«Семейный подряд» на службе ИГИЛ
По данным итальянской полиции, озвученным интернет-порталом defence.ru, семейная пара – проживающие в Неаполе 69-летний Марио Ди Лева и 62-летняя Анна-Мария Фонтана – занимались бурной оружейной торговлей, в которой им помогал гражданин Ливии. Они наладили канал поставок вертолетов, штурмовых винтовок и ракет класса «земля — воздух» из Италии в находящиеся под эмбарго Иран и Ливию. При том, что ряд вооружений происходил из государств бывшего Советского Союза.
После принятия ислама супруги проповедовали его радикальные формы. Параллельно они снабжали оружием боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), действующих на территории Ливии. Контакты осуществлялись через их командующего — главу «всемирного халифата» в Магрибе, принимавшего участие в свержении диктатора Муаммара Каддафи.
Под следствием оказался и сын четы — генеральный директор компании «Вертолеты Италии» Андреа Парди, который подозревается в нелегальных поставках оружия.
В настоящее время все трое заключены под стражу, гражданин Ливии находится в розыске.
После принятия ислама супруги проповедовали его радикальные формы. Параллельно они снабжали оружием боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), действующих на территории Ливии. Контакты осуществлялись через их командующего — главу «всемирного халифата» в Магрибе, принимавшего участие в свержении диктатора Муаммара Каддафи.
Под следствием оказался и сын четы — генеральный директор компании «Вертолеты Италии» Андреа Парди, который подозревается в нелегальных поставках оружия.
В настоящее время все трое заключены под стражу, гражданин Ливии находится в розыске.