Путин рассказал о причинах обострения ситуации на Донбассе

Во-первых, украинскому руководству нужны деньги. Деньги лучше всего выбивать из Евросоюза, отдельных стран Евросоюза, США, международных финансовых институтов, выставляя себя жертвой агрессии. Второе – украинская власть, как известно, заняла одностороннюю позицию во время американских выборов, поддерживая одного из кандидатов. Украинские олигархи финансировали этого кандидата, а вернее, кандидатку. Третье – на фоне неудач в экономике и социальной сфере на Украине активизировалась оппозиция. Ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать население, эту задачу также легче выполнять на фоне конфликта. Есть еще одна причина. Сегодняшняя украинская власть, видимо, не готова к реализации Минских соглашений и ищет повод отказаться от них.

Как сообщает газета " Взгляд ", Президент России Владимир Путин считает, что бои в районе Авдеевки спровоцировала украинская сторона. С военной точки зрения, активизация столкновений была вызвана тем, что «добровольческие отряды захватили опорный пункт оппозиции» и продвинулись вглубь на 200 м на территорию, подконтрольную ополченцам. Уже в воскресенье они оттуда были выбиты.По мнению В. Путина, имеется комплекс политических причин, приведших к обострению ситуации. Они сводятся к необходимости выставлять себя в качестве жертвы агрессии, добиваясь внешнего финансирования; компрометации России в глазах новой администрации США, не расположенной к украинскому режиму; мобилизации населения посредством пропаганды внешней угрозы в условиях социально-экономического коллапса страны; нежелании власти реализовывать Минские соглашения.- заявил президент.Глава России выразил надежду на то, что здравомыслящие силы на самой Украине, а также внешние игроки, заинтересованные в мирном разрешении конфликта, сделают все, чтобы не позволить ситуации развиваться по наихудшему сценарию.