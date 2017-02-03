Чуркин посоветовал Лондону «очистить совесть» и вернуть Мальвинские острова
Российский постпред при ООН Виталий Чуркин предложил британским властям «очистить совесть» и вернуть аннексированные территории, после чего рассуждать о Крыме, передает ТАСС.
На заседании Совбеза британский представитель Мэттью Райкрофт в очередной раз попытался обвинить Москву в эскалации украинского кризиса, начало которому, по его мнению, положила «аннексия» Крыма.
Тему Крыма на заседании затронула также новый постпред США Никки Хейли, заявившая, что Вашингтон не снимет санкции до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине.
Тогда Чуркин напомнил ей об американской конституции, в которой есть «такие замечательные исторические слова: "мы, народ"».
На заседании Совбеза британский представитель Мэттью Райкрофт в очередной раз попытался обвинить Москву в эскалации украинского кризиса, начало которому, по его мнению, положила «аннексия» Крыма.
Не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне. А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы,сказал Чуркин.
Тему Крыма на заседании затронула также новый постпред США Никки Хейли, заявившая, что Вашингтон не снимет санкции до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине.
Тогда Чуркин напомнил ей об американской конституции, в которой есть «такие замечательные исторические слова: "мы, народ"».
Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 93% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно. Кстати, это волеизъявление впоследствии было подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенными соответствующими западными институтами,указал российский дипломат.
Использованы фотографии: EPA/PETER FOLEY