12:04 03 февраля

Новые нападки на Россию в Совете безопасности ООН

Как сообщает РИА Новости, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли увязала отмену санкций, наложенных США, с необходимостью возвращения Крыма Украине.
Крым является частью Украины. Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине

— заявила дипломат в своем первом выступлении в Совете Безопасности ООН, заседание которого было посвящено ситуации на востоке Украины.

При этом она высказала сожаление о том, что должна указывать на это в своей первой речи:
Так не должно быть. Мы действительно хотим лучших отношений с Россией. Тем не менее, плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России.



Новые нападки на Россию в Совете безопасности ООН


Российский сенатор Алексей Пушков предположил по поводу указанного выступления:

Похоже, новый представитель США в ООН пришла туда с текстом, который написала ей Саманта Пауэр [её предшественник на данном посту, отличавшаяся жесткой антироссийской позицией]. Как можно осуждать Россию, когда ВСУ обстреливают Донбасс?


Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Чуркин подчеркнул этот факт в своем ответном слове:
"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ. Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме".

Обвинения против России были также озвучены постпредом Британии при ООН Мэттью Райкрофтом, заявившим об ответственности России за возникновение кризиса на Украине, который, по его мнению, начался с событий в Крыму. Чуркин объяснил ему, что "все началось с государственного переворота во многом при поддержке извне", напомнив также о нарушении международного права самой Британией:
Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагас в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы.




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Комментарии 38
  1. Самаритянин Сегодня, 09:34
    Так вроде было уже:
    https://topwar.ru/108516-churkin-posovetoval-lond
    onu-ochistit-sovest-i-vernut-malvinskie-ostrova.h
    tml
    Самаритянин
    1. Венд Сегодня, 09:35
      плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России.
      Что опять? Нет уж сами заварили эту кашу, сами и расхлебывайте.
      Венд
      1. 210окв Сегодня, 09:43
        Пусть еще раз поднимут этот вопрос после возврата Калифорнии и Техаса Мексики..И мы подумаем..
        Цитата: Венд
        плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России.
        Что опять? Нет уж сами заварили эту кашу, сами и расхлебывайте.
        210окв
        1. Zibelew Сегодня, 10:15
          Не стоит недооценивать упорство и настойчивость США в достижении долгосрочных целей. Они более полувека не признавали прибалтику частью СССР, что когда-то тоже считалось смешным... Они десятилетиями работали наз уничтожением СССР и добились своего. Они вообще умеют добиваться своих целей на отрезках времени, длиной в несколько поколений. Трамп не сильно отличается от Обамы. Агрессор есть агрессор и он не поменяется. А то некоторые полагали, что Белый дом захватили революционные матросики с Трампом. А там все так же наши заклятые американские "друзья".
          Zibelew
          1. Orionvit Сегодня, 11:45
            Нет уже у штатов десятилетий. В такой тупик уже зашли, что время нужно считать годами, если не месяцами. Не секрет, кризис в мире такой, что все только делают вид, что всё хорошо, и доллар всё ещё деньги. Скоро должно взорваться, и тогда всем мало не покажется. Как раз у России время есть, а вот у штатов уже истекло.
            Orionvit
            1. KondratKo Сегодня, 11:57
              "Как раз у России время есть"
              Тоже так считаю, мы люди терпеливые, когда не станет территориального образования Руина, тогда и говорить будет не о чем. И "возвращать" не чего...
              Ники ХХХ: -Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине

              Как мы можем вернуть своих людей в страну с марионеточно-yблюgочным руководством, вы сами их об этом спрашивали, лицемеры?! Ники, отпили себе ножовкой правую руку и отдай соседу, это рука его по праву, потому что так решил босс твоего соседа.
              KondratKo
      2. Ольгович Сегодня, 09:47
        Вот тебе и тамповское "возможное признание Крыма". Накрутили ему хвоста истинные кукловоды.
        Ольгович
        1. Венд Сегодня, 09:50
          Цитата: Ольгович
          Вот тебе и тамповское "возможное признание Крыма". Накрутили ему хвоста истинные кукловоды.

          Не ему накрутили, а ей.
          Венд
      3. Касым Сегодня, 10:05
        Трамп сейчас признать не может - ястребы из истеблишмента заклюют новую администрацию - это ожидаемое событие. А вот по Донбассу может вытащить все наружу. Вот это интересно.
        С другой стороны. Плевать, что они там заявляют. Сделать ничего не могут - все перепробовали от боинга до санкций. Ввести войска не могут. Представьте, что ВВП отключит от энергосистемы, подпитанную Украину? Потребует закрыть все долги - по газу за 5 мес.14года и кредиты. Воровать газ вот-вот начнут - отрубить все поставки. Оставшуюся торговлю, на 3млрд. пока что еще продают в РФ, отрезать. И еще куча других "медицинских инструментов" в руках ВВП. И кто теперь такой актив захочет прикарманить - прожгет карман "благодетеля"?! Это наступление может сделать политическим трупом Порося. Его экстренный отъезд из Берлина кое что показал - кто его захочет видеть, а уж денег дать... hi
        Референдум по вступлению в НАТО - еще один показатель, что идет Порошенко ва-банк. Т.к. войска запустят механизм экономического уничтожения Киевских властей - ВВП точно не потерпит. Это все провокации, чтобы РФ двинула войска.
        Касым
        1. Касым Сегодня, 10:39
          Можно предвидеть ход Трампа. Тому ничего не останется, как потребовать от Порошенко выполнить ... Минск. Киев сам ускоряет этот процесс - бумерангом обернется. Причем Трамп может установить срок для выполнения. А что еще Трамп может? Такое решение для него будет золотой серединой. Он бы мог держать в подвешеном состоянии некоторое время свое мнение, но сейчас ... Порошенко вынуждает его принять решение по украинскому кризису, что Трампа наверняка бесит - это он должен определять повестку дня, а не челядь. Ему выгодно украинский кризис использовать как козырь в тот момент, когда он посчитает нужным. А Порось вынуждает его сейчас действовать.
          "Подписали Минск - выполняйте!" - это на мой взгляд самая вероятная реакция Трампа. hi
          Касым
    2. maxim947 Сегодня, 09:47
      Даааа... Как бы хуже не стало.
      Они с Пауэр даже рожами похожи! [i][/i] точно подметил, рассмешил от души,
      maxim947
      1. KondratKo Сегодня, 12:03
        А мне она чертами лица почему-то напоминает Джона Кери, может это его внебрачная дочь от Барака Обамы?
        KondratKo
    3. Зяблицев Сегодня, 09:53
      У англосакса отвратительная рожа истинного англосакса! А более менее симпатичная Никки Хейли еще пару подобных заседании и превратиться в страшную ведьму Самантe Пауэр.... Интересно, у них метла по наследству передается? laughing
      Зяблицев
      1. кеп Сегодня, 10:56
        Цитата: Зяблицев
        У англосакса отвратительная рожа истинного англосакса! А более менее симпатичная Никки Хейли еще пару подобных заседании и превратиться в страшную ведьму Самантe Пауэр.... Интересно, у них метла по наследству передается? laughing


        Ступа плюс метла,пост сдал,пост принял. laughing
        Забыл, еще избушка на курьих ножках,и гуси лебеди laughing
        кеп
    4. Hammer Сегодня, 09:59
      Анекдот для Чуркина.
      МГИМО. Преподаватель, бывший дипломат, с огромным стажем работы за границей, делает разбор ошибок по самостоятельной работы. Суть задания дать дать письменный ответ на ноту одного из африканских государств, чей самолет был по ошибке сбит нашими ПВО.
      - И так, студент Петров! Очень, очень хороший ответ. Текст идеологически и дипломатически выверен. Суть письмо изложена недвусмысленно и очень доходчиво.Очень грамотная работа. У вас большой потенциал. Поздравляю, можете считать себя зачисленным в штат МИДа, когда сдадите госы. Вот только есть несколько маленьких орфографических ошибок: «нах..й» пишется раздельно, «на ср..ть» слитно, а «заеб..шся» — с мягким знаком... И еще: «черножопая обезьяна» надо писать с большой буквы - вы, как-никак, к Президенту другой страны обращаетесь.
      Hammer
  2. rasputin17 Сегодня, 09:37
    Поменялись актеры но риторика осталась прежней! Они с Пауэр даже рожами похожи! Только цветом отличаются!
    rasputin17
    1. Чёрный Сегодня, 09:43
      А другого ждать и не следует.
      Чёрный
      1. rasputin17 Сегодня, 09:56
        За то тут на ВО масса очкариков ждущих "дружбы" от новой администрации и ее президента! Упорно не желающие верить фактам вроде этого! hi
        rasputin17
  3. volodya Сегодня, 09:39
    Просто читает по старым бумажками,новых ещё не прислали!
    volodya
  4. dojjdik Сегодня, 09:40
    забыли добавить бюрократам из оон что скоро мы с китайцами и иранцами "государство" создадим как раз между Мексикой и сша-а кому вообще штат калифорния принадлежал?надо напомнить с помощью мексиканских ополченцев; совет евреям- не забывайте о Хизбалле когда вы подкармливаете своих холопов на украине
    dojjdik
  5. Мар.Тира Сегодня, 09:42
    Ну что Россияне,где там любители политики Трампа по отношению к России?На те получите помои.Американец,он и на Марсе будет американцем.Своя рубаха,и интересы ближе к телу прежде всего.Но у России есть иммунитет против их политики.Чуркин это вновь доказал.Не случйно Парашенко так воспрял после визита в Европу.Видать обнадёжили его старые (новые)"партнёры".Действуй,мы поддержим.Так что поборимся.
    Мар.Тира
  6. bubalik Сегодня, 09:48
    ,,,а почему у них такие бабы страшные,,, negative
    bubalik
    1. uskrabut Сегодня, 10:11
      Эта, по сравнению с предыдущей, просто красавица!
      uskrabut
      1. кеп Сегодня, 11:08
        Цитата: bubalik
        ,,,а почему у них такие бабы страшные,,, negative

        Цитата: uskrabut
        Эта, по сравнению с предыдущей, просто красавица!


        А мне глаза нравятся у англосаксов laughing Правда необычные?
        кеп
        1. samoletil18 Сегодня, 11:13
          Симптом кошачьего глаза. При сдавливании у трупа глазного яблока зрачек принимает такую форму. Они зловещие мертвецы.
          samoletil18
  7. алекс-сп Сегодня, 09:48
    Все это пока укладывается в рамки бизнеса - изначально поставить партнера в наихудшие условия, а затем начать договариваться о компромиссах. Кстати, думается, и отложенный удар США по Ракке (типа надо договориться с Россией) вполне вписывается в эти условия...
    алекс-сп
  8. _Vlad_ Сегодня, 10:04
    товарищи репортеры, определитесь с процентами по референдуму в предыдущей заметке по данной новости 93% в этой 95% , а то совсем не красиво. hi
    _Vlad_
  9. uskrabut Сегодня, 10:10
    Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагас в Индийском океане
    Верните Америку индейцам drinks
    uskrabut
    1. 1536 Сегодня, 10:34
      США и страны НАТО, руки прочь от Украины и русских людей!
      1536
  10. ochakow703 Сегодня, 10:25
    Ну что ж, все ожидаемо, и другого просто было невозможно представить. Вот попробуйте вытряхнуть из магазина все патроны и найти у них отличия, будет трудно, почти не реально. Так и в америке, все они из одной обоймы, из одной банды, и никогда (!!!) никогда они не будут думать и тем более делать иначе. Хоть там Трамп к власти пришел, хоть трам-пам-пам будет. Запад уже настолько пропитался ненавистью к России, что уже выглядят идиотами, но, один черт, несут чушь, и верят в нее. Вот, вы можете представить, что дипломат такого ранга как Н. Хуйли, не знала истинного положения дел на в дурдоме? Я не могу. Просто уверен, что это не заблуждение, не пропаганда, а государственная политика государства мирового агрессора (сша).
    ochakow703
  11. Monster_Fat Сегодня, 10:30
    А, что кто-то ожидал здесь иного? Наконец-то новый представитель новой американской администрации в ООН четко и ясно высказалась-никакой отмены санкций не будет и никакого изменения отношений к России не будет, покуда Россия не вернет Крым Украине-и точка. Ну, и где тут "крикуны" о том, что новая администрация Трампа изменит свою политику по отношению к России? Ага, "изменит"-как же -недождетесь-нам объявили войну и теперь "или мы- или они"-другого не дано. На западе принято "не отступать" в политике и додавливать оппонента до конца.. И они не сидят без дела -вон как только на западе появились политики которые благожелательно или просто реалистично смотрят на отношения с нашей страной и имеющие шанс стать руководителями государств, так тут-же на них выбросили "компромат" и начали их уничтожать "политически" чтобы ни в коем случае не допустить их победы на выборах. И своего там добъются-не сомневайтесь. Я уже говорил здесь, что на закрытом заседании глав стран ЕС и США в 2016 году был взят курс на "окончательное решение Российского вопроса", разработан план на длительную перспективу согласно которому Россию в первую очередь надо разоружить под разными предлогами и додавить в политическом и экономическом планах-заставить ее затем подписать документы которые гарантировали бы ее вечный "безоружный" статус и опустить политически-заставить признать что мы были "вечным агрессором" виновным во всем зле творимом в истории и во всех "страданиях" Европы и всего мира и закабалить нас экономически, заставить нас выплачивать бесконечные "репарации" всем тем, кого она, якобы "обидела" и все это под жестким контролем мирового "комиссариата". Вы думаете это "чушь"? Как бы не так, заметили с чего начал президент Трамп, которого тут все так "на ура" принимали? А он начал, не много ни мало, а с высказывания о том, что санкции можно начать ПОДУМАТЬ снимать, если Россия задумается о своем ядерном разоружении. Чувак он прямой, "политесам не обучен" и сразу "берет "быка за рога"-чего уж стесняться.
    Monster_Fat
  12. 1536 Сегодня, 10:32
    Аппетиты у бандитов из США растут. И их новый главарь явно будет проводить политику своего предшественника. Пришедшие в результате государственного переворота на Украине к власти путчисты - не имеют права голоса ни в ООН, ни в других международных организациях. Это бандиты и террористы!
    1536
  13. saturn.mmm Сегодня, 10:34
    Россия реши в конце концов эту проблему в Украине, все тебя к этому призывают и США, и Великобритания, и еще порядка 60 стран.
    saturn.mmm
  14. Аристид Сегодня, 10:45
    Верно, В.Чуркин, все верно! "Защитники" западных "ценностей" (однополые браки, прием легких наркотиков и т.д.) пытаются нас, россиян, учить жить. Абсурд! Пусть следят за российской комбинацией из трех пальцев (фига).
    Аристид
  15. демотиватор Сегодня, 10:49
    Ответы наших дипломатов и политиков, конечно прекрасные. Только вот похоже на то, что надежды на улучшение отношений со США после прихода новой администрации были призрачными и построены на песке. Трамп, похоже, уже не "наш". Пока там, в Совбезе ООН идёт эта перепалка, ВСУ обстреливают Донецк уже тактическими ракетами. Так не пора ли вводить план "принуждения к миру и предпринимать действия по прекращению массового убийства мирного населения Донбасса? Один ведь чёрт санкции никто так и не не собираются снимать. Ясно же дали понять, что это надолго.
    демотиватор
  16. Горменгаст Сегодня, 10:52
    Почему-то во времена СССР США не начинали все свои речи с осуждения оккупации Прибалтики. Лавры Катона-старшего покоя не дают. am

    Явно видно одно из последствий расчленения СССР - англосаксы обнаглели и объявили себя исключительными, не говоря уже о Великих Украх.
    Горменгаст
  17. rotmistr60 Сегодня, 11:08
    новый представитель США в ООН пришла туда с текстом, который написала ей Саманта Пауэр

    Очевидно, потому что слышится в этих высказываниях страшилище Саманта. А англичанам был дан очень доходчивый совет и пожелания на "будущее". Чуркин как всегда на высоте.
    rotmistr60
  18. Orionvit Сегодня, 11:55
    Цитата: 1536
    И их новый главарь явно будет проводить политику своего предшественника

    Мне интересно куда делись те "комментаторы", которые ещё два месяца назад, заливисто пели дифирамбы Трампу. Мол "наш парень", "друг" России, "враг" Обамы, и теперь Россия с таким американским президентом наконец то заживёт на полную. Где эти горе аналитики от дивана? А таких, было чуть ли не половина на форуме. Уже переобулись?
    Orionvit

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