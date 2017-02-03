В отставку бандитов!

Видеокадр: Euronews

«Я разочарован этой критикой, потому что взгляды Еврокомиссии нельзя обнаружить среди румынского или международного процесса законотворчества. Когда нас проверяли на предмет Шенгена, нас просили внести поправки, противоречащие нашей конституции, что доказывает или недостаток доверия, или непрофессионализм».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru