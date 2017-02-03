Опрос в США: 52% американцев хотят вернуть Обаму

Дональд Трамп находится на посту около двух недель, а за его импичмент выступают уже 40% американцев.

Представители американской Демократической партии инициировали проведение опроса общественного мнения на предмет одобрения американскими гражданами импичмента президента Дональда Трампа. Мониторинг проводился службой мониторинга общественного мнения PPP («Public Policy Polling»). Учитывая то, кем опрос был организован, выводы можно было без особого труда спрогнозировать.Отвечая на вопрос, кого граждане США хотели бы видеть в качестве главы государства, 52% заявили, что для них оптимальной фигурой президента являлся бы Барак Обама. О предпочтениях в адрес Трампа высказались 43% респондентов.При этом отмечено, что за прошедшую неделю число американцев, выступающих за импичмент президента Трампа, "выросло с 35% до 40%". «Public Policy Polling» преподносит это так:Результаты того же опроса говорят о том, что 48% респондентов импичмент в отношении Трампа не поддерживают.Такого рода опрос в очередной раз демонстрирует, что Демпартия США делает всё, что дискредитировать сам факт президентства Трампа, подкидывая то вбросы об отмене российских санкций, то заявляя об иных решениях, которые Трамп пока и не думал принимать.Кстати, после многочисленных публикаций в СМИ по поводу ослабления санкций США в отношении ФСБ РФ, высказываться пришлось самому Трампу. По его словам, никаких документов об ослаблении санкций он не подписывал. А в Минфине США заявили, что санкции «не отменены, а уточнены».