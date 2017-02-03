Зимний день на аэродроме с Су-34



































А это начальник всего, командир 105-й сад, генерал-майор Школенко.





























Честно говоря, молодость основного большинства пилотов удивила





"Газпром", оказывается, еще и окрыляет...





























Пуск двигателя и прогрев. Можно было подобраться поближе и слегка отогреться.



А это начальник всего, командир 105-й сад, генерал-майор Школенко.Честно говоря, молодость основного большинства пилотов удивила"Газпром", оказывается, еще и окрыляет...Пуск двигателя и прогрев. Можно было подобраться поближе и слегка отогреться.



























Чем-то напомнило соревнования "Формулы-1".



























Чем-то напомнило соревнования "Формулы-1".

Мы провели день на аэродроме одного из авиаполков ЗВО. Погода была отличнейшая: минус 32 градуса. Но, так как учения планируются заранее, то естественно, никто вылеты не отменил. И мы провели день среди аэродромной суеты. Очень жаль, что обещанного боевого применения, то есть стрельб и бомбометания, нам не показали, тем не менее, увиденное произвело определенное впечатление. Им мы и попробуем поделиться.На самом деле не суета, нет. Все-таки все происходящее больше похоже на работу хорошо отлаженного механизма. Вот только что на площадке почти никого не было, как по мановению чего-то появляется куча машин, и муравейник оживает.Комментировать что-либо вообще смысла нет, особенно для тех, кто соображает в аэродромной жизни. Поэтому просто дадим картинку увиденного. За хронологичность не отвечаем, потому как все делалось не на показ и приходилось метаться по всей линейке."Я почти утенок... но лучше не злить".Подготовка закончилась довольно быстро, и начались сами полеты. В этот день отрабатывали своеобразное упражнение: взлет и посадку с боекомплектом.Жаль, конечно, что нам не показали (хотя в приглашении это стояло) стрельбы и бомбометания, но тут ничего уже не поделаешь. А было бы интересно. Но мы по итогам этого дня сделали один вывод: с самолетами техперсонал работать умеет. А это уже половина успеха, по нашему мнению.