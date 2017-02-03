Новые нападки на Россию в Совете безопасности ООН
Как сообщает РИА Новости, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли увязала отмену санкций, наложенных США, с необходимостью возвращения Крыма Украине.
— заявила дипломат в своем первом выступлении в Совете Безопасности ООН, заседание которого было посвящено ситуации на востоке Украины.
При этом она высказала сожаление о том, что должна указывать на это в своей первой речи:
Российский сенатор Алексей Пушков предположил по поводу указанного выступления:
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Чуркин подчеркнул этот факт в своем ответном слове:
"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ. Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме".
Обвинения против России были также озвучены постпредом Британии при ООН Мэттью Райкрофтом, заявившим об ответственности России за возникновение кризиса на Украине, который, по его мнению, начался с событий в Крыму. Чуркин объяснил ему, что "все началось с государственного переворота во многом при поддержке извне", напомнив также о нарушении международного права самой Британией:
Крым является частью Украины. Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине
— заявила дипломат в своем первом выступлении в Совете Безопасности ООН, заседание которого было посвящено ситуации на востоке Украины.
При этом она высказала сожаление о том, что должна указывать на это в своей первой речи:
Так не должно быть. Мы действительно хотим лучших отношений с Россией. Тем не менее, плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России.
Российский сенатор Алексей Пушков предположил по поводу указанного выступления:
Похоже, новый представитель США в ООН пришла туда с текстом, который написала ей Саманта Пауэр [её предшественник на данном посту, отличавшаяся жесткой антироссийской позицией]. Как можно осуждать Россию, когда ВСУ обстреливают Донбасс?
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Чуркин подчеркнул этот факт в своем ответном слове:
"В этой связи нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ. Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме".
Обвинения против России были также озвучены постпредом Британии при ООН Мэттью Райкрофтом, заявившим об ответственности России за возникновение кризиса на Украине, который, по его мнению, начался с событий в Крыму. Чуркин объяснил ему, что "все началось с государственного переворота во многом при поддержке извне", напомнив также о нарушении международного права самой Британией:
Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагас в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы.