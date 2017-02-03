07:38 03 февраля

Трамп отклонил план Обамы по штурму сирийской Ракки

Американское издание The Washington Post сообщает, что новая администрация США раскритиковала и в конечном итоге отвергла план наступления на город Ракка, находящийся под контролем ИГИЛ (запрещено в РФ). Необходимо напомнить, что план разрабатывался чиновниками администрации Обамы и предполагал «решительный штурм сирийской Ракки».

План Обамы был передан готовившемуся на тот момент к инаугурационной церемонии Дональду Трампу 17 января – за три дня до смены хозяина Белого дома. Как ранее сообщалось, Трамп обещал документ тщательно изучить и принять решение. Как теперь выясняется, документ действительно новой американской администрацией изучен, но при этом отклонён.

Трамп отклонил план Обамы по штурму сирийской Ракки



В комментарии WP по поводу решения Трампа представитель администрации президента США заявил, что инициатива Обамы была отвергнута по той причине, что «в документе слишком много дыр».

The Washington Post утверждает, что отклонение инициативы Барака Обамы произошло ещё и по той причине, что в этой инициативе не содержится идей о координации действий с Россией. Газета пишет, что Трамп не хочет брать на себя всю ответственность в случае провала наступательной операции в районе сирийской Ракки.

Официальных комментариев по поводу плана Обамы от представителей Пентагона пока не поступало.

Напомним, что американская коалиция объявила о том, что приостанавливает операцию в провинции Ракка «до весны». Такое заявление было сделано прежним руководством Пентагона после избрания Трампа на президентский пост.

Использованы фотографии: Politico
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Комментарии 11
  1. Мар.Тира Сегодня, 07:00
    О как?Из за России значит?Ну,ну,посмотрим?А мне кажется,что получили по соплям их союзники.Чего они ни как не ожидали.
    Мар.Тира
  2. Рабинович Сегодня, 07:02
    Что делал Обама почти всё отменено.
    Получается что его как-будто и не было.
    Рабинович
    1. sergeyzzz Сегодня, 07:17
      Ну где же всё? Санкции против России похоже были, есть и будут. И Трамп продолжает их использовать для попыток давления на Россию.
      sergeyzzz
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:07
    Цитата: Рабинович
    Что делал Обама почти всё отменено.
    Получается что его как-будто и не было.

    Ну почему же отменено?Антироссийская истерия продолжается.Змея шкурку поменяла,но сущность осталась.И пока изменений не видно?
    Мар.Тира
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:12
    Смотрю на фото к статье, и так и слышаться слова Трампа:"Ничего, ушастенький, много ты нагадил, но мы разгребем, разгребем..."
    Горный стрелок
  5. Громобой Сегодня, 07:17
    американская коалиция объявила о том, что приостанавливает операцию в провинции Ракка «до весны».
    Ну...политики и военные вот так в свои истинные планы и посвящают."Кое-кто" отдаст завтра приказ и вся 82-я воздушно-десантная дивизия повиснет над Раккой на парашютах.
    Впрочем,без серии консультаций с Москвой никаких особо резких движений от США не стоит ожидать.Да и действовать они стараются чужими руками.
    Громобой
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:18
    Просто в плане была очепятка -обама обещал провести штурм "раком "вместо Ракки. Трамп поэтому и отказался- ползти голой сракой вперед по пустыне не в его вкусе lol
    Изгоняющий либероидов
  7. cariperpaint Сегодня, 07:21
    ох... замануха какая то... причина остановки до весны какая то скользкая...
    cariperpaint
  8. BOB044 Сегодня, 07:25
    Трамп отклонил план Обамы по штурму сирийской Ракки
    Ты Обамка отдохни,поешь бананов. И всё будет хорошо.
    BOB044
  9. ВСЗМК Сегодня, 07:36
    «в документе слишком много дыр»

    Использовали не по назначению?
    ВСЗМК
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:37
    «в документе слишком много дыр».

    Обама сам был большой "дырой" для Сша и продолжателем "славных" подленьких деяний в мире.
    rotmistr60

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