Не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне. А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы,

Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 93% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно. Кстати, это волеизъявление впоследствии было подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенными соответствующими западными институтами,