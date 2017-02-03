Трамп отклонил план Обамы по штурму сирийской Ракки
Американское издание The Washington Post сообщает, что новая администрация США раскритиковала и в конечном итоге отвергла план наступления на город Ракка, находящийся под контролем ИГИЛ (запрещено в РФ). Необходимо напомнить, что план разрабатывался чиновниками администрации Обамы и предполагал «решительный штурм сирийской Ракки».
План Обамы был передан готовившемуся на тот момент к инаугурационной церемонии Дональду Трампу 17 января – за три дня до смены хозяина Белого дома. Как ранее сообщалось, Трамп обещал документ тщательно изучить и принять решение. Как теперь выясняется, документ действительно новой американской администрацией изучен, но при этом отклонён.
В комментарии WP по поводу решения Трампа представитель администрации президента США заявил, что инициатива Обамы была отвергнута по той причине, что «в документе слишком много дыр».
The Washington Post утверждает, что отклонение инициативы Барака Обамы произошло ещё и по той причине, что в этой инициативе не содержится идей о координации действий с Россией. Газета пишет, что Трамп не хочет брать на себя всю ответственность в случае провала наступательной операции в районе сирийской Ракки.
Официальных комментариев по поводу плана Обамы от представителей Пентагона пока не поступало.
Напомним, что американская коалиция объявила о том, что приостанавливает операцию в провинции Ракка «до весны». Такое заявление было сделано прежним руководством Пентагона после избрания Трампа на президентский пост.
План Обамы был передан готовившемуся на тот момент к инаугурационной церемонии Дональду Трампу 17 января – за три дня до смены хозяина Белого дома. Как ранее сообщалось, Трамп обещал документ тщательно изучить и принять решение. Как теперь выясняется, документ действительно новой американской администрацией изучен, но при этом отклонён.
В комментарии WP по поводу решения Трампа представитель администрации президента США заявил, что инициатива Обамы была отвергнута по той причине, что «в документе слишком много дыр».
The Washington Post утверждает, что отклонение инициативы Барака Обамы произошло ещё и по той причине, что в этой инициативе не содержится идей о координации действий с Россией. Газета пишет, что Трамп не хочет брать на себя всю ответственность в случае провала наступательной операции в районе сирийской Ракки.
Официальных комментариев по поводу плана Обамы от представителей Пентагона пока не поступало.
Напомним, что американская коалиция объявила о том, что приостанавливает операцию в провинции Ракка «до весны». Такое заявление было сделано прежним руководством Пентагона после избрания Трампа на президентский пост.
Использованы фотографии: Politico