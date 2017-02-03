07:38 03 февраля

Зимний день на аэродроме с Су-34



Мы провели день на аэродроме одного из авиаполков ЗВО. Погода была отличнейшая: минус 32 градуса. Но, так как учения планируются заранее, то естественно, никто вылеты не отменил. И мы провели день среди аэродромной суеты. Очень жаль, что обещанного боевого применения, то есть стрельб и бомбометания, нам не показали, тем не менее, увиденное произвело определенное впечатление. Им мы и попробуем поделиться.

На самом деле не суета, нет. Все-таки все происходящее больше похоже на работу хорошо отлаженного механизма. Вот только что на площадке почти никого не было, как по мановению чего-то появляется куча машин, и муравейник оживает.


Комментировать что-либо вообще смысла нет, особенно для тех, кто соображает в аэродромной жизни. Поэтому просто дадим картинку увиденного. За хронологичность не отвечаем, потому как все делалось не на показ и приходилось метаться по всей линейке.


















А это начальник всего, командир 105-й сад, генерал-майор Школенко.














Честно говоря, молодость основного большинства пилотов удивила


"Газпром", оказывается, еще и окрыляет...














Пуск двигателя и прогрев. Можно было подобраться поближе и слегка отогреться.


"Я почти утенок... но лучше не злить".

Подготовка закончилась довольно быстро, и начались сами полеты. В этот день отрабатывали своеобразное упражнение: взлет и посадку с боекомплектом.














Чем-то напомнило соревнования "Формулы-1".















Жаль, конечно, что нам не показали (хотя в приглашении это стояло) стрельбы и бомбометания, но тут ничего уже не поделаешь. А было бы интересно. Но мы по итогам этого дня сделали один вывод: с самолетами техперсонал работать умеет. А это уже половина успеха, по нашему мнению.

Автор: Роман Скоморохов, Роман Кривов


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Комментарии 3
  1. Мар.Тира Сегодня, 06:17
    Наши Утята,Сибирские.К морозам не привыкать.А вот заправщики всё те же КРАЗы,и боеприпасы всё так же, в ручную.Как и тридцать лет назад.А ведь можно уже и автоматизировать!Хоть это перенять у забугорников!
    Мар.Тира
    1. Alex_59 Сегодня, 06:52
      Цитата: Мар.Тира
      А вот заправщики всё те же КРАЗы,и боеприпасы всё так же, в ручную.Как и тридцать лет назад.А ведь можно уже и автоматизировать!Хоть это перенять у забугорников!

      А Камаз-АПА - новенький. И Уралы вроде тоже. И боеприпасы не совсем уж вручную - тележка с подъемником, тоже не выглядит старой. На фотографиях из Афгана или Чечни не редкими были кадры, где бомбы-250 толпой вручную поднимали.
      Alex_59
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:58
    Цитата: Alex_59
    Цитата: Мар.Тира
    А вот заправщики всё те же КРАЗы,и боеприпасы всё так же, в ручную.Как и тридцать лет назад.А ведь можно уже и автоматизировать!Хоть это перенять у забугорников!

    А Камаз-АПА - новенький. И Уралы вроде тоже. И боеприпасы не совсем уж вручную - тележка с подъемником, тоже не выглядит старой. На фотографиях из Афгана или Чечни не редкими были кадры, где бомбы-250 толпой вручную поднимали.

    Ну так слава богу на дворе 21 век!Что то должны были заменить!И почему в Чечне,и Афгане.У нас,при мне это делали и в Союзе.
    Мар.Тира

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