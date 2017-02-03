В Чечне начинается выпуск «багги»
Как сообщает РИА Новости, в феврале 2017 года на заводе «Чеченавто» начинается производство трехместного тактического автовездехода — так называемого «багги», применяемого в целях перевозки личного состава и транспортировки грузов в труднопроходимой местности и в условиях бездорожья. В текущем году также планируется выпуск шестиместного багги.
"Вездеход — новый продукт отечественного производства, превосходящий иностранные аналоги по тактико-техническим характеристикам. Серийный выпуск трехместной версии будет запущен в феврале 2017 года на аргунском автомобильном заводе «Чеченавто». Боевой багги — это настоящий "мультитул" для военных.
— пояснил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Платформа автомобиля предусматривает различные военные и гражданские модификации, в том числе спортивную модель. В частности, закупки «багги» планируют осуществлять Росгвардия и Командование сил спецопераций.
Р. Кадыров предложил своим подписчикам в социальных сетях дать наименования машинам. Победители конкурса получат возможность первыми испытать малую машину и пройти курсы экстремальной автоподготовки с инструкторами.
"Вездеход — новый продукт отечественного производства, превосходящий иностранные аналоги по тактико-техническим характеристикам. Серийный выпуск трехместной версии будет запущен в феврале 2017 года на аргунском автомобильном заводе «Чеченавто». Боевой багги — это настоящий "мультитул" для военных.
— пояснил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Платформа автомобиля предусматривает различные военные и гражданские модификации, в том числе спортивную модель. В частности, закупки «багги» планируют осуществлять Росгвардия и Командование сил спецопераций.
Р. Кадыров предложил своим подписчикам в социальных сетях дать наименования машинам. Победители конкурса получат возможность первыми испытать малую машину и пройти курсы экстремальной автоподготовки с инструкторами.