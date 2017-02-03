07:39 03 февраля

Опрос в США: 52% американцев хотят вернуть Обаму

Представители американской Демократической партии инициировали проведение опроса общественного мнения на предмет одобрения американскими гражданами импичмента президента Дональда Трампа. Мониторинг проводился службой мониторинга общественного мнения PPP («Public Policy Polling»). Учитывая то, кем опрос был организован, выводы можно было без особого труда спрогнозировать.

Отвечая на вопрос, кого граждане США хотели бы видеть в качестве главы государства, 52% заявили, что для них оптимальной фигурой президента являлся бы Барак Обама. О предпочтениях в адрес Трампа высказались 43% респондентов.

При этом отмечено, что за прошедшую неделю число американцев, выступающих за импичмент президента Трампа, "выросло с 35% до 40%".
«Public Policy Polling» преподносит это так:

Дональд Трамп находится на посту около двух недель, а за его импичмент выступают уже 40% американцев.


Опрос в США: 52% американцев хотят вернуть Обаму


Результаты того же опроса говорят о том, что 48% респондентов импичмент в отношении Трампа не поддерживают.

Такого рода опрос в очередной раз демонстрирует, что Демпартия США делает всё, что дискредитировать сам факт президентства Трампа, подкидывая то вбросы об отмене российских санкций, то заявляя об иных решениях, которые Трамп пока и не думал принимать.

Кстати, после многочисленных публикаций в СМИ по поводу ослабления санкций США в отношении ФСБ РФ, высказываться пришлось самому Трампу. По его словам, никаких документов об ослаблении санкций он не подписывал. А в Минфине США заявили, что санкции «не отменены, а уточнены».

Использованы фотографии: http://www.cbsnews.com
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Комментарии 10
  1. mig29mks Сегодня, 06:21
    52% это беженцы, не легалы,лесби,геи,и прочий сброд?
    mig29mks
    1. Зяблицев Сегодня, 06:24
      Ответ в данных результатах кроется в самом начале статьи - "Представители американской Демократической партии инициировали проведение опроса..." - после этой фразы вопрос об объективности можно даже не поднимать!
      Зяблицев
      1. дядя Мурзик Сегодня, 07:10
        уважаемый Зяблицев согласен, по всем предыдущим опросам президентом США должна встать Клинтонша! lol
        дядя Мурзик
      2. krass Сегодня, 07:17
        Цитата: Зяблицев
        Представители американской Демократической партии инициировали проведение опроса..." - после этой фразы вопрос об объективности можно даже не поднимать!

        yes
        Здравствуйте! Это социологический опрос. Скажите пожалуйста, как Вы распорядились своей будущей пенсией? — Ну—у.. Накопительную часть пенсии я передал на строительство олимпийских объектов в Сочи, а социальную — на повышение благосостояния чиновников единой России.. — Хм.. Какой необычный выбор! Скажите, а почему именно так?! — Потому что меня никто не спрашивал!



        По опросам в России самое большое количество довольных жизнью людей живёт внутри Садового кольца.


        — Скажите, а почему результаты опросов общественного мнения, которые проводит ваш фонд, неизменно оказываются удивительно комплементарными для наших властей? — Сами удивляемся. Мы ничего людям не подсказываем, просто подносим микрофон с аббревиатурой нашего фонда и просим ответить на вопросы... — А как называется ваш фонд? — Фонд Социального Благополучия

        Я провел социологический опрос среди моей жены. Мною, как мужчиной, довольны 78% ее личности и 98% ее тела. Так что нам с Путиным, как популярным мужчинам, не о чем беспокоитьс

        krass
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:25
    Что за народ, Трамп еще ничего толком не сделал, а уже "Баба Яга против!"
    Uncle Lee
  3. Roma-1977 Сегодня, 06:29
    ...хотят вернуть Обаму в Африку...
    Roma-1977
  4. Мар.Тира Сегодня, 06:47
    Новое всегда пугает.Тем более совсем не давно шла такая мощная пропаганда против него.Сейчас пару телодвижений популиста сделает,и все войдёт в русло.Главное что бы он не вошёл в русло русофобии.Судя по первым шагам его команды риторика не изменилась.
    Мар.Тира
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:05
    Это недовольны те,кто считает себя лучше соседа. Там всякая фигня типа гомиков, наркош, всяких психотатов, извращенцев, и"прочие радости западной цивилизации "!
    Изгоняющий либероидов
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:10
    Демократической партии инициировали проведение опроса

    Прочитав это результаты опроса уже можно предвидеть. Интересно другое. Как будут себя чувствовать те, кто сейчас пытается гнобить Трампа если он успеет набрать силу? Мне кажется, что в последующем будут так же рукоплескать, как и Обаме, место которого было не в лауреатах Нобелевского комитета, а на скамье подсудимых.
    rotmistr60
  7. DPN Сегодня, 07:30
    мало ли чего хотят,не хрена не выйдет ,Я бы тоже хотел вернуть СССР ,но увы,а то коммунальными услугами уже зае........
    DPN

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