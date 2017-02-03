Донбассу не хватает Моторолы
2 февраля командиру «Спарты» Арсению Павлову (позывной «Моторола») исполнилось бы 34 года. Однако он погиб в возрасте Иисуса Христа, не дожив до своего дня рождения трех с половиной месяцев. Самое обидное – именно сейчас он был бы очень нужен Донбассу. Как и многие из тех, кто не дожил, не довоевал, не вернулся домой и уже не сможет защищать свои идеалы здесь, на этой Земле…
Эскалация войны продолжается. 2 февраля «укропы» словно специально взбесились. Прилеты были отмечены в тех местах, где жители уже успели изрядно подзабыть обстрелы (хотя полностью это вряд ли забудется). Многие даже успели вставить разбитые стекла, починить поврежденные балконы в надежде, что самое страшное – уже позади.
Еще несколько месяцев назад дончане спрашивали в соцсетях, чем лучше содрать с окон липкую ленту. Этой лентой стекла заклеивали крест-накрест, чтобы в случае попадания осколки меньше разлетались. Так когда-то защищались жители блокадного Ленинграда, и в память об этом создан знаменитый рисунок на фарфоре «кобальтовая сетка»… Мало того, что этот «привет» с той, давней войны, прилетел в города Донбасса в 2014-м, так людям, которые уже отклеили липкую ленту, впору снова заклеивать окна.
Калининский район Донецка вообще доселе считался самым безопасным. Но вечер 2 февраля показал – абсолютно безопасных районов в ДНР не может быть. В результате мощного «прилета» в район остановки «Мотель» уничтожен магазин, выбиты все окна в соседнем общежитии. Погибли два человека, 13 ранены. Среди пострадавших – двое детей.
Попадания были и в других районах Донецка. Оперативное командование ДНР сообщает, что против граждан ДНР украинские войска применили «Ураган» (судя по всему, это было как раз в районе остановки «Мотель» - люди с места событий утверждают, что грохот был просто ужасающим). Всего режим тишины нарушен за эти сутки 1600 раз, повреждено 38 жилых домов.
«Мы сидим в тамбуре, дом напротив нас горит», - так сказала мне одна из жительниц многострадального Киевского района, до которой с трудом удалось дозвониться. Такого не было давно.
В том же районе недалеко от шахты имени Засядко под огонь вояк киевской хунты попала пожарная машина. По этому поводу Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР заявило: «Специальный транспорт ярко-красного цвета очень сложно спутать с военной техникой, однако, боевикам ВСУ он показался подозрительным и опасным. Только по счастливой случайности никто из личного состава не пострадал. Однако на автомобиле остались следы варварского обстрела».
Несколько дней назад, 31 января, в результате мощного обстрела сотрудники этой шахты застряли под землей. Укрокаратели вывели из строя подстанцию, которая подавала в шахту электроэнергию. 207 шахтеров несколько часов провели в полной неизвестности. К счастью, их удалось успешно эвакуировать.
Куда меньше повезло одному из сотрудников макеевской шахты «Щегловская-Глубокая». Он был ранен при обстреле. Ему оторвало руку, его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое.
В этой шахте также оказались заблокированными горняки – 131 человек. Всех их подняли на поверхность.
Более суток жители Донецка, Макеевки и Ясиноватой провели без воды – это случилось из-за попадания снарядов в Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию. Коммунальщики под обстрелами устраняли повреждения. В основном, подача воды восстановлена, хотя и не полностью.
Судя по заявлениям и поведению украинской стороны, это – не последние обстрелы. Господин Порошенко перед заседанием СБ ООН запел в своем блоге старую песню о том, что Россия – «страна-агрессор». В это время настоящие агрессоры, у которых Порошенко – верховный главнокомандующий, - творят зверские преступления на Донбассе, беспардонно нарушая Минские соглашения.
На самом заседании СБ ООН постпред РФ Виталий Чуркин достаточно жестко ответил британскому представителю Мэттью Райкрофту, который попытался, как и господин Порошенко, обвинить во всем Москву. По словам Райкрофта, кризис на Украине начался «с воссоединения Крыма с Россией».
Что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы», - возразил на это Виталий Чуркин.
Совет Безопасности ООН принял специальное заявление, в котором призвал все стороны конфликта возобновить режим прекращения огня. Кроме того, члены Совбеза резко осудили использование средств, запрещенных минскими договоренностями, и гибель людей. Ближайшие дни покажут, прислушается ли Киев к мнению СБ ООН или будет продолжать нагло попирать международные соглашения и организации.
А легендарного «спартанца» Моторолы сегодня и вправду сильно не хватает… Об этом говорят дончане, сидя в подвалах и пережидая обстрелы. Интенсивные обстрелы, которые уже неделю не умолкают.
Автор: Елена Громова