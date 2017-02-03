Донбассу не хватает Моторолы

2 февраля командиру «Спарты» Арсению Павлову (позывной «Моторола») исполнилось бы 34 года. Однако он погиб в возрасте Иисуса Христа, не дожив до своего дня рождения трех с половиной месяцев. Самое обидное – именно сейчас он был бы очень нужен Донбассу. Как и многие из тех, кто не дожил, не довоевал, не вернулся домой и уже не сможет защищать свои идеалы здесь, на этой Земле…Эскалация войны продолжается. 2 февраля «укропы» словно специально взбесились. Прилеты были отмечены в тех местах, где жители уже успели изрядно подзабыть обстрелы (хотя полностью это вряд ли забудется). Многие даже успели вставить разбитые стекла, починить поврежденные балконы в надежде, что самое страшное – уже позади.Еще несколько месяцев назад дончане спрашивали в соцсетях, чем лучше содрать с окон липкую ленту. Этой лентой стекла заклеивали крест-накрест, чтобы в случае попадания осколки меньше разлетались. Так когда-то защищались жители блокадного Ленинграда, и в память об этом создан знаменитый рисунок на фарфоре «кобальтовая сетка»… Мало того, что этот «привет» с той, давней войны, прилетел в города Донбасса в 2014-м, так людям, которые уже отклеили липкую ленту, впору снова заклеивать окна.Калининский район Донецка вообще доселе считался самым безопасным. Но вечер 2 февраля показал – абсолютно безопасных районов в ДНР не может быть. В результате мощного «прилета» в район остановки «Мотель» уничтожен магазин, выбиты все окна в соседнем общежитии. Погибли два человека, 13 ранены. Среди пострадавших – двое детей.Попадания были и в других районах Донецка. Оперативное командование ДНР сообщает, что против граждан ДНР украинские войска применили «Ураган» (судя по всему, это было как раз в районе остановки «Мотель» - люди с места событий утверждают, что грохот был просто ужасающим). Всего режим тишины нарушен за эти сутки 1600 раз, повреждено 38 жилых домов.«Мы сидим в тамбуре, дом напротив нас горит», - так сказала мне одна из жительниц многострадального Киевского района, до которой с трудом удалось дозвониться. Такого не было давно.В том же районе недалеко от шахты имени Засядко под огонь вояк киевской хунты попала пожарная машина. По этому поводу Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР заявило: «Специальный транспорт ярко-красного цвета очень сложно спутать с военной техникой, однако, боевикам ВСУ он показался подозрительным и опасным. Только по счастливой случайности никто из личного состава не пострадал. Однако на автомобиле остались следы варварского обстрела».Несколько дней назад, 31 января, в результате мощного обстрела сотрудники этой шахты застряли под землей. Укрокаратели вывели из строя подстанцию, которая подавала в шахту электроэнергию. 207 шахтеров несколько часов провели в полной неизвестности. К счастью, их удалось успешно эвакуировать.Куда меньше повезло одному из сотрудников макеевской шахты «Щегловская-Глубокая». Он был ранен при обстреле. Ему оторвало руку, его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое.В этой шахте также оказались заблокированными горняки – 131 человек. Всех их подняли на поверхность.Более суток жители Донецка, Макеевки и Ясиноватой провели без воды – это случилось из-за попадания снарядов в Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию. Коммунальщики под обстрелами устраняли повреждения. В основном, подача воды восстановлена, хотя и не полностью.Судя по заявлениям и поведению украинской стороны, это – не последние обстрелы. Господин Порошенко перед заседанием СБ ООН запел в своем блоге старую песню о том, что Россия – «страна-агрессор». В это время настоящие агрессоры, у которых Порошенко – верховный главнокомандующий, - творят зверские преступления на Донбассе, беспардонно нарушая Минские соглашения.На самом заседании СБ ООН постпред РФ Виталий Чуркин достаточно жестко ответил британскому представителю Мэттью Райкрофту, который попытался, как и господин Порошенко, обвинить во всем Москву. По словам Райкрофта, кризис на Украине начался «с воссоединения Крыма с Россией».Что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы», - возразил на это Виталий Чуркин.Совет Безопасности ООН принял специальное заявление, в котором призвал все стороны конфликта возобновить режим прекращения огня. Кроме того, члены Совбеза резко осудили использование средств, запрещенных минскими договоренностями, и гибель людей. Ближайшие дни покажут, прислушается ли Киев к мнению СБ ООН или будет продолжать нагло попирать международные соглашения и организации.А легендарного «спартанца» Моторолы сегодня и вправду сильно не хватает… Об этом говорят дончане, сидя в подвалах и пережидая обстрелы. Интенсивные обстрелы, которые уже неделю не умолкают.