орудий, включая опытное. Сведения о более поздней эксплуатации гаубиц позволяют рассматривать вторую версию как наиболее соответствующую действительности. Известно, что в будущем одновременно использовались сразу несколько орудий, а это прямо говорит о серийном производстве.До начала Первой мировой войны гаубицы нового типа охраняли немецкое побережье и время от времени принимали участие в различных учениях. Тем не менее, такую службу нельзя было назвать активной. После начала полномасштабного конфликта в Европе орудия остались на своем месте и продолжили служить в интересах береговой обороны. Приходилось ли расчетам орудий вести огонь по противнику – неизвестно.В ходе Первой мировой войны мог рассматриваться вопрос переброски имеющихся гаубиц 28 cm Haubitze L/12 на сухопутные фронты для борьбы с укреплениями противника. Тем не менее, такое использование орудия посчитали нецелесообразным. Одна только сборка гаубицы занимала несколько суток, из-за чего ее эксплуатация на фронте не выглядела удобной. Орудие с подобными эксплуатационными характеристиками могло применяться далеко не во всех операциях – только при отсутствии рисков прорыва противника или ответного удара по огневой позиции. Как следствие, до самого конца войны 283-мм гаубицы находились на штатных огневых позициях частей береговой обороны.Версальский мирный договор накладывал самые серьезные ограничения на вооружения немецкой армии. В соответствии с его условиями, Германия более не имела права использовать гаубицы 28 cm Haubitze L/12 и другое оружие со схожими характеристиками. Тем не менее, каким-то образом немецкой армии все же удалось сохранить, как минимум, часть уникальных орудий и не отправить их в переплавку. На таком «нелегальном положении» артиллерийские системы оставались до конца тридцатых годов, когда новые власти решили вернуть мощное оружие в строй.Специфические характеристики и трудность развертывания не позволили применить имеющиеся гаубицы в ходе первых операций Второй мировой войны. В течение достаточно длительного времени немецкие войска не сталкивались с особым сопротивлением, способным надолго задержать их продвижение. Как следствие, во время подготовки орудия к стрельбе наступающие части могли продвинуться далеко вперед, оставив его зону обстрела у себя в тылу. Подходящая операция для применения 28 cm Haubitze L/12 «нашлась» только в 1942 году.Начав войну с Советским Союзом, нацистская Германия почти сразу столкнулась с серьезными проблемами. Ее армии удавалось продвигаться вперед, но поставленные цели достигались ценой больших усилий и потерь. Кроме того, со временем на некоторых участках фронта наступление замедлялось и даже останавливалось. К концу осени 1941 года особой проблемой для немецкого командования стал Севастополь. Севастопольский оборонительный район оказался крайне сложным для захвата, из-за чего Германии пришлось стягивать войска с других направлений, а также использовать особые средства.В конце осени 1941 года в район Севастополя было переброшено несколько артиллерийских систем особой мощности. По некоторым данным, для участия в очередном штурме города в Крым перебросили и 12 орудий 28 cm Haubitze L/12. Гаубицы были сведены в четыре батареи и подчинялись командованию 11-й армии группы армий «Юг». Уникальное оружие использовалось параллельно с другими мелкосерийными и единичными образцами вооружения, отличавшегося повышенной мощностью. Целями 283-мм гаубицы и других орудий были различные укрепления Севастопольского оборонительного района и объекты Красной Армии. За время боевой работы 12 орудий использовали 2761 снаряд.Подавляющее большинство выстрелов завершилось поражением намеченных целей или объектов, расположенных вблизи них. Тем не менее, не обошлось без проблем. Достаточно старые орудия уже не отличались особой прочностью. Также имелись недостатки в конструкции снарядов. В результате несколько гаубиц было потеряно по причине взрыва снаряда в стволе. После всех этих инцидентов в строю осталось менее половины от имевшихся в Крыму 28 cm Haubitze L/12.Как показали дальнейшие события, боевое применение небольшого числа имеющихся в наличии гаубиц большого калибра не смогло привести к требуемым результатам. К концу декабря наступление Германии выдохлось, войскам пришлось принимать на себя контрудары и отступать на исходные позиции. Совместная работа нескольких орудий особой мощности нанесла заметный ущерб обороняющимся, но не смогла сломить их сопротивление. Вермахту пришлось начать подготовку к новому штурму.Какие-либо сведения о дальнейшей боевой эксплуатации орудий 28 cm Haubitze L/12 отсутствуют. По-видимому, оставшиеся гаубицы отозвали из Крыма и вернули на исходные позиции. После этого орудия могли служить в течение нескольких лет, но большой возраст и выработка ресурса накладывали серьезные ограничения. Ориентировочно к концу войны в Европе или сразу после ее окончания 283-мм орудия списали в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации. Более не нужные уникальные образцы отправили на разборку и переплавку.Исходной задачей проекта 28 cm Haubitze L/12 было создание перспективного крупнокалиберного орудия для береговой обороны. В целом, поставленные цели были достигнуты, однако оружие получилось слишком сложным в производстве и эксплуатации. Специфические возможности и характеристики в сочетании с отсутствием полноценного массового производства привели к соответствующим результатам. Орудие смогло занять свое место в истории немецкой артиллерии, но ему так и не удалось оказать заметное влияние на ход каких-либо боевых операций.