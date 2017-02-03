ОБСЕ всё-таки разглядела украинские танки в жилом квартале Авдеевки
Спустя двое суток после появления в Сети кадров с танками ВСУ, прикрывающихся жилыми многоэтажками в Авдеевке, появилась официальная реакция ОБСЕ. Можно предположить, что никакой реакции от наблюдателей и не было бы, если бы в кадре не появилась представительница специальной мониторинговой группы, а также несколько машин СММ ОБСЕ рядом с украинскими танками в жилом квартале Авдеевки.
В релизе, распространённом СММ ОБСЕ, пришлось констатировать факты нарушения минских соглашений украинской стороной. В документе говорится, что факты нарушения отвода военной техники ВСУ отмечены в разных районах Донбасса: два РСЗО «Град» в 22 км к северо-западу от Донецка, 2 РСЗО «Град» в 3-х км от Волновахи, четыре танка Т-64 в Авдеевке, 6 артиллерийских орудий, военный грузовик и 2 танка в районе Ясиноватой. Ещё 8 танков ВСУ представители СММ ОБСЕ сумели-таки обнаружить в нескольких километрах севернее Донецка.
В то же время украинская сторона с упёртостью душевнобольного всё ещё пытается объявить, что минские договорённости «в целом соблюдает». Мало того, в пресс-центре так называемой «АТО» высказались в том духе, что «танков в Авдеевке нет», и что «украинские военные Донецк не обстреливают». Из заявления украинского пресс-центра (приводит УНИАН):
То есть штаб «АТО» предлагает считать кадры с украинскими танками в жилом квартале Авдеевки и постоянными обстрелами Донецка, Горловки и Макеевки «провокацией в отношении украинских войск», которые, должно быть, только и делают, что соблюдают минские договорённости... Всё в типичной «логике» Киева: «они сами себя обстреляли», «танков нет», «потерь нет».
В релизе, распространённом СММ ОБСЕ, пришлось констатировать факты нарушения минских соглашений украинской стороной. В документе говорится, что факты нарушения отвода военной техники ВСУ отмечены в разных районах Донбасса: два РСЗО «Град» в 22 км к северо-западу от Донецка, 2 РСЗО «Град» в 3-х км от Волновахи, четыре танка Т-64 в Авдеевке, 6 артиллерийских орудий, военный грузовик и 2 танка в районе Ясиноватой. Ещё 8 танков ВСУ представители СММ ОБСЕ сумели-таки обнаружить в нескольких километрах севернее Донецка.
В то же время украинская сторона с упёртостью душевнобольного всё ещё пытается объявить, что минские договорённости «в целом соблюдает». Мало того, в пресс-центре так называемой «АТО» высказались в том духе, что «танков в Авдеевке нет», и что «украинские военные Донецк не обстреливают». Из заявления украинского пресс-центра (приводит УНИАН):
Просим пользователей Интернета осторожно относиться к информации, которая носит ярко провокационный характер.
То есть штаб «АТО» предлагает считать кадры с украинскими танками в жилом квартале Авдеевки и постоянными обстрелами Донецка, Горловки и Макеевки «провокацией в отношении украинских войск», которые, должно быть, только и делают, что соблюдают минские договорённости... Всё в типичной «логике» Киева: «они сами себя обстреляли», «танков нет», «потерь нет».
Использованы фотографии: Телеграф