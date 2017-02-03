07:33 03 февраля

«Семейный подряд» на службе ИГИЛ

По данным итальянской полиции, озвученным интернет-порталом defence.ru, семейная пара – проживающие в Неаполе 69-летний Марио Ди Лева и 62-летняя Анна-Мария Фонтана – занимались бурной оружейной торговлей, в которой им помогал гражданин Ливии. Они наладили канал поставок вертолетов, штурмовых винтовок и ракет класса «земля — воздух» из Италии в находящиеся под эмбарго Иран и Ливию. При том, что ряд вооружений происходил из государств бывшего Советского Союза.



После принятия ислама супруги проповедовали его радикальные формы. Параллельно они снабжали оружием боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), действующих на территории Ливии. Контакты осуществлялись через их командующего — главу «всемирного халифата» в Магрибе, принимавшего участие в свержении диктатора Муаммара Каддафи.
Под следствием оказался и сын четы — генеральный директор компании «Вертолеты Италии» Андреа Парди, который подозревается в нелегальных поставках оружия.


В настоящее время все трое заключены под стражу, гражданин Ливии находится в розыске.


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Комментарии 15
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 04:57
    Вот и отдать их игиловцам "в подарок",или Сирийским вдовам на расправу
    Изгоняющий либероидов
    1. 210окв Сегодня, 05:33
      "Семейка Адамс"...Что тут скажешь..
      210окв
      1. Hammerlock Сегодня, 06:01
        это что, описание фильма "Оружейный барон"?
        Hammerlock
        1. антивирус Сегодня, 07:31
          нет таких преступлений на которые...
          антивирус
  2. mig29mks Сегодня, 04:58
    Какие не молодые радикальные бизнесмены)))))
    mig29mks
  3. olhon Сегодня, 05:10
    Кейдж тоже в теме?
    olhon
  4. серафимамурский Сегодня, 05:10
    А причём тут Джонни Кейдж?
    серафимамурский
    1. 210окв Сегодня, 05:38
      А этот тоже "толкал" оружие с бывшего СССР....В фильме..
      Цитата: серафимамурский
      А причём тут Джонни Кейдж?
      210окв
      1. Штык Сегодня, 05:42
        Цитата: 210окв
        А этот тоже "толкал" оружие с бывшего СССР....В фильме..

        Ах он сукин сын - объявить немедленно врагом ! wassat
        Штык
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:49
          Посадить на его за это на штык wassat
          Изгоняющий либероидов
    2. olhon Сегодня, 05:50
      Колян он, а не Джонни )))
      olhon
    3. Штык Сегодня, 05:50
      Цитата: серафимамурский
      А причём тут Джонни Кейдж?

      Не причем - на фото Николас Кейдж . Фильм "Оружейный барон" hi
      Штык
  5. КОН Сегодня, 05:18
    Пурга какая та!!!, вертолеты...)))), а где же у басмачей вертолетный полк?...)))))))) lol
    КОН
    1. Mavrikiy Сегодня, 05:34
      Цитата: КОН
      Пурга какая та!!!, вертолеты...)))), а где же у басмачей вертолетный полк?...)))))))) lol

      Читай внимательно - "Иран".
      Mavrikiy
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:56
    Они наладили канал поставок вертолетов, штурмовых винтовок и ракет класса «земля — воздух» из Италии

    Вот это я понимаю семейка. А размах? "Коза ностра" отдыхает! Если бы не были итальянцами можно было бы сказать - русская закалка (в любой стране русский эмигрант найдет способ облапошить государство, в котором живет.
    rotmistr60

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