Украинский корвет: быть или не быть?
Как сообщает газета «Взгляд», в 2017 году на Украине ожидается выделение более 1 млрд. гривен (37 млн. долл.), предназначенных для реализации программы «Корвет». Заместитель министра обороны Игорь Павловский пояснил, что его ведомство пытается в ходе переговоров с судовой промышленностью добиться переуступки контракта по корвету, заключенного в 2009 году с Черноморским судостроительным заводом. Передачи контракта, с его слов, добиваются четыре компании.
Программа по созданию корвета проекта 58250 действует на Украине с 2009 года. Заложенный в 2011 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве корвет решено назвать «Винница», а не «Владимир Великий», согласно более ранним планам, по причине возможных ассоциаций с президентом России Владимиром Путиным. После известного переворота, в 2014 году, строительство корабля было приостановлено, хотя ранее работы шли с опережением графика.
Если учесть, что в 2016 году закупки военной техники носили мизерный характер даже для украинской армии, испытывающей острую нужду практически по всем направлениям, то разговоры о выделении существенных средств для удовлетворения спроса флота могут трактоваться как очередная популистская прокламация. Не говоря уже о технической стороне вопроса. В этих условиях неясными остаются мотивы передачи корабля на сторонние верфи. Учитывая украинские реалии, можно предположить, что смена исполнителя контракта призвана замаскировать ожидаемое списание недостроенного корвета и его раздел на металлолом, сулящий определенные выгоды лицам, приближенным, по крайней мере, к руководству министерства обороны.
Программа по созданию корвета проекта 58250 действует на Украине с 2009 года. Заложенный в 2011 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве корвет решено назвать «Винница», а не «Владимир Великий», согласно более ранним планам, по причине возможных ассоциаций с президентом России Владимиром Путиным. После известного переворота, в 2014 году, строительство корабля было приостановлено, хотя ранее работы шли с опережением графика.
Если учесть, что в 2016 году закупки военной техники носили мизерный характер даже для украинской армии, испытывающей острую нужду практически по всем направлениям, то разговоры о выделении существенных средств для удовлетворения спроса флота могут трактоваться как очередная популистская прокламация. Не говоря уже о технической стороне вопроса. В этих условиях неясными остаются мотивы передачи корабля на сторонние верфи. Учитывая украинские реалии, можно предположить, что смена исполнителя контракта призвана замаскировать ожидаемое списание недостроенного корвета и его раздел на металлолом, сулящий определенные выгоды лицам, приближенным, по крайней мере, к руководству министерства обороны.