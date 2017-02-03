12:07 03 февраля

Путин рассказал о причинах обострения ситуации на Донбассе

Как сообщает газета "Взгляд", Президент России Владимир Путин считает, что бои в районе Авдеевки спровоцировала украинская сторона. С военной точки зрения, активизация столкновений была вызвана тем, что «добровольческие отряды захватили опорный пункт оппозиции» и продвинулись вглубь на 200 м на территорию, подконтрольную ополченцам. Уже в воскресенье они оттуда были выбиты.



По мнению В. Путина, имеется комплекс политических причин, приведших к обострению ситуации. Они сводятся к необходимости выставлять себя в качестве жертвы агрессии, добиваясь внешнего финансирования; компрометации России в глазах новой администрации США, не расположенной к украинскому режиму; мобилизации населения посредством пропаганды внешней угрозы в условиях социально-экономического коллапса страны; нежелании власти реализовывать Минские соглашения.

Во-первых, украинскому руководству нужны деньги. Деньги лучше всего выбивать из Евросоюза, отдельных стран Евросоюза, США, международных финансовых институтов, выставляя себя жертвой агрессии. Второе – украинская власть, как известно, заняла одностороннюю позицию во время американских выборов, поддерживая одного из кандидатов. Украинские олигархи финансировали этого кандидата, а вернее, кандидатку. Третье – на фоне неудач в экономике и социальной сфере на Украине активизировалась оппозиция. Ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать население, эту задачу также легче выполнять на фоне конфликта. Есть еще одна причина. Сегодняшняя украинская власть, видимо, не готова к реализации Минских соглашений и ищет повод отказаться от них.

- заявил президент.

Глава России выразил надежду на то, что здравомыслящие силы на самой Украине, а также внешние игроки, заинтересованные в мирном разрешении конфликта, сделают все, чтобы не позволить ситуации развиваться по наихудшему сценарию.


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Комментарии 64
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:38
    Владимир Владимирович введите вы уж войска по настоящему ровно на пару часов -пускай всу узнают каково это-воевать реально против Российской армии
    Изгоняющий либероидов
    1. vovanpain Сегодня, 07:47
      Глава России выразил надежду на то, что здравомыслящие силы на самой Украине,

      Здравомыслящие люди уже давно в ополчении и бьются с укронечистью.
      а также внешние игроки, заинтересованные в мирном разрешении конфликта, сделают все
      Эти барбосы сделали все что бы подтолкнуть Петруху к новому витку войны,на них не стоит надеятся.
      чтобы не позволить ситуации развиваться по наихудшему сценарию.

      Она уже неделю грохочет новой фазой,ночью над Донецком сбили какую то хрень,подозревают "Точка-У".Вот и конец Минска-2.
      vovanpain
      1. Касым Сегодня, 08:15
        Они же ввода и ждут, поэтому провоцируют - агрессия будет на лицо!!! Поросю доказательства для Трампа нужны, а истеблишмент только счастлив будет вводу войск - ВВП не даст им такого счастья и шанса. hi
        Касым
        1. vovanpain Сегодня, 08:24
          Цитата: Касым
          Они же ввода и ждут, поэтому провоцируют - агрессия будет на лицо!!! Поросю доказательства для Трампа нужны, а истеблишмент только счастлив будет вводу войск - ВВП не даст им такого счастья и шанса. hi

          Касым,снимаю перед вами шляпу,самый умный коммент за последние дни по ситуации вна Украине.С уважением Коллега. hi
          vovanpain
        2. Vitalson Сегодня, 08:44
          Цитата: Касым
          Они же ввода и ждут, поэтому провоцируют - агрессия будет на лицо!!!

          Этого они добивались с самого начала конфликта. А вообще украинскую карту запад удачно разыграл, 200 лет к этому готовились - устроили там гражданскую войну - Россия не вмешивается - хорошо заберём Украину себе поставим там натовские танки и ракеты всех несогласных перебьём руками вонючих галитчан. Россия вмешалась - о, давайте введём санкции(войной страшно против нас идти, хоть и очень хочется) защитим демократию и под эту дудочку напугаем восточную гейропу и опять же введём танки натовские поближе к России. Программа максимум для них была то что мы на своих танках до Киева доедем - тогда бы вой был неимоверный, и уж наверняка приготовились кино снимать - как русские солдаты насилуют украинок и убивают детишек, даже актёров уже наверное подготовили. Но малёха просчитались, мы вместо Киева Крым взяли (такой дерзости от нас никто не ожидал), практически без единого выстрела, ну если не считать стрельбу из травматов по крысам-агитаторам с западной украины.
          Vitalson
        3. ИванИванов Сегодня, 09:43
          Цитата: Касым
          а истеблишмент только счастлив будет вводу войск

          Разве это когда нибудь поменяется, и чего ждет ВВП, разрушения украины? При тотальной безответственности укров они будут продолжать провокации с разной интенсивностью, возможно хорватский вариант, опять без проблем для себя. Где решение?
          ИванИванов
          1. Касым Сегодня, 11:07
            ВВП не даст ополчению двинуть дальше демаркационной линии, чтобы доказать выполение Минска. Экономическое удушение - вот что делает ВВП.
            Что делать Трампу, которого Порось вынуждает действовать? Он надеялся использовать Украину в переговорах с Путиным. А челедь заставляет принимать решение сейчас - это бесит новую администрацию. И что она будет делать? Трамп потребует выполнить ... Минск - что он еще может!? Вот Поросю придется остановить эти обстрелы. Как это ни странно, но мне кажется так и произойдет - Трамп заставит. Дальше будет провоцировать - Трампу это точно не понравится, если ему нужен Кремль. И ЦРУ там давно сидит со своими коллегами из др. стран - все они знают, кто и как начал.
            Украина скоро начнет воровать газ - ВВП продолжит душить экономически. Это и есть решение. Из под контроля со временем начнут выходить регионы - денег нет выполнить обязательства по бюджету. У ВВП куча инструментов: от угля до электроэнергии. И с каждым "косяком" Киева ВВП все больше сжимает горло Порося, образно говоря. Порошенко вынесут скоро. Бунты или бандеровцы - все равно. Вон Юля в Вашингтоне не зря ошивается, наверняка утверждает, что с ВВП поладит. Им всем просто придется столкнуться с реальностью. "Основа экономики любой страны яв-ся энергетика". И кто эти энергоносители даст, если бабок нет - США и запад? Когда разумные придут к власти - челом придется бить в Кремле у царя-батюшки. Вот этого ВВП и ждет. Срок им до 2020г, максимум 2023. hi
            Касым
      2. 210окв Сегодня, 08:46
        Конец Минска2?Сомнительно при нашей невнятной политике в отношении ЛДНР..Будет Минск3...
        Цитата: vovanpain
        Глава России выразил надежду на то, что здравомыслящие силы на самой Украине,

        Здравомыслящие люди уже давно в ополчении и бьются с укронечистью.
        а также внешние игроки, заинтересованные в мирном разрешении конфликта, сделают все
        Эти барбосы сделали все что бы подтолкнуть Петруху к новому витку войны,на них не стоит надеятся.
        чтобы не позволить ситуации развиваться по наихудшему сценарию.

        Она уже неделю грохочет новой фазой,ночью над Донецком сбили какую то хрень,подозревают "Точка-У".Вот и конец Минска-2.
        210окв
        1. Scoun Сегодня, 09:27
          Цитата: 210окв
          Конец Минска2?Сомнительно при нашей невнятной политике в отношении ЛДНР.

          Если конкретно вам что-то не понятно - то это не означает что у нас в политике сидят люди глупей вас.
          ИМХА при вашей внятной политике, нашим людям стреляли бы в спину, граждане руины которые ещё не осознали к чему пришли за 5 миллиардов из США, дай вам волю вы бы уже до Львова дошли и вбухивали бы деньги в майданутое население Украины которое кляло бы "оккупантов" мос.ка.лей и стреляло бы из-за угла.
          Scoun
          1. ИванИванов Сегодня, 10:15
            Цитата: Scoun
            то это не означает что у нас в политике сидят люди глупей вас

            Политику оценивают по результатам. Горбачев, Ельцын, Шушкевич, Кравчук тоже были "не глупей".
            ИванИванов
      3. Серый брат Сегодня, 09:36
        Цитата: vovanpain
        .Вот и конец Минска-2

        "Минску" не может настать конец, хотя бы потому, что у него не было начала.
        Однако "Минск" будет "жив" до тех пор, пока его что-либо не заменит.
        Только из-за того что приходится оглядываться на мёртвые соглашения, киевские упыри не проводят крупных наступательных операций.
        Серый брат
      4. RUS96 Сегодня, 09:52
        Эта "Точка" так сильно бабахнула?
        RUS96
    2. Stas157 Сегодня, 08:12
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Владимир Владимирович введите вы уж войска по настоящему ровно на пару часов -пускай всу узнают каково это-воевать реально против Российской армии

      А чего на пару часов? Может на пару минут?)) Это что реклама своих возможностей? Если нет, то надо входить в серьёз и надолго.
      Это напоминает перацию "Понуждение к миру"! Ввести войска, положить людей, покрасоваться, и... вывести их обратно? Оставить все "как и було". Как это было в Грузии!
      Stas157
      1. Skubudu Сегодня, 09:31
        Цитата: Stas157
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Владимир Владимирович введите вы уж войска по настоящему ровно на пару часов -пускай всу узнают каково это-воевать реально против Российской армии

        А чего на пару часов? Может на пару минут?)) Это что реклама своих возможностей? Если нет, то надо входить в серьёз и надолго.
        Это напоминает перацию "Понуждение к миру"! Ввести войска, положить людей, покрасоваться, и... вывести их обратно? Оставить все "как и було". Как это было в Грузии!

        Толсто тролите...
        Всем известно что в результате событий 08.08.08 грузинская армия была разгромлена а Грузия лишилась территорий Южная Осетия и Абхазия
        Skubudu
        1. Серый брат Сегодня, 09:47
          Цитата: Skubudu
          Абхазия

          Абхазы грузинам, ещё в начале 90-х, сами звездюлей навешали и стали независимым государством.
          Серый брат
        2. Stas157 Сегодня, 10:01
          Цитата: Skubudu
          Всем известно что в результате событий 08.08.08 грузинская армия была разгромлена а Грузия лишилась территорий Южная Осетия и Абхазия

          Эй! Ау? Чего Грузия лишилась?? Каких территорий? Можно поподробней? Они эти территории у Грузии на тот момент были?
          Цитата: Серый брат
          Задача по захвату Грузии не ставилась.

          Как же наши войска у порога Тбилиси оказались? Хочу напомнить Вам, что Запад во всю орал про аннексию Грузии. И требовал вывода войск! Помните Саркози к нам приезжал? ... а потом, Россия вывела войска. Логическим заключением всей компании должно было быть:
          1. Смена преступного режима и организанизация свободных выборов.
          2. Вывод Грузии из сферы западного влияния.
          Именно этого и боялись в США! Поспешный вывод российских войск - это сдача своих интересов в Грузии, в приграничной с нами стране и в бывшей нашей республике!
          Stas157
          1. Серый брат Сегодня, 10:53
            Цитата: Stas157
            Как же наши войска у порога Тбилиси оказались?

            Просто гнали грузинскую армию. Чтобы запомнилось.
            Серый брат
      2. Серый брат Сегодня, 09:39
        Цитата: Stas157
        Это напоминает перацию "Понуждение к миру"! Ввести войска, положить людей, покрасоваться, и... вывести их обратно? Оставить все "как и було". Как это было в Грузии!

        Не в Грузии, а в Южной Осетии. Задача по захвату Грузии не ставилась.
        Серый брат
    3. Зяблицев Сегодня, 08:33
      Время вводить войска уже ушло и ещё не настало....
      Зяблицев
      1. Stas157 Сегодня, 08:44
        Согласен, то что ушло. А когда настанет? Там, по моему, время против России работает! Чем хуже там становится, тем злее они к нам. Расчет на то, что у них все рухнет, и сами к нам прибегут не оправдался.
        Stas157
    4. ИванИванов Сегодня, 09:28
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Владимир Владимирович введите вы уж войска

      Вот что думает о вводе войск депутаты и вероятно ВВП (см 1.01.30, право голоса): https://www.youtube.com/watch?v=AucgIC0XrRI

      Мирослава Бердник им верно говорит: выходите тогда из минских соглашений, не надо ничего гарантировать. (в т.ч. сдерживать донбасс). Спикеры у нас местами полный пэ.. ИМХО.
      ИванИванов
    5. Koshak Сегодня, 09:33
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Владимир Владимирович введите вы уж войска по настоящему ровно на пару часов -пускай всу узнают каково это-воевать реально против Российской армии

      Обязательно что ли вводить войска, идти "в рукопашную" и терять там граждан России? Есть авиация, есть "Искандеры" "Калибры"... Вполне достаточно, чтобы разнести весь тот металлолом, который хунта приволокла к Донбассу.
      Koshak
    6. Skif83 Сегодня, 10:04
      А ты, изгоняющий, готов туда с войсками повоевать?
      Если нет, то не хрен лозунги кидать! Воевальщиков развелось...
      Skif83
    7. viktor. Сегодня, 11:08
      может не нужно вводить, так бахнуть, типа учения с применением Искандеров wassat
      viktor.
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:38
    В. Путин указал причины обострения ситуации на Донбассе
    А может вместо всего что было сказано.И вот этого в часности:
    Глава России выразил надежду на то, что здравомыслящие силы на самой Украине, а также внешние игроки, заинтересованные в мирном разрешении конфликта, сделают все, чтобы не позволить ситуации развиваться по наихудшему сценарию.
    Просто ещё один выстрел в сторону ЛДНР и Россия признает референдум 2014 го?
    Наблюдатель2014
    1. snifer Сегодня, 08:17
      блажен кто верует
      snifer
    2. 210окв Сегодня, 09:26
      Да ну!Скорее после того когда Белоруссия признает независимость Абхазии и ЮО. no
      Цитата: Наблюдатель2014
      В. Путин указал причины обострения ситуации на Донбассе
      А может вместо всего что было сказано.И вот этого в часности:
      Глава России выразил надежду на то, что здравомыслящие силы на самой Украине, а также внешние игроки, заинтересованные в мирном разрешении конфликта, сделают все, чтобы не позволить ситуации развиваться по наихудшему сценарию.
      Просто ещё один выстрел в сторону ЛДНР и Россия признает референдум 2014 го?
      210окв
    3. avt Сегодня, 09:59
      Цитата: Наблюдатель2014
      Просто ещё один выстрел в сторону ЛДНР и Россия признает референдум 2014 го?

      Зачем ??? Рада дала охрененный козырь для действия в рамках УКРАИНСКОГО законодательства ! Просто нужно грамотно воспользоваться и обставить де юро соответствующей легитимизацией. Они ведь отказались от наследия УССР и решили вести родословную от УНР ? Ну так объявляйте в рамках закона о декомунизации Донецко-Криворожскую республику , присоединённую к УССР Лениным на федеративной основе с двуязычием ! Как там дальше будет , поживём -увидим , а это уже как минимум конфедерация , причём абсолютно в духе заявлений о целостности Украины bully То есть по факту де юро прицепиться не к чему .Не надо цепляться за старый референдум , он своё отработал, нужно гнуть свое дальше , обставляясь юридически на каждый чих рады, когда она подставляется. Не смотря на тяжесть момента , эту юридическую часть упускать нельзя, тем более , повторюсь, в рамках украинского безумия рады , именуемого законодательством . bully
      avt
  3. Громобой Сегодня, 07:40
    Глава России выразил надежду на то, что здравомыслящие силы на самой Украине, а также внешние игроки, заинтересованные в мирном разрешении конфликта, сделают все, чтобы не позволить ситуации развиваться по наихудшему сценарию.
    Кто же такие эти "здравомыслящие силы на самой Украине",уж не Наде ли отмашка даётся для начала восстания?
    Громобой
    1. Касым Сегодня, 08:21
      Юленька на смотринах в США, все аудиенции ждет. На "завтрак" к Трампу ходила. Но только запад уже ничего решить не может, и все будущее решится в Кремле. hi
      Касым
      1. avt Сегодня, 11:03
        Цитата: Касым
        Юленька на смотринах в США, все аудиенции ждет. На "завтрак" к Трампу ходила

        Со свитой , причём в вышиванках без галстуков , на что им некие на сём пиру выдали
        „Какие у вас красивые монгольские наряды”
        bullyТочно это агенты Путина были!
        avt
    2. ИванИванов Сегодня, 10:19
      Мне тоже интересно, где результат действий группы разумных людей на украине, хоть раз в течение 3-х лет?
      ИванИванов
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:43
    выставлять себя в качестве жертвы агрессии, добиваясь внешнего финансирования; компрометации России в глазах новой администрации США

    Что характерно, но это наконец начали "понимать" и в Европе. В конечном итоге украинская власть добьется своего, но не того, чего они страстно желают. Пошлют их и Европа и Сша подальше , а в догонку дадут совет - решайте свои проблемы сами.
    rotmistr60
  5. aleksfill Сегодня, 07:44
    "...В. Путин указал причины обострения ситуации на Донбассе...."
    Гарант всё больше и больше превращается в говорящую голову, а "рулит" правительство Кудрина.
    aleksfill
    1. De Laert Сегодня, 08:09
      Есть такие опасения, но не думаю, что это так. Нас бы сожрали, быстро и без раздумий, если бы всякие кудрины-набиулины почуствовали бы 100% силу. Но не ясно совсем, куда все таки смотрит гарант, когда полным ходом идет антинародная политика. Поневоле становишься сторонником теорий тайных правительсв и тыды
      De Laert
      1. larand Сегодня, 08:18
        Цитата: De Laert
        Есть такие опасения, но не думаю, что это так. Нас бы сожрали, быстро и без раздумий, если бы всякие кудрины-набиулины почуствовали бы 100% силу.

        А зачем нас "жрать" и тратить на это силы. Они ждут когда мы сами передохнем под руководством этих персон и освободим территорию.
        larand
      2. ИванИванов Сегодня, 10:23
        Цитата: De Laert
        Поневоле становишься сторонником теорий тайных правительсв и тыды

        Зачем тайные, Путин из их круга, поддерживает их политику, ни слова против не слышал на форумах, с его т.з. у правительства все ок (публично). К ельцын центру с его содержимым претензий почти нет и тп.
        ИванИванов
    2. snifer Сегодня, 08:18
      ага прокомментировал,а по сути его слова вода.
      snifer
  6. Герман 4223 Сегодня, 08:10
    Шарахнули бы по складам с боеприпасами,и ГСМ ,своих заводов нету ,за рубежем денег не хватит покупать.И войска вводить после этого не надо, воевать им будет нечем ополченцы их сами доломают.
    Герман 4223
    1. ИванИванов Сегодня, 10:27
      Не шарахнут. могли в 14-м, отступили, завязли. Партнеры, санкции.. экономику перестраивать не спешат. Буду рад ошибаться
      ИванИванов
  7. Jovanni Сегодня, 08:13
    Глава России выразил надежду на то, что здравомыслящие силы на самой Украине, а также внешние игроки, заинтересованные в мирном разрешении конфликта, сделают все, чтобы не позволить ситуации развиваться по наихудшему сценарию.


    Наверное Президенту иначе нельзя, но Владимир Владимирович большой оптимист! Ну, насчет здравомыслящих.... А заинтересованных в мирном разрешении маловато будет. Только мы одни...
    Jovanni
  8. Комментарий был удален.
  9. Францисканец Сегодня, 08:16
    А этот все пистаболит и сказки расказывает . Вова . врага бить надо а не пистаболить .
    Францисканец
    1. Stas157 Сегодня, 08:23
      В. Путин указал причины обострения ситуации на Донбассе

      А какая разница почему тебя бьют? Я так понимаю, в этом случае драться нужно, а не выяснять причины!
      Stas157
  10. ПАша Сегодня, 08:19
    Обидно смотреть на республики, кто бы мог подумать, что Русских будут убивать на собственной земле, в мирное время.
    Вроде бы и конфликт есть, а сделать ни чего не можем. Мировой заговор против РФ.
    Терпения вам всем и здравомыслия.
    ПАша
  11. Нелюдь Сегодня, 08:24
    Основная причина обострения - сам Путян, его либеральное молчание в отношении этого вопроса. Он просто боится тявку открыть на своих "западных партнёров", а то вдруг они перестанут у него газ покупать. Хотя в последнее время мир так встал на уши, что дойди русские войска до Закарпатья, никто ничего не заметит.
    Нелюдь
  12. 1536 Сегодня, 08:24
    На основании решения российского суда о том, что на Украине в 2014 году был совершен государственный переворот, в результате которого к власти пришли бандиты, необходимо разорвать дипотношения с Украиной. Запретить гражданам Украины заниматься бизнесом на территории России, а также поразить в правах и выслать всех незаконно работающих в РФ граждан Украины. Добиваться прекращения ее членства в ООН и других международных организациях. Дальше думать о военном прекращении геноцида русских людей на Украине и всеобъемлющей их защите.
    Чтобы прекратить трагедию на Украине нужна не болтовня, а политическая воля!
    И еще. "Здравомыслящих сил" на Украине НЕТ!
    1536
  13. Зяблицев Сегодня, 08:39
    Цитата: Stas157
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Владимир Владимирович введите вы уж войска по настоящему ровно на пару часов -пускай всу узнают каково это-воевать реально против Российской армии

    А чего на пару часов? Может на пару минут?)) Это что реклама своих возможностей? Если нет, то надо входить в серьёз и надолго.
    Это напоминает перацию "Понуждение к миру"! Ввести войска, положить людей, покрасоваться, и... вывести их обратно? Оставить все "как и було". Как это было в Грузии!


    Вы немного не правы!Все поставленные политическим руководством России при принуждении к миру Грузии были достигнуты... hi
    Зяблицев
    1. Stas157 Сегодня, 09:20
      Цитата: Зяблицев
      Вы немного не правы!Все поставленные политическим руководством России при принуждении к миру Грузии были достигнуты...

      Ну да! Это как год назад кто то заявлял, что все задачи российская группировка в Сирии выполнила!))
      Победить чужую армию и уйти оттуда поджав хвост, и не забрав приз, можно только под угрозой еще "более сильной армии"! Уход из Грузии, в то время как она была перед нами на коленях, это была уступка Западу! Вы этого не знали?
      А заявление, что "Все поставленные политическим руководством России при принуждении к миру Грузии были достигнуты" - не более, чем "хорошая мина при плохой игре".
      Stas157
      1. Зяблицев Сегодня, 09:29
        В вопросе с Грузией, я немного знаком, я даже присутствовал на заседании, когда начальники Управлений и служб МО РФ подводили итоги действия подчиненных...Впрочем, это к делу не относится! Задачи оккупировать Грузию не было. hi
        Зяблицев
        1. Stas157 Сегодня, 10:23
          Цитата: Зяблицев
          начальники Управлений и служб МО РФ подводили итоги действия подчиненных...Впрочем, это к делу не относится! Задачи оккупировать Грузию не было.

          Зачем же наши подразделения до Тбилиси дошли, Гори заняли? И зачем нам было оккупировать Грузию? Нужно было сломить сопротивление, победить грузинскую армию и сменить преступную власть на власть лояльную нам, а не американцам. Для этого не надо оккупировать Грузию. Первое было успешно выполнено, а второе - нет. Это была уступка Западу. Мы сказали "а", но не сказали свое "б".
          Повторилась ситуация, как с Украиной. Взяли Крым и кусочек Донбасса. Запад объявил нам санкции. И Кремль закрыл проект "Новороссия". Русская Весна на этом закончилась.
          Stas157
          1. Зяблицев Сегодня, 10:34
            Армия выполнила свою задачу, что Вы еще хотите...История не знает сослагательных наклонений, а из Кремля видно немного больше, чем нам смертным! Операция называлась "Принуждение к миру", а не война с Грузией до победного конца!
            Зяблицев
            1. Stas157 Сегодня, 10:52
              Цитата: Зяблицев
              Армия выполнила свою задачу, что Вы еще хотите...

              Кто ж спорит! И выполнила достойно. А, вот политические задачи, наше либеральное правительство, там не выполнило. Отказалось воспользоваться плодами военной победы, после приезда Саркози и многочасовых переговоров.
              Stas157
              1. Зяблицев Сегодня, 11:44
                Тогда на кану стояла и грядущая Олимпиада в Сочи, поэтому обострение отношений нам было так же не выгодно - огромные деньги уже были вбуханы в объекты олимпийской инфраструктуры и, допустим, перенос Олимпиады, из-за Грузии, мог бы очень сильно подорвать наши позиции на международной арене...
                Зяблицев
      2. Scoun Сегодня, 09:34
        Цитата: Stas157
        Победить чужую армию и уйти оттуда поджав хвост, и не забрав приз

        Вы бы уже отжали свой хвост от пуза....
        Вам какой по размерам приз нужен, в руках то унесёте?
        Абхазия с Осетией окончательно ушли от Грузии, чего вам ещё надо, границу до Катара?
        Цитата: Stas157
        Ну да! Это как год назад кто то заявлял, что все задачи российская группировка в Сирии выполнила!))

        А вы знаете какие задачи ставились Российской группировке? балаболить очень легко да )))
        Scoun
      3. Серый брат Сегодня, 09:42
        Цитата: Stas157
        ! Уход из Грузии, в то время как она была перед нами на коленях, это была уступка Западу!

        А зачем нам могла понадобится Грузия?
        Серый брат
        1. Stas157 Сегодня, 10:12
          Цитата: Серый брат
          А зачем нам могла понадобится Грузия?

          За тем же, за чем она нужна американцам. Самое главное это вывод из орбиты западного влияния. Лишить американцев их марионетки, а грузинам дать возможность выбрать свое(про российское) правительство. И пусть живут, как хотят! Грузия это же страна лимитроф. Пояс нашей безопасности. А теперь там войска НАТО!
          Stas157
          1. Зяблицев Сегодня, 10:35
            Там нет войск НАТО, есть инструкторы, но не более...
            Зяблицев
            1. Stas157 Сегодня, 10:45
              Цитата: Зяблицев
              Там нет войск НАТО, есть инструкторы, но не более...

              Да, действительно, я имел ввиду там американские военные, а не войска. То есть такое положение Вас устраивает? Гипотетически, грузины дадут добро на размещение американских войск или базы, в любой момент!
              Stas157
              1. Зяблицев Сегодня, 11:48
                Могут, но не думаю, что Грузия, в отличи от той же Прибалтике или Украины сильно интересует НАТО - физико-географические условия там не дают выгоды для нахождения реальной силы! Так, база ради базы, но в военном плане толку мало!
                Зяблицев
          2. Серый брат Сегодня, 10:56
            Цитата: Stas157
            . Самое главное это вывод из орбиты западного влияния.

            И получить на своей орбите нестабильный объект с нелояльным населением.
            Серый брат
  14. роман66 Сегодня, 08:44
    эх, а танки то как стоят, так бы сверху, да из рпг
    роман66
  15. dojjdik Сегодня, 09:29
    "взгляд"? эт чей же такой "взгляд"-видимо господинчика нетаьяху который в бинокль видит Дамаск
    dojjdik
  16. Dekabrist Сегодня, 10:59
    Поддержание устойчивости власти за счет борьбы с врагом, внешним или внутренним, — это история не новая, примеров огромное количество, но почему то люди по-прежнему с удовольствием, что называется, ведутся на эту приманку.
    При этом, огромную роль в создании образа врага или друга играет пропагандистская машина
    Можно вспомнить агитационные плакаты времен еще царской России, Первой мировой войны, где немцы изображены в роли агрессивных горилл. Есть лубки еще 200-летней давности, где таковыми изображали французов.
    Играли эту роль англосаксы, поляки. Сейчас про поляков все забыли, они уже мало кого интересуют, и эту роль «врагов» функционально выполняют украинцы, притом украинское руководство с идиотским фанатизмом всячески способствуют этому. Появились уже статьи и в адрес белоруссов, мол не такие уж они и друзья. Вроде как скамейка запасных.
    Прием стар, используется всеми давно, и по прежнему эффективен.
    Dekabrist
  17. птс-м Сегодня, 11:28
    Глас ,вопиющего к пустыне ,с громким названием "гейропа". А пеньдостана вообще не доходит звук,там все ходят в наушниках и слушают обезумевшую старушенцию. Новый "демагог" Трамп разгребает авгиевы конюшни ,оставленные предыдущим нигером.
    птс-м

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