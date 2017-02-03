12:02 03 февраля

Модернизация БРДМ-2 в Сирии

БРДМ-2 и машины на их базе используются сирийской армией уже более 40 лет. Они были замечены в войне 1973 года, в длительной миротворческой миссии в Ливане, в отражении израильского вторжения 1982 года.

Модернизация БРДМ-2 в Сирии


В связи с износом большей части парка БРДМ-2, в частности машин, оснащенных противотанковым ракетным комплексом «Малютка-П», зенитным «Стрела-1», они были выведены на базы хранения. Некоторое количество БРДМ-2 досталось полиции, предварительно пройдя доработку для выполнения функций обеспечения правопорядка. Они обладают специфическим камуфляжем.




Как сообщает "Вестник Мордовии", утрата большого арсенала бронетехники в ходе гражданской войны вызвала её острую нехватку в войсках и привела к возвращению в строй с баз хранения БРДМ-2. В 2016 году на части машин были установлены решетчатые противокумулятивные экраны, открытые башенные установки с пулеметами НСВТ и автоматическими гранатометами АГС-17, видеокамеры в целях улучшения обзора. Возможно, что бензиновый двигатель был заменен на дизельный. В бортах некоторых машин появились дополнительные люки.



Более совершенный вариант был создан за счет установки дистанционно управляемой автоматической пушки ЗУ-23-2.



На сегодняшний день была зафиксирована третья версия БРДМ-2. Они отличается более объемной башней с пулеметом НСВТ. Этот вариант лишен недостатков полевой модернизации с открытым верхом, снижая шансы поражения наводчика от пуль и осколков. На бронекорпусе также установлена видеокамера.



11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4
  1. Alex_Rarog Сегодня, 09:06
    Ну а что машинка неплохая да и простора для модернизации навалом... так думаю что в сирии щас даже самой захудалой броне на которую можно пулемет поставить рады будут...
    Alex_Rarog
    1. igordok Сегодня, 11:30
      В сравнении с украинской модернизацией очень большой плюс.
      igordok
    2. Koshak Сегодня, 11:45
      Цитата: Alex_Rarog
      Ну а что машинка неплохая да и простора для модернизации навалом... так думаю что в сирии щас даже самой захудалой броне на которую можно пулемет поставить рады будут...

      По крайней мере, на много лучше "джихадтачанок" на базе "Тойоты"
      Koshak
  2. san4es Сегодня, 09:33
    Голь на выдумки хитра
    san4es

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня