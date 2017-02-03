Как германский подводный флот пытался сокрушить «владычицу морей»

Активизация подводной войны привела к резкому росту потерь союзников на море. К маю 1915 года за три неполных месяца было потоплено 92 корабля: германские лодки топили один корабль в день. Начала расти и жестокость подводников. В первые месяцы «прославился» капитан U-28 Форстнер, который сначала приказал открыть огонь по шлюпкам со спасшимися моряками с парохода «Акила». Затем, решив не утруждать себя ожиданием, потопил пассажирский пароход «Фалаба» до того, как его успели покинуть экипаж и пассажиры. Погибло 104 человека, в том числе женщины и дети.7 мая произошло событие, которое стало одним им символов подводной войны и серьезно повлияло на дальнейший ход всей мировой войны. Субмарина U-20 под командование капитана Вальтера Швигера потопила огромный пассажирский пароход «Лузитания» у берегов Ирландии. Когда корабль еще был в Нью-Йорке, германское посольство в США через газеты предупредило о возможной атаке на лайнер, но люди продолжили покупать билеты. 7 мая пароход был замечен U-20, которая к тому моменту уже использовала почти весь боезапас за исключением одной торпеды, и собиралась возвращаться на базу. Однако, обнаружив столь лакомую цель, Швигер передумал. Крупнейший океанский лайнер был торпедирован. Сразу за первым взрывом раздался более разрушительный второй взрыв. Судебные комиссии в Великобритании и США пришли к выводу, что лайнер был атакован двумя торпедами. Командир U-20 Швигер утверждал, что выпустил по «Лузитании» только одну торпеду. Существует несколько версий, объясняющих происхождение второго взрыва, в частности, повреждение паровых котлов, взрыв угольной пыли, умышленный подрыв с целью подставить Германию или самопроизвольная детонация нелегально перевозившихся в трюме боеприпасов. Очень даже вероятно, что британцы перевозили на судне боеприпасы, хотя и отрицали это.В результате пассажирский лайнер затонул, погибли 1198 человек, включая почти сотню детей. В число погибших вошли и 128 американцев, в том числе принадлежащих к «сливкам общества», что вызвало в Америке бурю возмущения. Вашингтон не интересовали оправдания Берлина, который указывал на то, что судно шло без флага и с закрашенным названием, что пассажиров предупреждали об опасности, что причиной торпедирования «Лузитании» послужила контрабанда на её борту боеприпасов. Что германское военное командование расценило лайнер как вспомогательный крейсер. Германии была отправлена резкая нота, в которой говорилось о том, что американское правительство не может допустить повторения подобной трагедии, гибели граждан США и протестует против атак на торговые суда. 21 мая Белый дом уведомил Германию о том, что любая последующая атака на судно будет расценена Соединёнными Штатами, как «осознанно недружественный шаг».Иллюстрация тонущей «Лузитании» в выпуске газеты «London News» от 15 мая 1915 г.Отношения между странами крайне обострились. Газеты начали писать о скором вступлении США в войну на стороне Антанты. В Англии и США развернулась пропагандистская кампания о варварстве немецких подводников. Экс-президент США Теодор Рузвельт сравнил действия германского флота с «пиратством, превосходящим по масштабам любое убийство, когда-либо совершавшееся в старые пиратские времена». Командиры немецких подлодок были объявлены нелюдями. Черчилль цинично писал: «Несмотря на весь ужас произошедшего, мы должны рассматривать гибель «Лузитании» как важнейшее и благоприятное для стран Антанты событие.... Бедные дети, которые погибли в океане, ударили по германскому режиму беспощаднее, чем, возможно, 100 тысяч жертв». Есть версия, о том, что британцы фактически спланировали гибель лайнера, чтобы подставить немцев.Этакое обострение совершенно не входило в планы германского военно-политического руководства. На этот раз канцлер Бетман-Гольвег на совещании, где также присутствовали кайзер Вильгельм II, посол Третлер в качестве заместителя министра иностранных дел, гросс-адмирал Тирпиц, адмиралы Бахман, Мюллер, предложил свернуть активную подводную войну. Начальник Генштаба Фалькенхайн также поддержал политиков, он считал, что германская армия сможет добиться решительного успеха на суше. В результате кайзера убедили в необходимости ограничить подводную войну.Подводная лодка U-20 (вторая слева) среди других лодок в гавани КиляКомандир U-20 Вальтер Швигер1 июня 1915 года для германских подводников ввели новые ограничения. Отныне им запрещалось топить большие пассажирские пароходы, даже если они принадлежали британцам, а также любые нейтральные суда. Тирпиц и Бахман в знак протеста против этого решения подали в отставку, однако кайзер её не принял. Стоит отметить, что несмотря на ограничения германский подводный флот по-прежнему активно топил вражеские суда. В следующие месяцы цифры потопленных судов только возросли по сравнению с предыдущими месяцами. В мае было потоплено 66 судов, в июне уже 73, в июле — 97. При этом германцы почти не несли потерь в подлодках. В мае в Северном море не погибла ни одна субмарина, в июне — две (U-14 и U-40). Союзники по-прежнему не могли наладить эффективную противолодочную оборону.В августе 1915 союзники потеряли уже 121 судно общей вместимостью 200 тыс. тонн. Но вскоре произошло еще одно событие, которое окончательно завершило первый этап подводной войны. 19 августа германская подводная лодка U-24 потопила пассажирский пароход «Арабика». При этом погибли 44 человека. США вновь заявили решительный протест, требовали извинений и возмещения ущерба. Германский посол в Вашингтоне вновь вынужденно заверил американское правительство, что подводная война будет ограничена. 26 августа германский совет принял решение свернуть подводные операции. 27 августа подводному флоту Германии предписали прервать боевые операции до выяснения ситуации. 30 августа были введены новые правила подводной войны. Подводному флоту приказывалось оставить район операций у западного побережья Англии и в Ла-Манше. Кроме того, теперь суда разрешалось топить только в рамках морского права. Пассажирские суда топить запрещалось, грузовые суда должны были не топить, а захватывать. Таким образом, первый этап подводной войны подошел к концу.Первый этап подводной войны показал большие потенциальные возможности подводного флота, особенно когда противолодочная оборона была малоэффективна. С начала войны было потоплено судов общим водоизмещением 1 300 000 тонн. Германия потеряла по разным причинам 22 субмарины. Однако было очевидно, что в Германии переоценили возможности подводного флота. Он не мог привести к морской блокаде Англии. На состоянии Британии подводная война сказалась незначительно. Англия имела слишком большой торговый и военный флот. У Германии было мало субмарин и они ещё были далеки от совершенства. Также подводная война, с гибелью пассажирских судов и мирных граждан, вызывала большой негативный резонанс в мире. Кроме того, метания правительства, которое не решалось начать полномасштабную подводную войну, мешали подводникам. Сильно мешали германским адмиралам и постоянные вмешательства военного сухопутного командования.В результате адмиралы Бахман и Тирпиц и подали в отставку. Кайзер оставил на своем посту Тирпица по политическим соображениям (он был очень популярен в народе). Бахмана же на посту начальника военно-морского штаба сменил Геннинг фон Хольтцендорф, человек, близкий к канцлеру, который выступал за нормализацию отношений с США. Он продолжил курс на сворачивание операций подводного флота. Правда, фон Хольтцендорф вскоре пересмотрел свои взгляды и направил кайзеру и правительству несколько меморандумов, в которых доказывал необходимость возобновления неограниченной подводной войны.Военный транспорт, потопленный немецкой лодкой. Рисунок Вилли Стёвера«Ограниченная» подводная война в Северном море продолжалась. У берегов Ирландии и западной Англии германцы сосредоточились на боевых действиях с помощью подводных минных заградителей, которые устанавливали мины у портов и побережья. Но малые субмарины, несущие всего по 12 мин, не могли сильно повлиять на положение вражеского флота. Германские подводники действовал и на других театрах военных действий: в Средиземном, Черном и Балтийском морях. Правда, размах операций там многократно уступал активности боевых действий в морях вокруг Англии. К примеру, в Черном море действовали всего несколько германских подлодок, которые занимались в основном разведкой и не могли создать серьёзной угрозы для русского флота. Более активно шла подводная война в Средиземном море, где австрийские и германские подлодки атаковали суда Италии, Франции и Великобритании. Велась подводная война и на Балтийском море, хотя здесь большую активность проявляли русские и английские подлодки.Одновременно немцы продолжали активно наращивать мощь подводного флота и строить новые субмарины. Они начали строить настоящие океанские подводные крейсеры, предназначенные для прорыва блокады и доставки стратегических грузов. Эти субмарины обладали повышенной дальностью хода. Они должны были получить мощное вооружение: 2 500-миллиметровых торпедных аппарата с боезапасом в 18 торпед и 2 150-мм пушки, 2 88-мм пушки. Первенцами стали два корабля класса «Дойчланд»: «Дойчланд» и «Бремен». Они имели водоизмещение более 1500 тонн, скорость над/под водой 12/5 узлов, и огромную автономность в 25 тысяч миль.Первая субмарина «Дойчланд», в июне 1916 года совершила пробный поход в Америку за грузом стратегического сырья. Большей частью лодка шла в надводном положении и лишь при появлении какого-либо судна уходила под воду и шла с использованием перископов, а если и это представлялось рискованным, то совсем скрывалась в воде. Её появление в Балтиморе, где подлодка приняла на борт 350 тонн каучука, 343 тонны никеля, 83 тонны цинка и полтонны джута, вызвало большой резонанс в мире. Появление подобных подводных крейсеров у Германии означало, что теперь немцы могли атаковать вражеские корабли даже на значительном удалении от своих баз, в том числе и у берегов Америки. Британцы попытались перехватить субмарину, но она 24 августа благополучно вернулась в Германию.В сентябре в Германии решили повторить эксперимент. К берегам США были отправлены еще две лодки — еще один подводный крейсер «Бремен» и субмарина U-53. «Бремен» до Америки так и не дошел, где-то погиб. А U-53 благополучно достигла Ньюпорта, заправилась там топливом и вновь вышла в море. У берегов Лонг-Айленда она потопила семь английских торговых пароходов. Затем субмарина успешно вернулась на базу на острове Гельголанд. В ноябре «Дойчланд» совершила еще один рейс в США с грузом на 10 млн. долларов, включавшим драгоценные камни, ценные бумаги и лекарственные средства. Она успешно вернулась в Германию. В феврале 1917 года подводный крейсер был передан германскому императорскому флоту и из подводного транспорта его перестроили в военную подлодку U-155. Корабль оснастили 6 носовыми торпедными аппаратами с 18 торпедами и двумя 150-мм пушками. Таким образом, германские подводники показали, что теперь они могут действовать на трансатлантических торговых линиях противника.«Дойчланд» в июле 1916 годаК концу 1916 года военное положение Центральных держав стало стремительно ухудшаться. В ходе кампании 1916 года Германия не смогла добиться решительного успеха ни на Западе, ни на Востоке. Сокращались людские ресурсы, ощущалась нехватка сырья и продовольствия. Стало очевидно, что в войне на истощение германский блок ждёт поражение. В Германии пришли к убеждению, что следует возобновить «беспощадную» подводную войну.Как отмечал военный историк А. М. Зайончковский: «В основном расчет германцев был очень прост: англичане к 1917 г. располагали тоннажем примерно до 16 млн т; из них 7 млн т были нужны для военных потребностей, остальные 9 млн т были необходимы для жизни страны в течение года. Если удастся уничтожить большой процент из общего тоннажа, а нейтральные суда из боязни быть потопленными прекратят свои рейсы в Англию, то дальнейшее продолжение войны станет для последней невозможным».22 декабря 1916 года фон Хольтцендорф с обширным меморандумом обратился к начальнику генштаба фельдмаршалу Гинденбургу. В документе адмирал еще раз подчеркивал необходимость начала неограниченной подводной войны. Считалось, что если вывести из войны Англию, то это губительно скажется на всей Антанте, которая зависела от возможностей британского флота. Понятно, что учитывался риск вступления в войну США. Однако сторонники неограниченной подводной войны считали, что даже если Вашингтон выступит на стороне Антанты, то особой угрозы нет. У США нет большой сухопутной армии, которая бы усилила союзников на Французском театре и Америка уже и так материально поддерживает страны Антанты. Также немцы надеялись поставить Англию на колени раньше, чем США успеют сформировать и перебросить значительные силы в Европу.В результате германское правительство 27 января 1917 года приняло решение о возобновлении неограниченной подводной войны на море. 31 января Берлин известил мир о начале неограниченной подводной войны.Хеннинг фон Хольтцендорф9 декабря 1916 года Англия сообщила о затоплении в Ла-Манше трех гражданских пароходов. 11 декабря в Ла-Манше немецкой подводной лодкой был потоплен пароход «Ракиура», шедший под флагом нейтральной Норвегии. Экипажу удалось спастись. В этот же день у берегов Сицилии германской подводной лодкой UB-47 был потоплен британский транспорт «Магеллан». 20 декабря германская подводная лодка U-38 потопила британский пароход «Итонус» в 72 милях к северо-востоку от Мальты. 27 декабря 1916 года германской подводной лодкой UB-47 под командованием капитан-лейтенанта Штейнбауэра у берегов Сицилии был затоплен французский броненосец «Голуа». Экипажу удалось эвакуироваться, погибли 4 человека.С началом 1917 года германцы резко активизировали действия своего подводного флота. 1 января 1917 года этой же подводной лодкой неподалеку был торпедирован и затонул британский лайнер «Иверния», который перевозил войска в Египет. Благодаря умелым действиям экипажа большинство солдат сумели спастись на шлюпках, погибли 36 человек. Только за один день 2 января ими было потоплено (преимущественно в Бискайском заливе и у берегов Португалии) 12 кораблей — 11 торговых пароходов, принадлежавших Норвегии, Англии, Франции, Греции и Испании, и русский броненосец «Пересвет».«Пересвет» был головным кораблем серии из трёх несколько отличающихся друг от друга броненосцев (в серию входили «Ослябя» и «Победа»), построенных на рубеже XIX—XX веков на Балтике. 1902 году корабль прибыл в Порт-Артур. Во время русско-японской войны этот корабль был потоплен в гавани Порт-Артура, затем поднят японцами, отремонтирован и введен в строй под именем «Сагами». В связи с потребностью в кораблях для создаваемой флотилии Северного Ледовитого океана, а также для возможного участия, хотя бы символического, в операциях союзников на Средиземном море, Россия в 1916 году обратилась к Японии с просьбой продать ей бывшие русские корабли, доставшиеся японцам как военные трофеи. Японцы согласились уступить лишь три старых корабля: линкоры «Танго» (бывшая «Полтава») и «Сагами» и крейсер «Соя» (бывший «Варяг»).Выкуп «Сагами» обошёлся России в 7 млн иен. 21 марта 1916 года все три корабля прибыли во Владивосток. В октябре 1916 года после ремонта «Пересвет» отправился в Европу через Суэцкий канал. Предполагалось, что сначала будет проведен капитальный ремонт судна в Англии, а затем он присоединится к русской Северной флотилии. Но 2 января 1917 в 10 милях от Порт-Саида в 17.30 «Пересвет» подорвался носом и кормой сразу на двух минах. Корабль быстро погружался, и командир приказал команде спасаться. Спустить успели лишь один паровой катер. В 17.47 «Пересвет» опрокинулся и затонул. Находившиеся рядом английский эсминец и французские траулеры подняли из воды 557 человек, несколько из них позднее скончались от ран и переохлаждения. Погибли 252 члена команды «Пересвета». Позже выяснилось, что корабль погиб на минном заграждении, выставленном немецкой подводной лодкой U-73.Мемориальная плита с именами моряков с «Пересвета», установленная на могиле на кладбище в Порт-СаидеЗа последующие несколько дней германскими подводными лодками в Средиземном море и в Бискайском заливе было потоплено еще 54 корабля стран Антанты и нейтральных стран — в основном грузовые пароходы и траулеры. С 9 по 15 января в Бискайском заливе, Ла-Манше, Северном, Средиземном и Балтийском море германские субмарины потопили 29 кораблей (большинство были британскими, но также были французские, норвежские, датские, шведские). Германские подводники при этом понесли лишь одну потерю — 14 января в проливе Ла-Манш была затоплена лодка UB-37.17 января в Атлантическом океане недалеко от португальского острова Мадейра германский вспомогательный крейсер «Мёве» потопил английское торговое судно. С 16 по 22 января германские подводные силы потопили в Атлантическом океане (в основном у побережья Португалии и в Бискайском заливе) и в Средиземном море в общей сложности 48 торговых судов стран Антанты и нейтральных стран.За период с 23 по 29 января немецкие подводные лодки потопили в общей сложности 48 кораблей, в том числе 1 шведский, 3 испанских, 10 норвежских, 1 датский и 1 нидерландский, несмотря на нейтралитет этих стран. 25 января в Ирландском море на мине, установленной немецкой подводной лодкой, подорвался британский вспомогательный крейсер «Лаурентик». Крейсер следовал из Ливерпуля в Галифакс (Канада) и уже на выходе из Северного пролива наткнулся на немецкую мину. Погибли 378 из 745 человек, находившихся на его борту. Эту трагедию можно было бы расценить как обычную на фоне других потерь британского королевского флота, да и других флотов, во время Первой мировой войны. Кроме того, сам «Лаурентик» даже не являлся боевым кораблем и не был ценной единицей британского флота. Это был пассажирский лайнер, наскоро переоборудованный перед войной во вспомогательный крейсер. Единственным достоинством его была только достаточно высокая скорость.Однако гибель этого корабля заслужило самого пристального внимания британского правительства. Место, где погиб крейсер, тут же взяли под охрану английские корабли. Командование флота с нетерпением ожидало прибытия водолазов. Причина была в том, что на дно отправились более 3200 слитков золота, упакованных в ящики весом 64 килограмма каждый, общей массой почти 43 тонны из золотого запаса Великобритании. Крейсер побил все существовавшие до него рекорды, ещё ни один корабль не перевозил столько золота. Золото предназначалось для правительства США в качестве оплаты за поставки продовольствия и военного снаряжения для Великобритании. Стоит отметить, что Вашингтон в ходе войны сильно обогатился на поставках странам Антанты и нейтральным державам, а также превратился из должника в мирового кредитора, так как воюющие державы вынуждены были платить золотом за американские поставки, а также брали кредиты у США. Потеря этого корабля сильно ударила по британским финансам.Вскоре к месту гибели корабля прибыли водолазы. Первый спуск под воду позволил обнаружить затонувший крейсер и наметить план дальнейших работ. Судно лежало на левом борту, его верхняя палуба находилась всего в 18 метрах от поверхности моря. Прибыло также специальное судно, со специальным оборудованием для подводных работ. Поскольку Адмиралтейство не требовало сохранить сам корабль, а только достать его содержимое, решено было использовать взрывчатку. Начало работ было успешным, подняли несколько ящиков. Но, затем разыгрался шторм, длившийся целую неделю. Когда спасатели вернулись к «Лаурентику», их ожидало печальное зрелище. Под ударами штормовых волн корпус судна сложился в гармошку, проход, через который водолазы вытащили свои первые находки, превратился в щель. Также судно сместилось и опустилось на глубину 30 метров. Когда водолазы заново расчистили себе путь к сокровищам, то с удивлением обнаружили, что все золото исчезло. Выяснилось, что под действием шторма обшивка крейсера разошлась, все золото провалилось вниз и находилось где-то там, под тоннами стальных обломков. В результате работы сильно затянулись. Водолазы с помощь взрывчатки прокладывали себе дорогу, искали золото. Осенью 1917 года работы временно прервали из-за начала периода штормов. Так как Америка вступила в войну на стороне Антанты, то работы отложили на послевоенный период. Только в 1919 году спасательное судно вновь подошло к месту гибели крейсера. И снова водолазам пришлось начинать всё сначала. Теперь им приходилось убирать камни и песок, которые слежались в плотную массу и напоминали цемент. Использовать взрывчатку было нельзя, золото бы окончательно засыпало. Водолазы с помощью ломов и шлангов, по которым под высоким давлением подавалась вода, отламывали куски «цемента» и отправляли их на поверхность. В итоге работы продолжались до 1924 года. В процессе поисков огромный океанский лайнер был буквально разрезан на куски и растащен по дну океана. За все время поисков водолазы совершили более 5000 погружений и вернули в британскую казну почти всё золото.Британский вспомогательный крейсер «Лаурентик»За первые пять дней неограниченной подводной войны, которая официально была объявлена 31 января 1917 года, германскими подводными лодками в Атлантическом океане и в Средиземном море было потоплено 60 кораблей стран Антанты и нейтральных держав, включая один американский. За период с 6 по 12 февраля германскими подлодками было затоплено ещё 77 судов, в том числе 13 кораблей нейтральных стран. За время с 13 по 19 февраля германцы потопили ещё больше торговых судов стран Антанты и нейтральных государств — 96. В период с 20 по 26 февраля немцами был потоплен 71 корабль. С 27 февраля по 5 марта германские подлодки затопили 77 судов.Всего за три первых месяца 1917 года германские подводники потопили 728 судов общим водоизмещением 1 168 000 тонн. В результате в среднем немцы топили за эти месяцы по 8 судов в день. Правда, выросли и их потери — за три месяца 9 подлодок. Однако темпы строительства новых субмарин тоже возросли, и за этот же срок в Германии построили 24 подводных корабля. Основной проблемой теперь была нехватка обученных кадров.Продолжение следует…