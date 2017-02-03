11:57 03 февраля

Чуркин посоветовал Лондону «очистить совесть» и вернуть Мальвинские острова

Российский постпред при ООН Виталий Чуркин предложил британским властям «очистить совесть» и вернуть аннексированные территории, после чего рассуждать о Крыме, передает ТАСС.

Чуркин посоветовал Лондону «очистить совесть» и вернуть Мальвинские острова


На заседании Совбеза британский представитель Мэттью Райкрофт в очередной раз попытался обвинить Москву в эскалации украинского кризиса, начало которому, по его мнению, положила «аннексия» Крыма.


Не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне. А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы,
сказал Чуркин.

Тему Крыма на заседании затронула также новый постпред США Никки Хейли, заявившая, что Вашингтон не снимет санкции до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине.

Тогда Чуркин напомнил ей об американской конституции, в которой есть «такие замечательные исторические слова: "мы, народ"».

Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 93% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно. Кстати, это волеизъявление впоследствии было подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенными соответствующими западными институтами,
указал российский дипломат.

Использованы фотографии: EPA/PETER FOLEY
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Комментарии 34
  1. Комментарий был удален.
  2. Alex_Rarog Сегодня, 09:10
    Блин как же сложно с аморальными уродами работать.... что Чуркин что Лавров, каждый день в стену из дебилизма долбятся....
    Alex_Rarog
    1. Венд Сегодня, 09:18
      Наконец то я услышал то, что озвучивал и не я один в сети. Чтобы рассуждать на тему Крыма, сначала очистите свою совесть и верните захваченные земли. Браво, Виталий Иванович.
      Венд
      1. Монос Сегодня, 09:21
        Цитата: Венд
        Наконец то я услышал то, что озвучивал и не я один в сети. Чтобы рассуждать на тему Крыма, сначала очистите свою совесть и верните захваченные земли. Браво, Виталий Иванович.

        Они не могут. У них "демократия".
        Монос
        1. васильев ю Сегодня, 10:12
          Спасибо, сохранил скриншотик определения демократии.
          васильев ю
      2. 210окв Сегодня, 09:23
        Почаще надо тыкать в собственное дерьмо...Как котов..Правда не помогает,но все равно продолжаем это делать.. yes
        Цитата: Венд
        Наконец то я услышал то, что озвучивал и не я один в сети. Чтобы рассуждать на тему Крыма, сначала очистите свою совесть и верните захваченные земли. Браво, Виталий Иванович.
        210окв
      3. avt Сегодня, 09:45
        Цитата: Венд
        Браво, Виталий Иванович.

        laughing Чуркин красаучик !Сказал, как побрил наголо! good Ссылка на америкосовскую конституцию вообще блеск! bully
        avt
    2. vovanpain Сегодня, 09:29
      Российский постпред при ООН Виталий Чуркин предложил британским властям «очистить совесть» и вернуть аннексированные территории, после чего рассуждать о Крыме
      Откуда у наглосаксов совесть то взялась?. request
      vovanpain
    3. Самаритянин Сегодня, 09:33
      Так в том и дело, уже развернули, что война в Украине и все проблемы от того что Крым к нам отошёл...
      Уверен что в Западные учебники так и войдёт, а про 2 мая и слова не будет...
      Самаритянин
      1. DimerVladimer Сегодня, 10:01
        На то он и фантаст.
        Никто не говорит правду - в том чисе и Россия.
        Единожды соврамши -веры нет никому.
        Американских, английских и российских чиновников, дипломатов военных - неоднократно ловили на лжи - никому веры нет.
        DimerVladimer
      2. васильев ю Сегодня, 10:15
        У меня так на вас всех не хватит памяти, делать скриншоты умных мыслей.
        васильев ю
  3. volodya Сегодня, 09:10
    Почаще нужно им всем напоминать обо всём ,что они делают.Память у них плохая,блин!
    volodya
  4. новичок Сегодня, 09:11
    чуркин молодец. заткнул позорный фонтан брита и попутно научил новоиспечоной(надеюсь не саманта2) дипломатии.
    новичок
  5. Alexey-74 Сегодня, 09:16
    Начинаются "старые песни о главном".........хотя я лично и не ожидал чего то другого, такое ощущение, что ООН превратилась в площадку для пустой болтовни с взаимными обвинениями, а конкретно вообще ничего не решают
    Alexey-74
    1. Per se. Сегодня, 09:22
      Цитата: Alexey-74
      такое ощущение, что ООН превратилась в площадку для пустой болтовни с взаимными обвинениями, а конкретно вообще ничего не решают
      Подобное случилось с Лигой Наций, перед Второй мировой войной.
      Per se.
  6. Jovanni Сегодня, 09:18
    Чуркин посоветовал Лондону «очистить совесть» и вернуть Мальвинские острова

    Если бы они ещё знали что это такое, - совесть...
    Jovanni
  7. JD1979 Сегодня, 09:22
    Интересно, ему за вредность от работы с диб*ми компенсацию дают? я бы наверно уже отпечатки своих зубов на них оставлял.
    JD1979
  8. uskrabut Сегодня, 09:25
    а ам надо каждый раз напоминать про отторгнутые у индейцев земли и геноцид коренного населения, бомбардировку Хиросимы и Нагасаки и выжженные европейские города после их бомбёжек и много других пакостей, ими учинённых
    uskrabut
    1. Вежливый Лось Сегодня, 10:21
      Цитата: uskrabut
      ам надо каждый раз напоминать про отторгнутые у индейцев земли и геноцид коренного населения,

      Я думаю, это все у них в учебниках истории для начальной школы прописано и раскрашено, как единственно возможная на то время историческая необходимость.
      Полагаю, что гораздо больше толка было бы в выпуске в прокат ,как в интернете, так и в формате какого-нибудь исторического канала, а также по RT (в общем во всех доступных нам каналах СМИ) качественного документального фильма с элементами художественного экшена, про то, откуда ноги растут у Крыма, у Украины, у Бандеровщины. Глядишь, электорат западный и поднатореет в мировой истории. А говорящие головы, вследствие этого, начнут задумываться над своими словами с высоких трибун. Одно дело делать ду ра ка из оппонента, и другое дело самому выглядеть ду ра ком.
      Вежливый Лось
  9. KelWin Сегодня, 09:27
    Чуркин потрясающий дипломат, ежедневно быть в контакте с этой сворой "партнеров" нервы нужны титановые. Послушать бы как они с Лавровым обсуждают этот серпентарий между собой))
    KelWin
  10. V.ic Сегодня, 09:28
    (С)британский представитель Мэттью Райкрофт в очередной раз попытался обвинить Москву в эскалации украинского кризиса, начало которому, по его мнению, положила «аннексия» Крыма.

    ...когда совесть раздавали, его дома не было...
    V.ic
  11. XYZ Сегодня, 09:31
    Ну свершилось! Наконец мы перестали либо стыдливо молчать, либо отбрехиваться без указания на конкретные случаи и лица. Типа "если кто-то кое-где у нас порой, честно жить не хочет". С "партнерами" так нельзя,затопчут. Давно уже было пора что-то делать с уровнем нашей толерантности и дипломатичности. Извините, сейчас XXI век, а не XIX! Сэры и пэры давно сняли свои цилиндры и жарят нас по матери, а мы все по старинке, пытаемся усовестить. Но процесс пошел и это отрадно.
    XYZ
  12. тундряк Сегодня, 09:33
    Вот блин не хочу говорить про Путина, а то начнётся путинист и пр.
    Ну блин да чего же удачно подобраны кадры у него.
    Что Сергей Лавров, что Виталий Чуркин, их слушаешь, ну прямо Музыка, Бальзам на душу.
    И гордость за Страну, не я за ПУТИНА!!!!!! КЛАССНЫЕ У НЕГО мужики в МИДе.
    тундряк
    1. васильев ю Сегодня, 10:22
      Не назовут тебя путинистом, не бойся. Все знают про Набиуллину, Силуанова, Дворковича, Сечина, Пескова, Медведева, Шувалова и остального стада.
      Думаю многие смотрят Mount Show. Очень рекомендую, помогает поменять тонировку на очках с розовой на серую.
      васильев ю
      1. тундряк Сегодня, 10:48
        Цитата: васильев ю
        Очень рекомендую

        Да смотрю и что? Маразм крепчает? Так это не новость.
        Для меня точка отсчёта 91 год, всё остальное вторично.
        А то что Лавров и Чуркин Мужики, для меня не подлежит сомнению.
        И как говорил Задорнов , ну тупые, тем не менее есть у них здравые мысли.
        Например, пусть моя Страна и не права , ну это моя Страна.
        Как то так, за точность не ручаюсь, главное смысл.
        тундряк
        1. васильев ю Сегодня, 10:53
          В смысле? Обама про реалии жизни- пусть я не прав, но я- это США, поэтому я прав всегда? Так что-ли?
          Не относитесь к этому серьёзно, просто выверт извращённого сознания.((
          васильев ю
  13. Stas157 Сегодня, 09:39
    Я просто в восторге от выступлений Виталия Ивановича. Одно дело выступать в кругу единомышленников, и совсем другое среди "волков", и недоброжелателей! При чем выступать, так ярко и мощно, не смотря на окружающую неприязнь и скрытую агрессию! Это сильно. Все другие выступления после Чуркина, уже кажутся бледной тенью.
    Stas157
  14. Товарищ_Сталин Сегодня, 09:40
    Кстати, на Фолклендах был референдум в 2013 г по вопросу
    «Желаете ли Вы, чтобы Фолклендские острова сохранили свой политический статус в качестве заморской территории Соединённого Королевства?»

    и с вариантами ответов "Да" и "Нет". При явке в 91 % практически все избиратели (99,8 %) проголосовали за сохранение за Фолклендами статуса заморской территории Великобритании. Таким образом, Чуркин четко показал лицемерие британских властей, для которых в одном случае (Фолкленды) волеизъявление народа является главным, а когда выгодно Британии, то становится главным не мнение народа, а якобы "территориальная целостность страны". Так вы либо уж трусы наденьте, либо крестик снимите и перестаньте изображать из себя Папу Римского.
    Товарищ_Сталин
  15. Вежливый Лось Сегодня, 09:58
    Как сказал бы на месте В.Чуркина Киса Ворбьянинов: "Я полагаю, торг здесь неуместен". И кулаком (в лучшем случае) по столу.
    Налицо попытка задорого продать решение искусственно созданной проблемы (Крым в обмен на санкции). Хотя несколько наивная с их стороны. Не для того мы столько бабла вбухали в строительство моста и в изгиб ЖД, чтобы вот так взять и в обмен на флюгер санкций отдать контроль над ЧМ, а следовательно и БВ. Они там, вообще, в курсе, что у нас на престоле давно не Горбачев, и даже не ЕБН?
    Вежливый Лось
  16. Monster_Fat Сегодня, 10:18
    Ой, да ладно "осадил"... Не прошло и два года как он там "кого-то" "осадил. А, что ж раньше не "осаживал"? Команды не было?-все думали, что "партнеры" "одумаются" и все "само рассосется"? А теперь уже поздно-теперь такие вещи уже не воспринимаются, уже мнение о нас как об "агрессорах", "порушителях мирового права" сформировалось и его теперь, ничем, из пустых голов западных обывателей не вытравить. Во вторых наконец-то новый представитель новой американской администрации в ООН четко и ясно высказалась-никакой отмены санкций не будет и никакого изменения отношений к России не будет, покуда Россия не вернет Крым Украине-и точка. Ну, и где тут "крикуны" о том, что новая администрация Трампа изменит свою политику по отношению к России? Ага, "изменит"-как же -недождетесь-нам объявили войну и теперь или мы или они. Они не сидят без дела -вон как только на западе появились политики которые благожелательно или просто реалистично смотрят на отношения с нашей страной и имеющие шанс стать руководителями государств, так тут-же на них выбросили "компромат" и начали их уничтожать "политически" чтобы ни в коем случае не допустить их победы на выборах. И своего там добъются-не сомневайтесь. Я уже говорил здесь, что на закрытом заседании глав стран ЕС и США в 2016 году был взят курс на "окончательное решение Российского вопроса", разработан план на длительную перспективу согласно которому Россию в первую очередь надо разоружить под разными предлогами и додавить в политическом и экономическом планах-заставить ее затем подписать документы которые гарантировали бы ее вечный "безоружный" статус и опустить политически-заставить признать что мы были "вечным агрессором" виновным во всем зле творимом в истории и во всех "страданиях" Европы и всего мира и закабалить нас экономически, заставить нас выплачивать бесконечные "репарации" всем тем, кого она, якобы "обидела" и все это под жестким контролем мирового "комиссариата". Вы думаете это "чушь"? Как бы не так, заметили с чего начал президент Трамп, которого тут все так "на ура" принимали? А он начал, не много ни мало, а с высказывания о том, что санкции можно начать ПОДУМАТЬ снимать, если Россия задумается о своем ядерном разоружении. Чувак он прямой, "политесам не обучен" и сразу "берет "быка за рога"-чего уж стесняться.
    Monster_Fat
    1. Мур Сегодня, 10:51
      Многабукф, но принцип ясен: пропала Рассеюшка. В очередной раз.
      Позволю себе пару капель оптимистического валокордина на пессимистический сердечный порыв.
      1.Ну, осадил/не осадил - дело вкуса, как называть. Но накормить дерьмом с лопаты - точно накормил. Собственно, этот клуб по интересам для того и существует - другого толка от него нет.
      2. Кто тут ждал изменения политики с приходом Трампа? Клинические урякалки? Ну, не так тут их и много. А "окончательно решать российский вопрос" уже пытался один несчастный австрийский художник. Тождественной ему фигуры пока не просматривается. Не фрау канцлерин с французским пуделем же всерьёз принимать...
      Мур
  17. yahont Сегодня, 10:44
    Не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне. А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы, Лучше и не скажешь, нужно почаще эти наглосаксам говорить об этом
    yahont
  18. ПАша Сегодня, 10:58
    С.Пауэр оставила кнопку на стуле, по этому её сменщица такая злая.
    ПАша
  19. rotmistr60 Сегодня, 11:15
    Чуркин посоветовал Лондону «очистить совесть» и вернуть Мальвинские острова

    При всем огромном уважении к Чуркину, но ему приходится это говорить изначально зная, что в Лондоне нет ни совести, ни чести, ни тем более чего-то более мене человеческого. Мне, лично, жалко нашего дипломата, который расходует свое здоровье и силы на закоренелых подлецов.
    rotmistr60
  20. viktor. Сегодня, 11:23
    да тяжело Виталию Чуркину в (ООН) в нынешние времена это ДУР-ДОМ laughing
    viktor.

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