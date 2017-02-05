12:51 05 февраля
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Какое гиперзвуковое оружие ожидает российскую армию

Какое гиперзвуковое оружие ожидает российскую армию


В январе 2017 года российское оборонное ведомство впервые официально заявило о завершении разработки гиперзвукового оружия, которое способно действовать в плазме. Как отметил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, оружие требует применения абсолютно новых систем управления и принципиально новых материалов.

Характер всех военных конфликтов показывает, что время от принятия решения до конечного результата резко сократилось: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, а "скоро это будут секунды".


Гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении ни одной армии мира. Про конкретные образцы российского оружия сегодня говорить довольно трудно, они еще не были открыто продемонстрированы. Но о важности обладания таким мощным оружием уже говорят многие эксперты. По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, нам необходимо "надежное противоядие" против перспективных систем ПРО.

Гиперзвуковые боеголовки и ракеты — один из вариантов того, что с нами будут считаться. Не только сегодня, но и завтра, и послезавтра. И, конечно, появление гиперзвукового оружия потребует пересмотреть принципы и тактику его применения. О них стоит говорить тогда, когда гиперзвук станет реальностью в армейских структурах.

Виктор Литовкин. Военный обозреватель ТАСС


При этом эксперт подчеркивает, что "если мы не будем заниматься этой проблемой, то можем оказаться безоружными перед подобной боевой техникой, которая может появиться у вероятного противника или конкурента".

ГИПЕРЗВУКОВАЯ СКОРОСТЬ
Скорость, которая значительно превосходит скорость звука в атмосфере. Гиперзвук начинается с 4,5 Маха. Один Мах — это 300 м/с, или 1000 км/ч. Гиперзвуковые скорости используются человеком достаточно давно: например с такой скоростью движутся объекты, которые приближаются к Земле и проходят верхние слои атмосферы, приземляются космические аппараты (в том числе с космонавтами внутри).

Ведущиеся в России разработки гиперзвукового оружия могут дать непосредственные результаты уже в начале 2020-х годов. Об этом в сентябре 2016 года сообщил гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов газете "Коммерсантъ".
"Ведется ряд проектов и с Фондом перспективных исследований при Военно-промышленной комиссии. Поверьте, у нас уже есть интересные результаты по этому направлению", — сказал он. Глава КТРВ отметил, что при работе над гиперзвуковыми проектами российские ученые используют наработки СССР — НИР "Холод" и "Холод-2".

Мы все прекрасно понимаем, что сделать с нуля гиперзвуковое оружие было бы просто невозможно, хотя технологии достигли необходимого уровня.

Борис Обносов. Гендиректор КТРВ


В первую очередь "стратеги"

Говоря об этой теме, Литовкин отмечает, что речь в основном идет о гиперзвуковом оснащении стратегических ракет. В первую очередь межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-24 "Ярс" с разделяющейся головной частью и прототип МБР нового типа РС-26.

Их боеголовки, как следует из открытых источников, обладают способностью лететь к цели на заключительном участке траектории с гиперзвуковой скоростью, практически как крылатая ракета, меняя курс по высоте и тангажу, ориентируясь в том числе и по рельефу местности.

Виктор Литовкин. Военный обозреватель ТАСС


Твердотопливная ракета РС-26, также известная как "Рубеж", создана на базе РС-24 "Ярс". Предполагается, что она будет легче него, но при этом будет обладать усовершенствованным боевым оснащением и разделяющейся головной частью. Такие ракеты можно запускать только с подвижных комплексов — для них не предусмотрено шахтного варианта базирования.

Контрольный испытательный пуск РС-26 успешно прошел в середине марта 2015 года. Ранее сообщалось, что уже в 2016 году ракета должна поступить на вооружение Иркутской дивизии. Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на РС-24 и РС-26 планируется завершить в 2021 году.

"Цирконы" на "Орланы"


Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"


Большинство военных экспертов основным видом отечественного гиперзвукового оружия считают ракету "Циркон". Эта ракета, как и все остальные разработки, пока находится в работе, проходит стадии конструирования, стендовых и натурных испытаний. Ожидается, что гиперзвуковой "Циркон" должен быть запущен в серию в 2018 году.

Весной 2016 года стало известно, что ракету в ходе модернизации получит тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Ранее другой источник рассказал ТАСС, что этими ракетами планируется оснащать и другой однотипный корабль "Петр Великий", который должен пройти модернизацию после 2018 года. "Нахимов" к этому времени должен вернуться в строй.

"Адмирал Нахимов" относится к крейсерам проекта 1144 (по классификации НАТО — Orlan). Вооружение включает в себя, в частности, противокорабельные ракеты "Гранит" (развивает скорость в 2,5 Маха. — Прим. ТАСС), зенитные ракетные комплексы "Форм" и "Оса-МА". Весной 2013 года был заключен контракт на ремонт и модернизацию корабля, который был поставлен в сухой док осенью 2014 года.

До сих пор никакой дополнительной информации по ракете "Циркон" нет, поскольку эта программа является совершенно секретной. Открытые источники сообщают, что ее дальность может составить до 400 км, а скорость полета будет превышать скорость звука в пять-шесть раз.

Эксперты полагают, что при разработке ракеты "Циркон" 3М22, входящей в состав ракетного комплекса 3К22, предназначенного для оснащения перспективных и модернизируемых надводных кораблей и подводных лодок, за основу была взята сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" (экспортное наименование "Яхонт"), оснащенная прямоточным воздушно-реактивным двигателем со сверхзвуковым горением. Однако если максимальная скорость "Оникса" достигает числа М=2,6, то скорость ракеты "Циркон" должна быть в пределах диапазона чисел М=5–6.

Топливо для ракет

В 2015 году стало известно, что для гиперзвуковых крылатых ракет в России уже создано принципиально новое топливо — "Децилин-М".

За последние годы принято на снабжение российской армии горючее "Децилин-М", позволяющее увеличить дальность применения стратегических крылатых ракет на 250–300 км. Оно планируется к использованию в качестве топлива для реактивных двигателей новых гиперзвуковых стратегических крылатых ракет.

Дмитрий Булгаков. Заместитель министра обороны РФ, генерал армии


По его словам, "рецептура уже создана, и та энергетика, которая аккумулирована в этом топливе, позволит нашим изделиям превысить скорость 5 Махов". Этими работами занимается 25-й Государственный научно-исследовательский институт химмотологии.

Специалисты этой организации, рассказывал Булгаков, разработали с применением наночастиц алюминия ряд компонентов ракетного топлива с плотностью и энергоемкостью, увеличенной почти на 20%. Это позволяет увеличивать полезную нагрузку.

Совместно с Индией


Ракеты BrahMos на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге


Недавно в гонку за гиперзвуком включилась Индия. Издание The Tribune of India сообщило, что компания BrahMos Aerospace ведет разработку новых модификаций сверхзвуковых ракет, в том числе многоразовых ракет-носителей. В ближайшие годы может появиться сверхзвуковая "ракета-бумеранг", способная доставлять боеголовку к цели, а затем возвращаться на место пуска или в заданную точку для дальнейшего использования. Многоразовые ракеты смогут развивать скорость до 10 Махов (почти 12 000 км/ч. — Прим. ТАСС).

О значительном увеличении дальности ракеты говорил также генеральный директор и генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов. Он отметил, что к первой исследовательской части по увеличению дальности полета ракеты специалисты предприятия уже приступили, второй этап — реализация в "железе" — займет два-три года.

Сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos — совместное изделие российского НПО машиностроения и Организации оборонных исследований и разработок Индии, которые в 1998 году создали компанию BrahMos Aerospace. Название ракеты образовано от названий двух рек — Брахмапутры и Москвы-реки. Ракета имеет дальность полета до 290 км и несет боеголовку весом от 200 до 300 кг, способна развивать скорость свыше 3000 км/ч.

Новая эпоха

Как считают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), в контексте оборонно-промышленного комплекса гиперзвуковое вооружение — это новая эпоха с точки зрения способов и методов ведения войны.

100 лет назад военный паритет между государствами достигался за счет равного количества сопоставимых по технологическому уровню вооружений. Затем, с изобретением ядерного оружия, на передний план вышли сами технологии. Сегодня ядерный паритет на мировой арене достигается в том числе благодаря системе международных договоров, которые поддерживают необходимый баланс.

Достижение качественно новых результатов в перспективных технологических областях будет означать, что страны, начавшие первыми использовать новую технологию, получат преимущество — при том что эта сфера пока не регламентирована нормами международного права.

Пресс-служба ФПИ


По масштабу технологического прорыва создание управляемых гиперзвуковых летающих аппаратов сравнимо с первым запуском спутника на орбиту Земли.
Автор: Роман Азанов
Первоисточник: http://tass.ru/armiya-i-opk/3986411


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Комментарии 24
  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:47
    Какое гиперзвуковое оружие ожидает российскую армию
    эх,журналиЗты...может правильно: "Какое гиперзвуковое оружие, ожидает российская армия"??? и эти люди рассуждают о высоких материях.... belay
    андрей юрьевич
    1. Titsen Сегодня, 08:23
      Цитата: андрей юрьевич
      и эти люди рассуждают о высоких материях...


      И пытаются запретить нам квыряться в носу!
      Titsen
      1. 210окв Сегодня, 10:42
        Выезжаем еще на советском заделе..Да это понятно-у страны ограниченные возможности в сфере науки и производства...Надеюсь что ЕБН жарится на хорошо прогретой сковороде и меченуму тоже готова адская кухня..
        Цитата: Titsen
        Цитата: андрей юрьевич
        и эти люди рассуждают о высоких материях...


        И пытаются запретить нам квыряться в носу!
        210окв
    2. Nikolaevich I Сегодня, 11:08
      Так их, "грамотеев" постсоветской школы !
      Nikolaevich I
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:55
    Но о важности обладания таким мощным оружием уже говорят многие эксперты.

    Ну еще бы ...тело несущееся со скоростями космического порядка само по себе представляет чрезвычайно разрушительную мощь.
    Это можно понять хотя бы по челябинскому метеориту.
    И противоядия у человечества против этого в обозримом будущем и не предвидится...радует что РОССИЯ в этой области на передовых рубежах.
    Если удастся создать действующие образцы подобных ракет для установки на разные носители это будет революция в военном деле.
    Тот же ЛЕХА
    1. Евдоким Сегодня, 08:12
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      тело несущееся со скоростями космического порядка само по себе представляет чрезвычайно разрушительную мощь.

      С такой скоростью необходимость в ВВ просто отпадет, ракета прошьёт авианосец просто насквозь, а энергия выделяемая при ударе довершит дело. good
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      И противоядия у человечества против этого в обозримом будущем и не предвидится...

      Ни какая броня не спасёт.laughing
      Евдоким
    2. Titsen Сегодня, 08:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      радует что РОССИЯ в этой области на передовых рубежах.


      А Вы, батнька, откуда об этом знаете?
      Titsen
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:46
        А Вы, батнька, откуда об этом знаете?

        smile
        А что САРМАТЫ в КИТАЕ делают.
        Работы по гиперзвуку ведутся в РОССИИ давно, тут не надо иметь семь пядей во лбу чтобы понять это и позволить себе это могут только три страны в мире ...остальному миру это не под силу.
        Единственно что неизвестно какие высоты достигнуты на сегодняшний день в этом деле.
        Тот же ЛЕХА
    3. Вадим237 Сегодня, 11:17
      Челябинский метеорит весил 10000 тонн и вошёл в плотные слои атмосферы со скоростью 19 - 20 километров в секунду 62,5 Маха.
      Вадим237
  3. фа2998 Сегодня, 08:52
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    .радует что РОССИЯ в этой области на передовых рубежах.

    Статья не о чем!Давайте мухи отдельно,котлеты отдельно!То ,что боевые ракеты УЖЕ с 70 годов падают(но не летают) с гиперзвуковой скорости-это и так понятно(значит уже состоят на вооружении РА)Даже первая Р-7 вывела спутник земли,без какой то переделки.То ,что все страны УЖЕ давно приняли на вооружении КОРРЕКТИРУЕМЫЕ БЧ,и боеголовки одной ракеты поражают разные цели(удаленные на десятки километров)-это и так понятно.Значит боевые части БР не нужно рассматривать как "гиперзвуковое оружие".
    В моем понимании гиперзвуковой ЛА самостоятельно развивает скорость 5-6 М,летит к цели и ее поражает!Он может стартовать с сверхзвукового самолета,иметь разгонный блок-но он должен ЛЕТЕТЬ а НЕ ПАДАТЬ.Что нибуть в статье об этом есть? request hi
    фа2998
  4. demiurg Сегодня, 08:59
    Гиперзвук победит всё, новая панацея от всего и сразу.
    Когда то Нобель думал что изобретение динамита положит конец войнам, ведь одним снарядом можно было уничтожить сразу несколько десятков солдат. Позже все надеялись на стратегические бомбардировщики.
    demiurg
    1. Zaurbek Сегодня, 09:04
      Гипер звук, в первую очередь, резко осложнит оборону кораблей ВМФ (вернет их в эпоху появления первых ПКР). А на суше так сильно ни на что не повлияет (либо дальности не хватит, либо веса БЧ)
      Zaurbek
      1. demiurg Сегодня, 09:17
        Зато посмотрите на некоторые темы ресурса.
        Калибр, гиперзвук, хибины, Армата. Всё, для победы больше ничего не нужно. Ну еще по просьбам Лобаева можно добавить вывешенный ствол, планки пикаттини и коллиматорный прицел.
        demiurg
        1. Zaurbek Сегодня, 09:22
          Появление у РФ системы "Калибр" имеет гораздо более важное значение....Возможность нанести противнику (инфраструктуре) невосполнимый урон без использования ЯБЧ и с минимальными человеческими потерями(Конвенционально). Но для этого нужна сильная экономика.
          Zaurbek
          1. demiurg Сегодня, 09:43
            Согласен. КРБД очень нужное оружие. Только кроме него еще есть множество вооружений, не менее важных.
            Мое диванное мнение, что гораздо важнее решить проблему с быстрым подавлением артиллерии уровня батальон-бригада которые собственно и уничтожают большую часть противников в современных конфликтах, и с возможностью практически мгновенной передачи координат цели от любого командира мотопехотного взвода до средств поражения.
            demiurg
  5. Iline Сегодня, 10:40
    Что-то с топливом непонятки.
    Децилином уже скоро как половину века крылатые ракеты заправляют. Пахнет одеколончиком, но для здоровья крайне вредное. Топливо хорошее, только вот КР летают на дозвуковых скоростях. Как это соотнести с гиперзвуком не знаю. Добавление приставки М к названию топлива обычно принципиально не изменяет параметры исходного материала. Энергоёмкость слегка поднимется и всё.
    Iline
    1. Вадим237 Сегодня, 11:28
      Да скорее ГПВРД будут работать на керосине с добавлением алюминиевой "пудры" или магния, ускоритель ракеты будет твердотопливным.
      Вадим237
    2. Nikolaevich I Сегодня, 11:29
      Цитата: Iline
      Децилином уже скоро как половину века крылатые ракеты заправляют.

      Ну , и я в этом деле не "копенгаген"! Но попробуем "догадаться"! Да,вы правы-ракеты на "суспензии" из горючки с люминиевой пудрой(порошком) не первый день летают,но в данном случае упоминается " нано-люминий" ! Т.е. пудра,но чрезвычайно тонкой(мелкой) "помолки" ! Вот отсюда и "нано", и индекс М, и более высокая скорость сгорания топлива(а значит,и более высокая тяга...более высокая скорость полёта ракеты)
      Nikolaevich I
  6. Anchonsha Сегодня, 10:56
    В целом цивилизация приблизилась к границам фантастики в вооружении, которое способно мгновенно уничтожить уже не людей, а ту среду, благодаря которой мы и существуем. И все, опять же благодаря извергам макейнам, соросам, меркелям, терезам мэй с рокфеллерами и иными нелюдями с их неуемным желанием жить за чужой счет
    Anchonsha
  7. Appraiser Сегодня, 11:05
    Какое гиперзвуковое оружие ожидает российскую армию ?
    Не знает никто в настоящее время, как говорится время покажет. От теории до практики создания, всегда есть время. Главное чтобы наш научный потенциал, не лежал на полках и пылился, а в сфере научных и практических технологий в нашей стране не было таких личностей как А. Чубайс, а были бы такие как С.П. Королев. Вот тогда и будет в российской армии гиперзвуковое оружие. soldier
    Appraiser
  8. Вадим237 Сегодня, 11:13
    "Гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении ни одной армии мира". Да ты что - аэробалистическая ракета Х 15 скорость 5 махов, ракета ОТРК Искандер - 7 Махов - все стоят на вооружении и они серийные.
    Вадим237
  9. gridasov Сегодня, 12:01
    Берется элементарный отрезок любой длины некоторого проводника. И пропускается через него ток . Разность потенциалов увеличиваем до того уровня пока проводник не "разорвется". Тот же самый эффект происходит и с ЛА при гиперскоростном полете .Потенциал головки соприкасающейся со средой полета в процессе ионизации поверхности этого же ЛА и конечной части ЛА происходит по определенной закономерности , которая вызывает рост спина магнитных силовых потоков. Но у ЛА два потенциала впереди и сзади( рассмотрим ракету). Иными словами два полюса с разнонаправленным вектором вращения магнитного силового поля или спина. Поэтому при определенной скорости разницы потенциала проводник и разрушается , точно так же как и ЛА и ракета. Но почему-то все игнорируют СПИН и поляризационные процессы полета ЛА. Поэтому лучше начать сначала чем по дурному пытаться заправлять ракеты топливом из которого все-равно не выделить соответствующей плотности энергии . К тому же сначала нужно просто понять простые физические явления и видеть как сформировать магнитные процессы при ионизации поверхности ЛА так , чтобы с увеличением скорости полета до гораздо более высоких гиперскоростей процессы этой ионизации оставались управляемыми и сбалансированными.
    gridasov
  10. фа2998 Сегодня, 12:04
    Цитата: Nikolaevich I
    более высокая тяга...более высокая скорость полёта ракеты)

    Это к Марсу можно так гонять!Законы физики никто не изменил.При трении образуется тепло!Любое тело перемещающее в условиях земной атмосферы на гиперзвуковой скорости подвергается колоссальным термическим нагрузкам.Вокруг его образуется высокотемпературная плазма.По сути он горит!
    Все объекты которые летали(можно сказать падали) имели солидную защиту-БЧ МБР,Шатлы и Буран,спускаемые аппараты космических систем.Что не всегда это срабатывало!Причем полет в таких условиях был на десятки секунд.
    Тут предлагается заставить ЛА поступательно лететь сотни,тысячи километров на такой скорости -это какая должна быть защита?Естественно логичным такой аппарат должен быть суборбитальным-большую часть времени и расстояния он должен лететь в космосе. hi
    фа2998
  11. Оператор Сегодня, 12:14
    Гиперзвуковые КР - это деза, маскирующая разработку маневрирующих боевых блоков баллистических ракет.
    Оператор

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