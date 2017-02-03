Маккейн призвал Трампа поставить Украине летальное оружие
Сенатор Джон Маккейн обратился к Дональду Трампу с письмом, в котором попросил предоставить Украине летальное оружие, передает РИА Новости.
Вашингтон оказывает военную помощь киевским властям, но пока только в виде оборудования, автомобилей, обмундирования и других «нелетальных» грузов. Кроме того, совместно с союзниками по НАТО американцы занимаются подготовкой украинских силовиков.
На вопрос РИА «Новости», о каком оружии идет речь в письме, Маккейн ответил: «Переносные комплексы Javelin и контрбатарейное вооружение».
Напомним, ранее непризнанные республики ДНР/ЛНР и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках захвата территорий в районе линии соприкосновения. Киев объявил чрезвычайное положение в подконтрольной ему Авдеевке, в связи с тем, что город остался без электричества, воды и тепла.
Я как уполномоченное лицо призываю вас в рамках оборонного бюджета за 2017 год предоставить летальное вооружение Украине,говорится в послании.
Вашингтон оказывает военную помощь киевским властям, но пока только в виде оборудования, автомобилей, обмундирования и других «нелетальных» грузов. Кроме того, совместно с союзниками по НАТО американцы занимаются подготовкой украинских силовиков.
На вопрос РИА «Новости», о каком оружии идет речь в письме, Маккейн ответил: «Переносные комплексы Javelin и контрбатарейное вооружение».
Напомним, ранее непризнанные республики ДНР/ЛНР и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках захвата территорий в районе линии соприкосновения. Киев объявил чрезвычайное положение в подконтрольной ему Авдеевке, в связи с тем, что город остался без электричества, воды и тепла.
Использованы фотографии: http://rusgosnews.com