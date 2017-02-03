07:39 03 февраля

Украинский корвет: быть или не быть?

Как сообщает газета «Взгляд», в 2017 году на Украине ожидается выделение более 1 млрд. гривен (37 млн. долл.), предназначенных для реализации программы «Корвет». Заместитель министра обороны Игорь Павловский пояснил, что его ведомство пытается в ходе переговоров с судовой промышленностью добиться переуступки контракта по корвету, заключенного в 2009 году с Черноморским судостроительным заводом. Передачи контракта, с его слов, добиваются четыре компании.

Украинский корвет: быть или не быть?


Программа по созданию корвета проекта 58250 действует на Украине с 2009 года. Заложенный в 2011 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве корвет решено назвать «Винница», а не «Владимир Великий», согласно более ранним планам, по причине возможных ассоциаций с президентом России Владимиром Путиным. После известного переворота, в 2014 году, строительство корабля было приостановлено, хотя ранее работы шли с опережением графика.


Если учесть, что в 2016 году закупки военной техники носили мизерный характер даже для украинской армии, испытывающей острую нужду практически по всем направлениям, то разговоры о выделении существенных средств для удовлетворения спроса флота могут трактоваться как очередная популистская прокламация. Не говоря уже о технической стороне вопроса. В этих условиях неясными остаются мотивы передачи корабля на сторонние верфи. Учитывая украинские реалии, можно предположить, что смена исполнителя контракта призвана замаскировать ожидаемое списание недостроенного корвета и его раздел на металлолом, сулящий определенные выгоды лицам, приближенным, по крайней мере, к руководству министерства обороны.


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Комментарии 13
  1. Мар.Тира Сегодня, 07:13
    У них в Николаеве стоит уже один,на него даже команду уже набирали!Называется крейсер "Украина"!И того ждёт такая же участь.
    Мар.Тира
  2. Горный стрелок Сегодня, 07:15
    Грандиозный "попил" - не состоится. Лесопилка не сломалась - лес закончился wassat
    Горный стрелок
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:22
    Быть корвету, и крейсера, даже атомному авианосцу -в компьютере нарисовать, или на обычном бумажном ватмане. Хотя,есть альтернатива, чтобы не перегружать"Ленинскую кузню"корвет прямо завтра же начать строить на фабрике "рошен "в Липецке fool
    Изгоняющий либероидов
  4. Смог Сегодня, 07:23
    Мне почему то кажется, что контракт переуступят Ленинской Кузне.
    Вот не знаю почему, а уверен почти на 100%.
    И денюжка сразу найдется. Ну а насчет построить.................вопрос вторичный. Главное финансирование освоить правильно.
    Смог
    1. антивирус Сегодня, 07:28
      судостроительном заводе в Николаеве корвет решено назвать «Винница», а не «Владимир Великий»,
      А лучше "Магадан"
      антивирус
    2. Семен Семеныч Сегодня, 07:30
      Цитата: Смог
      Ленинской Кузне.

      Не понял-почему еще "Ленинской"? Забыли или не успели?
      Семен Семеныч
  5. роман66 Сегодня, 07:24
    вот такой-то построят?
    роман66
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:29
      роман66 hi
      вот такой-то построят?
      Нет.Такой если настоящий строить, денег стоит не меньше чем тот корвет
      Наблюдатель2014
      1. роман66 Сегодня, 07:38
        чтож у них, и плотников не осталось?
        роман66
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:25
    более 1 млрд. гривен (37 млн. долл.), предназначенных для реализации программы «Корвет»

    Смешно, во-первых по тому, что таких денег явно не хватит. Во-вторых откуда возьмут эти деньги (народ обчистили до основания, а своими делиться не будут). В третьих - а, что еще не все специалиста удрали из Украины? Очередное ля,ля, тополя для поднятия настроения у населения, которое уже практически ни чему не верит (за исключением нациков и политологов акредитованных на российском телевидение.
    rotmistr60
    1. Karayakupovo Сегодня, 07:35
      В 2003-04 годах стоял на реновации в Волгограде. Так многие судокорпусники были как раз с Николаева. Я потом и эту "Украину" видел, когда ходил на Николаев сам и причал "Никотера"
      Karayakupovo
  7. BOB044 Сегодня, 07:27
    Опять всё разворуют. laughing
    BOB044
  8. Громобой Сегодня, 07:28
    корвет решено назвать «Винница», а не «Владимир Великий», согласно более ранним планам
    А почему "Винница",назвали бы просто "Пётр",чтобы другим городам не обидно было.
    Громобой

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