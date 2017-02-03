Аналитическая программа «Однако» с Михаилом Леонтьевым

Однако, здравствуйте!Наша отечественная либеральная общественность охвачена кошмаром: Америка стремительно путинизируется."Власти США, надо признать, превращаются в нынешние российские власти намного быстрее, чем это удалось в свое время самим российским властям""Неделю Трамп у власти, а у всех уже истерика""Действуют по готовым разработкам"Из к/ф «Джентльмены удачи»:- Так вот - мы вам приклеиваем парик, рисуем татуировку и сажаем в тюрьму.- Как это? А за что?- Это гениально. Ведь родная мать не отличит, кто есть кто!«Ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», как тонко заметил Чубайс из Давоса. И главный ужас как раз в Америке, потому что, о Боже!, не на кого молиться и некуда бежать!«Учитывая скорость, с которой развиваются события, - написал в своем "Твиттере" известный уже американский либеральный публицист и лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, - президент Трамп, вроде как легитимный глава республики, долго не протянет. Либо он, либо республика». И назвал всех готовых сотрудничать с Белым домом «соучастниками в убийстве демократии».На женских антитрамповских маршах, прокатившихся по городам Америки, призывали противостоять тирании, хотя Трамп не успел попрезиденствовать и нескольких дней. Символом протеста стали плакаты и изображения, креатив которых крутился вокруг женского полового органа. Участникам раздавали Pussy-шапочки, а обозреватель Washington Examiner назвал все это действо хорошо нам знакомым термином — Pussy Riot. Мадонна, отметившаяся наиболее ярким выступлением, объявила лозунгом марша «любовь», при этом материлась так злобно, что даже CNN был вынужден убрать ее из эфира. Официальный слоган протеста: «Мы не уйдем!»Мы уже знаем, что демократия — это когда побеждают истинные демократы. Вряд ли наши американские кураторы серьезно собирались внедрять этот свой передовой метод у себя дома.«Такое впечатление, что они потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне Майдан организовать», - сказал Владимир Путин.Вот такой очень символичный мостик между «охваченными ужасом» российскими и американскими либералами.Нина Хрущева, правнучка советского генсека, выросшая в СССР, иммигрировавшая в Америку, в настоящее время руководитель проекта «Россия» в Нью-Йоркском университете New Scholl: «Обратите внимание на ярость Трампа и его клики по отношению к отчетам ЦРУ... Сама идея, что новоизбранный президент США предпочтет поверить Кремлю, а не ЦРУ — уже поразительна и опасна... Восхищение Трампа Россией, точнее российскими богатствами, было очевидно задолго до выборов... Тиллерсон не в первый раз предпочитает Россию Соединенным Штатам... Флинн, как и Тиллерсон, кормился с руки Кремля... И самый важный вопрос: действительно ли американцы готовы принять президента, который осуждает людей, которые рискуют своей жизнью ради защиты США, но при этом расхваливает и защищает Путина и его клику».Осталось только брызнуть слюной. Это называется истерия — глубокое психическое нездоровье. В чем, собственно, полное совпадение протестной публики нашей и американской. Это иррациональная, физиологическая, можно сказать, расовая ненависть к оппоненту. Неспособность существовать с ним в одном мире. А вы говорите - любовь...Однако, до свидания!