Анатолий Вассерман: «Я знаю, когда закончится конфликт на Украине»

Прославленный российский чемпион интеллектуальных игр, политолог и политтехнолог Анатолий Вассерман уже давно снискал в рунете и далеко за его пределами заслуженный лавры «мегамозга». Казалось бы, уже просто нет таких тем, на которые с ним не общались пресса – от коллекционирования до глубин геополитики.Квартира Вассермана – настоящий рай для библиофила: стены просторной квартиры с пола до потолка заставлены книгами – они буквально везде, перемежаются с многочисленными кубками, грамотами и… оружием.- Как думаете, это все настоящее оружие? – хитро прищуриваясь спросил нас Анатолий Вассерман. – Вот и нет: и этот немецкий маузер, и эта винтовка и этот американский пистолет-пулемет – макеты. Российские законы не позволяют их вот так спокойно держать. На Украине, насколько я знаю, позволяют. Но мне туда пока что путь заказан. Хотя что-то мне подсказывает, что года через полтора моя родная Одесса станет частью юго-западного федерального округа России.- Может быть, это интуиция в вас говорит? – и разговор сам собой переходит на тему интуиции. – Кстати, а что это за явление такое? Это «дар природы» или умение, которым можно овладеть? Продукт мышления или всего лишь плод фортуны?- Не уверен, что это именно интуиция, скорее это точное знание. Но ведь Знание – мать интуиции, - красиво ответил Анатолий Александрович. – Отсюда можно сделать вывод, что интуицию можно и полезно тренировать. Особенно тем, кто занимается политической и экономической аналитикой.Вассерман признался: в том, что интуиция неразрывно связана со Знаниями еще в свою бытность активным игроком клуба «Что? Где? Когда?». Ведь именно Знания помогли ему интуитивно и верно находит ответы на самые каверзные вопросы. Да и тот явный прогресс, который демонстрировали его коллеги от игры к игре был бы просто невозможен, если бы знатоки не работали над собой, оттачивая свое умение анализировать разные источники информации и от раза к разу приходя к более точным решениям.- Хотя некоторый элемент удачи и везения тут всегда присутствует, но способность верно предугадывать события – это на самом деле результат определенной серьезной интеллектуальной работы.Онлайн-игра «Интуит», в которой, кстати, могут принимать участие и читатели «Русской Планеты», заинтересовала Мэтра интеллектуальных игр именно тем, что она не только развлекает и позволяет выиграть замечательные высокотехнологичные призы, но и тренирует у игроков «шестое чувство».Ведь чтобы правильно «угадать» вариант развития событий, нужно интересоваться его предысторией, сравнивать и сопоставлять, знакомиться с мнением экспертов – то есть «работать мозгами», вычленяя закономерности. И хотя сам Анатолий Александрович посетовал на недостаток времени для активного участия в игре, но аккуратно прошел все этапы регистрации и стал ее полноправным участником.К слову, для самого политического консультанта Вассермана интуиция – это действительно инструмент работы. Ведь для того, чтобы предвидеть развитие событий на той же Украине, откуда наш герой родом, приходится порой лишь «шестым чувством» и руководствоваться – настолько велика политическая турбулентность в «Незалежной».- Я знаю, кто и ради чего устраивает государственные перевороты на Украине, и я так же знаю, почему именно поддержка киевских террористов прекратится. Я только не могу пока точно сказать, с какой скоростью эта поддержка будет убывать.Опять же, сенсационную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США наш герой именно «предвидел» - на интуитивном уровне. Когда его коллеги-политологов с пеной у рта убеждали прессу в «неотвратимости» победы демократки, сам Вассерман в своих комментариях спокойно и уверенно предрекал: победит именно этот темпераментный республиканец.-Я ошибся лишь в одном, - признался «РП» Вассерман. – Я полагал, что победившему Трампу просто не позволят занять Белый дом. И вот тут я ошибся, впрочем, этой ошибке я искренне рад.Выбор онлайн-игры «Интуит» в качестве дополнительного тренажера способности давать точные прогнозы – еще один пример складно работающей интуиции, которая нашего героя, как мы узнали, подводит крайне и крайне редко. Как, впрочем, и большинство ее игроков, одним из которых теперь стал и Анатолий Вассерман.Нам же интуиция подсказывает, что теперь занятия на этом замечательном интеллектуальном тренажере обещают стать еще более интересными и захватывающими – шутка ли, сама Легенда бросает вызов «простым смертным».