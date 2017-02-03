Белый дом заявил, что не смягчал антироссийских санкций, была лишь корректировка
Произведенные изменения в документах по санкциям в отношении ФСБ не смягчили их, речь идет лишь об уточнении действия ограничений, передает РИА Новости заявление представителя Белого дома Шона Спайсера.
«Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций», – пояснил Спайсер.
Напомним, Минфин США снял в четверг некоторые ограничения на транзакции с ФСБ, что журналистами было расценено как ослабление санкций. Ранее российская спецслужба была обвинена в причастности к кибератакам.
«Новая генеральная лицензия разрешает лицам из США, которые отправляют технологические продукты в Россию (это разрешено) получать сертификаты, лицензии и так далее от ФСБ, чтобы продолжать экспортировать эти товары в Россию, – объясняет он. – Однако когда ФСБ попало в список санкций, получение таких лицензий оказалось запрещено, и экспортеры США больше не могли посылать товары».
В свою очередь старший аналитик фирмы «Horizon Client Access» Сэм Катлер, занимающейся санкциями, сказал следующее:
«Это, как я понимаю, обычная практика Минфина, которая довольно часто уточняет специфические вопросы после введения санкций», – пояснил Спайсер.
Напомним, Минфин США снял в четверг некоторые ограничения на транзакции с ФСБ, что журналистами было расценено как ослабление санкций. Ранее российская спецслужба была обвинена в причастности к кибератакам.
Это не Трамп ослабляет санкции. Появились непредвиденные последствия, Офис по контролю за иностранными активами (министерства финансов США) стал их решать»,написал в «Твиттере» консультант по санкциям консалтинговой фирмы «Financial Integrity Network» Эрик Лорбер.
«Новая генеральная лицензия разрешает лицам из США, которые отправляют технологические продукты в Россию (это разрешено) получать сертификаты, лицензии и так далее от ФСБ, чтобы продолжать экспортировать эти товары в Россию, – объясняет он. – Однако когда ФСБ попало в список санкций, получение таких лицензий оказалось запрещено, и экспортеры США больше не могли посылать товары».
В свою очередь старший аналитик фирмы «Horizon Client Access» Сэм Катлер, занимающейся санкциями, сказал следующее:
Очевидно, Офис по контролю за иностранными активами получил достаточно много конкретных запросов на лицензии, что они решили выпустить соответствующую генеральную лицензию. Указ (Обамы о санкциях) не был направлен на то, чтобы затруднить экспорт США в Россию, его целью было ФСБ.
Использованы фотографии: РИА Новости. Владимир Астапкович