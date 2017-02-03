07:33 03 февраля

В Чечне начинается выпуск «багги»

Как сообщает РИА Новости, в феврале 2017 года на заводе «Чеченавто» начинается производство трехместного тактического автовездехода — так называемого «багги», применяемого в целях перевозки личного состава и транспортировки грузов в труднопроходимой местности и в условиях бездорожья. В текущем году также планируется выпуск шестиместного багги.

В Чечне начинается выпуск «багги»


"Вездеход — новый продукт отечественного производства, превосходящий иностранные аналоги по тактико-техническим характеристикам. Серийный выпуск трехместной версии будет запущен в феврале 2017 года на аргунском автомобильном заводе «Чеченавто». Боевой багги — это настоящий "мультитул" для военных.
— пояснил глава Чечни Рамзан Кадыров.


Платформа автомобиля предусматривает различные военные и гражданские модификации, в том числе спортивную модель. В частности, закупки «багги» планируют осуществлять Росгвардия и Командование сил спецопераций.

Р. Кадыров предложил своим подписчикам в социальных сетях дать наименования машинам. Победители конкурса получат возможность первыми испытать малую машину и пройти курсы экстремальной автоподготовки с инструкторами.


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Комментарии 5
  1. Громобой Сегодня, 06:50
    Вездеход — новый продукт отечественного производства, превосходящий иностранные аналоги по тактико-техническим характеристикам.
    Здорово,первый опыт "Чеченавто" и попадание точно в 10-ку,превзошёл все другие аналоги.Ну...так и надо,значит у этого изделия большой экспортный потенциал!!!. laughing
    Громобой
    1. koksalek Сегодня, 07:09
      от цены зависит
      koksalek
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:11
    Я не подписчик Кадырова,но,этим багги могу дать названия -"золотая антилопа"-с учетом того ,какой оброк Россия платит Чечне ,"шайтанодавка"-для чеченцев все иноверцы шайтаны, а ездить безопасно чечены не умеют и не хотят,"никчемный гробик"-пожалуй, названия обсолютно верны angry
    Изгоняющий либероидов
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:13
    Действительно хорошо. Но это уже обсуждалось на сайте дважды. Как-то неудобно повторяться в своих комментариях.
    rotmistr60
  4. Monetniy Сегодня, 07:27
    Бархан подойдет! С детства машинка нравится.
    Monetniy

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