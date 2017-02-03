07:34 03 февраля

ОБСЕ всё-таки разглядела украинские танки в жилом квартале Авдеевки

Спустя двое суток после появления в Сети кадров с танками ВСУ, прикрывающихся жилыми многоэтажками в Авдеевке, появилась официальная реакция ОБСЕ. Можно предположить, что никакой реакции от наблюдателей и не было бы, если бы в кадре не появилась представительница специальной мониторинговой группы, а также несколько машин СММ ОБСЕ рядом с украинскими танками в жилом квартале Авдеевки.

ОБСЕ всё-таки разглядела украинские танки в жилом квартале Авдеевки


В релизе, распространённом СММ ОБСЕ, пришлось констатировать факты нарушения минских соглашений украинской стороной. В документе говорится, что факты нарушения отвода военной техники ВСУ отмечены в разных районах Донбасса: два РСЗО «Град» в 22 км к северо-западу от Донецка, 2 РСЗО «Град» в 3-х км от Волновахи, четыре танка Т-64 в Авдеевке, 6 артиллерийских орудий, военный грузовик и 2 танка в районе Ясиноватой. Ещё 8 танков ВСУ представители СММ ОБСЕ сумели-таки обнаружить в нескольких километрах севернее Донецка.

В то же время украинская сторона с упёртостью душевнобольного всё ещё пытается объявить, что минские договорённости «в целом соблюдает». Мало того, в пресс-центре так называемой «АТО» высказались в том духе, что «танков в Авдеевке нет», и что «украинские военные Донецк не обстреливают». Из заявления украинского пресс-центра (приводит УНИАН):
Просим пользователей Интернета осторожно относиться к информации, которая носит ярко провокационный характер.


То есть штаб «АТО» предлагает считать кадры с украинскими танками в жилом квартале Авдеевки и постоянными обстрелами Донецка, Горловки и Макеевки «провокацией в отношении украинских войск», которые, должно быть, только и делают, что соблюдают минские договорённости... Всё в типичной «логике» Киева: «они сами себя обстреляли», «танков нет», «потерь нет».

Использованы фотографии: Телеграф
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Комментарии 18
  1. inkass_98 Сегодня, 06:39
    Тяжело смотреть на этот дурдом. К сожалению, в этой клинике нормальные страдают от произвола буйных больных. И как тут Адольфа Алоизовича не припомнить с его "гуманным" отношением к сумасшедшим...
    inkass_98
    1. Зяблицев Сегодня, 06:49
      Журналиста уже, наверное, отозвали домой и уволили без выходного пособия,за политическую рукожопость.... laughing
      Зяблицев
      1. Смог Сегодня, 06:54
        Точно.
        Не тот сюжет сняли, не там где нужно и не вовремя. Вот и пришлось ОБСЕшникам прозреть. Правда они еще двое суток как прозрели немоту лечили. Одних инвалидов в эту миссию почему то набирают.
        Смог
      2. ВСЗМК Сегодня, 07:26
        уволили без выходного пособия,за политическую рукожопость

        Кто его знает? Мир меняется. Может наоборот снял и выложил то, что нужно. Может даже премию дадут. А в ОБСЕ двое суток молчали - ждали нужную инструкцию, получили её и сразу танки увидели.
        ВСЗМК
  2. Дмитрий Потапов Сегодня, 06:39
    Ура! Они зрячие!!!
    Дмитрий Потапов
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:44
    Что Трамп "животворящий" творит! Даже ОБСЕ ( подпольная кличка Очень Больной Слепой Европеец) вдруг "прозрело"! Ну и что? Может, санкции против Киева введут? За неисполнение Минских соглашений? wassat
    Горный стрелок
  4. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:48
    Бедняжки из "ОБСЬЕ". Тяжелая у них работа - не замечать укровскую военую технику.
    IGOR GORDEEV
  5. Александр романов Сегодня, 06:53
    Официальный представитель пресс-центра военной операции силовиков в Донбассе Леонид Матюхин заявил, что в Авдеевке Донецкой области нет танков ВС.
    «Я в Авдеевке сегодня целый день, я не видел ни одного танка, видел один полицейский БРМ, на нём большими буквами написано «Полиция». Ни одного танка я не видел», — цитирует РИА Новости Матюхина    https://russian.rt.com/ussr/news/355566-ukrainski
    e-voennye-tanki-avdeevka

    Я думал это американцы суперлжецы-ошибался
    Александр романов
    1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 06:59
      А он и взаправду не видел. Приехали согласовали маршрут, дали команду и он действительно не видел Танки. Какие проблемы, знаем мы как это делается.
      Wild_Grey_Wolf
      1. V.ic Сегодня, 07:18
        Цитата: Wild_Grey_Wolf
        дали команду и он действительно не видел

        В нужный момент просто надо смотреть и снимать противоположное к объекту направление, но для этого необходимо, чтобы мозги были развёрнуты туда же. bully
        V.ic
  6. роман66 Сегодня, 06:59
    танки были надувные, журналисты застали их надутыми, а вермахтовец не увидел - сдулись ( или лопнули)
    роман66
  7. Громобой Сегодня, 06:59
    Там уже из "Ураганов" начинают Новороссию поливать,а Россия делает вид,что с помощью ОБСЕ можно как-то разрулить ситуацию.Требуется немедленно порвать с этой преступной организацией и организовать на границе пункты приёма беженцев.
    Громобой
  8. Nix1986 Сегодня, 07:03
    Хз насколько долго это продлится, насколько хватит терпения у простых украинцев. Хотя, как мне кажется, надолго хватит. Нарвался намедни на несколько комментариев жителей "львивщины", суть которых одна - это война, надо терпеть, сначала расправиться с москалями, а далее все припомнить пшекам, США наш друг и нам поможет в этом святом деле.
    Nix1986
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:13
    Съемки велись в павильоне Голливуда, на фоне макета Авдеевки, танки были надувные -ответ миссии ОБСЕ. recourse
    Изгоняющий либероидов
  10. olhon Сегодня, 07:15
    Да, нет, таких случайностей не бывает...Да и по видео не понятно, что за н.п снят. Тем не менее ситуацию не слили.. Это позитивно.
    olhon
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:19
    если бы в кадре не появилась представительница специальной мониторинговой группы, а также несколько машин СММ ОБСЕ

    В этом все и дело. Когда не отмазаться, то приходится признавать очевидное. Так, что за ними (представителями миссии ОБСЕ) теперь необходим жесткий контроль со стороны СМИ? Хотя их поведение за последние года к этому и подталкивало, но не всегда удавалось это осуществить.
    rotmistr60
  12. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:24
    На цепь посадите обэсэшников по объектам куда укропы часто бьют.Поскулят,повизжат.Ничего страшного вонь переживём.Может прозреют.
    Наблюдатель2014
  13. Волька Сегодня, 07:32
    но пора заканчивать этот цирк абсурда...
    Волька

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