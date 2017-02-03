Белый дом заявил, что не смягчал антироссийских санкций, была лишь корректировка

Это не Трамп ослабляет санкции. Появились непредвиденные последствия, Офис по контролю за иностранными активами (министерства финансов США) стал их решать»,

Очевидно, Офис по контролю за иностранными активами получил достаточно много конкретных запросов на лицензии, что они решили выпустить соответствующую генеральную лицензию. Указ (Обамы о санкциях) не был направлен на то, чтобы затруднить экспорт США в Россию, его целью было ФСБ.