11:59 03 февраля

Белый дом заявил, что не смягчал антироссийских санкций, была лишь корректировка

Произведенные изменения в документах по санкциям в отношении ФСБ не смягчили их, речь идет лишь об уточнении действия ограничений, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Шона Спайсера.

Белый дом заявил, что не смягчал антироссийских санкций, была лишь корректировка


«Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций», – пояснил Спайсер.

Напомним, Минфин США снял в четверг некоторые ограничения на транзакции с ФСБ, что журналистами было расценено как ослабление санкций. Ранее российская спецслужба была обвинена в причастности к кибератакам.

Это не Трамп ослабляет санкции. Появились непредвиденные последствия, Офис по контролю за иностранными активами (министерства финансов США) стал их решать»,
написал в «Твиттере» консультант по санкциям консалтинговой фирмы «Financial Integrity Network» Эрик Лорбер.

«Новая генеральная лицензия разрешает лицам из США, которые отправляют технологические продукты в Россию (это разрешено) получать сертификаты, лицензии и так далее от ФСБ, чтобы продолжать экспортировать эти товары в Россию, – объясняет он. – Однако когда ФСБ попало в список санкций, получение таких лицензий оказалось запрещено, и экспортеры США больше не могли посылать товары».

В свою очередь старший аналитик фирмы «Horizon Client Access» Сэм Катлер, занимающейся санкциями, сказал следующее:
Очевидно, Офис по контролю за иностранными активами получил достаточно много конкретных запросов на лицензии, что они решили выпустить соответствующую генеральную лицензию. Указ (Обамы о санкциях) не был направлен на то, чтобы затруднить экспорт США в Россию, его целью было ФСБ.

Использованы фотографии: РИА Новости. Владимир Астапкович
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Комментарии 30
  1. Зяблицев Сегодня, 08:45
    Это накладываются санкции быстро, а вот снимаются годами...Чудес не бывает!Да они нам и ненужны!
    Зяблицев
    1. Zibelew Сегодня, 08:49
      Там где янкесам самим нужно, они санкции снимут. Но не более. Другое дело что ничего у США для нужд госорганов закупать нельзя, в том числе программное обеспечение - вопрос нацбезопасности.
      Zibelew
      1. dorz Сегодня, 08:59
        Почему Россия не введет санкции на продажу (аренду) боингов, угля, титана, ракетных двигателей? Значит американцам есть чем прижать.
        dorz
        1. Тринадцатый Сегодня, 09:02
          Прикажете самим себе наступить на яйца?
          Тринадцатый
        2. васильев ю Сегодня, 09:21
          Потому, что по совету советников-идиотов типа Дворковича, у нас нет почти никакого производства собственного.
          Санкции наложенные на нас- это копеечные санкции, мелкие, но как они ударили по нам! А если в отместку на наши серьёзные санкции включат тоже серьёзные? Где мы окажемся?
          Только не надо доказывать что к нам применили серьёзные санкции. В европах всё дешёвое, даже из-за наших ответных санкций, цены и инфляция не зашкаливают как у нас. Только у нас из-за созданной страны торгашей-перепродавцов, из-за их крысиной жадности цены постоянно зашкаливают. То, что мы в зад нице из-за тех же санкций оказались- старанье наших спекулянтов в правительстве и торговле.
          васильев ю
        3. Topotun Сегодня, 09:34
          А зачем? Продовать - пожалуйста а вот покупать у них.... Нафик. Свое надо делать.
          Topotun
        4. Комментарий был удален.
    2. vovanpain Сегодня, 08:53
      экспортеры США больше не могли посылать товары

      Так вчера ж о этом писали,на РД-180 и на авиационный титан санкции никогда не будут наложены,война войной,а бизнесс по распорядку. yes
      vovanpain
      1. rasputin17 Сегодня, 09:02
        Так вчера ж о этом писали,на РД-180 и на авиационный титан санкции никогда не будут наложены,война войной,а бизнесс по распорядку. yes


        Самое интересное что мы в ответку не можем накладывать санкции мотивируя уже как правило двумя дежурными фактами потеря рынка и потеря их зеленой бумаги без которой рухнет наша экономика!! sad
        rasputin17
    3. rasputin17 Сегодня, 08:56
      Это конечно мое мнение но взгляните на факты а они упрямы и говорят сами за себя! Начинает повторяться история с перезагрузкой как при бардаке обезьяныче! Нам чуть гдето подмигнули, пообещали а мы опять уши развесим и побежим по старым граблям!! Вы посмотрите сегодняшние репортажи с заседания Сов.беза и посмотрите на риторику представителе США ! А там старая пластика разница что не пауэр ее поет! посмотрите на нового госсекретаря и всю команду что Трамп собрал более пристольней там же все ясно написано и мы еще пытаемся опять как наивные индейские девушки питать какие иллюзии и светлые надежды!!!!! hi
      rasputin17
      1. кеп Сегодня, 09:15
        Цитата: rasputin17
        посмотрите на нового госсекретаря и всю команду что Трамп собрал более пристольней там же все ясно


        Согласен.Если устроить командам фейсконтроль, "ихние против,наших" то он не совсем в нашу пользу. Печально,но это так.Путина с Трампом не считаем тут счет 1:1,исключаем еще Шойгу и Лаврова,а дальше только вопросы.При тех задачах которые ставит перед собой Д.Трамп,наш либерально-экономический блок в котором основную скрипку играют три фамилии манипулирующие цифрами от единицы до четырех,ничего хорошего не сулят.К моему глубочайшему сожалению.
        кеп
        1. rasputin17 Сегодня, 09:24
          Вт именно!!! Они от туда вылетают только с формулировкой "За утрату даверия !" и толь когда друг у друга тырить начинают!! am
          rasputin17
      2. васильев ю Сегодня, 09:28
        А факты показывают, что хуже Обезьяныча не будет. Что, так тупо и продолжать противоставлять себя всему Западу без собственного производства чего-либо? Чем мы можем противопоставить себя Западу? Только своими ресурсами и ракетами, я что-то забыл? А ещё чем?
        Лучше начинать дружить с Трампом, но не повторять старых ошибок, помнить их.
        васильев ю
        1. rasputin17 Сегодня, 09:33
          Лучше начинать дружить с Трампом, но не повторять старых ошибок, помнить их.


          Невозможно дружить с тем кто этого не хочет! hi
          rasputin17
          1. васильев ю Сегодня, 09:38
            Как вы такие вот достали.
            Трамп ещё ничего не успел сделать, а вы всё и вся об сираете заранее.
            Может подождёте со своими не очень умными комментариями, поглядите как оно будет хоть немного? Извините если обидел, но вангинаторы-чернушники уже достали.
            васильев ю
            1. rasputin17 Сегодня, 09:50
              Извините если обидел, но вангинаторы-чернушники уже достали.


              Нет не обидел! Просто снимите Увадаемый очки посмотрите на вещи более трезвым взглядом без иллюзий о дружбе и "добром" президенте основной страны противовеса! Почитайте историю в конце концов если Вас не убеждают те факты что уже есть сейчас на лицо! А насчет вангинаторы-чернушники не стоит валить в одну кучу здравый смысл подкрепленный жизненным опытом и действительностью к желаемому что Вы упорно хотите отстоять! hi
              rasputin17
              1. васильев ю Сегодня, 09:59
                Может, опять повторяю, не ванговать, а подождать немного, поглядеть как оно будет?
                И насчёт жизненного опыта. Догадайтесь, у всех жизненный опыт похож на ваш? Может всё-таки у каждого свой жизненный опыт, для некоторых некий опыт плохой, для других- тот же опыт жизненный очень даже ничего. Глупо смотреть на всё только со своей колокольни.
                васильев ю
                1. rasputin17 Сегодня, 10:19
                  Цитата: васильев ю
                  Может, опять повторяю, не ванговать, а подождать немного, поглядеть как оно будет?
                  И насчёт жизненного опыта. Догадайтесь, у всех жизненный опыт похож на ваш? Может всё-таки у каждого свой жизненный опыт, для некоторых некий опыт плохой, для других- тот же опыт жизненный очень даже ничего. Глупо смотреть на всё только со своей колокольни.

                  Смотрите!
                  И насчет жизненного опыта то читая вдумывайтесь в смысл прочитанного где была ключевая фраза:
                  Почитайте историю в конце концов если Вас не убеждают те факты что уже есть сейчас на лицо!


                  Не сводите все на личности. Как вы правильно заметили:
                  у каждого свой жизненный опыт,

                  Тут другая тема обсуждения.Каждый высказывает свою точку зрения опираясь на факты истории а не свой опыт! hi
                  rasputin17
                  1. васильев ю Сегодня, 10:49
                    Вы уверены, что Трамп профессор истории демократии США? И что он будет придерживаться линии партии Вашингтона?
                    А про личностей в истории? Рузвельт, Кеннеди, Горбатый, Пьяница, сейчас Путин- надо объяснять влияние личностей в истории мира?
                    васильев ю
                    1. rasputin17 Сегодня, 11:13
                      Вы уверены, что Трамп профессор истории демократии США? И что он будет придерживаться линии партии Вашингтона?

                      У него нет выбора! Он кукла и будет делать ту политику какую ему скажут. Это он сейчас еще не отошел от эйфории своего избрания! Скажу словами классика." Тайна власти не измена со времен фараонов. а она элементарна правитель не правит ни кем даже собой а им правят все. Он может оступиться и попытаться пойти своим путем но его поправят и укажут дорогу а нет так его уберут!" И будет на его месте другой более лояльный ! И пример тому в той же америке Кеннеди. И он это хорошо знает и понимает поскольку ему есть что терять.
                      Относительно личностей Горбатый с синяком ЕБН это не личности! Это скорее засЛанцы! Причем полные!!! hi
                      rasputin17
    4. maxim947 Сегодня, 09:17
      Ничего не изменится, многие заболели трампоманией, это позорное заболевание, так радоваться его приходу и ожидаемым переменам, хлопать в думе (или в СФ) в ладоши когда его выбрали. Это не делает чести России - ждать доброго дядю с приходом которого проблемы сами отвалятся, трындеть по всем ТВ, что европа и украина в панике, но почему то это не помешало хохлам возобновить боевые действия, это при новой администрации сша, думаю получили "добро" от туда и поперли
      maxim947
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:59
    Что совой по пню, что пнем по сове - результат один. Я одну умный мысль скажу... Ни в коем случае нельзя снимать секторальные санкции с банковской системы. Эта ГНИЛАЯ схема с разницей процентных ставок между западными заимствованиями и внутрироссийскими затянула экономику страны в серьезные корпоративные долги. Такие, что банковскую систему заставили спасать. За счёт бюджета ( за НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ).
    Горный стрелок
    1. васильев ю Сегодня, 09:33
      Я чего-то не понимаю? Всегда до санкций, во время санкций первым делом спасали нашими деньгами банки, отдавали за них долги. Что до санкций банки богатели, что во время санкций они(и только они) богатели. Пока правительство обеспечивает только интересы нуворишей- ничего не изменится.
      васильев ю
    2. кеп Сегодня, 09:35
      Цитата: Горный стрелок
      Эта ГНИЛАЯ схема с разницей процентных ставок между западными заимствованиями и внутрироссийскими затянула экономику страны в серьезные корпоративные долги. Такие, что банковскую систему заставили спасать. За счёт бюджета ( за НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ).


      Абсолютно верно.Больше всех отмена санкций порадует "Н" и компанию,опять можно нахватать кредитов "от пуза",и рапортовать что инфляцию снизили.
      кеп
      1. васильев ю Сегодня, 11:24
        А что, во время санкций наши банки обнищали и разорились?
        Они только богаче стали, а мы беднее. Они привыкли к своим прибылям, а так как из-за санкций прибыли снизились, они всё переложили на нас
        Тут не на санкции надо молиться, а на то, чтобы правительство стало не про-банкирское(какое оно сейчас), а про-народное.
        васильев ю
      2. васильев ю Сегодня, 11:24
        А что, во время санкций наши банки обнищали и разорились?
        Они только богаче стали, а мы беднее. Они привыкли к своим прибылям, а так как из-за санкций прибыли снизились, они всё переложили на нас
        Тут не на санкции надо молиться, а на то, чтобы правительство стало не про-банкирское(какое оно сейчас), а про-народное.
        Просто странно, что народ не видит очевидное. Может это очевидное только для меня?
        васильев ю
    3. maxim947 Сегодня, 09:39
      Горный стрелок[i][/i]
      Поддержую на все 100, всю эту шушеру расстрелять давно пора
      maxim947
  3. Тринадцатый Сегодня, 08:59
    Россия сотни лет живет и развивается под западными санкциями. Санкции по своей сути не являются ключевым фактором определяющим повестку дня и вектор развития страны в целом. В чем то они даже полезны.
    Тринадцатый
  4. ротмистр Сегодня, 09:13
    Уважаемые участники форума; Трамп американский президент и он будет делать то, что хорошо для США. Писал и буду об этом писать, он не про российский , а американский президент.
    ротмистр
    1. Topotun Сегодня, 09:37
      Да вроде никто и не расчитывал, что он кинется спасать Россию....Нафик - нафик таких спасателей...
      Topotun
  5. Комментарий был удален.
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:21
    Появились непредвиденные последствия

    Непредвиденные последствия в Сша появляются ровно тогда. кода это выгодно самим Сша. А может действительно попробовать наложить наши санкции на поставки титана, двигателей для ракет и т.д. Вам не кажется, что Сша на санкциях за счет других очень хорошо себя чувствуют?
    rotmistr60

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