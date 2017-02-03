Модернизация БРДМ-2 в Сирии
БРДМ-2 и машины на их базе используются сирийской армией уже более 40 лет. Они были замечены в войне 1973 года, в длительной миротворческой миссии в Ливане, в отражении израильского вторжения 1982 года.
В связи с износом большей части парка БРДМ-2, в частности машин, оснащенных противотанковым ракетным комплексом «Малютка-П», зенитным «Стрела-1», они были выведены на базы хранения. Некоторое количество БРДМ-2 досталось полиции, предварительно пройдя доработку для выполнения функций обеспечения правопорядка. Они обладают специфическим камуфляжем.
Как сообщает "Вестник Мордовии", утрата большого арсенала бронетехники в ходе гражданской войны вызвала её острую нехватку в войсках и привела к возвращению в строй с баз хранения БРДМ-2. В 2016 году на части машин были установлены решетчатые противокумулятивные экраны, открытые башенные установки с пулеметами НСВТ и автоматическими гранатометами АГС-17, видеокамеры в целях улучшения обзора. Возможно, что бензиновый двигатель был заменен на дизельный. В бортах некоторых машин появились дополнительные люки.
Более совершенный вариант был создан за счет установки дистанционно управляемой автоматической пушки ЗУ-23-2.
На сегодняшний день была зафиксирована третья версия БРДМ-2. Они отличается более объемной башней с пулеметом НСВТ. Этот вариант лишен недостатков полевой модернизации с открытым верхом, снижая шансы поражения наводчика от пуль и осколков. На бронекорпусе также установлена видеокамера.
В связи с износом большей части парка БРДМ-2, в частности машин, оснащенных противотанковым ракетным комплексом «Малютка-П», зенитным «Стрела-1», они были выведены на базы хранения. Некоторое количество БРДМ-2 досталось полиции, предварительно пройдя доработку для выполнения функций обеспечения правопорядка. Они обладают специфическим камуфляжем.
Как сообщает "Вестник Мордовии", утрата большого арсенала бронетехники в ходе гражданской войны вызвала её острую нехватку в войсках и привела к возвращению в строй с баз хранения БРДМ-2. В 2016 году на части машин были установлены решетчатые противокумулятивные экраны, открытые башенные установки с пулеметами НСВТ и автоматическими гранатометами АГС-17, видеокамеры в целях улучшения обзора. Возможно, что бензиновый двигатель был заменен на дизельный. В бортах некоторых машин появились дополнительные люки.
Более совершенный вариант был создан за счет установки дистанционно управляемой автоматической пушки ЗУ-23-2.
На сегодняшний день была зафиксирована третья версия БРДМ-2. Они отличается более объемной башней с пулеметом НСВТ. Этот вариант лишен недостатков полевой модернизации с открытым верхом, снижая шансы поражения наводчика от пуль и осколков. На бронекорпусе также установлена видеокамера.