Какое гиперзвуковое оружие ожидает российскую армию ?

Гиперзвуковые боеголовки и ракеты — один из вариантов того, что с нами будут считаться. Не только сегодня, но и завтра, и послезавтра. И, конечно, появление гиперзвукового оружия потребует пересмотреть принципы и тактику его применения. О них стоит говорить тогда, когда гиперзвук станет реальностью в армейских структурах.

Виктор Литовкин. Военный обозреватель ТАСС

Мы все прекрасно понимаем, что сделать с нуля гиперзвуковое оружие было бы просто невозможно, хотя технологии достигли необходимого уровня.

Борис Обносов. Гендиректор КТРВ

Их боеголовки, как следует из открытых источников, обладают способностью лететь к цели на заключительном участке траектории с гиперзвуковой скоростью, практически как крылатая ракета, меняя курс по высоте и тангажу, ориентируясь в том числе и по рельефу местности.

Виктор Литовкин. Военный обозреватель ТАСС

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"

За последние годы принято на снабжение российской армии горючее "Децилин-М", позволяющее увеличить дальность применения стратегических крылатых ракет на 250–300 км. Оно планируется к использованию в качестве топлива для реактивных двигателей новых гиперзвуковых стратегических крылатых ракет.

Дмитрий Булгаков. Заместитель министра обороны РФ, генерал армии

Ракеты BrahMos на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

100 лет назад военный паритет между государствами достигался за счет равного количества сопоставимых по технологическому уровню вооружений. Затем, с изобретением ядерного оружия, на передний план вышли сами технологии. Сегодня ядерный паритет на мировой арене достигается в том числе благодаря системе международных договоров, которые поддерживают необходимый баланс.



Достижение качественно новых результатов в перспективных технологических областях будет означать, что страны, начавшие первыми использовать новую технологию, получат преимущество — при том что эта сфера пока не регламентирована нормами международного права.

Пресс-служба ФПИ

В январе 2017 года российское оборонное ведомство впервые официально заявило о завершении разработки гиперзвукового оружия, которое способно действовать в плазме. Как отметил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, оружие требует применения абсолютно новых систем управления и принципиально новых материалов.Характер всех военных конфликтов показывает, что время от принятия решения до конечного результата резко сократилось: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, а "скоро это будут секунды".Гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении ни одной армии мира. Про конкретные образцы российского оружия сегодня говорить довольно трудно, они еще не были открыто продемонстрированы. Но о важности обладания таким мощным оружием уже говорят многие эксперты. По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, нам необходимо "надежное противоядие" против перспективных систем ПРО.При этом эксперт подчеркивает, что "если мы не будем заниматься этой проблемой, то можем оказаться безоружными перед подобной боевой техникой, которая может появиться у вероятного противника или конкурента".Ведущиеся в России разработки гиперзвукового оружия могут дать непосредственные результаты уже в начале 2020-х годов. Об этом в сентябре 2016 года сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов газете "Коммерсантъ"."Ведется ряд проектов и с Фондом перспективных исследований при Военно-промышленной комиссии. Поверьте, у нас уже есть интересные результаты по этому направлению", — сказал он. Глава КТРВ отметил, что при работе над гиперзвуковыми проектами российские ученые используют наработки СССР — НИР "Холод" и "Холод-2".Говоря об этой теме, Литовкин отмечает, что речь в основном идет о гиперзвуковом оснащении стратегических ракет. В первую очередь межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-24 "Ярс" с разделяющейся головной частью и прототип МБР нового типа РС-26.Твердотопливная ракета РС-26, также известная как "Рубеж", создана на базе РС-24 "Ярс". Предполагается, что она будет легче него, но при этом будет обладать усовершенствованным боевым оснащением и разделяющейся головной частью. Такие ракеты можно запускать только с подвижных комплексов — для них не предусмотрено шахтного варианта базирования.Контрольный испытательный пуск РС-26 успешно прошел в середине марта 2015 года. Ранее сообщалось, что уже в 2016 году ракета должна поступить на вооружение Иркутской дивизии. Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на РС-24 и РС-26 планируется завершить в 2021 году.Большинство военных экспертов основным видом отечественного гиперзвукового оружия считают ракету "Циркон". Эта ракета, как и все остальные разработки, пока находится в работе, проходит стадии конструирования, стендовых и натурных испытаний. Ожидается, что гиперзвуковой "Циркон" должен быть запущен в серию в 2018 году.Весной 2016 года стало известно, что ракету в ходе модернизации получит тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Ранее другой источник рассказал ТАСС, что этими ракетами планируется оснащать и другой однотипный корабль "Петр Великий", который должен пройти модернизацию после 2018 года. "Нахимов" к этому времени должен вернуться в строй."Адмирал Нахимов" относится к крейсерам проекта 1144 (по классификации НАТО — Orlan). Вооружение включает в себя, в частности, противокорабельные ракеты "Гранит" (развивает скорость в 2,5 Маха. — Прим. ТАСС), зенитные ракетные комплексы "Форм" и "Оса-МА". Весной 2013 года был заключен контракт на ремонт и модернизацию корабля, который был поставлен в сухой док осенью 2014 года.До сих пор никакой дополнительной информации по ракете "Циркон" нет, поскольку эта программа является совершенно секретной. Открытые источники сообщают, что ее дальность может составить до 400 км, а скорость полета будет превышать скорость звука в пять-шесть раз.Эксперты полагают, что при разработке ракеты "Циркон" 3М22, входящей в состав ракетного комплекса 3К22, предназначенного для оснащения перспективных и модернизируемых надводных кораблей и подводных лодок, за основу была взята сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" (экспортное наименование "Яхонт"), оснащенная прямоточным воздушно-реактивным двигателем со сверхзвуковым горением. Однако если максимальная скорость "Оникса" достигает числа М=2,6, то скорость ракеты "Циркон" должна быть в пределах диапазона чисел М=5–6.В 2015 году стало известно, что для гиперзвуковых крылатых ракет в России уже создано принципиально новое топливо — "Децилин-М".По его словам, "рецептура уже создана, и та энергетика, которая аккумулирована в этом топливе, позволит нашим изделиям превысить скорость 5 Махов". Этими работами занимается 25-й Государственный научно-исследовательский институт химмотологии.Специалисты этой организации, рассказывал Булгаков, разработали с применением наночастиц алюминия ряд компонентов ракетного топлива с плотностью и энергоемкостью, увеличенной почти на 20%. Это позволяет увеличивать полезную нагрузку.Недавно в гонку за гиперзвуком включилась Индия. Издание The Tribune of India сообщило, что компания BrahMos Aerospace ведет разработку новых модификаций сверхзвуковых ракет, в том числе многоразовых ракет-носителей. В ближайшие годы может появиться сверхзвуковая "ракета-бумеранг", способная доставлять боеголовку к цели, а затем возвращаться на место пуска или в заданную точку для дальнейшего использования. Многоразовые ракеты смогут развивать скорость до 10 Махов (почти 12 000 км/ч. — Прим. ТАСС).О значительном увеличении дальности ракеты говорил также генеральный директор и генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов. Он отметил, что к первой исследовательской части по увеличению дальности полета ракеты специалисты предприятия уже приступили, второй этап — реализация в "железе" — займет два-три года.Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos — совместное изделие российского НПО машиностроения и Организации оборонных исследований и разработок Индии, которые в 1998 году создали компанию BrahMos Aerospace. Название ракеты образовано от названий двух рек — Брахмапутры и Москвы-реки. Ракета имеет дальность полета до 290 км и несет боеголовку весом от 200 до 300 кг, способна развивать скорость свыше 3000 км/ч.Как считают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), в контексте оборонно-промышленного комплекса гиперзвуковое вооружение — это новая эпоха с точки зрения способов и методов ведения войны.По масштабу технологического прорыва создание управляемых гиперзвуковых летающих аппаратов сравнимо с первым запуском спутника на орбиту Земли.