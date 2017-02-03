12:04 03 февраля

Маккейн призвал Трампа поставить Украине летальное оружие

Сенатор Джон Маккейн обратился к Дональду Трампу с письмом, в котором попросил предоставить Украине летальное оружие, передает РИА Новости.



Я как уполномоченное лицо призываю вас в рамках оборонного бюджета за 2017 год предоставить летальное вооружение Украине,
говорится в послании.


Вашингтон оказывает военную помощь киевским властям, но пока только в виде оборудования, автомобилей, обмундирования и других «нелетальных» грузов. Кроме того, совместно с союзниками по НАТО американцы занимаются подготовкой украинских силовиков.

На вопрос РИА «Новости», о каком оружии идет речь в письме, Маккейн ответил: «Переносные комплексы Javelin и контрбатарейное вооружение».

Напомним, ранее непризнанные республики ДНР/ЛНР и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках захвата территорий в районе линии соприкосновения. Киев объявил чрезвычайное положение в подконтрольной ему Авдеевке, в связи с тем, что город остался без электричества, воды и тепла.

Использованы фотографии: http://rusgosnews.com
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Комментарии 33
  1. Эдуард72 Сегодня, 10:08
    Передвежные крематории пусть поставляют,чтоб землю Новоросии не засирали отходами.
    Эдуард72
    1. Тралл Сегодня, 10:10
      Да усыпите уже наконец этого "мощного" старика - отца американской демократии laughing
      Тралл
      1. Смог Сегодня, 10:21
        80 лет дедку, а он все в войнушку играет.Никак запал в заднице не догорит.
        Пора бы уже о вечном подумать.
        Смог
        1. васильев ю Сегодня, 10:28
          Просто деньги то уже получены за продвижение этой идеи. Вот ду ра чок контуженный и отрабатывает свои деньги. Старательный. Хуже нет- старательных и инициативных де билов, по своему опыту сужу, приходилось иметь с такими дело.
          васильев ю
        2. major071 Сегодня, 10:36
          Набросал на скорую руку hi

          Ты все смердишь, маразматичный дед?
          Все рвёшься поиграть в военные игрушки?
          Вставною челюстью вцепившись в этот свет
          И обнимая кислородную подушку
          Но как бы не цеплялся, но, поверь, пора
          Пора, Маккейн, и так путь слишком долог
          В аду тебя заждались преисподней мастера
          С сгоревшими парнями с «Форрестола»
          wink drinks
          major071
          1. Kisso4kin Сегодня, 11:21
            пусть лучше он повторит судьбу самого Форрестола...
            Kisso4kin
      2. Rus2012 Сегодня, 10:25
        Цитата: Тралл
        ... и отца американской демократии

        а между тем, предрекают -
        1.
        ... западная «свободная пресса» делает вид, что в районе Донбасса ничего не происходит, так как в ближайшее время готовится очередная мощная атака на Москву.
        Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/

        2. новая говорящая попа голова хосдепа вновь подняла старые подсказки -
        постоянный представитель США при ООН Никки Хейли увязала отмену санкций, наложенных США, с необходимостью возвращения Крыма Украине-
        Крым является частью Украины. Введенные нами санкции в связи с Крымом останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине
        Так не должно быть. Мы действительно хотим лучших отношений с Россией. Тем не менее, плачевная ситуация на востоке Украины требует ясного и серьезного осуждения действий России.


        Такчта, ждемссс...

        Послать их НА...в баню, и -
        Сатановский: армия ДНР должна дойти до Крыма.

        Баста! Пусть с нацбандерой сами далее имеют дело...
        Rus2012
      3. Юрий из Волгограда Сегодня, 10:30
        Цитата: Тралл
        Да усыпите уже наконец этого "мощного" старика - отца американской демократии laughing

        Согласен, горбатого могила исправит.
        Всё-таки если человек г@ндон, то это навсегда.
        Ему жизни чужих людей ничего не значат, когда он склеет ласты, мир станет менее зловонным.
        Юрий из Волгограда
      4. Смог Сегодня, 10:31
        Цитата: Тралл
        Да усыпите уже наконец этого "мощного" старика laughing

        На электрическом стуле
        Смог
      5. Чёрный Сегодня, 10:39
        На месте Трампа я бы его назначил послом во Вьетнам wassat
        Чёрный
        1. vezunchik Сегодня, 11:05
          в КНДР лучше
          vezunchik
      6. vezunchik Сегодня, 11:04
        весеннее обострение
        vezunchik
  2. Ростов Папа Сегодня, 10:08
    Опять будильник в заднице свербит, уже на том свете с фонарями ищут а все не угомонится., Напоминает персонаж у Гашека - "Резиновый дедушка".
    Ростов Папа
  3. salat Сегодня, 10:09
    Летальный страпон себе поставь!! Фашингтонский пустоголовый убийца am
    salat
  4. сибиралт Сегодня, 10:11
    Давно бы пора опубликовать правду об этом упыре в конгрессе США и заняться расследованием, как он сдал, находясь в плену у вьетнамцев, дислокацию воинских американских подразделений.
    сибиралт
    1. капрал Сегодня, 10:29
      Цитата: сибиралт
      как он сдал, находясь в плену у вьетнамцев, дислокацию воинских американских подразделений.

      Я понимаю, что дедушка неприятный, но давайте рассуждать взвешенно:
      1- летчик и дислокация подразделений- это как? Если только на его карте, которую он не успел уничтожить.
      2- в плену у вьетнамцев и Вы бы рассказали о чем угодно, хоть о ядерных кодах СССР(даже если и не знали бы) wink
      капрал
    2. Rus2012 Сегодня, 10:34
      Цитата: сибиралт
      Давно бы пора опубликовать правду об этом упыре в конгрессе США и заняться расследованием, как он сдал, находясь в плену у вьетнамцев, дислокацию воинских американских подразделений.

      его басни-бредни, всего лишь словесная заставка и маскировка в чужом стане...
      Как грицо: "по делам судите их а не по словам" (с)библия
      Известно - "бывших" в данной области - не бывает... ;)))
      Rus2012
  5. bubalik Сегодня, 10:13
    ,,,интересно ,за авианосец он как расплачивался,, laughing или вся его карьера это оплата winked
    bubalik
    1. KCA Сегодня, 10:52
      так, на сколько помню, у него в те года папа был знатный адмирал, замял факт вредительства
      KCA
  6. rotor Сегодня, 10:13
    Опять этот разжигатель третьей мировой рот открыл.
    rotor
  7. marinatvar2016 Сегодня, 10:16
    Видать сильно ему по голове стучали пока он в яме сидел. belay
    marinatvar2016
  8. volodya Сегодня, 10:19
    А стоит ли комментировать такую хрень,у человека с головой не всё в порядке!Да и человек ли он?
    volodya
    1. pepel79 Сегодня, 10:45
      Вы абсолютно правы, данный психотип, в плену натерпелся столько (заставляли и помет глотать), что психологическая травма в купе в с физической (ему пол башни разворотило), превратила его в крайне радикального русофоба психопата (он окружил себя себе подобными), что даже Абама являясь президентом, играл под его дудку, как бы ему этого не хотелось. Слабо характерный политик (президент) в матрасии, марионетка в руках сената... кто не смотрел сериал Карточный домик??? посмотрите... и поверьте это не мои думки, про указанных политиков, а слова бывшего военного летчика армии США ((без обид) но вы понимаете уровень развития человека которому доверяют сложную технику и просто автомат, а тем паче в штатах), подрабатывающего на пенсии гидом, в одной из теплых стран...
      pepel79
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 10:21
    Вот уж точно будет интересен ответ Трампа. И сразу станут на свои места многие вопросы.
    a.s.zzz888
    1. Masya Masya Сегодня, 10:40
      вот и я говорю... с маккейном уже давно все понятно, от него друго давно ни кто не ждет...... гораздо интереснее, что ответит Трамп!
      Masya Masya
  10. Комментарий был удален.
  11. prior Сегодня, 10:40
    С какой настойчивостью, этот выживший из ума старикашка беспокоится о том, чтобы смерь пришла в дома славян, в возможно большее число домов.... Какой, с....ка, заботливый !
    prior
  12. Сарториус Сегодня, 10:47
    Вьетнамцы поторопились в свое время когда этот экземпляр из воды выловили. Хотя с другой стороны оно все равно б не потонуло.
    Сарториус
  13. ochakow703 Сегодня, 10:47
    "Я как уполномоченное лицо призываю вас в рамках оборонного бюджета за 2017 год предоставить летальное вооружение Украине, а именно 1000 пистолетов "Кольт" 45 калибра, раздать их верховному руководству... может застрелятся сами".
    Дж. Маккейн
    P.S. Молодец Джон, правильно мыслит. Ну сколько они там будут маяться, уже б к одному концу, да из амеровского подарка.
    ochakow703
    1. Сарториус Сегодня, 10:49
      Угу и в целях экономии в обойме по одному патрону.
      Сарториус
  14. 1536 Сегодня, 10:55
    Троцкист Маккейн достойный продолжатель большевизма. Пусть дадут "летальное оружие" упырям. Во время их мочилова не будет никаких условностей и угрызений совести. Осиновый кол - вот что сегодня нужно всей это своре упырей из США и Украины.
    1536
  15. rotmistr60 Сегодня, 11:03
    Маккейн призвал Трампа поставить Украине летальное оружие

    А Трамп призвал Маккейна и иже с ним не развязывать мировую войну. На кого будем ориентироваться? Явно не на маразматика.
    rotmistr60
  16. viktor. Сегодня, 11:14
    Этот шизофреник вроде в плену у Вьетнамцев был? может его там Вьетнамцы прокололи в присутствии наших инструкторов bully уж что то сильно он на Россию ЗОЛ laughing
    viktor.
  17. kvm Сегодня, 12:02
    Это Маккейн просится на Украину. Он сам и есть то самое летальное оружие.
    kvm

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