Крым является частью Украины. Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине

Так не должно быть. Мы действительно хотим лучших отношений с Россией. Тем не менее, плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России.

Похоже, новый представитель США в ООН пришла туда с текстом, который написала ей Саманта Пауэр [её предшественник на данном посту, отличавшаяся жесткой антироссийской позицией]. Как можно осуждать Россию, когда ВСУ обстреливают Донбасс?

Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагас в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы.